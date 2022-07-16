Протягом 16 липня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини, - ОВА

За день, 16 липня, від російських обстрілів постраждали 7 громад Сумської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді.

28 вибухів.



О 9 ранку продовжився обстріл Есманьської громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії.



Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.



О пів на дев'яту був артприльот по Шалигинській громаді.



З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.



Майже о першій годині росіяни вдарили по трьом населеним пунктам Білопільської громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.

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О пів на третю ворог вгатив по Шалигінській громаді - 22 постріли зі ствольної артилерії.



О пів на шосту вечора росіяни двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.



О сьомій годині вечора у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.



О пів на восьму вечора був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 6 години ранку ворог обстрілює Сумщину. По Есманьській громаді випущено 4 ракети з літака, є суттєві руйнування, - Живицький