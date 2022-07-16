УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11571 відвідувач онлайн
Новини
1 593 7

Протягом 16 липня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини, - ОВА

сумщина

За день, 16 липня, від російських обстрілів постраждали 7 громад Сумської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді.
28 вибухів.

О 9 ранку продовжився обстріл Есманьської громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії.

Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.

О пів на дев'яту був артприльот по Шалигинській громаді.

З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.

Майже о першій годині росіяни вдарили по трьом населеним пунктам Білопільської громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцям Сум та Білопілля влада радить на вихідні виїхати через високу загрозу обстрілів

О пів на третю ворог вгатив по Шалигінській громаді - 22 постріли зі ствольної артилерії.

О пів на шосту вечора росіяни двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.

О сьомій годині вечора у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.

О пів на восьму вечора був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 6 години ранку ворог обстрілює Сумщину. По Есманьській громаді випущено 4 ракети з літака, є суттєві руйнування, - Живицький

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горе тим областям які поруч з запаребріком.
показати весь коментар
16.07.2022 23:16 Відповісти
это надолго.
показати весь коментар
16.07.2022 23:19 Відповісти
з тими раша-нелюдами скрізь тепер горе... а на прикордонні ще й непереривне...
от пощастило так пощастило нам, грішним !!!!
показати весь коментар
16.07.2022 23:22 Відповісти
Дав Бог сусіда, та ще й кинув.
показати весь коментар
16.07.2022 23:26 Відповісти
Зеленский сказал, что никакого массированного обстрела 16.07 не было.
Он говорит, что это фейк
показати весь коментар
17.07.2022 00:17 Відповісти
Нічого нового, звичайні будні багатостраждальної прикордонної області під час війни Сумно...
показати весь коментар
17.07.2022 01:11 Відповісти
Нічого нового, просто звичайні будні багатостраждальної прикордонної області під час війни. Найвеличніший напевно і не знає, що тут кожного дня відбувається. Хіба він має перейматися, як живеться селянам у прикордонні з рашкою? У нього ж купа більш важливих справ. Сумно...
показати весь коментар
17.07.2022 01:16 Відповісти
 
 