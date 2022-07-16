Протягом 16 липня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини, - ОВА
За день, 16 липня, від російських обстрілів постраждали 7 громад Сумської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив: "Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді.
28 вибухів.
О 9 ранку продовжився обстріл Есманьської громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії.
Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.
О пів на дев'яту був артприльот по Шалигинській громаді.
З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.
Майже о першій годині росіяни вдарили по трьом населеним пунктам Білопільської громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.
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О пів на третю ворог вгатив по Шалигінській громаді - 22 постріли зі ствольної артилерії.
О пів на шосту вечора росіяни двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.
О сьомій годині вечора у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.
О пів на восьму вечора був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів".
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от пощастило так пощастило нам, грішним !!!!
Он говорит, что это фейк