Мешканцям Сум та Білопілля влада радить на вихідні виїхати через високу загрозу обстрілів

Міські голови Сум та Білопілля Сумської області радять містянам виїхати з міст на вихідні через високу загрозу російських обстрілів.

Відповідне звернення опублікував у фейсбуці міський голова Сумів Олександр Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим, хто не може виїхати з міста із різних причин, міський голова радить менше відвідувати місця скупчення людей протягом вихідних, залишатися вдома та у разі повітряної тривоги не виходити на вулиці, а перебувати в укриттях.

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Також до містян із закликом виїхати звернувся міський голова Білопілля Юрій Зарко.

"Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виіхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. Насамперед це стосується тих, у кого є малі діти! Бережіть себе!" - написав він.

Як повідомлялося, за ніч та зранку 16 липня ворог обстріляв чотири громади на Сумщині, в Есманській громаді є значні руйнування.