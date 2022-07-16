Мешканцям Сум та Білопілля влада радить на вихідні виїхати через високу загрозу обстрілів
Міські голови Сум та Білопілля Сумської області радять містянам виїхати з міст на вихідні через високу загрозу російських обстрілів.
Відповідне звернення опублікував у фейсбуці міський голова Сумів Олександр Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тим, хто не може виїхати з міста із різних причин, міський голова радить менше відвідувати місця скупчення людей протягом вихідних, залишатися вдома та у разі повітряної тривоги не виходити на вулиці, а перебувати в укриттях.
Також до містян із закликом виїхати звернувся міський голова Білопілля Юрій Зарко.
"Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виіхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. Насамперед це стосується тих, у кого є малі діти! Бережіть себе!" - написав він.
Як повідомлялося, за ніч та зранку 16 липня ворог обстріляв чотири громади на Сумщині, в Есманській громаді є значні руйнування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он вам ничего не должен, бо кожен з нас президент
чтобы каждую ночь они ждали и получали ожидаемое...
ну нельзя HIMARSами... можно минометами, артой, градами и прочими "подарками и покупками" под которые мы не обещали их неприменение по параше...
Євросоюз платить неміряно росії за сировину.путін видав указ робити і вночі,аби зброї було все більше.А Україна як на ладоні: туди стріляють як не попадя- і в житлові будинки,і в площі,в мам і дітей....
А росію трогать ніззя!