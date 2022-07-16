УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4132 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 725 36

Мешканцям Сум та Білопілля влада радить на вихідні виїхати через високу загрозу обстрілів

евакуація

Міські голови Сум та Білопілля Сумської області радять містянам виїхати з міст на вихідні через високу загрозу російських обстрілів.

Відповідне звернення опублікував у фейсбуці міський голова Сумів Олександр Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим, хто не може виїхати з міста із різних причин, міський голова радить менше відвідувати місця скупчення людей протягом вихідних, залишатися вдома та у разі повітряної тривоги не виходити на вулиці, а перебувати в укриттях.

Дивіться: Наєв у Північній операційній зоні: Готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку. ВIДЕО

Також до містян із закликом виїхати звернувся міський голова Білопілля Юрій Зарко.

"Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виіхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. Насамперед це стосується тих, у кого є малі діти! Бережіть себе!" - написав він.

Як повідомлялося, за ніч та зранку 16 липня ворог обстріляв чотири громади на Сумщині, в Есманській громаді є значні руйнування.

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644) Суми (876) евакуація (2309) Лисенко Олександр (25)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
82.1% Сумщини голосили за ахх какова чувака на лісапеті.
показати весь коментар
16.07.2022 11:43
+7
Ну так він і не дурак, він - ворог. І лише повні імбецили це досі не зрозуміли.
показати весь коментар
16.07.2022 12:06
+7
Променяли в 19-м ракетобудивництво на дорогобудивництво, вот результат
показати весь коментар
16.07.2022 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да не повезло приграничным городам и другим нп.
показати весь коментар
16.07.2022 11:36 Відповісти
не повезло всей Украине...
показати весь коментар
16.07.2022 11:58 Відповісти
Нефиг было выбирать предателей и колаборантов во власть.... ""какая разница""
показати весь коментар
16.07.2022 12:05 Відповісти
Не повезло з владой, которую они выбрали
показати весь коментар
16.07.2022 11:39 Відповісти
82.1% Сумщини голосили за ахх какова чувака на лісапеті.
показати весь коментар
16.07.2022 11:43 Відповісти
Променяли в 19-м ракетобудивництво на дорогобудивництво, вот результат
показати весь коментар
16.07.2022 12:07 Відповісти
я за Кошулинського -- достали вже своім Порошенком
показати весь коментар
16.07.2022 11:46 Відповісти
кто и за кого-в данном случае значения не имеет!!все "хороши" по-своему, а у людей ноги-руки-головы отлетают тем временем..
показати весь коментар
16.07.2022 11:49 Відповісти
ну так тикают в кожному дописі -- Зеля - дурак
показати весь коментар
16.07.2022 12:00 Відповісти
Ну так він і не дурак, він - ворог. І лише повні імбецили це досі не зрозуміли.
показати весь коментар
16.07.2022 12:06 Відповісти
Те, хто і за кого голосував, завжди має значення. Особливо, коли це критично важливий фактор, бо в країні війна і на чолі держави має стояти державник, а не обдовбаний поц, що ******** грати **** на роялі. Не треба скидати провину з тих доабойобів, які привели цю падаль до влади. В тому, що зараз відбувається в країні, є і їхня провина. "Кто і за кого - значєнія нє імєєт..." Ну-ну... А може ти мала на увазі "какая разніца"? А от щоб у людей потім голови не відлітали, їм треба навчитись їх вмикати у кабінках для голосування.
показати весь коментар
16.07.2022 12:05 Відповісти
І Куди влада радить поїхати??У Конче-Заспу??Чи у Пуще-Водицю??Чи гроші видали?Чи безпека 100%?
показати весь коментар
16.07.2022 11:47 Відповісти
Зеля радив на шашлики.
показати весь коментар
16.07.2022 11:50 Відповісти
Какие гроши?
Он вам ничего не должен, бо кожен з нас президент
показати весь коментар
16.07.2022 12:00 Відповісти
а заткнуть глотку этим хулиганам-стреляльщикам влада "неспроможна"? или мы "сховаемось", а "перемога" сама прийде...
показати весь коментар
16.07.2022 11:47 Відповісти
Да просто ********* в ответ, откуда прилетело. Как Израиль.
показати весь коментар
16.07.2022 12:46 Відповісти
Белгород теж мабуть евакуюеться
показати весь коментар
16.07.2022 11:54 Відповісти
белгород должен уже понемногу разрушаться
показати весь коментар
16.07.2022 12:24 Відповісти
Саме безпечне місце куди вони можуть поїхати це Білгород. Харків, Одеса, Дніпро, Вінниця, Кременчук розбомблені, а Білгород ближче всіх до кордону і стоїть собі цілий та не ушкодженний посеред "війни", мабуть там ще й шашлики продають.
показати весь коментар
16.07.2022 12:02 Відповісти
не все зразу -- будем бити -- ось енурез підіишов
показати весь коментар
16.07.2022 12:02 Відповісти
а было бы не плохо...чтобы такое советовали приграничным городам в параше...
чтобы каждую ночь они ждали и получали ожидаемое...
ну нельзя HIMARSами... можно минометами, артой, градами и прочими "подарками и покупками" под которые мы не обещали их неприменение по параше...
показати весь коментар
16.07.2022 12:04 Відповісти
Поки Америка не дала добро на бомбування російських заводів зброї,Україну будуть обстрілювати чимдалі-гірше.Шойгу сказав:по всім напрямкам! Авось в Хімерс поцілять...
Євросоюз платить неміряно росії за сировину.путін видав указ робити і вночі,аби зброї було все більше.А Україна як на ладоні: туди стріляють як не попадя- і в житлові будинки,і в площі,в мам і дітей....
А росію трогать ніззя!
показати весь коментар
16.07.2022 12:20 Відповісти
Поки не буде достойної відповіді ЗСУ по ворожій території. до тих пір росія буде вбивати українців. Пора вже Залужному прийняти це відповідальне рішення. якого від нього чекає Україна ! Якщо сам неспроможний. чи руки йому в"яжуть. то хай заручиться підтримкою Генштабу та парламенту на закритому засіданні. Пора прийшла. вже давно...
показати весь коментар
16.07.2022 12:28 Відповісти
Було б непогано мерові уточнити, які саме сховища він мав на увазі
показати весь коментар
16.07.2022 12:34 Відповісти
Вот так они выдавливают наших людей с пограничных зон. А потом заходят и спокойно захватывают пустую территорию. Так они действуют и на Донбассе против ВСУ.
показати весь коментар
16.07.2022 12:37 Відповісти
А может надо не наших людей выгонять, а *********** террористов? Это в голову не приходило? Сколько еще украинцев могут расстреливать, как в тире? Что это за "молчание ягнят" от власти?!
показати весь коментар
16.07.2022 12:48 Відповісти
Хрюкай в другом месте, животное.
показати весь коментар
16.07.2022 12:56 Відповісти
А що заважає рашистам пуляти ракетами куди завгодно в інші дні?
показати весь коментар
16.07.2022 17:15 Відповісти
 
 