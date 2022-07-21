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Новости Агрессия России против Украины Война
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Будут запущены три системы контроля над предоставленным оружием, - Резников

резніков

В Украине для мониторинга, контроля и логистического обеспечения военной техники и вооружения, предоставляемой странами-партнерами, будут использоваться три специальные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время презентации нового модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

"Согласно нашим планам, будут 3 системы, связанные с мониторингом, контролем и логистическим обеспечением поставок военной техники и оружия Украине", - сообщил Резников.

Он отметил, что россияне сейчас активно продвигают нарратив о якобы ненадлежащем использовании Украиной оружия, предоставленного международными партнерами, поэтому внедрение мощной и качественной информационной системы мониторинга позволит иметь максимальный контроль над поставляемым в Украину вооружением.

Он напомнил, что в 2019 году Украине в ограниченном объеме была предоставлена ​​натовская система LOGFAS – лучшая логистическая система в мире, а в украинских военных учебных заведениях уже открыли курсы подготовки операторов этой системы.

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Кроме того, Минобороны официально обратилось к НАТО через штаб-квартиру в Брюсселе с просьбой предоставить Украине расширенный пакет лицензий, а также технических работников для помощи в овладении этой системой. Главная цель для высшего военного руководства - ввести такую ​​систему в армии до бригадного уровня, отметил Резников.

Как пояснил министр, система позволяет контролировать все от таможенных операций на границе до поставки конечному потребителю. Кроме того, система сообщает и о необходимости боеприпасов, запчастей и т.д.

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Автор: 

контроль (195) оружие (10214) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+23
Спартц реально это кубло расшевелила. Они уже вторую неделю паникуют, а она просто хотела увеличить помощь Украине. Вместо этого видим имитацию и спасение задниц наших чиновников.
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21.07.2022 20:45
+18
та хоч чотири системи, якщо в системі будуть дєрьмаки і татарови ці системи до сріки.
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21.07.2022 20:44
+17
ніхто вам не вірить, підараси зелені.
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21.07.2022 20:46
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Правила форума Совет форумчан
Ну це для того щоб складніше було виявити крота зрадника
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21.07.2022 20:42 Ответить
Перша система Безмозга друга Третьякова,а третя Верещущка.
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21.07.2022 21:27 Ответить
Нашим МЕРЗАВЦАМ - ЛЮБАЯ СИСТЕМА НИПОЧЕМ !!! !!!
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21.07.2022 21:45 Ответить
Щоб неможливо було здогадатися ХТО злив рашистам координати Хамерсів?
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21.07.2022 20:42 Ответить
Только успели с Явора забрать без дела лежавшие Джавелины ( в начале войны) , чудом успели! И тут начале кацапы бомбить Яворивский полигон.. совпадение? Кто знал, что они там находятся?
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21.07.2022 20:58 Ответить
"я сейчас на карте покажу" (С)
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21.07.2022 20:42 Ответить
Кремль отримає інформацію від кожної системи? Конкретне середовище. Прямо аукціон
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21.07.2022 20:43 Ответить
Конкурентне середовище замість...
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21.07.2022 20:44 Ответить
Ідіоти зелені.
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21.07.2022 20:43 Ответить
та хоч чотири системи, якщо в системі будуть дєрьмаки і татарови ці системи до сріки.
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21.07.2022 20:44 Ответить
Да ипать,пока есть чем,потом контроль маразма...
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21.07.2022 20:45 Ответить
Ну чому ж тільки три? Невже пристроїли вже всіх квартальних виродків і залишились неприкаяними тільки троє?
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21.07.2022 20:45 Ответить
Спартц реально это кубло расшевелила. Они уже вторую неделю паникуют, а она просто хотела увеличить помощь Украине. Вместо этого видим имитацию и спасение задниц наших чиновников.
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21.07.2022 20:45 Ответить
ніхто вам не вірить, підараси зелені.
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21.07.2022 20:46 Ответить
Це точно
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21.07.2022 20:50 Ответить
Елдак, я так понимаю, в теме...
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21.07.2022 20:46 Ответить
Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1550161356762013702 56 мин

Сотні потужних дронів вже в Україні. І відбувають до Збройних Сил. Для них там багато роботи. Їх чекають в підрозділах десантно-штурмових військ, морської піхоти, сухопутних військ. Вони зроблять ефективнішою роботу розвідувальних підрозділів та артилерії.

https://twitter.com/i/status/1550161356762013702
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21.07.2022 20:48 Ответить
Сотні безпілотників для фронту! Рашистам це не сподобається!
https://youtu.be/XkN91ZkG1Gg?list=TLPQMjEwNzIwMjIqW7_ie3w1WQ
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21.07.2022 21:16 Ответить
Це що: 1. Самі собі не довіряють? 2. Влаштувати квест з пошуку коригувальника?
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21.07.2022 20:48 Ответить
хоть десять систем запускай - зеленые все равно найдут способ ********.....
единственный способ положить этому край - заводить уголовные дела в ФБР......
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21.07.2022 20:48 Ответить
"Він відзначив, що росіяни зараз активно просувають наратив про нібито неналежне використання Україною зброї, наданої міжнародними партнерами" Хочеться спитати, "шановні" ви їбану.і??То ви кацапам звітувати будете?
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21.07.2022 20:51 Ответить
Яке ж воно дурне і тупе, цей рєзніков. Такий самий як і вовік зільонський !!!
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21.07.2022 21:08 Ответить
кроме собственного контроля,нужно обязательно требовать от обвинителей официальные факты,свидетельствующие о нарушении оборота оружия..А так если будет продолжаться пустотелые обвинения,то Украина постоянно будет в зоне скандала.Вот к примеру возьмём свежий случай-Европол официально утверждает,что есть факты передачи из Украины ТЯЖЁЛОГО ВООРУЖЕНИЯ другим сторонам.Но источник слухов "поскромничали" назвать как и конкретные факты...В итоге удалось выяснить,что В ГЕРМАНИИ откуда-то из каких-то официальных источников "был сигнал"...Позвольте, но Германия сейчас играет в одной команде с россией И ДАВАЙТЕ НЕ ОБМАНЫВАТЬСЯ НА ЭТОМ, беря во внимание только трибунные заявленияч Шольца в поддержку Украины..Так вот,если и дальше из германии или Венгрии .или ещё откуда-нибудь будут пустозворнные сигналы,то эти страны должны будут не только приносить официальные извинения.но и крупно штрафоваться
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21.07.2022 21:12 Ответить
до цього вони ставили під сумнів злочини рашистів проти українців👇

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXeLBZXBeCl2LMFlMY9oGEVw6_lUDjNoaeM3gYSjaiW9gFm1PFab15f3mmv2YZXoyjMifEa0wg6KJiyjcON1nCsDRXsDVp66VZi-NeJYrd_9oXsvy_ATdOPpMVsMzjyzp1U-SLiJh2il_G90XdIoKpLiBujgIXvqlumKuCw9yophg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0gBs75P7VTF97H1WTWwyTd6D2a3QcwPYq4VsHkp7YEs2yy46MNCaMNmkfQgmDG9Lnl?__cft__[0]=AZXeLBZXBeCl2LMFlMY9oGEVw6_lUDjNoaeM3gYSjaiW9gFm1PFab15f3mmv2YZXoyjMifEa0wg6KJiyjcON1nCsDRXsDVp66VZi-NeJYrd_9oXsvy_ATdOPpMVsMzjyzp1U-SLiJh2il_G90XdIoKpLiBujgIXvqlumKuCw9yophg&__tn__=%2CO%2CP-R 7 хв ·

Щонайменше раз на тиждень, зазвичай у четвер орган лгбт «українська» «правда» публікує ефесбешну заказуху. Наприклад, таку:👇

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/21/7359470/
Європол каже про ознаки контрабанди зброї з України
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21.07.2022 21:13 Ответить
Если ты говоришь, что это факт, то озвучь номенклатуру, количество переданного, кому, кто и когда. Если этих данных нет, то это не факт, а ******.
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21.07.2022 22:10 Ответить
Куда стингеры делись? Почему мы сраные орланы ракетами бука сбиваем?
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21.07.2022 22:12 Ответить
может потому что у стингера высота поражения 3,8 км, а Орлан10 летает на 5,5км? Орлану высоту полета подняли еще в прошлом году с 5 км, где его доставали "Осы", до 5,5-6км. Кацапия готовилась к войне, пока клоун разглагольствовал о мире.
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21.07.2022 22:55 Ответить
еманутые, чтобы хакеры все данные видели онлайн. пригласите американских офицеров пусть надзирают за дермаками
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21.07.2022 22:43 Ответить
коли була поставлена логістична система? - правильно, в 2019році. і от УЖЕ "в українських військових навчальних закладах уже відкрили курси підготовки операторів цієї системи".
оперативно! не пройшло і 5 років, а всього лиш 3!
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21.07.2022 22:48 Ответить
Есть масса непрямых способов затруднить действия противника используя полезных идиотов, или внедренных резидентов. Более того, эти действия будут выглядеть как очень нужные и полезные в глазах широких и не очень масс. Из довоенных примеров: разведение войск(станет меньше гибнуть наших военных), строительство дорог(без комментариев), разминирование, и т.п. Еще способ, - назначить идиота на важную должность, где он гарантированно завалит всю работу(Безуглая, да и любое назначение ОП). И еще один метод опробованный и успешно внедренный еще Кимом Филби - чрезмерно бюрократизировать процесс. Когда для совершения действий требуется такое количество согласований и подтверждений, что когда они наконец получены, необходимость в действии уже давно отпала. Ну и третий способ который я вижу: в разгар военной операции сменить командование. Представьте, во время хирургической операции, вы меняете врача, на другого, который заходит в операционную и начинает входить в курс дела, пока пациент лежит на столе со вскрытой грудной клеткой. По всей видимости нужно от стенаний и угроз о неминуемой расплате(ага, назовите хоть один случай) для зеленых потвор, искать пути исправления ситуации в рамках правового поля с учетом текущей ситуации.
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21.07.2022 22:50 Ответить
Й це завадить єлдакові торгувати зброєю,й підставляти Україну?
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21.07.2022 22:53 Ответить
Буде, буде, буде!!!
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21.07.2022 23:00 Ответить
ТСК, ЦРУ США и СВР РФ?
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21.07.2022 23:58 Ответить
Так правий Швець котрий говорив про необхідність контролю- а Рєзніков кгб кгб раша раша -за Єрамком сідкуйте краще , він вас усіх остидобить ...
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22.07.2022 01:57 Ответить
три это наверное с избытком, но вообще это очень правильно
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22.07.2022 03:37 Ответить
ни хрена это не правильно а точнее контроль должен весть теми странами которые надают вооружение и опозиция - а не те кто может воровать
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22.07.2022 07:06 Ответить
наконец-то армейский завхоз слово молвил... отвлекся от юли и молвил...
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22.07.2022 07:12 Ответить
в тому МО така ситуація, що кожен боїться підпис поставити під сраною бумажкою, а про контроль зброї, це для них "космос".
Є такий собі Департамент держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів
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22.07.2022 08:18 Ответить
А где же " успешные менеджеры" были 3 года, почему систему не внедрили? Пока американцы не приехали проверять - не чухались. Потому что в мутной водичке рыбка лучше ловится
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22.07.2022 09:14 Ответить
І буде контроль з боку USA ,а не від вас.
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22.07.2022 09:27 Ответить
 
 