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Буде запущено три системи контролю над наданою зброєю, - Резніков

резніков

В Україні для моніторингу, контролю та логістичного забезпечення військової техніки та озброєння, яку надають країни-партнери, будуть використовуватися три спеціальні системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

"Згідно з нашими планами, будуть 3 системи, пов’язані із моніторингом, контролем і логістичним забезпеченням постачання військової техніки та зброї Україні", - повідомив Резніков.

Він відзначив, що росіяни зараз активно просувають наратив про нібито неналежне використання Україною зброї, наданої міжнародними партнерами, тож запровадження потужної та якісної інформаційної системи моніторингу дозволить мати максимальний контроль над озброєнням, яке постачається в Україну.

Він нагадав, що в 2019 році Україні в обмеженому обсязі була надана натівська система LOGFAS – найкраща в світі логістична система, а в українських військових навчальних закладах уже відкрили курси підготовки операторів цієї системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створений новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання зброї, - Данілов

Крім того, Міноборони офіційно звернулось до НАТО через штаб квартиру в Брюсселі з проханням дати Україні розширений пакет ліцензій, а також технічних працівників для допомоги в оволодінні цією системою. Головною метою для вищого військового керівництва є запровадити таку систему в армії до бригадного рівня, зазначив Резніков.

Як пояснив міністр, система дозволяє контролювати все від митних операцій на кордоні до постачання кінцевому споживачу. Крім того, система повідомляє й про потребу у боєприпасах, запчастинах тощо.

Також читайте: Комісія по контролю за озброєнням запрацює як додатковий парламентський інструмент, - Зеленський

Автор: 

контроль (214) зброя (7460) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+23
Спартц реально это кубло расшевелила. Они уже вторую неделю паникуют, а она просто хотела увеличить помощь Украине. Вместо этого видим имитацию и спасение задниц наших чиновников.
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21.07.2022 20:45
+18
та хоч чотири системи, якщо в системі будуть дєрьмаки і татарови ці системи до сріки.
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21.07.2022 20:44
+17
ніхто вам не вірить, підараси зелені.
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21.07.2022 20:46
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Ну це для того щоб складніше було виявити крота зрадника
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21.07.2022 20:42 Відповісти
Перша система Безмозга друга Третьякова,а третя Верещущка.
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21.07.2022 21:27 Відповісти
Нашим МЕРЗАВЦАМ - ЛЮБАЯ СИСТЕМА НИПОЧЕМ !!! !!!
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21.07.2022 21:45 Відповісти
Щоб неможливо було здогадатися ХТО злив рашистам координати Хамерсів?
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21.07.2022 20:42 Відповісти
Только успели с Явора забрать без дела лежавшие Джавелины ( в начале войны) , чудом успели! И тут начале кацапы бомбить Яворивский полигон.. совпадение? Кто знал, что они там находятся?
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21.07.2022 20:58 Відповісти
"я сейчас на карте покажу" (С)
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21.07.2022 20:42 Відповісти
Кремль отримає інформацію від кожної системи? Конкретне середовище. Прямо аукціон
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21.07.2022 20:43 Відповісти
Конкурентне середовище замість...
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21.07.2022 20:44 Відповісти
Ідіоти зелені.
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21.07.2022 20:43 Відповісти
та хоч чотири системи, якщо в системі будуть дєрьмаки і татарови ці системи до сріки.
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21.07.2022 20:44 Відповісти
Да ипать,пока есть чем,потом контроль маразма...
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21.07.2022 20:45 Відповісти
Ну чому ж тільки три? Невже пристроїли вже всіх квартальних виродків і залишились неприкаяними тільки троє?
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21.07.2022 20:45 Відповісти
Спартц реально это кубло расшевелила. Они уже вторую неделю паникуют, а она просто хотела увеличить помощь Украине. Вместо этого видим имитацию и спасение задниц наших чиновников.
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21.07.2022 20:45 Відповісти
ніхто вам не вірить, підараси зелені.
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21.07.2022 20:46 Відповісти
Це точно
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21.07.2022 20:50 Відповісти
Елдак, я так понимаю, в теме...
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21.07.2022 20:46 Відповісти
Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1550161356762013702 56 мин

Сотні потужних дронів вже в Україні. І відбувають до Збройних Сил. Для них там багато роботи. Їх чекають в підрозділах десантно-штурмових військ, морської піхоти, сухопутних військ. Вони зроблять ефективнішою роботу розвідувальних підрозділів та артилерії.

https://twitter.com/i/status/1550161356762013702
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21.07.2022 20:48 Відповісти
Сотні безпілотників для фронту! Рашистам це не сподобається!
https://youtu.be/XkN91ZkG1Gg?list=TLPQMjEwNzIwMjIqW7_ie3w1WQ
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21.07.2022 21:16 Відповісти
Це що: 1. Самі собі не довіряють? 2. Влаштувати квест з пошуку коригувальника?
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21.07.2022 20:48 Відповісти
хоть десять систем запускай - зеленые все равно найдут способ ********.....
единственный способ положить этому край - заводить уголовные дела в ФБР......
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21.07.2022 20:48 Відповісти
"Він відзначив, що росіяни зараз активно просувають наратив про нібито неналежне використання Україною зброї, наданої міжнародними партнерами" Хочеться спитати, "шановні" ви їбану.і??То ви кацапам звітувати будете?
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21.07.2022 20:51 Відповісти
Яке ж воно дурне і тупе, цей рєзніков. Такий самий як і вовік зільонський !!!
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21.07.2022 21:08 Відповісти
кроме собственного контроля,нужно обязательно требовать от обвинителей официальные факты,свидетельствующие о нарушении оборота оружия..А так если будет продолжаться пустотелые обвинения,то Украина постоянно будет в зоне скандала.Вот к примеру возьмём свежий случай-Европол официально утверждает,что есть факты передачи из Украины ТЯЖЁЛОГО ВООРУЖЕНИЯ другим сторонам.Но источник слухов "поскромничали" назвать как и конкретные факты...В итоге удалось выяснить,что В ГЕРМАНИИ откуда-то из каких-то официальных источников "был сигнал"...Позвольте, но Германия сейчас играет в одной команде с россией И ДАВАЙТЕ НЕ ОБМАНЫВАТЬСЯ НА ЭТОМ, беря во внимание только трибунные заявленияч Шольца в поддержку Украины..Так вот,если и дальше из германии или Венгрии .или ещё откуда-нибудь будут пустозворнные сигналы,то эти страны должны будут не только приносить официальные извинения.но и крупно штрафоваться
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21.07.2022 21:12 Відповісти
до цього вони ставили під сумнів злочини рашистів проти українців👇

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXeLBZXBeCl2LMFlMY9oGEVw6_lUDjNoaeM3gYSjaiW9gFm1PFab15f3mmv2YZXoyjMifEa0wg6KJiyjcON1nCsDRXsDVp66VZi-NeJYrd_9oXsvy_ATdOPpMVsMzjyzp1U-SLiJh2il_G90XdIoKpLiBujgIXvqlumKuCw9yophg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0gBs75P7VTF97H1WTWwyTd6D2a3QcwPYq4VsHkp7YEs2yy46MNCaMNmkfQgmDG9Lnl?__cft__[0]=AZXeLBZXBeCl2LMFlMY9oGEVw6_lUDjNoaeM3gYSjaiW9gFm1PFab15f3mmv2YZXoyjMifEa0wg6KJiyjcON1nCsDRXsDVp66VZi-NeJYrd_9oXsvy_ATdOPpMVsMzjyzp1U-SLiJh2il_G90XdIoKpLiBujgIXvqlumKuCw9yophg&__tn__=%2CO%2CP-R 7 хв ·

Щонайменше раз на тиждень, зазвичай у четвер орган лгбт «українська» «правда» публікує ефесбешну заказуху. Наприклад, таку:👇

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/21/7359470/
Європол каже про ознаки контрабанди зброї з України
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21.07.2022 21:13 Відповісти
Если ты говоришь, что это факт, то озвучь номенклатуру, количество переданного, кому, кто и когда. Если этих данных нет, то это не факт, а ******.
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21.07.2022 22:10 Відповісти
Куда стингеры делись? Почему мы сраные орланы ракетами бука сбиваем?
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21.07.2022 22:12 Відповісти
может потому что у стингера высота поражения 3,8 км, а Орлан10 летает на 5,5км? Орлану высоту полета подняли еще в прошлом году с 5 км, где его доставали "Осы", до 5,5-6км. Кацапия готовилась к войне, пока клоун разглагольствовал о мире.
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21.07.2022 22:55 Відповісти
еманутые, чтобы хакеры все данные видели онлайн. пригласите американских офицеров пусть надзирают за дермаками
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21.07.2022 22:43 Відповісти
коли була поставлена логістична система? - правильно, в 2019році. і от УЖЕ "в українських військових навчальних закладах уже відкрили курси підготовки операторів цієї системи".
оперативно! не пройшло і 5 років, а всього лиш 3!
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21.07.2022 22:48 Відповісти
Есть масса непрямых способов затруднить действия противника используя полезных идиотов, или внедренных резидентов. Более того, эти действия будут выглядеть как очень нужные и полезные в глазах широких и не очень масс. Из довоенных примеров: разведение войск(станет меньше гибнуть наших военных), строительство дорог(без комментариев), разминирование, и т.п. Еще способ, - назначить идиота на важную должность, где он гарантированно завалит всю работу(Безуглая, да и любое назначение ОП). И еще один метод опробованный и успешно внедренный еще Кимом Филби - чрезмерно бюрократизировать процесс. Когда для совершения действий требуется такое количество согласований и подтверждений, что когда они наконец получены, необходимость в действии уже давно отпала. Ну и третий способ который я вижу: в разгар военной операции сменить командование. Представьте, во время хирургической операции, вы меняете врача, на другого, который заходит в операционную и начинает входить в курс дела, пока пациент лежит на столе со вскрытой грудной клеткой. По всей видимости нужно от стенаний и угроз о неминуемой расплате(ага, назовите хоть один случай) для зеленых потвор, искать пути исправления ситуации в рамках правового поля с учетом текущей ситуации.
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21.07.2022 22:50 Відповісти
Й це завадить єлдакові торгувати зброєю,й підставляти Україну?
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21.07.2022 22:53 Відповісти
Буде, буде, буде!!!
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21.07.2022 23:00 Відповісти
ТСК, ЦРУ США и СВР РФ?
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21.07.2022 23:58 Відповісти
Так правий Швець котрий говорив про необхідність контролю- а Рєзніков кгб кгб раша раша -за Єрамком сідкуйте краще , він вас усіх остидобить ...
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22.07.2022 01:57 Відповісти
три это наверное с избытком, но вообще это очень правильно
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22.07.2022 03:37 Відповісти
ни хрена это не правильно а точнее контроль должен весть теми странами которые надают вооружение и опозиция - а не те кто может воровать
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22.07.2022 07:06 Відповісти
наконец-то армейский завхоз слово молвил... отвлекся от юли и молвил...
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22.07.2022 07:12 Відповісти
в тому МО така ситуація, що кожен боїться підпис поставити під сраною бумажкою, а про контроль зброї, це для них "космос".
Є такий собі Департамент держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів
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22.07.2022 08:18 Відповісти
А где же " успешные менеджеры" были 3 года, почему систему не внедрили? Пока американцы не приехали проверять - не чухались. Потому что в мутной водичке рыбка лучше ловится
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22.07.2022 09:14 Відповісти
І буде контроль з боку USA ,а не від вас.
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22.07.2022 09:27 Відповісти
 
 