Буде запущено три системи контролю над наданою зброєю, - Резніков

В Україні для моніторингу, контролю та логістичного забезпечення військової техніки та озброєння, яку надають країни-партнери, будуть використовуватися три спеціальні системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

"Згідно з нашими планами, будуть 3 системи, пов’язані із моніторингом, контролем і логістичним забезпеченням постачання військової техніки та зброї Україні", - повідомив Резніков.

Він відзначив, що росіяни зараз активно просувають наратив про нібито неналежне використання Україною зброї, наданої міжнародними партнерами, тож запровадження потужної та якісної інформаційної системи моніторингу дозволить мати максимальний контроль над озброєнням, яке постачається в Україну.

Він нагадав, що в 2019 році Україні в обмеженому обсязі була надана натівська система LOGFAS – найкраща в світі логістична система, а в українських військових навчальних закладах уже відкрили курси підготовки операторів цієї системи.

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Крім того, Міноборони офіційно звернулось до НАТО через штаб квартиру в Брюсселі з проханням дати Україні розширений пакет ліцензій, а також технічних працівників для допомоги в оволодінні цією системою. Головною метою для вищого військового керівництва є запровадити таку систему в армії до бригадного рівня, зазначив Резніков.

Як пояснив міністр, система дозволяє контролювати все від митних операцій на кордоні до постачання кінцевому споживачу. Крім того, система повідомляє й про потребу у боєприпасах, запчастинах тощо.

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