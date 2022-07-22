Песков не знает, почему Приднестровью захотелось присоединиться к РФ
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не знает, с чем связано заявление "МИД" непризнанного Приднестровья о планах присоединиться к России.
Об этом Песков сказал российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, с какими процессами. Ничего не могу сказать", - сказал Песков.
Напомним, ранее "министр иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о планах республики присоединиться к России.
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Ось же має людина "щастя".
Щоб намалювати на нього карикатуру, не треба залучати художника, а просто вставляй його фото в будь-який сюжет і маєшь готову карикатуру.
Нічого...прийде час і тобі розкажуть...
Поговорите "від душі" з кАбзоном, мОторолой, зАхарченком , з десятками генералів та іншими виб*лядками
Чувствует Придурковье, что ему скоро ****@!!!
Юрій Великий у своєму черговому відео висміяв окупанта Ігоря Гіркіна. Ролик опубліковано на його YouTube-каналі...
И в чем дело?
Садятся в поезд и гайда в Расею. Всего то и делов.
При том, что из этого количества в Расею захочет, в лучшем случае, половина
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!