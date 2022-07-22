Песков не знает, почему Приднестровью захотелось присоединиться к РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не знает, с чем связано заявление "МИД" непризнанного Приднестровья о планах присоединиться к России.

Об этом Песков сказал российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, с какими процессами. Ничего не могу сказать", - сказал Песков.

Напомним, ранее "министр иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о планах республики присоединиться к России.

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