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Песков не знает, почему Приднестровью захотелось присоединиться к РФ

дмитрий,песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не знает, с чем связано заявление "МИД" непризнанного Приднестровья о планах присоединиться к России.

Об этом Песков сказал российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, с какими процессами. Ничего не могу сказать", - сказал Песков.

Напомним, ранее "министр иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о планах республики присоединиться к России.

Читайте также: В непризнанном Приднестровье мужчин навязчиво агитируют подписывать контракты с ВС РФ, - ГУР

Автор: 

Песков Дмитрий (1866) Приднестровье (657) россия (95502)


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Топ комментарии
+28
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22.07.2022 13:52
+23
Нічого вони не знають і ніде їх немає, але смердить кацапами на весь світ
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22.07.2022 13:54
+13
Зате всі знають,чому піськов-довбой@б. Тому що це аксіома.
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22.07.2022 13:52
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Зате всі знають,чому піськов-довбой@б. Тому що це аксіома.
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22.07.2022 13:52 Ответить
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22.07.2022 13:52 Ответить
Саме так.
Ось же має людина "щастя".
Щоб намалювати на нього карикатуру, не треба залучати художника, а просто вставляй його фото в будь-який сюжет і маєшь готову карикатуру.
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22.07.2022 14:00 Ответить
Талант не пробухаєш!)))
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22.07.2022 14:02 Ответить
Нічого вони не знають і ніде їх немає, але смердить кацапами на весь світ
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22.07.2022 13:54 Ответить
Тугодум, не смог быстро придумать как хитро ответить. Пора на пенсию....
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22.07.2022 13:55 Ответить
Еще в КГБ не придумали методичку
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22.07.2022 13:57 Ответить
Це теж чого дермак чомусь як 2020 р хоче провести термінове розмінування Одеського порту,,щоби кацапи заслали "торянську кобилу"-це ребус для 73 % дуже прогресивних "какая разница"
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22.07.2022 13:58 Ответить
Спочатку роз'ясніть 73-м%, що таке "ребус"!)
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22.07.2022 14:04 Ответить
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22.07.2022 13:58 Ответить
Звісно. В кацапів же ж все "само" трапляється - війна якось "сама" почалася, кацапоанклав "сам" приєднався...
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22.07.2022 14:01 Ответить
Незнайко йо*баний.
Нічого...прийде час і тобі розкажуть...
Поговорите "від душі" з кАбзоном, мОторолой, зАхарченком , з десятками генералів та іншими виб*лядками
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22.07.2022 14:01 Ответить
*******, як завжди.
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22.07.2022 14:01 Ответить
А чому Сибір чи Кенигсберг захотів приєднатися до Рашиздії це муділо пам'ятає
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22.07.2022 14:09 Ответить
Боже мій ну і вигляд в це і істоти,таке враження що в нього вибачте насрано в штанях.
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22.07.2022 14:11 Ответить
Да чего там непонятного!
Чувствует Придурковье, что ему скоро ****@!!!
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22.07.2022 14:13 Ответить
А Україні потрібно приєднатись до Британії!
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22.07.2022 14:18 Ответить
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22.07.2022 14:20 Ответить
І що означає даний герб? Особливо - запорізький козак з мушкетом на щиті? Давай, "колись"
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22.07.2022 16:37 Ответить

Юрій Великий у своєму черговому відео висміяв окупанта Ігоря Гіркіна. Ролик опубліковано на його YouTube-каналі...
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22.07.2022 17:41 Ответить
Недоноссия
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22.07.2022 17:33 Ответить
таракан хитрожопий скоро і до нього черга дійде
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22.07.2022 14:27 Ответить
А где тот супермен Буданов ? Пора фотки дохлых кацапов по Приднестровью развешивать и объяснительную работу вести как всех мужчин из лугандона и Крыма на фарш пустили кацапы
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22.07.2022 14:31 Ответить
письков, и не знает как ляпнуть очередную ***...?? Не верю!!! Видать с ***** скабеевой не связался, и мудилой соловьиним пивнем, чтобы в одну дудку дудеть!!!
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22.07.2022 14:36 Ответить
Та все он знает, просто дурку гонит. Это же явно очередная подлянка рашистов. Типа они сами решили, настамнет.
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22.07.2022 14:41 Ответить
Если на какой-либо территории находятся расейские войска, то не трудно догадаться, что жители этой территории будут "хотеть" в расею
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22.07.2022 14:48 Ответить
По предварительным результатам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(2015) последней переписи , которая прошла в непризнанной республике в октябре 2015 года, составляет 475 007 человек
И в чем дело?

Садятся в поезд и гайда в Расею. Всего то и делов.
При том, что из этого количества в Расею захочет, в лучшем случае, половина
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22.07.2022 14:58 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.07.2022 15:02 Ответить
Ничего не помнить - прекрасный способ всему удивляться
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22.07.2022 15:14 Ответить
Україні треба домовитись з Молдовою і відеднати придністров'я від цивілізованого світу.
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22.07.2022 15:19 Ответить
Вот что не отнять у пись-кова, так то что абсолютный чемпион мира по включанию дурака! Великолепен по сути и по исполнению запускаемых дурок. Допускаю что ночью репетирует перед зеркалом и любуется собой одновременно. И есть чем. И даже аплодирует себе. Бабло отрабатывает по чесноку.
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22.07.2022 15:23 Ответить
Потому что у Приднестровья не біло ХАЙМАРСОВ.
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22.07.2022 15:27 Ответить
-Я нє знаю! Можєт Зінка знаєт?
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22.07.2022 17:16 Ответить
в кацабів пердак підгорає,тому починають дурку гонять.
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22.07.2022 18:09 Ответить
 
 