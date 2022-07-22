Пєсков не знає, чому Придністров’ю захотілося приєднатися до РФ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не знає, з чим пов’язана заява "МЗС" невизнаного Придністров’я про плани приєднатися до Росії.

Про це Пєсков сказав російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я бачив повідомлення ЗМІ, але я не знаю із чим це пов’язано, з якими процесами. Нічого не можу сказати", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше "міністр закордонних справ" невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив про плани республіки приєднатися до Росії.

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