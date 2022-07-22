Пєсков не знає, чому Придністров’ю захотілося приєднатися до РФ
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не знає, з чим пов’язана заява "МЗС" невизнаного Придністров’я про плани приєднатися до Росії.
Про це Пєсков сказав російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я бачив повідомлення ЗМІ, але я не знаю із чим це пов’язано, з якими процесами. Нічого не можу сказати", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше "міністр закордонних справ" невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив про плани республіки приєднатися до Росії.
Топ коментарі
+28 частный сектор
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+23 andriy niki1
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+13 Garry Grant
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Ось же має людина "щастя".
Щоб намалювати на нього карикатуру, не треба залучати художника, а просто вставляй його фото в будь-який сюжет і маєшь готову карикатуру.
Нічого...прийде час і тобі розкажуть...
Поговорите "від душі" з кАбзоном, мОторолой, зАхарченком , з десятками генералів та іншими виб*лядками
Чувствует Придурковье, что ему скоро ****@!!!
Юрій Великий у своєму черговому відео висміяв окупанта Ігоря Гіркіна. Ролик опубліковано на його YouTube-каналі...
И в чем дело?
Садятся в поезд и гайда в Расею. Всего то и делов.
При том, что из этого количества в Расею захочет, в лучшем случае, половина
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!