С весны мы начнем восстанавливать Мариуполь, - Андрющенко

В 2023 году Мариуполь вернется под контроль Украины. На территории города начнут строить новые здания и инфраструктуру.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью с Денисом Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с весны 2023 года начнется восстановление уничтоженного россиянами города.

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"Я надеюсь, что россияне не будут биться за город, так, как мы, потому что там не за что биться. Думаю, это будет лучший город в Украине. Мы должны строить новый город. Это будет модерновый, европейский город у моря. Будет красиво. Надеюсь, что это будет столица области Украины", - подчеркнул Андрющенко.

Также он добавил, что сейчас идут переговоры с инвесторами. В ближайшее время архитекторы представят планы по городской застройке. Почти все горожане будут видеть море из окон квартир. На территории города будет возведен новый комбинат по металлургии и военный городок.

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