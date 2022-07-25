С весны мы начнем восстанавливать Мариуполь, - Андрющенко
В 2023 году Мариуполь вернется под контроль Украины. На территории города начнут строить новые здания и инфраструктуру.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью с Денисом Денисенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, с весны 2023 года начнется восстановление уничтоженного россиянами города.
"Я надеюсь, что россияне не будут биться за город, так, как мы, потому что там не за что биться. Думаю, это будет лучший город в Украине. Мы должны строить новый город. Это будет модерновый, европейский город у моря. Будет красиво. Надеюсь, что это будет столица области Украины", - подчеркнул Андрющенко.
Также он добавил, что сейчас идут переговоры с инвесторами. В ближайшее время архитекторы представят планы по городской застройке. Почти все горожане будут видеть море из окон квартир. На территории города будет возведен новый комбинат по металлургии и военный городок.
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По-друге, довбойобе, назви своє ім'я, а не ховайся за ніком, написаним латиницею.
І, по-третє, довбойобе, не тобі, ольгінсько-подляковська курва, вказувати, де мені знаходитися.
Безвідповідально робити такі заяви безпідставні заяви вводячи в оману людей. ЗСУ готові воювати і визволяти всі окуповані території, але скільки часу це займе знає чомусь тільки Люська і Буданов які правда свої прогнози постійно коригують. Залужний прогнозів не дає, бо це війна, а не гра з лімітованим часом.
Если вам удобно жить в розовых мечтах то это ваши проблемы. Но нужно понимать что в эти сроки что оно обрисовало невозможно сделать то что оно описало.будьте реалистом
В Маріуполі помітили загони "путінюгенд" з числа дітей колаборантів. А потім це шапіто виросте і стане кисельовими, солов'йовими і скабєєвими.
У Маріуполі помітили загони російської дитячої військової організації Юнармія. окупанти намагаються виховати нове покоління прихильників "русского міра", зганяючи школярів в аналоги радянської піонерії
В лавах "путінюгенд" - виключно діти колаборантів, які таким чином намагаються вислужитися перед новою "владою". https://t.me/AFUStratCom/4606
Чим скористались зелені жаби.
Тобто, нікчемно і тупо. Майте совість і мужність нести відповідальність за свій вибір 2019 року.
Але спочатку нам потрібно знищити Орду, щоб воне не могла завдавати ударів по території України.
Інакше любі плани по побудові міст-це просто утопія.
свечнойой асфальтный заводик по скидке присмотрел!?