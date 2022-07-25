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З весни ми почнемо відбудовувати Маріуполь, - Андрющенко

маріуполь

У 2023 році Маріуполь повернеться під контроль України. На території міста почнуть зводити нові будівлі та інфраструктуру.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю з Денисом Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з весни 2023 року почнеться відбудова знищеного росіянами міста.

Дивіться також: У Маріуполі зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту, - Андрющенко. ВIДЕО

"Я сподіваюсь, що росіяни не будуть битися за місто, так, як ми, бо там немає за що битися. Думаю, це буде найкраще місто в Україні. Ми маємо будувати нове місто. Це буде модернове, європейське місто біля моря. Буде гарно. Сподіваюсь, що це буде столиця області України", - наголосив Андрющенко.

Також він додав, що наразі йдуть перемовини з інвесторами. Найближчим часом архітектори представлять плани щодо міської забудови. Майже всі містяни будуть бачити море з вікон квартир. На території міста буде зведено новий комбінат з металургії та військове містечко.

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Маріуполь (3231) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+31
Тут бы Харьков и Одессу не ********
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25.07.2022 11:41
+30
одна говорильня
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25.07.2022 11:37
+19
Для кого ця лапша?
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25.07.2022 11:41
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одна говорильня
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25.07.2022 11:37 Відповісти
так, звісно... більш дієвим є написання комента про зраду зі смайлом...
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25.07.2022 11:40 Відповісти
а ти побачив перемогу в планах відбудови окупованого міста?
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25.07.2022 11:42 Відповісти
уважно читай новину бот. новина про перспективи Звільненого міста !
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25.07.2022 11:44 Відповісти
Не кажи "гоп!"- так воно буде краще. Зроби спочатку а потім хизуватимешся
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25.07.2022 12:13 Відповісти
Угу! Мульярди дерев!!! Відбудуємо " мрію"! Чули- чули! Де такі ідіоти беруться? А потім дивуються чому все так прекрасно у нас!
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25.07.2022 13:22 Відповісти
Радник написав все вірно - людям з Маріуполя, як і всій України потрібна віра. В даному випадку ця віра не безпідставна.
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25.07.2022 11:47 Відповісти
від ейфорії більше шкоди, ніж користі
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25.07.2022 11:49 Відповісти
Так,там 100000 ,які п'ють воду з калюж. Дякуючи деяким,місто віддали ворогу з захисниками, забувши про людей і Бучу.
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25.07.2022 11:54 Відповісти
Вера - форма психического расстройства. Когда меня призывают в кого-то или во что-то верить, я понимаю, что 100% на@бут. А каких-либо логических и рациональных действий, имеющих просчитываемый результат, в данном случае я не вижу!
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25.07.2022 11:59 Відповісти
То якого біса ти ошиваєшся в Україні? Шуруй кацапе за поребрик. Важко тобі кацапе українською
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25.07.2022 12:31 Відповісти
По-перше, довбойобе, пиши грамотно.
По-друге, довбойобе, назви своє ім'я, а не ховайся за ніком, написаним латиницею.
І, по-третє, довбойобе, не тобі, ольгінсько-подляковська курва, вказувати, де мені знаходитися.
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25.07.2022 13:08 Відповісти
То зелена культура аж пре!
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25.07.2022 13:24 Відповісти
Не віра звільняє території і знищує окупантів, а ЗСУ.
Безвідповідально робити такі заяви безпідставні заяви вводячи в оману людей. ЗСУ готові воювати і визволяти всі окуповані території, але скільки часу це займе знає чомусь тільки Люська і Буданов які правда свої прогнози постійно коригують. Залужний прогнозів не дає, бо це війна, а не гра з лімітованим часом.
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25.07.2022 12:07 Відповісти
какую зраду ? "Сколько не говори -сахар, во рту слаще не станет". Что бы говорить о восстановлении , сначала нужно эти территории освободить .
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25.07.2022 11:55 Відповісти
Оце читаю коменти і не второпаю чи це українці пишуть чи кацапи. Українці мовчки роблять свою справу і тільки кацапи сидячи на дивані верещать про велич України і не біжать на фронт воювати з ворогом
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25.07.2022 12:35 Відповісти
А ти де, мудрило??
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25.07.2022 13:10 Відповісти
Мудило!
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25.07.2022 13:25 Відповісти
пишет нам из горящего танка
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25.07.2022 14:38 Відповісти
Из обещанного Шольцем "леопарда"!)))
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25.07.2022 16:52 Відповісти
ага з приходом "найвеличнiшого" до влади, однi лише перемоги!!!
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25.07.2022 13:57 Відповісти
Нью- Васюки?
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25.07.2022 11:55 Відповісти
100%
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25.07.2022 12:16 Відповісти
а где сам мэр?... в мерии уже???
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25.07.2022 11:39 Відповісти
з пздобола неможливо витравити пздобола.
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25.07.2022 11:39 Відповісти
Тут бы Харьков и Одессу не ********
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25.07.2022 11:41 Відповісти
Золоті слова і занепокоєння!!
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25.07.2022 11:48 Відповісти
Для кого ця лапша?
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25.07.2022 11:41 Відповісти
Для 73 відсотків
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25.07.2022 11:50 Відповісти
Слава Арестовича декому спокою не дає😁
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25.07.2022 12:32 Відповісти
А скільки їх ще, таких базікал? Денисенки, буданови, жданови, подляки, інша медійно-зелена шушара на чолі з зєзідєнтом!
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25.07.2022 13:27 Відповісти
Задай йому це питання десь у грудні.
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25.07.2022 11:49 Відповісти
Спочатку треба кацапсячих орків знищити та вигнати з нашої землі. Забрати всі їхні ресурси арештовані по всьому світу. Провести трибунал і зробити так, щоб ні в однієї кацапсячої кремлівської гниди навіть помислу небуло подивитись косо в сторону України
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25.07.2022 11:43 Відповісти
толсто
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25.07.2022 11:43 Відповісти
Как вы ****@ЛИ.вы уже Херсон за 2 недели взяли (месяц назад)
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25.07.2022 11:44 Відповісти
Звіздуй на парашінські сайти, там твоїх однодумців багато і не будеш так нервувати
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25.07.2022 11:49 Відповісти
При чем здесь парашенские сайты?
Если вам удобно жить в розовых мечтах то это ваши проблемы. Но нужно понимать что в эти сроки что оно обрисовало невозможно сделать то что оно описало.будьте реалистом
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25.07.2022 11:54 Відповісти
А то що ми через декілька тижнів погонимо орків з під Київа це те що Ви 24 лютого вже знали? Так, реаліст Ви наш? Досить лайно кидати без підставно. Стаття по сутті написана вірно
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25.07.2022 12:35 Відповісти
"по сути" и "по факту" это разные вещи. Или у вас до сих пор "какая разница"?
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25.07.2022 20:21 Відповісти
Дебіли ***..вся зелена шваль дебіли
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25.07.2022 11:44 Відповісти
Столиця області??...далі будуть столиці районів?
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25.07.2022 11:44 Відповісти
Маріуполь це дуже велике місто, біля півмільйона людей. І маріупольці завжди мріяли про окрему область. Донецьк якби нависав над Маріуполем. По суті Маріуполь приклеїли до Донецька. Маріуполь це ж навіть не Донбас. Маріуполь це Приазовья. Я думаю що і для України більш розумно цього монстра Донецьку область розділити. Занадто велика область. А сьогодні це майже необхідний крок. І я як людина, яка народилась в Маріуполі і значну часто життя там проживши цілком згоден с автором цієї статті. Це відповідає мріям маріупольців
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25.07.2022 12:32 Відповісти
Заклик до сепаратизму?!
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25.07.2022 12:35 Відповісти
Ого,як розповів гарно. Можна вже квитки на маріупольські курорти замовляти.
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25.07.2022 11:46 Відповісти
Може досить вихвалятися??Най скаже припущення, скільки до весни ще буде нових руйнувань!!
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25.07.2022 11:46 Відповісти
Буде весна,буде мир, Україна переможе. Місту Маріуполь бути!
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25.07.2022 11:47 Відповісти
такое ощущение что к весне Харьков Николаев Днепр и Одесса рашисты обстрелами на Мариуполь сделают похожими.
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25.07.2022 11:47 Відповісти
Питання в тому, як такі міста переживуть зиму. Дуже ймовірно, що 3,14daри будуть бить по ТЕЦам.
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25.07.2022 11:52 Відповісти
Нью Васюкі
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25.07.2022 11:49 Відповісти
Може віртуально? Тобто до весни Україна поверне окуповані території, настане мир і тоді..
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25.07.2022 11:49 Відповісти
"Швидше звільняйте, ми не можемо дочекатися, коли почнемо ПИЛЯТИ Західну допомогу!!!"
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25.07.2022 11:52 Відповісти
Західну допомогу цим курвам пиляти не дадуть! А ось останні українські бюджетні гроші під цю волинку вони роздерибанять, аж гай загуде!
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25.07.2022 12:42 Відповісти
наразі ж там Сволочі 2.0

В Маріуполі помітили загони "путінюгенд" з числа дітей колаборантів. А потім це шапіто виросте і стане кисельовими, солов'йовими і скабєєвими.

У Маріуполі помітили загони російської дитячої військової організації Юнармія. окупанти намагаються виховати нове покоління прихильників "русского міра", зганяючи школярів в аналоги радянської піонерії

В лавах "путінюгенд" - виключно діти колаборантів, які таким чином намагаються вислужитися перед новою "владою". https://t.me/AFUStratCom/4606
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25.07.2022 11:52 Відповісти
цей андрющенко дiлить шкiру невбитої свинособаки...
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25.07.2022 11:52 Відповісти
?
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25.07.2022 12:51 Відповісти
А где он вообще сейчас? Не там где был бойченко 26 февраля
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26.07.2022 22:51 Відповісти
Одно тут правильно сказано - в случае деоккупации Мариуполь с Приазовьем должен быть отделен от Донецкой в отдельную область, например Азовская.
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25.07.2022 11:56 Відповісти
ну дай то Бог и ВСУ !!!
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25.07.2022 12:04 Відповісти
Ох уж эти прогнозисты... Клоун Андрющенко отправляется в строй к своим коллегам Арестовичу, Буданову, Данилову и т.д.
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25.07.2022 12:05 Відповісти
Андр ющенко написав все вірно. Я
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25.07.2022 12:44 Відповісти
Чому зебілам так важко спочатку ЗРОБИТИ а потім ВИХВАЛЯТИСЯ а не навпаки???
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25.07.2022 12:10 Відповісти
Тому що людям притаманно жити в фантазіях та мріях.
Чим скористались зелені жаби.
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25.07.2022 12:18 Відповісти
Боже, так як зелених жаб тут повно і коричневих. Мені вони всі смердючи.
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25.07.2022 12:53 Відповісти
Це виглядає приблизно так: "Вакруг адні підараси і толька я адін в бєлом на площаді стаю".
Тобто, нікчемно і тупо. Майте совість і мужність нести відповідальність за свій вибір 2019 року.
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25.07.2022 14:03 Відповісти
Бо вони ніколи нічого не робили, не роблять і робити не збіраються!
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25.07.2022 13:28 Відповісти
Фантазії дуже гарні.
Але спочатку нам потрібно знищити Орду, щоб воне не могла завдавати ударів по території України.
Інакше любі плани по побудові міст-це просто утопія.
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25.07.2022 12:12 Відповісти
всі жителі будуть бачити з вікон море? Висоток збирається набудувати? А меткомбінат за чий рахунок? І чи він там взагалі потрібний? Зарубіжні партнери даром не будуватимуть. А от же ціни на житло будуть майже як в Європі. Хто там житиме? Більше питань ніж відповідей. Був такий схожий на цього гоголівський герой Маніллов (здається)
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25.07.2022 12:13 Відповісти
Не підгарай. Все вірно написав Андрющенко.
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25.07.2022 12:45 Відповісти
Если бы вы так воевали как языком строчите.******** управленцы.не дай Бог дак сразу язык вжопу прячите,
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25.07.2022 12:13 Відповісти
Не плутай Ваших орківських «управленцев» з нашими українськими керівниками. Більшість досить гідно себе вела. А маріупольське керівництво пережило весь цей Армагедон будучи в цьому місті майже весь цей час. А де був ти свіносабака
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25.07.2022 12:49 Відповісти
ти головне не порвись адвокат зелений,від радості
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25.07.2022 14:37 Відповісти
Ну да, а нелох ещё шашлыки обещал всей Украине, такое
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25.07.2022 12:17 Відповісти
с 2014 года Порошенко отстраивал Мариуполь. Все это нужно делать после победы , и десепаратизации.
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25.07.2022 12:42 Відповісти
бідні маріупольці, що вони перетерпіли! Вони варті того, щоб жити у новому, ********* і комфортному місті!
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25.07.2022 12:45 Відповісти
Весна прийде - відбудовувати будемо... Колись я вже це чув. Зелені пиз@оболи - невиправні.
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25.07.2022 12:51 Відповісти
уже свечной ой асфальтный заводик по скидке присмотрел!?
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25.07.2022 13:02 Відповісти
Це людей готують до великого будівництва
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25.07.2022 13:50 Відповісти
дурак думкою багатіє. спочатку треба відбити, потім вже про відбудову мріяти.
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25.07.2022 14:13 Відповісти
Мартеновские печи не забудьте влепить в будущем "городе-саде".
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25.07.2022 14:23 Відповісти
мечтатель там в ютубе счастливы..там крестят бтры бабки ногами и маршерует путлерюргенд
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25.07.2022 14:32 Відповісти
 
 