З весни ми почнемо відбудовувати Маріуполь, - Андрющенко
У 2023 році Маріуполь повернеться під контроль України. На території міста почнуть зводити нові будівлі та інфраструктуру.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю з Денисом Денисенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з весни 2023 року почнеться відбудова знищеного росіянами міста.
"Я сподіваюсь, що росіяни не будуть битися за місто, так, як ми, бо там немає за що битися. Думаю, це буде найкраще місто в Україні. Ми маємо будувати нове місто. Це буде модернове, європейське місто біля моря. Буде гарно. Сподіваюсь, що це буде столиця області України", - наголосив Андрющенко.
Також він додав, що наразі йдуть перемовини з інвесторами. Найближчим часом архітектори представлять плани щодо міської забудови. Майже всі містяни будуть бачити море з вікон квартир. На території міста буде зведено новий комбінат з металургії та військове містечко.
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По-друге, довбойобе, назви своє ім'я, а не ховайся за ніком, написаним латиницею.
І, по-третє, довбойобе, не тобі, ольгінсько-подляковська курва, вказувати, де мені знаходитися.
Безвідповідально робити такі заяви безпідставні заяви вводячи в оману людей. ЗСУ готові воювати і визволяти всі окуповані території, але скільки часу це займе знає чомусь тільки Люська і Буданов які правда свої прогнози постійно коригують. Залужний прогнозів не дає, бо це війна, а не гра з лімітованим часом.
Если вам удобно жить в розовых мечтах то это ваши проблемы. Но нужно понимать что в эти сроки что оно обрисовало невозможно сделать то что оно описало.будьте реалистом
В Маріуполі помітили загони "путінюгенд" з числа дітей колаборантів. А потім це шапіто виросте і стане кисельовими, солов'йовими і скабєєвими.
У Маріуполі помітили загони російської дитячої військової організації Юнармія. окупанти намагаються виховати нове покоління прихильників "русского міра", зганяючи школярів в аналоги радянської піонерії
В лавах "путінюгенд" - виключно діти колаборантів, які таким чином намагаються вислужитися перед новою "владою". https://t.me/AFUStratCom/4606
Чим скористались зелені жаби.
Тобто, нікчемно і тупо. Майте совість і мужність нести відповідальність за свій вибір 2019 року.
Але спочатку нам потрібно знищити Орду, щоб воне не могла завдавати ударів по території України.
Інакше любі плани по побудові міст-це просто утопія.
свечнойой асфальтный заводик по скидке присмотрел!?