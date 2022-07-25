З весни ми почнемо відбудовувати Маріуполь, - Андрющенко

У 2023 році Маріуполь повернеться під контроль України. На території міста почнуть зводити нові будівлі та інфраструктуру.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю з Денисом Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з весни 2023 року почнеться відбудова знищеного росіянами міста.

Дивіться також: У Маріуполі зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту, - Андрющенко. ВIДЕО

"Я сподіваюсь, що росіяни не будуть битися за місто, так, як ми, бо там немає за що битися. Думаю, це буде найкраще місто в Україні. Ми маємо будувати нове місто. Це буде модернове, європейське місто біля моря. Буде гарно. Сподіваюсь, що це буде столиця області України", - наголосив Андрющенко.

Також він додав, що наразі йдуть перемовини з інвесторами. Найближчим часом архітектори представлять плани щодо міської забудови. Майже всі містяни будуть бачити море з вікон квартир. На території міста буде зведено новий комбінат з металургії та військове містечко.

Також читайте: Рашисти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб зняти з себе відповідальність за злочин, - ГУР