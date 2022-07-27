РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10977 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
28 066 49
россия (93011) Макрон (1172)

Россия начала новый вид гибридной мировой войны, - Макрон

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего турне по странам Африки заявил, что Россия является одной из последних колониальных государств, которая начала новый тип гибридной мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В частности, в Бенине, отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок российского газа и решении ЕС сократить его потребление, Макрон заявил, что "Россия является одним из последних имперских колониальных государств".

"Россия фактически начала новый вид гибридной мировой войны", - также сказал он во время пресс-конференции.

"Она решила, что информация, энергетика и продовольствие - военные инструменты, поставленные на службу континентальной империалистической войны против Украины", - добавил Макрон.

При этом президент Франции во время пребывания в Африке, континенте, по его словам, "пострадавшего от колониального империализма", предостерег страны от российских обещаний: "Россия решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы защитить там свои интересы", - подчеркнул он.

Также читайте: Результатом войны будет деколонизация России, - Данилов

Макрон также отметил дезинформационные атаки российских СМИ под видом использования "демократических средств".

"Россия во всем мире является одной из стран, которая с наибольшей силой использует инструменты пропаганды. RT France и Sputnik разносят пропаганду служа режиму, который им платит", - сказал Макрон.

По его словам, это один из главных инструментов россии для "ведения войны", которую Макрон называет "гибридом" между военной силой и мягкой силой.

Отмечается, что глава французского государства как никогда использует свой африканский тур для борьбы с российским влиянием на континенте. При обсуждении продовольственной безопасности в таких странах, как Камерун или Бенин, Макрон осудил шантаж со стороны России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла два авиаудара по Бахмуту: полиция зафиксировала последствия. ВИДЕО

"Это они (Россия) блокировали зерновые в Украине и регулируют их. Не было никаких санкций на продовольствие. Это они решают", - сказал он.

Президент Франции также упомянул энергетику – один из элементов гибридной войны, которую россия без колебаний использует в Европе. "Я апеллирую к чувству ответственности россии", которая, по его словам, должна найти путь разума.

Читайте: Россия будет шантажировать Европу энергетикой, пока ЕС не прекратит поддержку Украины, – Bloomberg
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
27.07.2022 21:16
+25
показать весь комментарий
27.07.2022 21:07
+20
Тому їблану треба менше вживати важких наркотиків .Верзе хз шо .. Ми українці . І тому - в сортах руцького лайна , не розбираємось . .
Теж мені " брат " мля ,, його брати , - в печері кобилу доїдають .
показать весь комментарий
27.07.2022 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щас пустю соплю.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:03 Ответить
когда??? вчера? сегодня?
показать весь комментарий
27.07.2022 21:05 Ответить
Черговий геній...
показать весь комментарий
27.07.2022 21:05 Ответить
Звичайна лівацька псевдоліберальна гнида.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:20 Ответить
А шо случілось?... Жабоїд вже не хоче їхати до ***** в дупло йому заглядувати?
показать весь комментарий
27.07.2022 21:05 Ответить
Стоило Макрону съездить в Бучу, как его будто подменили.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:06 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 21:07 Ответить
Осторожно, Макроша, не наступи ему на лицо!
показать весь комментарий
27.07.2022 21:07 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 21:57 Ответить
Не так все просто. кятай та раша захоплюють - і активно- Африку.
Макрон це розуміє, як і небезпеку.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:09 Ответить
Надо ему еще это дать почитать

показать весь комментарий
27.07.2022 21:09 Ответить
Тому їблану треба менше вживати важких наркотиків .Верзе хз шо .. Ми українці . І тому - в сортах руцького лайна , не розбираємось . .
Теж мені " брат " мля ,, його брати , - в печері кобилу доїдають .
показать весь комментарий
27.07.2022 21:21 Ответить
Дрёма-падла ещё тот
показать весь комментарий
27.07.2022 21:47 Ответить
Истарическая справедливость у них тоже написана на лад мацквы. Если мы с ними адин нарот, в таком случае я им говорю, что столица должна быть в Киеве, тоесть младший брат получаются они, что не входит в планы кремлевских имперцев и это перегревает zомбированные транзисторы рабсейского быдла.
показать весь комментарий
28.07.2022 08:01 Ответить
Михаил Лосев

@losevmn

Выскажу жуткую крамолу: ООН, инфантильно, воспринимающая уничтожение 43-миллионного государства и есть самая опасная террористическая организация. Только роспуск! И признание, что именно её преступная "бездеятельность" привела к катастрофе в Европе.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:10 Ответить
Це типу найманець каже, що не вони(сам макарон, шольц, ******) такі погані просто вони повинні виконувати забов'язання перед Пуйло адже їх купили з потрохами.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:12 Ответить
Макарон ты же хотел сохранить путину лицо. А теперь наконец-то что-то понял , баран , как и немцы... Но лучше поздно чем....
показать весь комментарий
27.07.2022 21:14 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 21:16 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 21:58 Ответить
Кажется, макарон начал о чём-то догадываться. Интересно, он поделится своей догадкой с бункерным дедом
показать весь комментарий
27.07.2022 21:19 Ответить
Макароша , побувавши в Бучі - прийшов до тями . . Треба їх всіх туди возити , і частіше ..
показать весь комментарий
27.07.2022 21:24 Ответить
"Я апелюю до почуття відповідальності росії", - цитата
вот этими словами перечеркнул все сказанное...
ну нет у срасии чувств...тем более ответственности... ответственности за свои преступления, обманы и ложь, да просто за слова... которые уже столетиями не стоят и бумаги на которой их выводят !!!
показать весь комментарий
27.07.2022 21:20 Ответить
Куме...чув Бурлаки с Волги приперлися..
Та чув...готую шмайсера та HIMARSa задля зустрічі цих скажених собак Шарікових...
показать весь комментарий
27.07.2022 21:21 Ответить
Они пол тысячалетия ведут как гибридные, так и кровавые ымперские войны, а этот только "прозрел"! Плохо когда те, кто должен профессионально заниматься политикой так плохо знают историю (поэтому так близоруки и наступают на те же грабли)!
показать весь комментарий
27.07.2022 21:22 Ответить
Около 900 лет. Начиная с андрея боголюбского, а может и с его отца юрия долгорукого. Какой погром в Киеве провел боголюбский. А иван грозный геноцидом уничтожил отдельный этнос новгородцев
показать весь комментарий
27.07.2022 22:39 Ответить
Росія в усьому світі є однією з країн, яка з найбільшою силою використовує інструменти пропаганди

Ага.
Как у псевдоХармса: "Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел".
показать весь комментарий
27.07.2022 21:23 Ответить
ПРОЗРЕЛ.... ? Поздно батенька всрались
показать весь комментарий
27.07.2022 21:26 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 21:28 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 21:29 Ответить
ZeKEA - імпартазаміщє-єніє...
показать весь комментарий
28.07.2022 09:11 Ответить
Може Макарона підмінили в роддомі?
показать весь комментарий
27.07.2022 21:33 Ответить
О, бабкоЙоб вийшов з сплячки
макарон, серпень місяць на землі
показать весь комментарий
27.07.2022 21:40 Ответить
" RT France і Sputnik розносять пропаганду на службі режиму"

Ну так закрой их во Франции, чтобы не разносили. Ты президент или пи*дун?
показать весь комментарий
27.07.2022 21:43 Ответить
но тебя свиноцабаку на Цензоре можно прикрыть...
показать весь комментарий
27.07.2022 22:28 Ответить
Нікуя не гібрідно. Все як було недавно по методичкам гітлера і сраліна.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:45 Ответить
Любой свободный человек на нашей планете имеет право распоряжаться собой как ему заблагорассудится. Имеет право мёрзнуть, голодать, не мыться, закрывать цеха на своём заводе, и никто не должен ему препятствовать в этом. Это его право. А если таких большинство в социуме, то и пошел он на х этот ***** со своими газом, нефтью и продовольствием. Без него проживём.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:46 Ответить
Добре все каже Макрон. В Африці нашої дипломатії зась. То хоч так.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:47 Ответить
Здесь кому-то ещё интересно мнение парашного Макргандона?
показать весь комментарий
27.07.2022 21:47 Ответить
Які там ще інтереси макарон?
показать весь комментарий
27.07.2022 21:50 Ответить
Просто деяким начальникам в ЄС потрібно все показати, розповісти і ще ткнути носом, щоб не міг дурня включати, шкода що не можна дати побігати серед ночі в бомбосховище раз так п'ять.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:54 Ответить
Стурбометр показав 1,2 кіломеркеля.
показать весь комментарий
27.07.2022 22:23 Ответить
Мудра у нього жона, ач як підказує! І він молодець, колись-де і прислуховується...
показать весь комментарий
27.07.2022 22:30 Ответить
Ох і туго доходить цим "сонним мухам" європецям, що таке росія. Нарешті прозрівають, але ціна цього - тисячи вбитих українців!
показать весь комментарий
27.07.2022 22:34 Ответить
як це так макрон став говорити щось схоже на розумне
показать весь комментарий
28.07.2022 00:08 Ответить
Что-то он не то несет. "Россия решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы защитить там свои интересы" - какие к черту могут быть интересы в чужой стране? Звучит как некоторое оправдание вторжения. "Я апеллирую к чувству ответственности россии" - это вообще без комментариев. Как-то все беззубо.
показать весь комментарий
28.07.2022 09:36 Ответить
 
 