Росія почала новий вид гібридної світової війни, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон під час свого турне країнами Африки заявив, що Росія є однією з останніх колоніальних держав, яка розпочала новий тип гібридної світової війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BFMTV.
Зокрема, у Беніні, відповідаючи на запитання про можливе припинення постачання російського газу та рішення ЄС скоротити його споживання, Макрон заявив, що "Росія є однією з останніх імперських колоніальних держав".
"Росія фактично почала новий вид гібридної світової війни", - також сказав він під час пресконференції.
"Вона вирішила, що інформація, енергетика та продовольство є військовими інструментами, поставленими на службу континентальної імперіалістичної війни проти України", - додав Макрон.
При цьому президент Франції під час перебування в Африці, континенті, який, за його словами, "постраждав від колоніального імперіалізму", застеріг країни від російських обіцянок: "Росія вирішила вторгнутися в сусідню країну, щоб захистити там свої інтереси", - наголосив він.
Макрон також відзначив дезінформаційні атаки російських ЗМІ під виглядом використання "демократичних засобів".
"Росія в усьому світі є однією з країн, яка з найбільшою силою використовує інструменти пропаганди. RT France і Sputnik розносять пропаганду на службі режиму, який їм платить", - сказав Макрон.
За його словами, це один із головних інструментів росії для "ведення війни", яку Макрон називає "гібридом" між воєнною силою і м’якою силою.
Зазначається, що глава французької держави як ніколи використовує свій африканський тур для боротьби з російським впливом на континенті. Під час обговорення продовольчої безпеки в таких країнах, як Камерун або Бенін, Макрон засудив шантаж з боку Росії.
"Це вони (Росія) блокували зернові в Україні і регулюють їх. Не було ніяких санкцій на продовольство. Це вони, хто вирішують", - сказав він.
Президент Франції також згадав енергетику - однин із елементів гібридної війни, яку росія без вагань використає в Європі. "Я апелюю до почуття відповідальності росії", яка, за його словами, повинна віднайти шлях розуму.
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Макрон це розуміє, як і небезпеку.
Теж мені " брат " мля ,, його брати , - в печері кобилу доїдають .
@losevmn
Выскажу жуткую крамолу: ООН, инфантильно, воспринимающая уничтожение 43-миллионного государства и есть самая опасная террористическая организация. Только роспуск! И признание, что именно её преступная "бездеятельность" привела к катастрофе в Европе.
вот этими словами перечеркнул все сказанное...
ну нет у срасии чувств...тем более ответственности... ответственности за свои преступления, обманы и ложь, да просто за слова... которые уже столетиями не стоят и бумаги на которой их выводят !!!
Та чув...готую шмайсера та HIMARSa задля зустрічі цих скажених собак Шарікових...
Ага.
Как у псевдоХармса: "Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел".
макарон, серпень місяць на землі
Ну так закрой их во Франции, чтобы не разносили. Ты президент или пи*дун?
Макргандона?