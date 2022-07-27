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Росія почала новий вид гібридної світової війни, - Макрон

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого турне країнами Африки заявив, що Росія є однією з останніх колоніальних держав, яка розпочала новий тип гібридної світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BFMTV.

Зокрема, у Беніні, відповідаючи на запитання про можливе припинення постачання російського газу та рішення ЄС скоротити його споживання, Макрон заявив, що "Росія є однією з останніх імперських колоніальних держав".

"Росія фактично почала новий вид гібридної світової війни", - також сказав він під час пресконференції.

"Вона вирішила, що інформація, енергетика та продовольство є військовими інструментами, поставленими на службу континентальної імперіалістичної війни проти України", - додав Макрон.

При цьому президент Франції під час перебування в Африці, континенті, який, за його словами, "постраждав від колоніального імперіалізму", застеріг країни від російських обіцянок: "Росія вирішила вторгнутися в сусідню країну, щоб захистити там свої інтереси", - наголосив він.

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Макрон також відзначив дезінформаційні атаки російських ЗМІ під виглядом використання "демократичних засобів".

"Росія в усьому світі є однією з країн, яка з найбільшою силою використовує інструменти пропаганди. RT France і Sputnik розносять пропаганду на службі режиму, який їм платить", - сказав Макрон.

За його словами, це один із головних інструментів росії для "ведення війни", яку Макрон називає "гібридом" між воєнною силою і м’якою силою.

Зазначається, що глава французької держави як ніколи використовує свій африканський тур для боротьби з російським впливом на континенті. Під час обговорення продовольчої безпеки в таких країнах, як Камерун або Бенін, Макрон засудив шантаж з боку Росії.

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"Це вони (Росія) блокували зернові в Україні і регулюють їх. Не було ніяких санкцій на продовольство. Це вони, хто вирішують", - сказав він.

Президент Франції також згадав енергетику - однин із елементів гібридної війни, яку росія без вагань використає в Європі. "Я апелюю до почуття відповідальності росії", яка, за його словами, повинна віднайти шлях розуму.

Також читайте: Франції потрібно готуватись до повної зупинки постачання газу із Росії, - Макрон

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Топ коментарі
+32
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27.07.2022 21:16
+25
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27.07.2022 21:07
+20
Тому їблану треба менше вживати важких наркотиків .Верзе хз шо .. Ми українці . І тому - в сортах руцького лайна , не розбираємось . .
Теж мені " брат " мля ,, його брати , - в печері кобилу доїдають .
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27.07.2022 21:21
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Щас пустю соплю.
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27.07.2022 21:03 Відповісти
когда??? вчера? сегодня?
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27.07.2022 21:05 Відповісти
Черговий геній...
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27.07.2022 21:05 Відповісти
Звичайна лівацька псевдоліберальна гнида.
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27.07.2022 21:20 Відповісти
А шо случілось?... Жабоїд вже не хоче їхати до ***** в дупло йому заглядувати?
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27.07.2022 21:05 Відповісти
Стоило Макрону съездить в Бучу, как его будто подменили.
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27.07.2022 21:06 Відповісти
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27.07.2022 21:07 Відповісти
Осторожно, Макроша, не наступи ему на лицо!
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27.07.2022 21:07 Відповісти
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27.07.2022 21:57 Відповісти
Не так все просто. кятай та раша захоплюють - і активно- Африку.
Макрон це розуміє, як і небезпеку.
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27.07.2022 21:09 Відповісти
Надо ему еще это дать почитать

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27.07.2022 21:09 Відповісти
Тому їблану треба менше вживати важких наркотиків .Верзе хз шо .. Ми українці . І тому - в сортах руцького лайна , не розбираємось . .
Теж мені " брат " мля ,, його брати , - в печері кобилу доїдають .
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27.07.2022 21:21 Відповісти
Дрёма-падла ещё тот
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27.07.2022 21:47 Відповісти
Истарическая справедливость у них тоже написана на лад мацквы. Если мы с ними адин нарот, в таком случае я им говорю, что столица должна быть в Киеве, тоесть младший брат получаются они, что не входит в планы кремлевских имперцев и это перегревает zомбированные транзисторы рабсейского быдла.
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28.07.2022 08:01 Відповісти
Михаил Лосев

@losevmn

Выскажу жуткую крамолу: ООН, инфантильно, воспринимающая уничтожение 43-миллионного государства и есть самая опасная террористическая организация. Только роспуск! И признание, что именно её преступная "бездеятельность" привела к катастрофе в Европе.
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27.07.2022 21:10 Відповісти
Це типу найманець каже, що не вони(сам макарон, шольц, ******) такі погані просто вони повинні виконувати забов'язання перед Пуйло адже їх купили з потрохами.
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27.07.2022 21:12 Відповісти
Макарон ты же хотел сохранить путину лицо. А теперь наконец-то что-то понял , баран , как и немцы... Но лучше поздно чем....
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27.07.2022 21:14 Відповісти
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27.07.2022 21:16 Відповісти
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27.07.2022 21:58 Відповісти
Кажется, макарон начал о чём-то догадываться. Интересно, он поделится своей догадкой с бункерным дедом
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27.07.2022 21:19 Відповісти
Макароша , побувавши в Бучі - прийшов до тями . . Треба їх всіх туди возити , і частіше ..
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27.07.2022 21:24 Відповісти
"Я апелюю до почуття відповідальності росії", - цитата
вот этими словами перечеркнул все сказанное...
ну нет у срасии чувств...тем более ответственности... ответственности за свои преступления, обманы и ложь, да просто за слова... которые уже столетиями не стоят и бумаги на которой их выводят !!!
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27.07.2022 21:20 Відповісти
Куме...чув Бурлаки с Волги приперлися..
Та чув...готую шмайсера та HIMARSa задля зустрічі цих скажених собак Шарікових...
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27.07.2022 21:21 Відповісти
Они пол тысячалетия ведут как гибридные, так и кровавые ымперские войны, а этот только "прозрел"! Плохо когда те, кто должен профессионально заниматься политикой так плохо знают историю (поэтому так близоруки и наступают на те же грабли)!
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27.07.2022 21:22 Відповісти
Около 900 лет. Начиная с андрея боголюбского, а может и с его отца юрия долгорукого. Какой погром в Киеве провел боголюбский. А иван грозный геноцидом уничтожил отдельный этнос новгородцев
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27.07.2022 22:39 Відповісти
Росія в усьому світі є однією з країн, яка з найбільшою силою використовує інструменти пропаганди

Ага.
Как у псевдоХармса: "Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел".
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27.07.2022 21:23 Відповісти
ПРОЗРЕЛ.... ? Поздно батенька всрались
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27.07.2022 21:26 Відповісти
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27.07.2022 21:28 Відповісти
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27.07.2022 21:29 Відповісти
ZeKEA - імпартазаміщє-єніє...
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28.07.2022 09:11 Відповісти
Може Макарона підмінили в роддомі?
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27.07.2022 21:33 Відповісти
О, бабкоЙоб вийшов з сплячки
макарон, серпень місяць на землі
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27.07.2022 21:40 Відповісти
" RT France і Sputnik розносять пропаганду на службі режиму"

Ну так закрой их во Франции, чтобы не разносили. Ты президент или пи*дун?
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27.07.2022 21:43 Відповісти
но тебя свиноцабаку на Цензоре можно прикрыть...
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27.07.2022 22:28 Відповісти
Нікуя не гібрідно. Все як було недавно по методичкам гітлера і сраліна.
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27.07.2022 21:45 Відповісти
Любой свободный человек на нашей планете имеет право распоряжаться собой как ему заблагорассудится. Имеет право мёрзнуть, голодать, не мыться, закрывать цеха на своём заводе, и никто не должен ему препятствовать в этом. Это его право. А если таких большинство в социуме, то и пошел он на х этот ***** со своими газом, нефтью и продовольствием. Без него проживём.
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27.07.2022 21:46 Відповісти
Добре все каже Макрон. В Африці нашої дипломатії зась. То хоч так.
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27.07.2022 21:47 Відповісти
Здесь кому-то ещё интересно мнение парашного Макргандона?
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27.07.2022 21:47 Відповісти
Які там ще інтереси макарон?
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27.07.2022 21:50 Відповісти
Просто деяким начальникам в ЄС потрібно все показати, розповісти і ще ткнути носом, щоб не міг дурня включати, шкода що не можна дати побігати серед ночі в бомбосховище раз так п'ять.
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27.07.2022 21:54 Відповісти
Стурбометр показав 1,2 кіломеркеля.
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27.07.2022 22:23 Відповісти
Мудра у нього жона, ач як підказує! І він молодець, колись-де і прислуховується...
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27.07.2022 22:30 Відповісти
Ох і туго доходить цим "сонним мухам" європецям, що таке росія. Нарешті прозрівають, але ціна цього - тисячи вбитих українців!
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27.07.2022 22:34 Відповісти
як це так макрон став говорити щось схоже на розумне
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28.07.2022 00:08 Відповісти
Что-то он не то несет. "Россия решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы защитить там свои интересы" - какие к черту могут быть интересы в чужой стране? Звучит как некоторое оправдание вторжения. "Я апеллирую к чувству ответственности россии" - это вообще без комментариев. Как-то все беззубо.
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28.07.2022 09:36 Відповісти
 
 