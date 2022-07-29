Командующий Силами специальных операций ВСУ Галаган покидает свой пост
Григорий Галаган покидает пост командующего Силами специальных операций ВСУ.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я покидаю должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины. Но не бросаю боевое братство, которому отдал всю свою жизнь. ... Без промедлений ССО Украины как единый организм включились в отпор вражеским войскам. С первых дней вторжения наши воины проводят успешные, рискованные, часто дерзкие операции, наносят противнику непоправимые потери. В этом заслуга каждого, для кого имел честь быть командиром", - отметил Галаган.
По его словам, с первых дней тотального сопротивления рядов Сил специальных операций пополнили воины Движения сопротивления. Галаган подчеркнул, что их участие в войне против российского агрессора очень важно.
"Вместе с вами мы оказывали сопротивление трудностям. Несмотря на все преграды продолжали выполнять непростую, но важную работу. Мы достойно защищали свой народ, и уверен, что ССО Украины продолжат это дело и дальше. Я благодарен каждому, кто честно и самоотверженно выполнял и продолжает выполнять свои обязанности в составе Сил специальных операций ВСУ. "Люди важнее железа" - это правило для воинов ССО было главным и должно оставаться незыблемым всегда.
Для того чтобы изменить мир, необходимо прежде всего начать изменения в себе, преодолеть уныние и сомнения. Многие ради защиты страны жертвуют дорогими для себя вещами. Но результат этого посвящения мы видим вокруг: Украина и дальше остается страной свободных людей.
Всегда помните дань каждого погибшего. Они заслужили вечное уважение, отдав за свой народ самое ценное, что может быть – жизнь. Всегда заботьтесь о родных павших воинах не только словами, но и поступками, ведь все они члены нашей большой семьи – семьи украинских ССО. Постоянно поддерживайте ваших раненых братьев и сестер.
Уважаемые побратимы! Вместе с остальными украинскими защитниками вы сделали то, что казалось невозможным для остального мира и не только устояли перед российским нашествием, но и дали мощный отпор враждебным силам. Продолжайте уничтожать врага так, как вы умеете. Берегите себя и Украину!" - подытожил он.
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Зеленський призначив Хоренка замість Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ
18:57 25.07.2022
Может ещё зерновые соглашения показать?
Что известно о новом командующем ССО ВСУ:
О Викторе Хоренко известно немногое. Его карьера не освещалась в СМИ. Известно, что он бригадный генерал Вооруженных сил Украины, а также является участником российско-украиской войны.
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал, что, по его информации, Хоренко раньше командовал спецрезервом ГУР, его рекомендовал руководитель ГУР Кирилл Буданов.
Спецрезерв ГУР - это 10 отдельный отряд специального назначения имени генерал-майора Максима Шаповала. Из последних известных операций отряда:
Боевые операции против российских войск в Киевской области. В частности, под Гостомелем;
Операции на территории рф, о чем месяц назад писало издание The Times;
Эвакуация людей из Кабула в 2021 году, когда город был захвачен талибами. Спецназовцы выходили за пределы аэропорта, чтобы эскортировать транспорт с людьми в аэропорт, за что получили немало комплиментов от мировой прессы.
https://meta.ua/news/society/51227-viktor-horenko-stal-novim-glavoi-sil-spetsialnih-operatsii-vsu-chto-o-nem-izvestno/
Колишній командувач ССО Галаган призначений першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, - Зеленський Джерело:
Українські Сили спеціальних операцій - супергерої нашого часу. Вони ті, хто вміють чекати.
Тихіше води, нижче трави. Щоб завдати раптового удару по противнику.
І як же круто вони відправляють окупанта слідом за руським кораблем 💪 Дякую за захист, хлопці! Слава воїнам-спецпризначенцям! Україні Слава!
Раджу переглянути погляди,опираючись на праці українських істориків.
зверніться до висловів Бісмарка про домовленності з парашею!
чому всі кацапи надрачують на нього до волос на долонях?
- головна вулиця Белгорода - Богдана Хмельницького
- Фигура Богдана Хмельницкого увековечена на северо-восточной стороне памятника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Тысячелетие России в Великом Новгороде.
- На острове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF Итуруп https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Большой Курильской гряды есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD) вулкан Богдан Хмельницкий .
- Именем Хмельницкого было названо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Ульяновское высшее военно-техническое училище
- В Ульяновске в 1954 году воздвигнут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA) памятник .
- В Москве с 2004 года есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE мост Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA Орск (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Оренбургская область ) существует площадь им. Б. Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск существует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA) улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калининград есть улица Богдана Хмельницкого.
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C Астрахань также есть улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA Томске также есть улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Норильск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Красноярского края есть улица Богдана Хмельницкого
Кремль саме такими "подачками" загравав" з народами, щоб приманить їх знайомими їм іменами! Адже ніхто з них не повстане з могили і не подасть до суду, щоб очистить своє ім"я!
Вы же в курсе -- кто и на чьи деньги ставил ему памятник в Киеве?
ну хорошо же прикололись в 2019?!
може заступником завідувача Центру?
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Путлер скаже Зеле..ты герой рабZZeи...
Генерал тіней. Справжня історія Василя Барби
Василь Бурба більше не є головним розвідником країни і навіть не працівником спецслужб. Вагнергейт коштував йому не лише крісла начальника Головного управління розвідки Міноборони, а й професійної кар'єри. З іншого боку, розслідування Bellingcat та війна з Офісом президента зробили його публічною фігурою, знайомою із секретами багатьох людей. Це небезпечний набір якостей. Але Бурба вже зробив крок у велику політику, кинувши виклик Володимиру Зеленському. "СПОЧАТКУ РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ"
Ми зустрілися в одному з ресторанів Києва. Бурба трохи спізнився, але була причина. Міністр оборони Олексій Резніков саме задовольнив його рапорт та звільнив із ЗСУ. Напередодні зустрічі Бурба розбирався з документацією стосовно виключення його зі списків військової частини. Читати повністю https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbnJMZjd0YV9xRWRJc0JqLXVvdHNCTU8xampMUXxBQ3Jtc0tuNDJ1V25MSHBTaU9ZUXAzNk5zNkdEYlFsUW5mVllFU09keG83RHZTV2tjQnBseVE1U0oxdmU3cnBCb096VDRBcS1LVVF3alB4N0RkS2pDdjlsenJCaFo4YlVQUTBrZy1UWE5VM1N5MlZFVjVsVTBhMA&q=https%3A%2F%2Fprojects.liga.net%2Fgeneral-of-.. https://projects.liga.net/general-of-.. .
в мае 1992 года..когда СССР сдох...
ЦЕНЗОРЕ, будь ласка, виправте. Галаган.