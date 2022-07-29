Командующий Силами специальных операций ВСУ Галаган покидает свой пост

Григорий Галаган покидает пост командующего Силами специальных операций ВСУ.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я покидаю должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины. Но не бросаю боевое братство, которому отдал всю свою жизнь. ... Без промедлений ССО Украины как единый организм включились в отпор вражеским войскам. С первых дней вторжения наши воины проводят успешные, рискованные, часто дерзкие операции, наносят противнику непоправимые потери. В этом заслуга каждого, для кого имел честь быть командиром", - отметил Галаган.

По его словам, с первых дней тотального сопротивления рядов Сил специальных операций пополнили воины Движения сопротивления. Галаган подчеркнул, что их участие в войне против российского агрессора очень важно.

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"Вместе с вами мы оказывали сопротивление трудностям. Несмотря на все преграды продолжали выполнять непростую, но важную работу. Мы достойно защищали свой народ, и уверен, что ССО Украины продолжат это дело и дальше. Я благодарен каждому, кто честно и самоотверженно выполнял и продолжает выполнять свои обязанности в составе Сил специальных операций ВСУ. "Люди важнее железа" - это правило для воинов ССО было главным и должно оставаться незыблемым всегда.

Для того чтобы изменить мир, необходимо прежде всего начать изменения в себе, преодолеть уныние и сомнения. Многие ради защиты страны жертвуют дорогими для себя вещами. Но результат этого посвящения мы видим вокруг: Украина и дальше остается страной свободных людей.

Всегда помните дань каждого погибшего. Они заслужили вечное уважение, отдав за свой народ самое ценное, что может быть – жизнь. Всегда заботьтесь о родных павших воинах не только словами, но и поступками, ведь все они члены нашей большой семьи – семьи украинских ССО. Постоянно поддерживайте ваших раненых братьев и сестер.

Уважаемые побратимы! Вместе с остальными украинскими защитниками вы сделали то, что казалось невозможным для остального мира и не только устояли перед российским нашествием, но и дали мощный отпор враждебным силам. Продолжайте уничтожать врага так, как вы умеете. Берегите себя и Украину!" - подытожил он.

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