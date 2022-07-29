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Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Галаган залишає свою посаду

галаган

Григорій Галаган залишає посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я залишаю посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Але, не кидаю бойове братерство, якому віддав усе своє життя. ... Без зволікань ССО України як єдиний організм включилися у відсіч ворожим військам. З перших днів вторгнення наші воїни проводять успішні, ризиковані, часто зухвалі операції, наносять противнику непоправні втрати. В цьому заслуга кожного, для кого мав честь бути командиром", - зазначив Галаган.

За його словами, з перших днів тотального спротиву лави Сил спеціальних операцій поповнили воїни Руху опору. Галан наголосив, що їхня участь у війні проти російського агресора надважлива.

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"Разом із вами ми чинили опір труднощам. Попри всі перепони продовжували виконувати непросту, але важливу роботу. Ми гідно захищали свій народ, і певен, що ССО України продовжать цю справу і надалі. Я вдячний кожному, хто чесно і самовіддано виконував і продовжує виконувати свої обов’язки у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ. "Люди важливіші за залізо" - це правило для воїнів ССО було головним і має лишатися непорушним завжди.

Для того, щоб змінити світ, необхідно насамперед розпочати зміни у собі, здолати зневіру і сумніви. Багато із вас задля захисту країни жертвують дорогими для себе речами. Але, результат цієї посвяти ми бачимо навколо: Україна і надалі лишається країною вільних людей.

Завжди пам’ятайте данину кожного загиблого. Вони заслужили вічної пошани, віддавши за свій народ найцінніше, що може бути – життя. Завжди піклуйтеся про рідних полеглих воїнів не лише словами, а і вчинками, адже усі вони є членами нашої великої родини – родини українських ССО. Повсякчас підтримуйте ваших поранених братів і сестер.

Шановні побратими! Разом із рештою українських захисників ви зробили те, що здавалося неможливим для решти світу і не лише встояли перед російською навалою, а і дали потужну відсіч ворожим силам. Продовжуйте нищити ворога так, як це вмієте лише ви. Бережіть себе і Україну!" - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній командувач ССО Галаган призначений першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, - Зеленський

Автор: 

ССО (520) Галаган Григорій (6)


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Топ коментарі
+66
Не подобається коли оманский з дерьмаком лізуть в ЗСУ. Там таємниці і життя мільонів, достатньо прикладу з Марченко. А хто такий дерьмак? Та всі і його, і його папу знають. Це просто піз...єць.
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29.07.2022 15:46
+56
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29.07.2022 15:51
+43
100% діло рук дєрмака. Підори зелені
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29.07.2022 15:47
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?????......
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29.07.2022 15:45 Відповісти
Вже ж була вся інфа на цензорі. Все ж, начебто, обговорили:

Зеленський призначив Хоренка замість Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

18:57 25.07.2022
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29.07.2022 15:50 Відповісти
Ага ! "Мєнта-опера", що по ринках тряс перекупок, поставили керувать диверсантами, що воюють з агресором! Це все одно, що санітара поставить на посаду нейрохірурга!
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29.07.2022 16:20 Відповісти
Це інша людина, писали ж , що то тески.
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29.07.2022 16:34 Відповісти
Да. ПОЧЕМУ?
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29.07.2022 16:26 Відповісти
Как и всё у зелени - ПАТАМУШТА!
Может ещё зерновые соглашения показать?
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30.07.2022 17:10 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля уволил командующего Сил спецопераций Григория Галагана. На его место назначили Виктора Александовича Хоренко.

Что известно о новом командующем ССО ВСУ:

О Викторе Хоренко известно немногое. Его карьера не освещалась в СМИ. Известно, что он бригадный генерал Вооруженных сил Украины, а также является участником российско-украиской войны.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал, что, по его информации, Хоренко раньше командовал спецрезервом ГУР, его рекомендовал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Спецрезерв ГУР - это 10 отдельный отряд специального назначения имени генерал-майора Максима Шаповала. Из последних известных операций отряда:
Боевые операции против российских войск в Киевской области. В частности, под Гостомелем;

Операции на территории рф, о чем месяц назад писало издание The Times;

Эвакуация людей из Кабула в 2021 году, когда город был захвачен талибами. Спецназовцы выходили за пределы аэропорта, чтобы эскортировать транспорт с людьми в аэропорт, за что получили немало комплиментов от мировой прессы.

https://meta.ua/news/society/51227-viktor-horenko-stal-novim-glavoi-sil-spetsialnih-operatsii-vsu-chto-o-nem-izvestno/
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29.07.2022 16:46 Відповісти
Ермак командовать будет!
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29.07.2022 15:46 Відповісти
Кажуть, ставленик буданова. Того, який співмешкає з ватним гогілашвілі та особистою секретаркою ВАЗеленського.
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29.07.2022 16:04 Відповісти
Дерьмак ,Буданов, Баканов все эти завербованные кроты готовили капитуляцию -мрази рашистскиезахватили Украину
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29.07.2022 19:09 Відповісти
Не подобається коли оманский з дерьмаком лізуть в ЗСУ. Там таємниці і життя мільонів, достатньо прикладу з Марченко. А хто такий дерьмак? Та всі і його, і його папу знають. Це просто піз...єць.
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29.07.2022 15:46 Відповісти
100% діло рук дєрмака. Підори зелені
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29.07.2022 15:47 Відповісти
Йди проспись, валянок.

Колишній командувач ССО Галаган призначений першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, - Зеленський Джерело:
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29.07.2022 16:59 Відповісти
видать недостаточно лоялен был дЕрмаку
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29.07.2022 15:47 Відповісти
Розумієте, той, хто відданий(лояльний) Україні не може апріорі бути відданим Єрмаку, бо інтереси Єрмака йдуть врозріз з інтересами України, як держави.
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29.07.2022 16:03 Відповісти
Очолить Боневтік І на білому коні?
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29.07.2022 15:49 Відповісти
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29.07.2022 15:51 Відповісти
тим, хто по приколу, не задумуючись, обрав клована боневтіка!
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29.07.2022 17:22 Відповісти
Доки при владі ворог, перемоги нам не бачити.
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29.07.2022 15:52 Відповісти
Так він же нову посаду отримав, теж пов'язану з держбезпекою. Чи я плутаю?
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29.07.2022 15:52 Відповісти
так, він в СБУ переходить, бо там повний ппц. Так що зради тут не бачу.
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29.07.2022 16:06 Відповісти
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29.07.2022 15:52 Відповісти
Боюсь, щось недобре затіває Зе!лена шваль!
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29.07.2022 15:53 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/galagan-poluchil-novuyu-dolzhnost-uvolneniya-1658774552.html Це так звана "Альфа".
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29.07.2022 15:54 Відповісти
Его же перевели в СБУ, не?
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29.07.2022 15:54 Відповісти
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29.07.2022 15:55 Відповісти
Ворог не бачить їхніх облич, але він бачить їхню міць.
Українські Сили спеціальних операцій - супергерої нашого часу. Вони ті, хто вміють чекати.
Тихіше води, нижче трави. Щоб завдати раптового удару по противнику.
І як же круто вони відправляють окупанта слідом за руським кораблем 💪 Дякую за захист, хлопці! Слава воїнам-спецпризначенцям! Україні Слава!
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29.07.2022 16:07 Відповісти
Мабудь добряче двухсотив свинособак.....бо інших зелена мразота не чіпае....
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29.07.2022 15:56 Відповісти
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29.07.2022 15:58 Відповісти
Якщо ти навіть для колі-котлєти не той тіраж, то чи не пішла би ти на#уй
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29.07.2022 16:01 Відповісти
А що вони там з Залужним і Кулебою зітівають? Щось якось стрьомно стає від цих звільнень. Корбана від оборони Дніпра усунули, тепер в ЗСУ та МЗС полізли. Вони що, прагнуть створити народний переворот? Ну, будемо створювати УНР, ***** мабуть ще й допоможе де-кому яйця повідрізати
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29.07.2022 15:59 Відповісти
підорас Хмельницький і продав Україну русні, не згадуй це прокляте ім'я.
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29.07.2022 16:05 Відповісти
Ви,напевно,вчили Історію України за радянськими підручниками.
Раджу переглянути погляди,опираючись на праці українських істориків.
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29.07.2022 16:20 Відповісти
Не "фантазуй"! У тебе є докази? Мабуть копія Переяславського договору? Де він "здав" Україну? Якби той договір про "здачу" існував, то кацапи розмахували-б ним, як в сім"ї казанських татар простирадлом дочки на другий день після виходу заміж Але вони його ховають (а може, його і нема А за нього видали угоду про тимасовий військовий союз про ведення бойових дій проти спільного ворога - Московії)
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29.07.2022 16:31 Відповісти
Зверну увагу, що ніхто з наших істориків не сумнівється, що Хмель помер від інсульту чи інфаркту. 3 століття минуло, хтось десь в хроніках написав і нема сумнівів. Лише московіти мали вигоду з його смерті. Тому я впевнений, просто впевнений на 99%, що його отруїли кацапи. Але доказів, звичайно нема і не буде, тому інсульт - так інсульт
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29.07.2022 18:21 Відповісти
обережніше з висловами! ПАРАША була парашею навіть у ті роки!
зверніться до висловів Бісмарка про домовленності з парашею!
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29.07.2022 17:26 Відповісти
щоб ще одне *возєднання з братской рабсієй підписать? так це й зелєнін може зробити
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29.07.2022 16:06 Відповісти
Респект за шанування найвидатнішого гетьмана-державника в історії України !) Реально респект, а то вистачає засланих козачків та 6-колонних ідіотів, що зневажають людину, яка відродила державність українського народу після 300-річного перебування під чужими князями і королями. Та ще й використавши московську кінноту ) в 1655 для звільнення західноукраїнських земель з-під РП, Хмель восени 1656 послав царя після його зради і підписав Раднотську угоду зі Швецією, Трансильванією та рядом інших союзників. А в червні 1657-го заявив шведському послу, що готовий виставити 30-тисячне військо для спільного походу зі Швецією проти РП, турків і ... на москву ) А у нас досі провокатори заводять пісеньку про *зраду і довічність переяславської угоди-1654*. Тож ще раз респект за правильну оцінку гетьмана Богдана Хмельницького.
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29.07.2022 16:14 Відповісти
ну раз ви такий знаток історії - то відповісте нам будь ласка - а чому це найулюбленіший та найрозкручений український гетьман?
чому всі кацапи надрачують на нього до волос на долонях?

- головна вулиця Белгорода - Богдана Хмельницького
- Фигура Богдана Хмельницкого увековечена на северо-восточной стороне памятника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Тысячелетие России в Великом Новгороде.
- На острове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF Итуруп https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Большой Курильской гряды есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD) вулкан Богдан Хмельницкий .
- Именем Хмельницкого было названо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Ульяновское высшее военно-техническое училище
- В Ульяновске в 1954 году воздвигнут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA) памятник .
- В Москве с 2004 года есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE мост Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA Орск (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Оренбургская область ) существует площадь им. Б. Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск существует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA) улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калининград есть улица Богдана Хмельницкого.
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C Астрахань также есть улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA Томске также есть улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Норильск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Красноярского края есть улица Богдана Хмельницкого
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29.07.2022 16:35 Відповісти
а тому, що параша, як завжди, насрала на ДОГОВІР, скориставшись їм як туалетним папіром
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29.07.2022 17:28 Відповісти
І що далі? З Шевченка теж робили "парадну ікону" Та й з інших - теж У Башкирії є місто Салават Назване в честь Салавата Юлаєва - одного зі сподвижників Пугачова Але він до цього повстання був розбійником і повстанцем, який боровся проти колонізації ********* Оренбуржя І Пугачов переманив його на свій бік саме обіцянкою деколонізації тих земель і повернення їх башкирам Амангельди Іманов 1916 рік Керівник антиросійського повстання в Казахстані Різав усіх, хто говорив російською При Радянській владі - трохи не "більшовик"!
Кремль саме такими "подачками" загравав" з народами, щоб приманить їх знайомими їм іменами! Адже ніхто з них не повстане з могили і не подасть до суду, щоб очистить своє ім"я!
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29.07.2022 18:14 Відповісти
Респект !) В правильному напрямі мислите та аргументуєте )
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29.07.2022 20:24 Відповісти
А хто його "розкрутив"? І не треба тут про "найулюбленіший" - Україна не расєя, і не бяларусь: тут не шанують царів і бацяк, тут шанують волю.
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29.07.2022 18:17 Відповісти
Шановний пане, ці назви - наслідок радянських часів. Кацапи полінувалися перейменовувати просто. А Богдан реально йшов до формування незалежної від московії держави - князівства. Якби не загінув син його Тиміш, та якби сам Хмельницький не помер так рано, сталася б зовсім інша конфігурація у східній Європі при послаблених не тільки Польщі, а ще й Московії.
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29.07.2022 18:45 Відповісти
Респект ! Півтора роки тому написав в цьому напрямі велику статтю. З вказівкою на те, що саме Хмель дав можливість русинській/українській шляхті, яка складала значну частину козацької старшини, нарешті почати правити власною державою, а не бути *малопольською провінцією*, як називались українські землі в РП. І те, що станом на закінчення свого правління і життєвого шляху Хмельницький добився і від Швеції. і від Трансильванії, і від РП) входження ВСІХ західноукраїнських земель з княжої доби до відродженої нашої держави. Та ще й з півднем та сходом Білої Русі (пінська шляхта - як православні, так і католики ! - самі просили про прийняття до держави Хмеля...) І ще - ми незаслужено недооцінюємо Юрія Хмельницького. Якого після загибелі Тимоша батько швидкими темпами змусив освоювати не лише військову науку (під керівництвом Лисянського і Богуна), а й політичну. Мало хто знає, що Юрій *послав* царя з теж переяславською !) угодою-59 ще швидше ніж батько, всього за рік. І за 2 роки боротьби зміг таки в серпні 1662р на недовгий час звільнити всю Україну від московських військ. Після їх погрому під Бужиним. Та на жаль потім обставини змусили його відійти від урядування. Бо вже не стало поруч таких потужних державників та дипломатів з величезними зв'язками в Європі якими був власне Богдан Хмельницький, Прокіп Верещака та Юрій Немирич. Була б зовсім інша держава, не завадь довбаний сірко, ласий до царських рублів, походу на москву влітку 1659р українського війська гетьмана Виговського та союзників - Кримського ханства. Розгроми тоді кляте царство наші війська - і вся б історія Європи, не лише України, пішла б інакше. А так 200 рублів грішми і 300 соболями, які цар 14 грудня 1659 наказав видати сірку за допомогу в *наказании изменников* стали найганебнішою сумою в українській історії... Маємо робити висновки.
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29.07.2022 20:44 Відповісти
Та невже вам дійсно не зрозуміло ???) То якраз наслідок сформованої московітськими пропагандистами казочки про *довічність переяславської ради-1654 і головної мети гетьмана в боротьбі проти РП - *воссоєдлінєнія с велікорусским народом* ) Ото ж бо й вирішили моск*лі поназивати так свої вулички і що там ще. Насправді ж Хмель вклав власне військовий союз задля залучення не просто союзного війська, а перш за все потужної кінноти, якої в нього не було, а Іслам Гірей ІІІ був особистим другом короля Яна Казиміра ІІ і саме тому зривав постійно остаточний розгром РП. І ще раз звертаю увагу на слова великого гетьмана, адресовані королю Швеції, про готовність виставити 30-тисячне козацьке військо для спільного походу на москву. І це було сказане наприкінці червня 1657р, за місяць до передчасної кончини гетьмана. От як гадаєте, чи будуть далі на московії називати на честь Хмеля свої вулиці, якщо дізнаються про тодішню готовність Хмеля йти громити кляте царство ?)))
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29.07.2022 20:22 Відповісти
Вот как раз Богдан Хмельницкий и не нужен Украине.
Вы же в курсе -- кто и на чьи деньги ставил ему памятник в Киеве?
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29.07.2022 16:30 Відповісти
Людей судять і цінять за діла, а не за те, хто і за чиї гроші поставив йому пам"ятник! Мавзолей Леніна побудований з коростенського граніту Будеш проклинать коростенських каменярів?
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29.07.2022 16:34 Відповісти
"Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо оддав Україну ворогам поганим"?
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29.07.2022 16:40 Відповісти
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29.07.2022 18:19 Відповісти
"Достатньо було однієї людини, щоб врятували націю" (с). Це - про Тараса Григоровича.
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29.07.2022 18:21 Відповісти
самые мощные прилипалы к телу Украины - это секретуты-засланцы дермаки-татаровы... - они больше нигде не нужны и ни на что не способны среди Людей, их среда обитания - только в офисе, среди бумаг, чемоданов бабла и интриг..
ну хорошо же прикололись в 2019?!
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29.07.2022 16:03 Відповісти
Главным гоффном Украины назначить хунту Кучмы...Данилыч зна як з быдла зробить Опричников кремля...
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29.07.2022 16:04 Відповісти
Щось зле затіяли. На знимку бачу людину з поглядом Наполеона. До чого такі різкі рухи?!
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29.07.2022 16:05 Відповісти
зухвала операція була б в оленівці за одну ніч рейдом звільнити наших полонених їх там тисяч 3 це ще один полк озброїти і вийти з боем назад,а так для чого війська спец операцій тільки не для фронта а для атак рейдів як зробив генерал Забродський в 2014 році пройшов по всім тилам ворога і спас багато наших воїнів з полона і вивів з окруженія
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29.07.2022 16:05 Відповісти
Не розганяйте зраду : Колишній командувач ССО Галаган призначений першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3356456
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29.07.2022 16:06 Відповісти
"призначений першим заступником Центру спеціальних операцій"


може заступником завідувача Центру?
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29.07.2022 16:22 Відповісти
Сейчас главное для зелебыдла..убрать генералов Наева... Марченко и Залужного

..
Путлер скаже Зеле..ты герой рабZZeи...
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29.07.2022 16:10 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxNt70EWQvfR7sPkmsycpykP9yvMBZUgc_

Генерал тіней. Справжня історія Василя Барби
Василь Бурба більше не є головним розвідником країни і навіть не працівником спецслужб. Вагнергейт коштував йому не лише крісла начальника Головного управління розвідки Міноборони, а й професійної кар'єри. З іншого боку, розслідування Bellingcat та війна з Офісом президента зробили його публічною фігурою, знайомою із секретами багатьох людей. Це небезпечний набір якостей. Але Бурба вже зробив крок у велику політику, кинувши виклик Володимиру Зеленському. "СПОЧАТКУ РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ"
Ми зустрілися в одному з ресторанів Києва. Бурба трохи спізнився, але була причина. Міністр оборони Олексій Резніков саме задовольнив його рапорт та звільнив із ЗСУ. Напередодні зустрічі Бурба розбирався з документацією стосовно виключення його зі списків військової частини. Читати повністю https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbnJMZjd0YV9xRWRJc0JqLXVvdHNCTU8xampMUXxBQ3Jtc0tuNDJ1V25MSHBTaU9ZUXAzNk5zNkdEYlFsUW5mVllFU09keG83RHZTV2tjQnBseVE1U0oxdmU3cnBCb096VDRBcS1LVVF3alB4N0RkS2pDdjlsenJCaFo4YlVQUTBrZy1UWE5VM1N5MlZFVjVsVTBhMA&q=https%3A%2F%2Fprojects.liga.net%2Fgeneral-of-.. https://projects.liga.net/general-of-.. .
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29.07.2022 16:20 Відповісти
Фишка в том что Дима Чекалкин помнит всю краснопузую банду с 1991 года в Украине...я немного позже пришел

в мае 1992 года..когда СССР сдох...
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29.07.2022 16:23 Відповісти
"Галан наголосив, що їхня участь у війні проти російського агресора надважлива. Джерело:
ЦЕНЗОРЕ, будь ласка, виправте. Галаган.
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29.07.2022 16:29 Відповісти
Дійсно. Галан, - це кацапський нквдешний агент. Зрадник українського народу.

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29.07.2022 21:41 Відповісти
А не готує Єрмак "переворот" і капітуляцію, розставляючи своїх "людішек" на силові структури. Та чи дадіть йому це зробити ЗСУ.
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29.07.2022 16:31 Відповісти
ЗСУ були згодні на згортання оборонних заходів на півдні країни. Верховний скаже здати зброю, зброю здадутьа інакше - трибунал!
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29.07.2022 17:28 Відповісти
Украину будут защищать те 27%,..из 73%...которые не голосовали за зелемойское быдло Леонида Данилыча...и Кодломойского Игорь Валерьича...
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29.07.2022 16:49 Відповісти
https://www.unian.ua/elections/10527072-stalo-vidomo-yak-progolosuvali-viyskovi-v-zoni-oos.html Стало відомо, як проголосували військові в зоні ООС
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29.07.2022 17:18 Відповісти
******** ********овіч сердяться, і виставляють нові умови для особистого рукопожатія?
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29.07.2022 16:53 Відповісти
Мар'яна Багратіонівна вже готова на цю посаду
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29.07.2022 17:19 Відповісти
********** люди воювати на чолі зі зрадником.
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29.07.2022 17:44 Відповісти
і кому оце втюхувати ? таких посад не залишають та ще й під час війни - дерьмакогейт!!!
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01.08.2022 09:30 Відповісти
 
 