Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Галаган залишає свою посаду
Григорій Галаган залишає посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я залишаю посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Але, не кидаю бойове братерство, якому віддав усе своє життя. ... Без зволікань ССО України як єдиний організм включилися у відсіч ворожим військам. З перших днів вторгнення наші воїни проводять успішні, ризиковані, часто зухвалі операції, наносять противнику непоправні втрати. В цьому заслуга кожного, для кого мав честь бути командиром", - зазначив Галаган.
За його словами, з перших днів тотального спротиву лави Сил спеціальних операцій поповнили воїни Руху опору. Галан наголосив, що їхня участь у війні проти російського агресора надважлива.
"Разом із вами ми чинили опір труднощам. Попри всі перепони продовжували виконувати непросту, але важливу роботу. Ми гідно захищали свій народ, і певен, що ССО України продовжать цю справу і надалі. Я вдячний кожному, хто чесно і самовіддано виконував і продовжує виконувати свої обов’язки у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ. "Люди важливіші за залізо" - це правило для воїнів ССО було головним і має лишатися непорушним завжди.
Для того, щоб змінити світ, необхідно насамперед розпочати зміни у собі, здолати зневіру і сумніви. Багато із вас задля захисту країни жертвують дорогими для себе речами. Але, результат цієї посвяти ми бачимо навколо: Україна і надалі лишається країною вільних людей.
Завжди пам’ятайте данину кожного загиблого. Вони заслужили вічної пошани, віддавши за свій народ найцінніше, що може бути – життя. Завжди піклуйтеся про рідних полеглих воїнів не лише словами, а і вчинками, адже усі вони є членами нашої великої родини – родини українських ССО. Повсякчас підтримуйте ваших поранених братів і сестер.
Шановні побратими! Разом із рештою українських захисників ви зробили те, що здавалося неможливим для решти світу і не лише встояли перед російською навалою, а і дали потужну відсіч ворожим силам. Продовжуйте нищити ворога так, як це вмієте лише ви. Бережіть себе і Україну!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленський призначив Хоренка замість Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ
18:57 25.07.2022
Может ещё зерновые соглашения показать?
Что известно о новом командующем ССО ВСУ:
О Викторе Хоренко известно немногое. Его карьера не освещалась в СМИ. Известно, что он бригадный генерал Вооруженных сил Украины, а также является участником российско-украиской войны.
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал, что, по его информации, Хоренко раньше командовал спецрезервом ГУР, его рекомендовал руководитель ГУР Кирилл Буданов.
Спецрезерв ГУР - это 10 отдельный отряд специального назначения имени генерал-майора Максима Шаповала. Из последних известных операций отряда:
Боевые операции против российских войск в Киевской области. В частности, под Гостомелем;
Операции на территории рф, о чем месяц назад писало издание The Times;
Эвакуация людей из Кабула в 2021 году, когда город был захвачен талибами. Спецназовцы выходили за пределы аэропорта, чтобы эскортировать транспорт с людьми в аэропорт, за что получили немало комплиментов от мировой прессы.
https://meta.ua/news/society/51227-viktor-horenko-stal-novim-glavoi-sil-spetsialnih-operatsii-vsu-chto-o-nem-izvestno/
Колишній командувач ССО Галаган призначений першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, - Зеленський Джерело:
Українські Сили спеціальних операцій - супергерої нашого часу. Вони ті, хто вміють чекати.
Тихіше води, нижче трави. Щоб завдати раптового удару по противнику.
І як же круто вони відправляють окупанта слідом за руським кораблем 💪 Дякую за захист, хлопці! Слава воїнам-спецпризначенцям! Україні Слава!
Раджу переглянути погляди,опираючись на праці українських істориків.
зверніться до висловів Бісмарка про домовленності з парашею!
чому всі кацапи надрачують на нього до волос на долонях?
- головна вулиця Белгорода - Богдана Хмельницького
- Фигура Богдана Хмельницкого увековечена на северо-восточной стороне памятника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Тысячелетие России в Великом Новгороде.
- На острове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF Итуруп https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Большой Курильской гряды есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD) вулкан Богдан Хмельницкий .
- Именем Хмельницкого было названо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Ульяновское высшее военно-техническое училище
- В Ульяновске в 1954 году воздвигнут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA) памятник .
- В Москве с 2004 года есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE мост Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA Орск (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Оренбургская область ) существует площадь им. Б. Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск существует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA) улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калининград есть улица Богдана Хмельницкого.
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C Астрахань также есть улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA Томске также есть улица Богдана Хмельницкого
- В городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Норильск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Красноярского края есть улица Богдана Хмельницкого
Кремль саме такими "подачками" загравав" з народами, щоб приманить їх знайомими їм іменами! Адже ніхто з них не повстане з могили і не подасть до суду, щоб очистить своє ім"я!
Вы же в курсе -- кто и на чьи деньги ставил ему памятник в Киеве?
ну хорошо же прикололись в 2019?!
може заступником завідувача Центру?
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Путлер скаже Зеле..ты герой рабZZeи...
Генерал тіней. Справжня історія Василя Барби
Василь Бурба більше не є головним розвідником країни і навіть не працівником спецслужб. Вагнергейт коштував йому не лише крісла начальника Головного управління розвідки Міноборони, а й професійної кар'єри. З іншого боку, розслідування Bellingcat та війна з Офісом президента зробили його публічною фігурою, знайомою із секретами багатьох людей. Це небезпечний набір якостей. Але Бурба вже зробив крок у велику політику, кинувши виклик Володимиру Зеленському. "СПОЧАТКУ РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ"
Ми зустрілися в одному з ресторанів Києва. Бурба трохи спізнився, але була причина. Міністр оборони Олексій Резніков саме задовольнив його рапорт та звільнив із ЗСУ. Напередодні зустрічі Бурба розбирався з документацією стосовно виключення його зі списків військової частини. Читати повністю https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbnJMZjd0YV9xRWRJc0JqLXVvdHNCTU8xampMUXxBQ3Jtc0tuNDJ1V25MSHBTaU9ZUXAzNk5zNkdEYlFsUW5mVllFU09keG83RHZTV2tjQnBseVE1U0oxdmU3cnBCb096VDRBcS1LVVF3alB4N0RkS2pDdjlsenJCaFo4YlVQUTBrZy1UWE5VM1N5MlZFVjVsVTBhMA&q=https%3A%2F%2Fprojects.liga.net%2Fgeneral-of-.. https://projects.liga.net/general-of-.. .
в мае 1992 года..когда СССР сдох...
ЦЕНЗОРЕ, будь ласка, виправте. Галаган.