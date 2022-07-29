Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Галаган залишає свою посаду

Григорій Галаган залишає посаду командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я залишаю посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Але, не кидаю бойове братерство, якому віддав усе своє життя. ... Без зволікань ССО України як єдиний організм включилися у відсіч ворожим військам. З перших днів вторгнення наші воїни проводять успішні, ризиковані, часто зухвалі операції, наносять противнику непоправні втрати. В цьому заслуга кожного, для кого мав честь бути командиром", - зазначив Галаган.

За його словами, з перших днів тотального спротиву лави Сил спеціальних операцій поповнили воїни Руху опору. Галан наголосив, що їхня участь у війні проти російського агресора надважлива.

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"Разом із вами ми чинили опір труднощам. Попри всі перепони продовжували виконувати непросту, але важливу роботу. Ми гідно захищали свій народ, і певен, що ССО України продовжать цю справу і надалі. Я вдячний кожному, хто чесно і самовіддано виконував і продовжує виконувати свої обов’язки у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ. "Люди важливіші за залізо" - це правило для воїнів ССО було головним і має лишатися непорушним завжди.

Для того, щоб змінити світ, необхідно насамперед розпочати зміни у собі, здолати зневіру і сумніви. Багато із вас задля захисту країни жертвують дорогими для себе речами. Але, результат цієї посвяти ми бачимо навколо: Україна і надалі лишається країною вільних людей.

Завжди пам’ятайте данину кожного загиблого. Вони заслужили вічної пошани, віддавши за свій народ найцінніше, що може бути – життя. Завжди піклуйтеся про рідних полеглих воїнів не лише словами, а і вчинками, адже усі вони є членами нашої великої родини – родини українських ССО. Повсякчас підтримуйте ваших поранених братів і сестер.

Шановні побратими! Разом із рештою українських захисників ви зробили те, що здавалося неможливим для решти світу і не лише встояли перед російською навалою, а і дали потужну відсіч ворожим силам. Продовжуйте нищити ворога так, як це вмієте лише ви. Бережіть себе і Україну!" - підсумував він.

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