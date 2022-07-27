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Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага. ДОКУМЕНТ

На Херсонском направлении движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов и получило условные обозначения, шифры и карты врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Сопротивление".

"У нас хорошие новости из Херсонщины, и речь идет не только об Антоновском мосте. Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", - иронизируют в сообщении.

К публикации добавлены копии части захваченной документации.

Также читайте: "Удары были филигранные", - ОК "Південь" подтвердило удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага 01
Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага 02
Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты перекрыли движение по Антоновскому мосту в Херсоне после ударов ВСУ

Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага 04
Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага 05
Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага 06

Также смотрите: 168 часов испытаний: первая неделя курса молодого бойца в ССО "Азов". ВИДЕО

ликвидация (3581) оккупация (10166) секретные документы (96) ССО (527) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+15
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27.07.2022 13:01
+15
Ну й знали б собі тихенько. Нахіба хвалитися, ЩО ВИ ЗНАЄТЕ?
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27.07.2022 13:02
+15
-У вас продается кацапский шкаф 200?
-Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой 700 и чайником 130
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27.07.2022 13:05
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Гарні хлопці
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27.07.2022 12:57 Ответить
СЛАВА НА ВЕКИ ❤️💙💛🙏🙏🙏ГЕРОЯМ ПАРТИЗАНАМ ХЕРСОНЩИНЫ‼️‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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27.07.2022 13:15 Ответить
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27.07.2022 13:00 Ответить
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27.07.2022 13:01 Ответить
Для кацапов на Херсонском направлении сейчас идёт один сигнал - "Сокол, сокол, я писец - иду на сближение"...
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27.07.2022 13:00 Ответить
Сокол, сокол, я песец.
Слева Хаймерс - нам ****...ец
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27.07.2022 13:20 Ответить
Ну й знали б собі тихенько. Нахіба хвалитися, ЩО ВИ ЗНАЄТЕ?
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27.07.2022 13:02 Ответить
Бо ворогу вже відомо що ми в курсі. Тож не актуально, будуть міняти. А швидше за все - вже змінили.
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27.07.2022 13:34 Ответить
-У вас продается кацапский шкаф 200?
-Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой 700 и чайником 130
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27.07.2022 13:05 Ответить
Штакет , мухомор (((:
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27.07.2022 13:06 Ответить
Дятел..дятел... Я Дуб...
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27.07.2022 13:11 Ответить
Я дуБ... я дуБ... наркомани кучкуються біля сільради...
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28.07.2022 10:21 Ответить
A koniecznie o tym pieprzyc na prawo i lewo?
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27.07.2022 13:15 Ответить
Удивило "Карло-Маркса". Во-первых, потому что неграмотно написано, во-вторых - неужели они рассчитывают, что в каждом городе будет такая улица?
А вообще да, зачем раскрывать знание шифров врага? Они за день поменяют, и знание станет бесполезным.
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27.07.2022 13:25 Ответить
Кодові сторінки міняються досить часто. Напевне, ці вже всьо.
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27.07.2022 13:36 Ответить
Потому их и выложили...
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27.07.2022 13:43 Ответить
Ну і "нахрєна" треба було це викладать? Комусь "попіариться" захотілося? Британці підставили під авіаудар цілий Ковентрі - що тільки не натякнуть німцям на те що вони розшифрували їх код "Енігма" А ці придурки про знання місцевого "кодування" кацапів просто так "виляпали"! Ідіоти - не інакше! Завтра вони код змінять І що далі? знову чекать нагоди коли буде такий самий "улов"?
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27.07.2022 13:25 Ответить
Дуже гарна ідея розповісти про це!
І як думаєте, довго ще кацапи будуть користуватися тими сигналами?
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27.07.2022 13:29 Ответить
Кацапи - ЦИТРУС вам і ТАБАК зі ШКАФОМ 200 🤣
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27.07.2022 13:30 Ответить
Не совсем понятно зачем рассказали... это разве не секретная информация?
Ну разве, что все эти шифры уже сменили.
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27.07.2022 13:58 Ответить
Особенно понравилось;-- Сбор командиров- чайник. Так ещё командиров не обзывали.
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27.07.2022 14:01 Ответить
Їбать... Всю цю ***** я знав в 80-х роках прошлого століття в совєцькій армії при Р105, Р-125, Р-142, Р140 і прочій совдєповській аналоговнєтной системі... Кацапи неперевершені!
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27.07.2022 14:05 Ответить
Викладу ще одну велику "таємницю": каробочкі горят, спички ламаются.
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27.07.2022 15:15 Ответить
Эти коды отсебятина штабов для открытой связи, у всех частей,бригад,соеденений они разные и никакой ценности не представляют..Другое дело вскрыть код закрытой связи, это дело непростое,хотя и разрешимое,если целехонькой захватить штабную р/ст с радистом впридачу..
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27.07.2022 15:15 Ответить
Дебіли бл**дь...шифрувальники, придумали ж :
Шкаф-200
Шкаф-300
Шкаф-500
У нас про вАс кацапів є розшифровка, щоб ви голови свої тупорилі не ламали:
Денацифікована русня або пакет!!!

Привикайте сцуки !!!)))
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27.07.2022 15:20 Ответить
 
 