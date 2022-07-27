Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага. ДОКУМЕНТ
На Херсонском направлении движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов и получило условные обозначения, шифры и карты врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Сопротивление".
"У нас хорошие новости из Херсонщины, и речь идет не только об Антоновском мосте. Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", - иронизируют в сообщении.
К публикации добавлены копии части захваченной документации.
Топ комментарии
+15 Бенина Мама
показать весь комментарий27.07.2022 13:01
+15 Yuri Gromov
показать весь комментарий27.07.2022 13:02
+15 jklpqrs
показать весь комментарий27.07.2022 13:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слева Хаймерс - нам ****...ец
-Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой 700 и чайником 130
А вообще да, зачем раскрывать знание шифров врага? Они за день поменяют, и знание станет бесполезным.
І як думаєте, довго ще кацапи будуть користуватися тими сигналами?
Ну разве, что все эти шифры уже сменили.
Шкаф-200
Шкаф-300
Шкаф-500
У нас про вАс кацапів є розшифровка, щоб ви голови свої тупорилі не ламали:
Денацифікована русня або пакет!!!
Привикайте сцуки !!!)))