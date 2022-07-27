Движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов на Херсонском направлении и получило перечень сигналов взаимодействия врага. ДОКУМЕНТ

На Херсонском направлении движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов и получило условные обозначения, шифры и карты врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Сопротивление".

"У нас хорошие новости из Херсонщины, и речь идет не только об Антоновском мосте. Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", - иронизируют в сообщении.

К публикации добавлены копии части захваченной документации.

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