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Новости Война
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Российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений и должны отвечать, - Николенко о призыве посольства РФ в Великобритании

огп,оленівка

Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и армией РФ, которая делает это в оккупированной Еленовке.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в фейсбуке, комментируя заявления посольства РФ в Великобритании относительно убийства украинских военнопленных в Оленовке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Читайте это, когда вам говорят, что Россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые совершают это в Оленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны отвечать. Пора признать Россию государством-спонсором терроризма", - заявил дипломат.

Напомним, после трагедии в Оленовке, где российские войска убили часть украинских военнопленных защитников Мариуполя, бойцов полка "Азов", посольство Российской Федерации в Великобритании в твиттере призвало казнить пленных бойцов полка через повешение.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что теракт в Оленовке является очередным подтверждением того, что Россия – государство-террорист.

По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

28 июля верхняя палата американского Конгресса единогласно приняла юридически не обязывающую резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать РФ государством-спонсором терроризма.

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Автор: 

военнопленные (1074) оккупация (10166) Азов (794) военные преступления (1437) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+11
Николенко, украинские судьи своих покарать не могут!
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Вони добре карали зрадників!
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30.07.2022 15:48
+7
Она сейчас в Украине и на всех клала.
Алла Миколаївна Душкіна - держзрада, гибель наших военнослужащих и тероборонцев стоит всего 500.000 тыс.грн.!
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30.07.2022 16:09
+6
Уся їпуча рашка є співучасником злочинів.
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30.07.2022 15:47
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Великобритания должна выгнать послов террористов и нужно разорвать дипломатические отношения с Империей ЗЛА!
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30.07.2022 15:39 Ответить
Уся їпуча рашка є співучасником злочинів.
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30.07.2022 15:47 Ответить
Николенко, украинские судьи своих покарать не могут!
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Вони добре карали зрадників!
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30.07.2022 15:48 Ответить
она наверно уже где то в Европе, работает беженкой
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30.07.2022 15:54 Ответить
Она сейчас в Украине и на всех клала.
Алла Миколаївна Душкіна - держзрада, гибель наших военнослужащих и тероборонцев стоит всего 500.000 тыс.грн.!
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30.07.2022 16:09 Ответить
вы предлагаете мне приехать и кончить ее и судей? никого поближе нет?
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30.07.2022 16:33 Ответить
возьми в руки автомат и пристрели
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30.07.2022 20:27 Ответить
гнати ціх "дипоматів"
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30.07.2022 15:48 Ответить
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30.07.2022 18:42 Ответить
Ніколенко це той, який обізвав нехорошими словами конгресмена Спарц. Тепер він шось у них просить. Як мініум з ним конгресменам буде бридко спілкуватися, дипломат хрєнов. Протеже дєрьмака.
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30.07.2022 15:49 Ответить
Зрозуміло, що посольство пітьми у Великобританії - це інструмент рашистської політики й ідеології, що заточені на знищення України і українців. В даному випадку йдеться про вбивство полонених захисників Маріуполя - бійців полку "Азов", як внутрішньо-політичний і зовнішньо-терористичний акт для вдоволення кровожерливого населення пітьми.
Тому, інакше як ганебними й блюзнірськими по відношенню до пам'яті загиблих воїнів неможливо назвати всі інформаційні вкиди ставлеників ОПи, що цей воєнний злочин, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з корупційних мотивів.
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30.07.2022 16:05 Ответить
Расея и дипломатия ? Вы на рожи Лаврова, Захаровой и Небензи посмотрите... Их жаргон послушайте. Этим тварям самое место на бандитских стрелках базарить
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30.07.2022 16:05 Ответить
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30.07.2022 16:10 Ответить
///
Член парламенту від лейбористської партії Великої Британії Кріс Брайант заявив, що заяви посольства рф щодо страти військовополонених є закликом до воєнних злочинів.
Таким чином, настав час відправити посольство росії назад до москви.

Про це пише https://news.sky.com/story/ukraine-news-live-putin-looting-steel-bound-for-uk-major-deal-to-relieve-food-crisis-to-be-signed-russian-forces-increasing-missile-use-12541713?postid=4229137#liveblog-body Sky News.

Посольство росії у Великій Британії піддалося критиці після того, як зробило заяву про те, що військовополонених з полку "Азов" слід стратити.

"Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до москви", - сказав член парламенту від лейбористської партії Кріс Брайант.
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30.07.2022 18:13 Ответить
оскільки посли расєї є несправжніми послами,то заслуговують не висилки,а ...
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30.07.2022 18:40 Ответить
Нюренбергский Трибунал признал ВСЕХ граждан Германии ответственными за ВСЕ преступления нацистского режима, поскольку народ выбрал эту власть,поддержал ее политику, и не противодействовал ее преступлениям.
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30.07.2022 18:26 Ответить
добре покурив би хтось біля тих
фашистських посольств
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30.07.2022 18:40 Ответить
 
 