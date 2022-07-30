Российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений и должны отвечать, - Николенко о призыве посольства РФ в Великобритании
Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и армией РФ, которая делает это в оккупированной Еленовке.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в фейсбуке, комментируя заявления посольства РФ в Великобритании относительно убийства украинских военнопленных в Оленовке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Читайте это, когда вам говорят, что Россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые совершают это в Оленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны отвечать. Пора признать Россию государством-спонсором терроризма", - заявил дипломат.
Напомним, после трагедии в Оленовке, где российские войска убили часть украинских военнопленных защитников Мариуполя, бойцов полка "Азов", посольство Российской Федерации в Великобритании в твиттере призвало казнить пленных бойцов полка через повешение.
Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что теракт в Оленовке является очередным подтверждением того, что Россия – государство-террорист.
По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".
28 июля верхняя палата американского Конгресса единогласно приняла юридически не обязывающую резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать РФ государством-спонсором терроризма.
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Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Вони добре карали зрадників!
Алла Миколаївна Душкіна - держзрада, гибель наших военнослужащих и тероборонцев стоит всего 500.000 тыс.грн.!
Тому, інакше як ганебними й блюзнірськими по відношенню до пам'яті загиблих воїнів неможливо назвати всі інформаційні вкиди ставлеників ОПи, що цей воєнний злочин, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з корупційних мотивів.
Член парламенту від лейбористської партії Великої Британії Кріс Брайант заявив, що заяви посольства рф щодо страти військовополонених є закликом до воєнних злочинів.
Таким чином, настав час відправити посольство росії назад до москви.
Про це пише https://news.sky.com/story/ukraine-news-live-putin-looting-steel-bound-for-uk-major-deal-to-relieve-food-crisis-to-be-signed-russian-forces-increasing-missile-use-12541713?postid=4229137#liveblog-body Sky News.
Посольство росії у Великій Британії піддалося критиці після того, як зробило заяву про те, що військовополонених з полку "Азов" слід стратити.
"Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до москви", - сказав член парламенту від лейбористської партії Кріс Брайант.
фашистських посольств