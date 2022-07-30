Российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений и должны отвечать, - Николенко о призыве посольства РФ в Великобритании

Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и армией РФ, которая делает это в оккупированной Еленовке.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в фейсбуке, комментируя заявления посольства РФ в Великобритании относительно убийства украинских военнопленных в Оленовке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Читайте это, когда вам говорят, что Россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые совершают это в Оленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны отвечать. Пора признать Россию государством-спонсором терроризма", - заявил дипломат.

Напомним, после трагедии в Оленовке, где российские войска убили часть украинских военнопленных защитников Мариуполя, бойцов полка "Азов", посольство Российской Федерации в Великобритании в твиттере призвало казнить пленных бойцов полка через повешение.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что теракт в Оленовке является очередным подтверждением того, что Россия – государство-террорист.

По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

28 июля верхняя палата американского Конгресса единогласно приняла юридически не обязывающую резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать РФ государством-спонсором терроризма.

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