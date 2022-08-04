Украинские защитники отразили попытки наступления россиян на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

ВСУ успешно отразили попытки наступления российских оккупантов. В частности, на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На некоторых участках продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое - Богородичное. Получили отпор и отошли.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Нанес авиационный удар неподалеку от Спирного.

Вел наступательный бой в направлении Яремовка - Долина, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут и Соледарь. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледарь, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганска – Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозово - Пески и Веселое - Пески, успеха не имел, отошел", - сообщили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В частях сил специальных операций ВС Беларуси проводится проверка боевой готовности, - Генштаб ВСУ