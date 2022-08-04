РУС
Украинские защитники отразили попытки наступления россиян на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

зсу

ВСУ успешно отразили попытки наступления российских оккупантов. В частности, на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На некоторых участках продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое - Богородичное. Получили отпор и отошли.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Нанес авиационный удар неподалеку от Спирного.

Вел наступательный бой в направлении Яремовка - Долина, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут и Соледарь. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледарь, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганска – Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозово - Пески и Веселое - Пески, успеха не имел, отошел", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (20346) Генштаб ВС (6819) ВСУ (6853)
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
04.08.2022 08:49
04.08.2022 08:55
посунути би іх
04.08.2022 08:58
Это точно посунуть бы их ,а не отходить всё время назад на более укреплённые заранее подготовленные позиции
04.08.2022 09:17
Северодонецьк тримали 2 міс . тоді сказали віходим в Лисичанськ -- він на висоті Сіверськии Донець захищає і це говорили всі довбані експерти тіпа Жданова а тоді зробили круглі очі -- так вони ж з Півдня підіишли сказали і така крепость Лисичанськ пішов за 2 дні
04.08.2022 12:15
це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
04.08.2022 09:47
зараз буду перевіряти правдивість по ВВС та іншим правдивим порталам.
Цим зведенням вже давно не вірю.
04.08.2022 11:25
https://t.me/berezoview/18352 Тарас Березовець, з окопу на запорізькому напрямку нагадує
"Карта бойових дій в Україні: https://espreso.tv/karta-boyovikh-diy-v-ukraini-stanom-na-1100-27-kvitnya огляд подій 27 липня - 2 серпня. Кільце довкола Бахмута стискається, Авдіївка опинилася під новою загрозою, але доля війни зараз вирішується на Херсонщині.
🔊 Дивитись зі звуком"
04.08.2022 17:38
 
 