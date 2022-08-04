Ливан снял арест с судна, перевозившего украденное украинское зерно. МИД разочаровано
Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением ливанского суда снять арест с судна Laodecia, перевозившего украденное в Украине зерно.
Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
В МИДе отметили, что, несмотря на предоставленные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины.
"Указанное решение фактически поощряет Россию к продлению воровства на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", - подчеркнули в МИД.
Там уточняют, что Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, заняв первое место среди экспортеров аграрной продукции в эту страну по итогам 2021 года.
При этом украинская поставка продовольствия в Ливан не прекращалась после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, а после открытия украинских черноморских портов первый зерновоз отбыл из Одессы в Ливан.
"Более того, учитывая сложную продовольственную ситуацию в Ливане, в координации с украинскими владельцами незаконно вывезенного груза ливанской стороне было предложено реализовать украинскую муку и ячмень по льготной цене", - отмечают в дипведомстве.
В МИД добавляют, что решение ливанского суда разрешает суду Laodecia, которое находится под действием международных санкций из-за незаконного вывоза грузов из временно оккупированных территорий Украины, беспрепятственно покинуть порт Триполи с украденной украинской мукой и ячменем.
"Призываем ливанскую сторону отменить решение о знати арест с судна Laodecia и принять меры для предотвращения дальнейших попыток использовать Ливан для сделок с крадеными украинскими зерновыми", - подытожили в министерстве.
нехай купують дорожче в кацапів, а ми знайдемо кому продати
А на світ покладатися... то таке..
а те, що наші гинуть - то поф..
зерно з присмаком крові й горя людського..
Що стосується суду в Лівані, то тут все просто - суддя запитав у відповідача: на яких підставах затримано судно і чи є докази, що вантаж належить іншим особам, крім тих, що зазначені в супровідних документах. При цьому, лист від посла України в Лівані, що це крадене зерно, місцевий суд вочевидь визнав неналежним доказом.
А за "Мрію" судити однозначно!
Це зрада!
Я це казав доки ми не будемо ставити раком тих хто на нас плює і зневажає доки буде така ситуація.