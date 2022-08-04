РУС
11 740 37

Ливан снял арест с судна, перевозившего украденное украинское зерно. МИД разочаровано

судно,laodicea,ліван

Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением ливанского суда снять арест с судна Laodecia, перевозившего украденное в Украине зерно.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В МИДе отметили, что, несмотря на предоставленные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины.

"Указанное решение фактически поощряет Россию к продлению воровства на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", - подчеркнули в МИД.

Читайте: Украина приветствует решение Косово отложить перерегистрацию сербских документов, - МИД

Там уточняют, что Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, заняв первое место среди экспортеров аграрной продукции в эту страну по итогам 2021 года.

При этом украинская поставка продовольствия в Ливан не прекращалась после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, а после открытия украинских черноморских портов первый зерновоз отбыл из Одессы в Ливан.

"Более того, учитывая сложную продовольственную ситуацию в Ливане, в координации с украинскими владельцами незаконно вывезенного груза ливанской стороне было предложено реализовать украинскую муку и ячмень по льготной цене", - отмечают в дипведомстве.

Также читайте: Ливан подтвердил, что на сирийском судне украденное украинское зерно, - посольство

В МИД добавляют, что решение ливанского суда разрешает суду Laodecia, которое находится под действием международных санкций из-за незаконного вывоза грузов из временно оккупированных территорий Украины, беспрепятственно покинуть порт Триполи с украденной украинской мукой и ячменем.

"Призываем ливанскую сторону отменить решение о знати арест с судна Laodecia и принять меры для предотвращения дальнейших попыток использовать Ливан для сделок с крадеными украинскими зерновыми", - подытожили в министерстве.

+15
Я навіть не сумнівався, що так і буде, фінансування ліванської Хазбули та постачання зброї це Росія, кого цікавить корабель з краденим зерном...
показать весь комментарий
04.08.2022 11:01 Ответить
+14
Лучше бы наше зерно сгнило в полях. Чем кормить рашистов и их прихвостней.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:59 Ответить
+14
ну так діти ж в Африці голодують

а те, що наші гинуть - то поф..

зерно з присмаком крові й горя людського..
показать весь комментарий
04.08.2022 11:02 Ответить
пригадую хтось тут розпинався - які молодці. Віддайте їм те зерно. І таке інше.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:56 Ответить
Вибачте,але Лівану Україна запропонувала це зерно купити. То як можна купити те що заарештовано? Питання в іншому, кому Ліван оплату проведе чи куди піде це зерно.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:58 Ответить
отож. Ну якшо розблокірували - гроші вочевидь підуть власникам сирійського судна.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:03 Ответить
раїсі..судно ж її
показать весь комментарий
04.08.2022 11:03 Ответить
під прапором сирії
показать весь комментарий
04.08.2022 11:04 Ответить
ну там ж якісь макументи повинні бути, крім того щось про генетичний аналіз базікали
показать весь комментарий
04.08.2022 11:07 Ответить
ну оце він і є
показать весь комментарий
04.08.2022 11:30 Ответить
оплата в Оман конешно же....
показать весь комментарий
04.08.2022 11:14 Ответить
Я вчора писала з того приводу-це вже повний дебілізм, навіть ні на який розу не налазить..
показать весь комментарий
04.08.2022 12:00 Ответить
припинити експорт українського продовольства в Ліван! 👿

нехай купують дорожче в кацапів, а ми знайдемо кому продати
показать весь комментарий
04.08.2022 11:10 Ответить
логічно - або ви підтримуєте нас , або - то ваші проблеми
показать весь комментарий
04.08.2022 14:35 Ответить
Ось самі кращі аргументи перемоги.. Спалені російські танки... https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&t=22s

А на світ покладатися... то таке..
показать весь комментарий
04.08.2022 11:11 Ответить
Краще б те зерно було б і не сіяти!!
показать весь комментарий
04.08.2022 11:58 Ответить
Ліван сидить на підсосі в рашки...
показать весь комментарий
04.08.2022 11:00 Ответить
Наш експорт в Ліван стоп! 👿
показать весь комментарий
04.08.2022 11:11 Ответить
Не грусти МЗС,когда-нибудь ты станешь умнее.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:03 Ответить
знов Єрмака кинули як лоха!
показать весь комментарий
04.08.2022 11:06 Ответить
А при чем тут Ермак? Или нужно было ляпнуть чтобы говнеца накинуть на вентилятор?
показать весь комментарий
04.08.2022 12:21 Ответить
Те кто отправлял судно с ворованным зерном в Ливан поумнее нашего МИДа, имели гарантии от тех кто контролирует суды Ливана. А это Иран
показать весь комментарий
04.08.2022 11:40 Ответить
Туреччина не мала б випускати цей суховантаж з Чорного моря. Залишається сподіватись, що після укладання "зернової угоди" такої поблажки крадіям з пітьми нашого збіжжя більше не буде.
Що стосується суду в Лівані, то тут все просто - суддя запитав у відповідача: на яких підставах затримано судно і чи є докази, що вантаж належить іншим особам, крім тих, що зазначені в супровідних документах. При цьому, лист від посла України в Лівані, що це крадене зерно, місцевий суд вочевидь визнав неналежним доказом.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:57 Ответить
Ось куди треба було послати Венедиктову, а не в Швейцарию.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:01 Ответить
Я ще більше неприємно дивуюся тому, що 10 російських корабельків в Середземному морі..Все заполонила гидота завдяки запроданцям..
показать весь комментарий
04.08.2022 12:01 Ответить
Блін, угораю. В позі ждуна все МЗС "бореться" за інтереси України на світовій арені. Раз на тиждень щось буркнуть в Твіттері, і вважають це титанічною працею.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:02 Ответить
Если ваш кругозор ограничен Твиттером, это не значит что только там что-то делается.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:20 Ответить
Мали вони всі на увазі Україну !!!! Росію хоч бояться, а Україну і не бояться і не поважають. Ну а за зерно ( а не борошно, як пишуть деякі дебіли ) залишене в окупованих портах, низький уклін нашій владі, бо знаючи про напад всі судна з зерном можна було вивести в нейтральні води і " Мрію" можна було б в Німеччину відігнати. Та за все, що зараз твориться в Україні мусимо дякувати владі.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:13 Ответить
В нейтральних водах кацапи підбили і, здається, навіть потопили, декілька торговельних суден

А за "Мрію" судити однозначно!
Це зрада!
показать весь комментарий
04.08.2022 13:07 Ответить
Просто перестати продавати Лівану зерно - за нашу пшеницю зараз купа країн бореться, її є куди продавати і без Лівану!
показать весь комментарий
04.08.2022 12:17 Ответить
Не продавати лівану ні чого, хай з голоду попухнуть тварі!
показать весь комментарий
04.08.2022 12:23 Ответить
Людина людині -вовк, кожен сам за себе - закони Джунглів. Ні на кого не можна покладатися.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:42 Ответить
ліван нас бортанув
показать весь комментарий
04.08.2022 12:44 Ответить
Та ні це ми терпіли і дозволяємо над собою знущатися.Ліван випустив? Вислати дипломата і зупинити всю співпрацю і постачання всіх харчів і іншого.Нас не поважають на нас плюють і це війна.Ми це дозволяємо !!!!
Я це казав доки ми не будемо ставити раком тих хто на нас плює і зневажає доки буде така ситуація.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:42 Ответить
Я писал недельку тому , ждут доляху от кацапов потом отпустят , на счет Украины ни кто не вспомнит , просто ган-D-оны...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:20 Ответить
Чому це судно не захопили чи не потопили українські рейдери???
показать весь комментарий
04.08.2022 15:26 Ответить
такі ж продажні «суди»
показать весь комментарий
04.08.2022 19:17 Ответить
 
 