Ливан снял арест с судна, перевозившего украденное украинское зерно. МИД разочаровано

Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением ливанского суда снять арест с судна Laodecia, перевозившего украденное в Украине зерно.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В МИДе отметили, что, несмотря на предоставленные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины.

"Указанное решение фактически поощряет Россию к продлению воровства на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", - подчеркнули в МИД.

Читайте: Украина приветствует решение Косово отложить перерегистрацию сербских документов, - МИД

Там уточняют, что Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, заняв первое место среди экспортеров аграрной продукции в эту страну по итогам 2021 года.

При этом украинская поставка продовольствия в Ливан не прекращалась после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, а после открытия украинских черноморских портов первый зерновоз отбыл из Одессы в Ливан.

"Более того, учитывая сложную продовольственную ситуацию в Ливане, в координации с украинскими владельцами незаконно вывезенного груза ливанской стороне было предложено реализовать украинскую муку и ячмень по льготной цене", - отмечают в дипведомстве.

Также читайте: Ливан подтвердил, что на сирийском судне украденное украинское зерно, - посольство

В МИД добавляют, что решение ливанского суда разрешает суду Laodecia, которое находится под действием международных санкций из-за незаконного вывоза грузов из временно оккупированных территорий Украины, беспрепятственно покинуть порт Триполи с украденной украинской мукой и ячменем.

"Призываем ливанскую сторону отменить решение о знати арест с судна Laodecia и принять меры для предотвращения дальнейших попыток использовать Ливан для сделок с крадеными украинскими зерновыми", - подытожили в министерстве.