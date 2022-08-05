РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
15 923 18

Оккупанты проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

рф,армія

Россияне проводят наступательную операцию в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06.00 5 августа.

Так, начались сто шестьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково на Сумщине.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщевая, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестища, Сулиговки, Долгенького и Большой Камышевахи.

Смотрите также: Российская армия обстреляла из "Градов" и "Ураганов" Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

В Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздоловки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупантов не зафиксировано. Враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры вблизи Константинополя, Зализничного, Варваровки, Времьевки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малых Щербаков, Темировки и Белогорья.

Также читайте: Япония передаст Украине дроны-разведчики и несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино,Зеленый Гай.

Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

армия РФ (20374) Генштаб ВС (6837) Бахмут (1608) Авдеевка (2444)
+17
ЗСУ на півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади *********** ворога. Крім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.
У ОК "Південь" повідомили , що українські штурмовики атакували 2 центри російського озброєння та техніки - у Херсонському та Каховському районах. Крім того, вертолітна пара розбила російський опорний пункт у Миколаївській області.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань щільно атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, у тому числі з ************, у Херсонському районі.

Загалом вдалося знищити:

39 окупантів;
4 зенітно-ракетні системи С-300;
станцію радіолокації "Імбір";
автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка";
9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Крім того, українські герої ліквідували 3 склади з ************ у Наддніпрянському, Херсоні та Токарівці.
05.08.2022 07:40 Ответить
+7
Коли буде достатньо оружія для наступу ,зараз його недостатньо. Бідні людu сидять і чекают на наступ наших хлопців , а наступатu нема чим, дякувати нашому гівнокомандуючему.
05.08.2022 09:09 Ответить
+6
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
05.08.2022 13:20 Ответить
"обстріли поблизу Піски"?
05.08.2022 07:31 Ответить
"Невельського, Нетайлового " - сіл за Пісками, так що скоро зізнаються, що "вирівняли фронт".
05.08.2022 07:36 Ответить
В Нетайловому друга лінія, плюс постачання через нього йде. Намагаються відрізати наше угруповання у с.Піски.
05.08.2022 10:02 Ответить
Є внизу відповідь,що ведуть наступ на Піски. Читайте.
05.08.2022 08:24 Ответить
Ти в якому такому сверхнадійному бункері ховався, що за вісім років війни тебе тільки зараз це здивувало?
05.08.2022 09:40 Ответить
05.08.2022 07:40 Ответить
А я все ніяк не второпаю, останню добу одні Смерчі, та Смерчі. Хоча теж біди від того не мало, але радує, що наші зробили, як обіцяли, навіть раніше.
05.08.2022 07:42 Ответить
Ви про ЩО?
05.08.2022 07:47 Ответить
Про С-300. З Херсону постійно нам насипали, кожного ранку від 6 до 12 штук. Одну батарею було притушили, орки нові підтягли і постійно ротуються падли, не могли зафіксувати. А тут ті розслабились і з одного місця тарились та насипали. Донасипались уїбани.
05.08.2022 14:39 Ответить
Ясно
05.08.2022 15:24 Ответить
кацап ты бредишь
05.08.2022 10:31 Ответить
коли вже генштаб ЗСУ буде звітувати про наступальну операцію українських ЗС?
05.08.2022 08:35 Ответить
05.08.2022 09:09 Ответить
Ви упороті, чи що? 01.08 відзвітували про звільнення 46 населених пунктів на Херсонщині.
05.08.2022 09:44 Ответить
практично всі ці н/п були в т.зв. "сірій зоні". По факту звільнили і зачистили лише два-три села.
05.08.2022 11:47 Ответить
У пісках, мабуть, залишилось багато мирних, за вісім років.
05.08.2022 09:46 Ответить
05.08.2022 13:20 Ответить
 
 