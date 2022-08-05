Окупанти проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Росіяни проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька.

станом на 06:00 5 серпня.

Так, розпочалася сто шістдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку противник, із ствольної та реактивної артилерії, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.

Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.