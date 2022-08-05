УКР
Окупанти проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Росіяни проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведену інформацію Генерального штабу Збройних сил України станом на 06:00 5 серпня.

Так, розпочалася сто шістдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку противник, із ствольної та реактивної артилерії, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

Також читайте: Ворог намагається наступати на Харківському, Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, успіху не має, - Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Росії хочуть заборонити звільнятися з армії, - Генштаб

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.

Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

Топ коментарі
+17
ЗСУ на півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади *********** ворога. Крім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.
У ОК "Південь" повідомили , що українські штурмовики атакували 2 центри російського озброєння та техніки - у Херсонському та Каховському районах. Крім того, вертолітна пара розбила російський опорний пункт у Миколаївській області.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань щільно атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, у тому числі з ************, у Херсонському районі.

Загалом вдалося знищити:

39 окупантів;
4 зенітно-ракетні системи С-300;
станцію радіолокації "Імбір";
автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка";
9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Крім того, українські герої ліквідували 3 склади з ************ у Наддніпрянському, Херсоні та Токарівці.
05.08.2022 07:40 Відповісти
+7
Коли буде достатньо оружія для наступу ,зараз його недостатньо. Бідні людu сидять і чекают на наступ наших хлопців , а наступатu нема чим, дякувати нашому гівнокомандуючему.
05.08.2022 09:09 Відповісти
+6
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
05.08.2022 13:20 Відповісти
"обстріли поблизу Піски"?
05.08.2022 07:31 Відповісти
"Невельського, Нетайлового " - сіл за Пісками, так що скоро зізнаються, що "вирівняли фронт".
05.08.2022 07:36 Відповісти
В Нетайловому друга лінія, плюс постачання через нього йде. Намагаються відрізати наше угруповання у с.Піски.
05.08.2022 10:02 Відповісти
Є внизу відповідь,що ведуть наступ на Піски. Читайте.
05.08.2022 08:24 Відповісти
Ти в якому такому сверхнадійному бункері ховався, що за вісім років війни тебе тільки зараз це здивувало?
05.08.2022 09:40 Відповісти
05.08.2022 07:40 Відповісти
А я все ніяк не второпаю, останню добу одні Смерчі, та Смерчі. Хоча теж біди від того не мало, але радує, що наші зробили, як обіцяли, навіть раніше.
05.08.2022 07:42 Відповісти
Ви про ЩО?
05.08.2022 07:47 Відповісти
Про С-300. З Херсону постійно нам насипали, кожного ранку від 6 до 12 штук. Одну батарею було притушили, орки нові підтягли і постійно ротуються падли, не могли зафіксувати. А тут ті розслабились і з одного місця тарились та насипали. Донасипались уїбани.
05.08.2022 14:39 Відповісти
Ясно
05.08.2022 15:24 Відповісти
кацап ты бредишь
05.08.2022 10:31 Відповісти
коли вже генштаб ЗСУ буде звітувати про наступальну операцію українських ЗС?
05.08.2022 08:35 Відповісти
Коли буде достатньо оружія для наступу ,зараз його недостатньо. Бідні людu сидять і чекают на наступ наших хлопців , а наступатu нема чим, дякувати нашому гівнокомандуючему.
05.08.2022 09:09 Відповісти
Ви упороті, чи що? 01.08 відзвітували про звільнення 46 населених пунктів на Херсонщині.
05.08.2022 09:44 Відповісти
практично всі ці н/п були в т.зв. "сірій зоні". По факту звільнили і зачистили лише два-три села.
05.08.2022 11:47 Відповісти
У пісках, мабуть, залишилось багато мирних, за вісім років.
05.08.2022 09:46 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
05.08.2022 13:20 Відповісти
 
 