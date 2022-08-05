Посол Великобритании Симмонс об обвинении Amnesty International: Украинцам угрожают только российские ракеты и войска РФ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на доклад международной правозащитной организации Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", - подчеркнула дипломат.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International "создает фальшивую реальность, где все в чем-то немного виноваты".

