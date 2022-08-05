РУС
Посол Великобритании Симмонс об обвинении Amnesty International: Украинцам угрожают только российские ракеты и войска РФ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на доклад международной правозащитной организации Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", - подчеркнула дипломат.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International "создает фальшивую реальность, где все в чем-то немного виноваты".

Amnesty International сделала "аморальную избирательность", которая помогает государству-террористу, - Зеленский

Топ комментарии
Коротко і ясно. Респект.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:09 Ответить
Треба на цю Amnesty Internationa подати в суд і СТЯГНУТИ ГРОШИ В БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
05.08.2022 12:11 Ответить
amnesty international= иванушки интернейшенал.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:22 Ответить
Vyrodky International
показать весь комментарий
05.08.2022 12:34 Ответить
amnesty international= иванушки интернейшенал = https://uk.wikipedia.org/wiki/Dana_International
показать весь комментарий
05.08.2022 13:39 Ответить
Но если чисто формально смотреть на факты, то любой суд, их оправдает.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:07 Ответить
але в історію їх впишуть як організацію, яка сприяла нацистському режиму вбивати українців.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:38 Ответить
спасибо!!! и добавить нечего!!! спасибо!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 12:11 Ответить
Цих розслідувачів-захисників треба в окопи .
показать весь комментарий
05.08.2022 12:16 Ответить
Пані Посол
показать весь комментарий
05.08.2022 12:24 Ответить
Да, а уж как кацапы вчера радостно скакали - "Запад отворачивается от хохлов потому что замёрзнуть боится!!!"
Хехехе
показать весь комментарий
05.08.2022 12:31 Ответить
Мокши с Майдана каждый год радуются, что запад отворачивается от нас
показать весь комментарий
05.08.2022 12:54 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 12:33 Ответить
Вже будь які голоси на захист мордору сприймаються "в штики".Браво *уйло, скоро твою країну сприйматимуть як сатанинське утворення
показать весь комментарий
05.08.2022 12:34 Ответить
Чому скоро? Вже сприймають, як мінімум в Україні
показать весь комментарий
05.08.2022 13:07 Ответить




Олег Леусенко



Чули, як П.Порошенко називає рашистську колонію в Оленівці? Концтабір. Яким він був і є під російськими окупантами
Це я до наших ЗМІ, які всі, як один писали та казали: "виправна колонія". Війна, на жаль, ще навчила багатьох журналістів думати і називати речі своїми іменами.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:36 Ответить
Війна, на жаль, ще навчила багатьох журналістів думати і називати речі своїми іменами.
******
Війна, на жаль, ще НЕ навчила багатьох журналістів думати і називати речі своїми іменами.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:52 Ответить
Виходячи із логіки цих бовдурів параша мае право бомбордувати ЕС тому шо вони допомагають ЗСУ оружіем то за сценаріем війни параша должна їх знищити бо вони її провокують.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:39 Ответить
НЕВЕРНО
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны ...

ВЕРНО
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором утверждается, что украинская армия подвергает опасности гражданское население страны

Они не говорят, что украинская армия ЯКОБЫ
Они говорят, что это КОНКРЕТНО есть.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:42 Ответить
Я читав той звіт, нічого там конкретного нема - пусті балачки й узагальнення. Вони, начебто, спілкувалися з цивільними, які були у зоні бойових дій. Без конкретики. Виникає питання - нахіба ті цивільні перебувають у зоні бойових дій, коли їм НАПОЛЕГЛИВО пропонують евакуацію? З якою метою вони там перебувають? Чи не є вони потенційними колаборантами з відповідними симпатіями й антипатіями?
показать весь комментарий
05.08.2022 13:53 Ответить
Вы меня не так поняли

Они не говорят, ВСУ якобы что-то делало

Они это утверждают.

А по гражданским все очень просто - им постоянно говорят, что повода для паники нет, необходимости в эвакуации нет, а потом в очередное утро они оказываются под оккупацией.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:11 Ответить
С руzzким диктаторским режимом можно вести переговоры, но при этом их нужно лупить, безостановочно, на всех направлениях и всеми доступными средствами .
(Boris Johnson)
показать весь комментарий
05.08.2022 12:44 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 13:06 Ответить
Все эти гринписы и гринзадницы всегда финансировались СССР, теперь Россией
показать весь комментарий
05.08.2022 13:37 Ответить
 
 