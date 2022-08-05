Посол Великої Британії Сіммонс про звинувачення Amnesty International: Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни.
Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Єдине, що загрожує мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - наголосила дипломат.
Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International "створює фальшиву реальність, де у всі в чомусь трохи винні".
Хехехе
Олег Леусенко
Чули, як П.Порошенко називає рашистську колонію в Оленівці? Концтабір. Яким він був і є під російськими окупантами
Це я до наших ЗМІ, які всі, як один писали та казали: "виправна колонія". Війна, на жаль, ще навчила багатьох журналістів думати і називати речі своїми іменами.
Війна, на жаль, ще НЕ навчила багатьох журналістів думати і називати речі своїми іменами.
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны ...
ВЕРНО
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором утверждается, что украинская армия подвергает опасности гражданское население страны
Они не говорят, что украинская армия ЯКОБЫ
Они говорят, что это КОНКРЕТНО есть.
Они не говорят, ВСУ якобы что-то делало
Они это утверждают.
А по гражданским все очень просто - им постоянно говорят, что повода для паники нет, необходимости в эвакуации нет, а потом в очередное утро они оказываются под оккупацией.
