Посол Великої Британії Сіммонс про звинувачення Amnesty International: Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдине, що загрожує мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - наголосила дипломат.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International "створює фальшиву реальність, де у всі в чомусь трохи винні".

