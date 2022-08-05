УКР
Посол Великої Британії Сіммонс про звинувачення Amnesty International: Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Єдине, що загрожує  мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - наголосила дипломат.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International "створює фальшиву реальність, де у всі в чомусь трохи винні".

Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу, - Зеленський

Amnesty International (100) Сіммонс Мелінда (114)
Коротко і ясно. Респект.
показати весь коментар
05.08.2022 12:09 Відповісти
Треба на цю Amnesty Internationa подати в суд і СТЯГНУТИ ГРОШИ В БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
показати весь коментар
05.08.2022 12:11 Відповісти
amnesty international= иванушки интернейшенал.
показати весь коментар
05.08.2022 12:22 Відповісти
Vyrodky International
показати весь коментар
05.08.2022 12:34 Відповісти
amnesty international= иванушки интернейшенал = https://uk.wikipedia.org/wiki/Dana_International
показати весь коментар
05.08.2022 13:39 Відповісти
Но если чисто формально смотреть на факты, то любой суд, их оправдает.
показати весь коментар
05.08.2022 16:07 Відповісти
але в історію їх впишуть як організацію, яка сприяла нацистському режиму вбивати українців.
показати весь коментар
06.08.2022 15:38 Відповісти
спасибо!!! и добавить нечего!!! спасибо!!!
показати весь коментар
05.08.2022 12:11 Відповісти
Цих розслідувачів-захисників треба в окопи .
показати весь коментар
05.08.2022 12:16 Відповісти
Пані Посол
показати весь коментар
05.08.2022 12:24 Відповісти
Да, а уж как кацапы вчера радостно скакали - "Запад отворачивается от хохлов потому что замёрзнуть боится!!!"
Хехехе
показати весь коментар
05.08.2022 12:31 Відповісти
Мокши с Майдана каждый год радуются, что запад отворачивается от нас
показати весь коментар
05.08.2022 12:54 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 12:33 Відповісти
Вже будь які голоси на захист мордору сприймаються "в штики".Браво *уйло, скоро твою країну сприйматимуть як сатанинське утворення
показати весь коментар
05.08.2022 12:34 Відповісти
Чому скоро? Вже сприймають, як мінімум в Україні
показати весь коментар
05.08.2022 13:07 Відповісти




Олег Леусенко



Чули, як П.Порошенко називає рашистську колонію в Оленівці? Концтабір. Яким він був і є під російськими окупантами
Це я до наших ЗМІ, які всі, як один писали та казали: "виправна колонія". Війна, на жаль, ще навчила багатьох журналістів думати і називати речі своїми іменами.
показати весь коментар
05.08.2022 12:36 Відповісти
Війна, на жаль, ще навчила багатьох журналістів думати і називати речі своїми іменами.
******
Війна, на жаль, ще НЕ навчила багатьох журналістів думати і називати речі своїми іменами.
показати весь коментар
05.08.2022 21:52 Відповісти
Виходячи із логіки цих бовдурів параша мае право бомбордувати ЕС тому шо вони допомагають ЗСУ оружіем то за сценаріем війни параша должна їх знищити бо вони її провокують.
показати весь коментар
05.08.2022 12:39 Відповісти
НЕВЕРНО
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны ...

ВЕРНО
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором утверждается, что украинская армия подвергает опасности гражданское население страны

Они не говорят, что украинская армия ЯКОБЫ
Они говорят, что это КОНКРЕТНО есть.
показати весь коментар
05.08.2022 12:42 Відповісти
Я читав той звіт, нічого там конкретного нема - пусті балачки й узагальнення. Вони, начебто, спілкувалися з цивільними, які були у зоні бойових дій. Без конкретики. Виникає питання - нахіба ті цивільні перебувають у зоні бойових дій, коли їм НАПОЛЕГЛИВО пропонують евакуацію? З якою метою вони там перебувають? Чи не є вони потенційними колаборантами з відповідними симпатіями й антипатіями?
показати весь коментар
05.08.2022 13:53 Відповісти
Вы меня не так поняли

Они не говорят, ВСУ якобы что-то делало

Они это утверждают.

А по гражданским все очень просто - им постоянно говорят, что повода для паники нет, необходимости в эвакуации нет, а потом в очередное утро они оказываются под оккупацией.
показати весь коментар
06.08.2022 17:11 Відповісти
С руzzким диктаторским режимом можно вести переговоры, но при этом их нужно лупить, безостановочно, на всех направлениях и всеми доступными средствами .
(Boris Johnson)
показати весь коментар
05.08.2022 12:44 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 13:06 Відповісти
Все эти гринписы и гринзадницы всегда финансировались СССР, теперь Россией
показати весь коментар
05.08.2022 13:37 Відповісти
 
 