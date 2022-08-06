В оккупированном Бердянске прогремел взрыв возле здания городского отдела полиции
Взрыв произошел в центре Бердянска возле помещения, захваченного оккупантами.
Об этом сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что взрыв прогремел возле здания городского отдела Национальной полиции, которое захватили российские войска после оккупации города. Подробности относительно разрушений или количества пострадавших пока не сообщают.
Ранее сообщалось, что оккупанты создали "мвд РФ" в городе и назначили "руководителями" незаконного образования коллаборантов. Действия "МВД РФ" направлены на запугивание горожан, вербовку "единомышленников" и репрессии несогласных с оккупационной политикой.
