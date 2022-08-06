РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9756 посетителей онлайн
Новости Война
4 912 15

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв возле здания городского отдела полиции

бердянськ

Взрыв произошел в центре Бердянска возле помещения, захваченного оккупантами.

Об этом сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что взрыв прогремел возле здания городского отдела Национальной полиции, которое захватили российские войска после оккупации города. Подробности относительно разрушений или количества пострадавших пока не сообщают.

Смотрите: В Запорожье вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры, ночью оккупанты обстреляли Степногорск. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что оккупанты создали "мвд РФ" в городе и назначили "руководителями" незаконного образования коллаборантов. Действия "МВД РФ" направлены на запугивание горожан, вербовку "единомышленников" и репрессии несогласных с оккупационной политикой.

армия РФ (20392) Бердянск (448) взрыв (6885) Запорожская область (3454)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Таврія не Луганда - "тут клімат іной..."
показать весь комментарий
06.08.2022 11:50 Ответить
+11
Партизани шухерять.
показать весь комментарий
06.08.2022 11:46 Ответить
+11
Бердянськ треба подогрєть а то багато переметнувшихся
показать весь комментарий
06.08.2022 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Партизани шухерять.
показать весь комментарий
06.08.2022 11:46 Ответить
Таврія не Луганда - "тут клімат іной..."
показать весь комментарий
06.08.2022 11:50 Ответить
НЕ ВИБУХ , А ХЛОПОК ,,,
показать весь комментарий
06.08.2022 11:47 Ответить
Це , по перше ... А по друге "НАСТАМНЕТ" !!!
показать весь комментарий
06.08.2022 11:48 Ответить
Тобто, бавовна утілізована?
показать весь комментарий
06.08.2022 12:13 Ответить
БАВОВНА, вибачте!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:14 Ответить
Бердянськ треба подогрєть а то багато переметнувшихся
показать весь комментарий
06.08.2022 11:49 Ответить
ЯК БУДЕ ЖОПКА ГОРІТЬ У КОЛАБОРАНТІВ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ?... ХОТЬ МОРОЗИВО ПРИКЛАДУЙ...
показать весь комментарий
06.08.2022 11:53 Ответить
ВКУСНИЙ ПЛОМБІР ПО 2,20 ...
показать весь комментарий
06.08.2022 11:54 Ответить
в дупу палкою заштовхнути
показать весь комментарий
06.08.2022 11:56 Ответить
Естет ))))
показать весь комментарий
06.08.2022 11:59 Ответить
Щоб бурлестали.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:15 Ответить
Незламним партизанам наша повага і шана! оркам-смерть!
показать весь комментарий
06.08.2022 11:59 Ответить
Эх жаль,что не в самом помещении
показать весь комментарий
06.08.2022 12:22 Ответить
Ахтунґ! Партізанен!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:48 Ответить
 
 