В окупованому Бердянську стався вибух біля будівлі міського відділу поліції

Вибух відбувся у центрі Бердянська біля приміщення, яке захопили окупанти.

Про це повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо, що вибух відбувся біля будівлі міського відділу Національної поліції, яку захопили російські війська після окупації міста. Подробиць щодо руйнувань чи кількості потерпілих поки що не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що окупанти створили "мвд РФ" в місті та призначили "керівниками" незаконного утворення колаборантів. Дії "мвд РФ" спрямовані на залякування містян, вербування "однодумців" та репресії незгодних з окупаційною політикою.