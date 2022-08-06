УКР
В окупованому Бердянську стався вибух біля будівлі міського відділу поліції

бердянськ

Вибух відбувся у центрі Бердянська біля приміщення, яке захопили окупанти.

Про це повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо, що вибух відбувся біля будівлі міського відділу Національної поліції, яку захопили російські війська після окупації міста. Подробиць щодо руйнувань чи кількості потерпілих поки що не повідомляють.

Дивіться також: Голова облради Херсона Самойленко підтвердив, що нічні вибухи пов'язані із залізничним мостом. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що окупанти створили "мвд РФ" в місті та призначили "керівниками" незаконного утворення колаборантів. Дії "мвд РФ" спрямовані на залякування містян, вербування "однодумців" та репресії незгодних з окупаційною політикою. 

армія рф (18544) Бердянськ (475) вибух (4598) Запорізька область (3988)
Партизани шухерять.
показати весь коментар
06.08.2022 11:46 Відповісти
Таврія не Луганда - "тут клімат іной..."
показати весь коментар
06.08.2022 11:50 Відповісти
НЕ ВИБУХ , А ХЛОПОК ,,,
показати весь коментар
06.08.2022 11:47 Відповісти
Це , по перше ... А по друге "НАСТАМНЕТ" !!!
показати весь коментар
06.08.2022 11:48 Відповісти
Тобто, бавовна утілізована?
показати весь коментар
06.08.2022 12:13 Відповісти
БАВОВНА, вибачте!
показати весь коментар
06.08.2022 12:14 Відповісти
Бердянськ треба подогрєть а то багато переметнувшихся
показати весь коментар
06.08.2022 11:49 Відповісти
ЯК БУДЕ ЖОПКА ГОРІТЬ У КОЛАБОРАНТІВ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ?... ХОТЬ МОРОЗИВО ПРИКЛАДУЙ...
показати весь коментар
06.08.2022 11:53 Відповісти
ВКУСНИЙ ПЛОМБІР ПО 2,20 ...
показати весь коментар
06.08.2022 11:54 Відповісти
в дупу палкою заштовхнути
показати весь коментар
06.08.2022 11:56 Відповісти
Естет ))))
показати весь коментар
06.08.2022 11:59 Відповісти
Щоб бурлестали.
показати весь коментар
06.08.2022 12:15 Відповісти
Незламним партизанам наша повага і шана! оркам-смерть!
показати весь коментар
06.08.2022 11:59 Відповісти
Эх жаль,что не в самом помещении
показати весь коментар
06.08.2022 12:22 Відповісти
Ахтунґ! Партізанен!
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
 
 