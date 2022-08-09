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РФ начала процесс переподключения ЗАЭС к российской энергосистеме, – "Энергоатом"

заес

Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.

Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это прописано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС, после чего ее (ЗАЭС. – Ред.) невозможно уже будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте. Это их план, и они начали его реализовать", – отметил он.

Читайте также: Действия военных РФ на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, - Госатомрегулирование

Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.

По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждено три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.

Читайте также: Сообщения РФ о заминировании ЗАЭС отвлекают от реальных рисков катастрофы, - ISW

Автор: 

россия (96074) энергетика (2566) Энергоатом (411) Энергодар (157) Запорожская АЭС (717)


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Топ комментарии
+34
Так саме довбанути по лініям електропередач в Крим
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09.08.2022 19:35
+32
ДЯКУЄМО , ЗЕ ! ДЯКУЄМО !
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09.08.2022 19:33
+29
У Вас есть план, мистер Зе?
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09.08.2022 19:33
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Правила форума Совет форумчан
У Вас есть план, мистер Зе?
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09.08.2022 19:33 Ответить
да. несите рояль
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09.08.2022 19:39 Ответить
Слава Зе! Зробили їх разом!
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09.08.2022 19:39 Ответить
НЕ Сссым , Марьяна ВСЕ УЛАДИТ !!!
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09.08.2022 21:10 Ответить
План є
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09.08.2022 19:43 Ответить
ну утверждать что обратно нельзя подключить к Украинско Европейской системе по частоте полный БРЕД ЕЩЕ ТОТ просто затратно и сложно...МЫ всю систему Украины 4 АЭС подключили в единную энергосистему Украина ЕС отклюбчившись от единной системы с Россией...причем полгода как прошло... а тут одну ЗАЭС нельзя будет..нагнетают страсти просто почему Энергоатом Украины не заблокировал удаленно работу блоков реакторов не врубил аварийный режим работы которая просто приведет к постепенному снижению работы реакторов постепенному выводу стержней из реактора и постепенное охлаждение..реакторов..... там же 4 дублирующих программы-- которые управляются не сотрудниками станции-- а из центра радицонной безопасности Энергоатома Украины...
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09.08.2022 20:16 Ответить
просто почему Энергоатом Украины не заблокировал удаленно работу блоков реакторов -- как можно? Там же наша людя!
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09.08.2022 21:32 Ответить
а другим людям свитло в дом надо и в европу продавать
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09.08.2022 21:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8iQFIxOVjy4 Нема покi шо плану. Караван не пришел.
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09.08.2022 19:52 Ответить
"...И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю".
V. Z. 1.02.2021.
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09.08.2022 19:52 Ответить
Ну таки Крым от нашей системы отключили элементарно.....
Эл энергия не по воздуху передается.....
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09.08.2022 19:56 Ответить
Здати Південь України,здати Захисників "Аазова" і здати Запоріжську АЕС цей перелік проплатив рашистський окупант в Омані. Агент "козирний" збрехати не дасть, він в курсі.
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09.08.2022 20:57 Ответить
ДЯКУЄМО , ЗЕ ! ДЯКУЄМО !
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09.08.2022 19:33 Ответить
nuzhna razfigachitj liniju ili podstanciju
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09.08.2022 19:34 Ответить
Так саме довбанути по лініям електропередач в Крим
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09.08.2022 19:35 Ответить
100%ю Надо ихние смежные подстанции тоже бомбить в такоем случае
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09.08.2022 19:56 Ответить
Нарешті офіційно визнали і півроку не пройшло.
А то вилазить якесь лупооке - це фейк, маніпуляція, все заживлене на ЄС.
Брешуть і брешуть мудрому наріду.
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09.08.2022 19:36 Ответить
Якось можна помішати цьому?Хто розуміється в ядерній енергетиці?І що значить потім неможливо буде повернути(перепідключити) АЕС до нашої системи?
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09.08.2022 19:36 Ответить
mozhno i mozhno tut delo ne v jadernoi energetiki a v podklucheniji i sinhronizacii seti.
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09.08.2022 19:40 Ответить
на форуме цензора вси розуміється в ядерній енергетиці!
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09.08.2022 21:30 Ответить
вже один раз підключали можна буде і вдруге, то якийсь п...ун ротом таке ляпнув
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09.08.2022 22:36 Ответить
Ще вчора "експерти" казали що це неможливо.
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09.08.2022 19:36 Ответить
Як тільки виженуть орків з Енергодару і ЗАЕС станція буде працювати на Україну. І те що кажуть що буде неможливо підєднати це зовсім не так. Для цього є спеціалісти як українські так і західні
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09.08.2022 19:36 Ответить
Естественно. Если от сюда туда подключат, то и обратно можно. Но вообще это пздц конечно...
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09.08.2022 19:39 Ответить
У цій війні правил не існує, існує лише ворог,якого потрібно нищити,у мене все.
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09.08.2022 19:38 Ответить
Желательно в сортире
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09.08.2022 19:49 Ответить
борзые ворюги.. но вывод - взрывать не будут специально
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09.08.2022 19:38 Ответить
pri begstve mogut....uvi.
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09.08.2022 19:41 Ответить
Что Зеля,все по плану?Награда ждет т**я марионетка **.....я.
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09.08.2022 19:39 Ответить
Зелю геть !
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09.08.2022 21:21 Ответить
хто допустив мацкалів в Єнергодар??
Пане Головнокомандуючий??
Вас запитують
Запитайте в своїх дружбанів бИканова та єрмака
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09.08.2022 19:40 Ответить
Пане верховний Головнокомандуючий
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09.08.2022 22:33 Ответить
А чи є можливість дистанційно вивести реактори з роботи в безпечний такий собі тихо-черговий режим? Гадаю, що мали б бути на провсяк такі схеми....
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09.08.2022 19:41 Ответить
lutshe ne nado - a to eti kriva-ruke-zhope kak nachnut "chinitj" tam......
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09.08.2022 19:43 Ответить
АСУ, которые производились на одном из заводов Центральной Украины - такие системы прекратил производить из-за низкой эффективности. К тому же - завод, по данным следствия - закрыт СБУ из-за работы на рф. и, закрыт уже после начала войны.
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09.08.2022 19:47 Ответить
навздогін... Походу щось із безпекою мутить магате, чи зе крикуни, а чи обидвоє.
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09.08.2022 19:59 Ответить
Ось що це ******* чучело казало раніше . От і думайте , може це було з самого початку в оманських договорняках зелупи?

Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе - про це https://www.facebook.com/energoatom.ua/posts/423428243122295 заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.

Таким чином у компанії прокоментували повідомлення про ймовірні сценарії відключення Запорізької АЕС.

«На сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору. Щоб цього не сталося, мужні працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе», - йдеться в заяві компанії.

Регулятор зазначає, що персонал ризикує власним життям і здоров'ям, забезпечуючи безпечну експлуатацію енергоблоків станції.

Читайте також: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-komandyry-roshvardiya-zaes/31869790.html «Загарбники атома». «Схеми» ідентифікували командирів Росгвардії, які захопили Запорізьку АЕС

«Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти. Звертаємось до всіх експертів та ЗМІ із закликом припинити спекуляції та різні гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС», - підсумували в «Енергоатомі».
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09.08.2022 19:41 Ответить
ой ***, насмешили энергоатом.. ро***ть все можливе і неможливе
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09.08.2022 21:30 Ответить
Ждем від Енергоатому офіційного спростування ...
Хоча там да сих пір маьуть сидять ставленики деркача, продовжують його діло
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10.08.2022 07:58 Ответить
Как вообще станция оказалась захваченной?
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09.08.2022 19:41 Ответить
З приводу всього, що відбувалося з 24.02.22. та відбувається зараз, "нарід України" отримав коротке, але абсолютно вичерпне пояснення із "самого верху". "ПРА&БАЛІ".
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09.08.2022 19:53 Ответить
ПРЕДАЛИ
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09.08.2022 21:33 Ответить
нас просто грабят внаглую
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09.08.2022 19:41 Ответить
А что бобры не могут вышки из крыма завалить? Или пока неначасi, а потом будет затылки чесать и искать компромисы?
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09.08.2022 19:41 Ответить
Сразу видно что Зе знал что будет война ещё в марту 21 года и активно к ней готовился. Подготовился конечно офигенно
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09.08.2022 19:42 Ответить
А чого ? Все йде Оманським планом ! Все Лівобережжя! Зеля не знав що Одесса, Миколаів, та Херсон на правому березі, але те дрібниці.
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09.08.2022 21:26 Ответить
Де були ЗСУ коли захоплювали найбільшу станцію Європи?? Аа, дупи зелених зрадників в Києві захищали! Маладєц Залужний! Щоб ваше київське майно впало в ціні до нуля!
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09.08.2022 19:46 Ответить
нормальный такой наезд на Залужного. Зелупе ничего не хочешь сказать?
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09.08.2022 21:36 Ответить
Что, опять про*бали? Так же как и крымский канал который по словам наших *экспердов* Рашке не удастся запустить но сейчас наша вода идет окупантам в крым. Зато постоянно пафосно рассказывали как Украина продает электроенергию в Европу. Теперь придется самим еще в Европе покупать, хотя кто нам продаст там им самим не хватает. Мы постоянно смеемся с рашистов но они с самого начала все запланировали и теперь будут делать так чтобы мы шли к ним на поклон
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09.08.2022 19:48 Ответить
панове без паніки. це погано для економіки
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09.08.2022 19:50 Ответить
Посекайте, зараз" ночная бубочка" раскажет, кто-же виноват...
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09.08.2022 19:54 Ответить
А это всё ещё вяжется с их желанием взорвать станцию или наступает прозрение ?!
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09.08.2022 19:57 Ответить
нит. теперь понятно всем, что когда кацапы будут валить оттуда, они её с собой увезут
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09.08.2022 21:34 Ответить
З технічної точки зору все це не є проблемою. Можна підключити, а можна і переподключити.
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09.08.2022 19:57 Ответить
Це що таке, туди можна, а назад ні, ще декілька днів назад Котін запевняв, що це неможливо, скільки ще брехні буде для народу.
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09.08.2022 19:57 Ответить
а еще, Зеленский хотел Харьков сдать в оккупацию, но, терроборона города была против этого, и "что то пошло не так"... сколько же еще вреда Украине принесет этот ржачный презедент...
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09.08.2022 19:59 Ответить
Ему не долго осталось. До холодов.
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09.08.2022 20:02 Ответить
Факти є ?
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09.08.2022 20:07 Ответить
нет дыма без огня... заявление Зеленского звучит как призыв к действию для оккупанта: https://nv.ua/kharkiv/zelenskiy-zayavil-chto-harkov-mozhet-okkupirovat-rossiya-harkovchane-otvetili-reakciya-socsetey-50210437.html "Россия может оккупировать Харьков"
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09.08.2022 20:21 Ответить
Це не факти зради ("сдача Харькове"), а практичні припущення, виходячи з того, що орків фізично у 4 рази більше, зброї-в декілька десятків разів більше, Харків знаходиться настільки близько до кацапської території, що навіть усілякі гради та смерчі прилітають, не кажучи про іскандери та калібри. Орки хоч і тупі, але такі очевидні речі знали і без Зеленського. Тож вважати його заяви призивами-не варто.
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09.08.2022 20:54 Ответить
ага, конечно... именно поэтому и убрали ВСУ с наиболее вероятного наступления орков, что бы первые несколько недель терроборона Харькова могла поупражняться в уничтожении оккупантов. терробороновцы рассказывали, что первые конвои с орками вообще на расслабухе заходили в город, как будто кто то все порешал, а им лишь предстоит воспользоваться этим договорняком. не оманский ли это договорнячок? вопрос остается открытым...
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09.08.2022 21:40 Ответить
Невже кацапи мають надію, що електроопори до Криму будуть спокійно стояти? Треба бути дебілом, щоб на це надіятися. Мати ракети, які надали США та партизан, кацапам залишиться кожен час міняти електроопори. В придачу кацапам Україна має поставити ультиматум та взяти Ростовську АЕС на приціл. Якщо щось не так, зрівняти її з землею.
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09.08.2022 20:01 Ответить
ЧОМУ вже дві атомні ЕС захопили москалі??? Третя то походу у Вараші???
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09.08.2022 20:03 Ответить
Раньше он же говорил что это невозможно

Или "нужны годы" для этого
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09.08.2022 20:04 Ответить
Это ВИНА ВСЕЙ ЗЕЛЕНОЙ МРАЗИ, включая правительство Украины, не только президента !Станцию нужно было остановить перед тем, как был риск захвата.
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09.08.2022 20:08 Ответить
завгосп і абхазька макака вже собі по яхті вибрали за воду і атомну станцію...
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09.08.2022 20:13 Ответить
Будь яка електростанція має тримати частоту, а тримати вона може лише за рахунок навантаження, інакше будуть стрибки і збої в роботі з наслідками поломок, зробивши навантаження буде все працювати на будь яку систему... Там все просто, кочегарити блоки в холосту дуже нерозумно, ну і ще є проблеми з охолодженням реакторів, що і без війни можуть привести до неконтрольованої температури і наслідок вибухом.
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09.08.2022 20:15 Ответить
Слід цю ордовщину переключити на посилене харучвання у мужньо захоплених населенних пунктах України - це саме їхнє меню.
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09.08.2022 20:16 Ответить
Геруса з катлетою та рахамією відправити на ЗАЕС, вони знають, як на електриці забашляти у московитів, «ловкіє парні»🤑🫡😜….
А може, за це їм ще і героїв дадуть, ПОСМЕРТНО…
З цього питання, безумна очолить нову ТСК ВРУ ….
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09.08.2022 20:20 Ответить
А кто будет ликвидировать последствия аварии на АЭС? Щас же не совок, дураков нету, что бы здоровье свое там оставить. Я не верю что будет вот так (кто волк и кто заяц, думаю, понятно):
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09.08.2022 20:40 Ответить
вот так и будет деоккупирован юг,сами ********
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09.08.2022 21:46 Ответить
Да запарили уже, так все говорят как будто это дома холодильник с одной розетки переключить на другую...то заминировали, то переключить хотят, хватит нам тут впаривать фонарь!
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09.08.2022 21:10 Ответить
Чернобыль тоже захватывали уже. И что? Думаю ничего не будет страшного, сглотнут и свалят ******* кацапы
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09.08.2022 21:15 Ответить
разницы не видишь?стоящая атомная с выгруженным топливом и крупнейшая в Европе работающая с 4 энергоблоками?
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09.08.2022 21:48 Ответить
МАГАТЕ пакує чемодани
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09.08.2022 21:21 Ответить
Значит надо ****** под подстанции в Джанкое - и некуда будет переключать
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09.08.2022 21:40 Ответить
Значна частина населених пунктів на окупованих територіях отримує енергію з цієї станції. Тому під гаслом " там же наші люди" ніхто нікуди стріляти не буде.
До речі. Хто-небудь знає, що із елстанцією Щастя, про яку так багато раніше писали? Мабуть, працює на ворога. Після оприлюднення списку кабміну дозволених робіт на окупантів і ця станція буде працювати на ворога, але за списком кабміну для забезпечення потреб населення.
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09.08.2022 22:55 Ответить
Я вже писав, що працівників росатому, також потрібно вбивати, бо це все бойові одиниці і окупанти. Нежаліти дронів і техніки, тому що це спеціалісти, а їх багато нема.
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09.08.2022 23:44 Ответить
ЧАЕС також з бульбандії заживлювали і чим закінчилось? Точнісінько теж саме буде тут!!!
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10.08.2022 00:00 Ответить
русское жулье ... подонки, нужно подумать как с ними поступить, мир АУ куда ты смотришь? 21 век а раша демонстрирует свою клептократическую отсталость, за это и поплатится ...
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10.08.2022 01:16 Ответить
Єнергоатом має усі технічні можливости віддалено о становити станцію але не робить цього мабуть зелені отримали гроші в омані і за ц
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10.08.2022 06:23 Ответить
 
 