РФ начала процесс переподключения ЗАЭС к российской энергосистеме, – "Энергоатом"
Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.
Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это прописано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС, после чего ее (ЗАЭС. – Ред.) невозможно уже будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте. Это их план, и они начали его реализовать", – отметил он.
Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.
По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждено три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
V. Z. 1.02.2021.
Эл энергия не по воздуху передается.....
А то вилазить якесь лупооке - це фейк, маніпуляція, все заживлене на ЄС.
Брешуть і брешуть мудрому наріду.
Пане Головнокомандуючий??
Вас запитують
Запитайте в своїх дружбанів бИканова та єрмака
Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе - про це https://www.facebook.com/energoatom.ua/posts/423428243122295 заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.
Таким чином у компанії прокоментували повідомлення про ймовірні сценарії відключення Запорізької АЕС.
«На сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору. Щоб цього не сталося, мужні працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе», - йдеться в заяві компанії.
Регулятор зазначає, що персонал ризикує власним життям і здоров'ям, забезпечуючи безпечну експлуатацію енергоблоків станції.
Читайте також: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-komandyry-roshvardiya-zaes/31869790.html «Загарбники атома». «Схеми» ідентифікували командирів Росгвардії, які захопили Запорізьку АЕС
«Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти. Звертаємось до всіх експертів та ЗМІ із закликом припинити спекуляції та різні гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС», - підсумували в «Енергоатомі».
Хоча там да сих пір маьуть сидять ставленики деркача, продовжують його діло
Или "нужны годы" для этого
А може, за це їм ще і героїв дадуть, ПОСМЕРТНО…
З цього питання, безумна очолить нову ТСК ВРУ ….
До речі. Хто-небудь знає, що із елстанцією Щастя, про яку так багато раніше писали? Мабуть, працює на ворога. Після оприлюднення списку кабміну дозволених робіт на окупантів і ця станція буде працювати на ворога, але за списком кабміну для забезпечення потреб населення.