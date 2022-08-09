РФ начала процесс переподключения ЗАЭС к российской энергосистеме, – "Энергоатом"

Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.

Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это прописано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС, после чего ее (ЗАЭС. – Ред.) невозможно уже будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте. Это их план, и они начали его реализовать", – отметил он.

Читайте также: Действия военных РФ на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, - Госатомрегулирование

Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.

По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждено три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.

Читайте также: Сообщения РФ о заминировании ЗАЭС отвлекают от реальных рисков катастрофы, - ISW