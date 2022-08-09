РФ розпочала процес перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми, – Енергоатом

Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті. Це їхній план, і вони почали його реалізувати", – зазначив він.

За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро гірші за ЧАЕС, - Міндовкілля

Нагадаємо, 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Читайте: Окупанти хочуть від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни, - Енергоатом