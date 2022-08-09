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Новини
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РФ розпочала процес перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми, – Енергоатом

заес

Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті. Це їхній план, і вони почали його реалізувати", – зазначив він.

За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро гірші за ЧАЕС, - Міндовкілля

Нагадаємо, 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Читайте: Окупанти хочуть від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни, - Енергоатом

Автор: 

росія (65908) енергетика (2611) Енергоатом (1644) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1423)


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Топ коментарі
+34
Так саме довбанути по лініям електропередач в Крим
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09.08.2022 19:35
+32
ДЯКУЄМО , ЗЕ ! ДЯКУЄМО !
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09.08.2022 19:33
+29
У Вас есть план, мистер Зе?
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09.08.2022 19:33
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У Вас есть план, мистер Зе?
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09.08.2022 19:33 Відповісти
да. несите рояль
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09.08.2022 19:39 Відповісти
Слава Зе! Зробили їх разом!
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09.08.2022 19:39 Відповісти
НЕ Сссым , Марьяна ВСЕ УЛАДИТ !!!
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09.08.2022 21:10 Відповісти
План є
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09.08.2022 19:43 Відповісти
ну утверждать что обратно нельзя подключить к Украинско Европейской системе по частоте полный БРЕД ЕЩЕ ТОТ просто затратно и сложно...МЫ всю систему Украины 4 АЭС подключили в единную энергосистему Украина ЕС отклюбчившись от единной системы с Россией...причем полгода как прошло... а тут одну ЗАЭС нельзя будет..нагнетают страсти просто почему Энергоатом Украины не заблокировал удаленно работу блоков реакторов не врубил аварийный режим работы которая просто приведет к постепенному снижению работы реакторов постепенному выводу стержней из реактора и постепенное охлаждение..реакторов..... там же 4 дублирующих программы-- которые управляются не сотрудниками станции-- а из центра радицонной безопасности Энергоатома Украины...
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09.08.2022 20:16 Відповісти
просто почему Энергоатом Украины не заблокировал удаленно работу блоков реакторов -- как можно? Там же наша людя!
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09.08.2022 21:32 Відповісти
а другим людям свитло в дом надо и в европу продавать
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09.08.2022 21:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8iQFIxOVjy4 Нема покi шо плану. Караван не пришел.
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09.08.2022 19:52 Відповісти
"...И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю".
V. Z. 1.02.2021.
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09.08.2022 19:52 Відповісти
Ну таки Крым от нашей системы отключили элементарно.....
Эл энергия не по воздуху передается.....
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09.08.2022 19:56 Відповісти
Здати Південь України,здати Захисників "Аазова" і здати Запоріжську АЕС цей перелік проплатив рашистський окупант в Омані. Агент "козирний" збрехати не дасть, він в курсі.
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09.08.2022 20:57 Відповісти
ДЯКУЄМО , ЗЕ ! ДЯКУЄМО !
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09.08.2022 19:33 Відповісти
nuzhna razfigachitj liniju ili podstanciju
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09.08.2022 19:34 Відповісти
Так саме довбанути по лініям електропередач в Крим
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09.08.2022 19:35 Відповісти
100%ю Надо ихние смежные подстанции тоже бомбить в такоем случае
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09.08.2022 19:56 Відповісти
Нарешті офіційно визнали і півроку не пройшло.
А то вилазить якесь лупооке - це фейк, маніпуляція, все заживлене на ЄС.
Брешуть і брешуть мудрому наріду.
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09.08.2022 19:36 Відповісти
Якось можна помішати цьому?Хто розуміється в ядерній енергетиці?І що значить потім неможливо буде повернути(перепідключити) АЕС до нашої системи?
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09.08.2022 19:36 Відповісти
mozhno i mozhno tut delo ne v jadernoi energetiki a v podklucheniji i sinhronizacii seti.
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09.08.2022 19:40 Відповісти
на форуме цензора вси розуміється в ядерній енергетиці!
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09.08.2022 21:30 Відповісти
вже один раз підключали можна буде і вдруге, то якийсь п...ун ротом таке ляпнув
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09.08.2022 22:36 Відповісти
Ще вчора "експерти" казали що це неможливо.
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09.08.2022 19:36 Відповісти
Як тільки виженуть орків з Енергодару і ЗАЕС станція буде працювати на Україну. І те що кажуть що буде неможливо підєднати це зовсім не так. Для цього є спеціалісти як українські так і західні
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09.08.2022 19:36 Відповісти
Естественно. Если от сюда туда подключат, то и обратно можно. Но вообще это пздц конечно...
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09.08.2022 19:39 Відповісти
У цій війні правил не існує, існує лише ворог,якого потрібно нищити,у мене все.
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09.08.2022 19:38 Відповісти
Желательно в сортире
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09.08.2022 19:49 Відповісти
борзые ворюги.. но вывод - взрывать не будут специально
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09.08.2022 19:38 Відповісти
pri begstve mogut....uvi.
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09.08.2022 19:41 Відповісти
Что Зеля,все по плану?Награда ждет т**я марионетка **.....я.
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09.08.2022 19:39 Відповісти
Зелю геть !
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09.08.2022 21:21 Відповісти
хто допустив мацкалів в Єнергодар??
Пане Головнокомандуючий??
Вас запитують
Запитайте в своїх дружбанів бИканова та єрмака
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09.08.2022 19:40 Відповісти
Пане верховний Головнокомандуючий
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09.08.2022 22:33 Відповісти
А чи є можливість дистанційно вивести реактори з роботи в безпечний такий собі тихо-черговий режим? Гадаю, що мали б бути на провсяк такі схеми....
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09.08.2022 19:41 Відповісти
lutshe ne nado - a to eti kriva-ruke-zhope kak nachnut "chinitj" tam......
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09.08.2022 19:43 Відповісти
АСУ, которые производились на одном из заводов Центральной Украины - такие системы прекратил производить из-за низкой эффективности. К тому же - завод, по данным следствия - закрыт СБУ из-за работы на рф. и, закрыт уже после начала войны.
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09.08.2022 19:47 Відповісти
навздогін... Походу щось із безпекою мутить магате, чи зе крикуни, а чи обидвоє.
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09.08.2022 19:59 Відповісти
Ось що це ******* чучело казало раніше . От і думайте , може це було з самого початку в оманських договорняках зелупи?

Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе - про це https://www.facebook.com/energoatom.ua/posts/423428243122295 заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.

Таким чином у компанії прокоментували повідомлення про ймовірні сценарії відключення Запорізької АЕС.

«На сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору. Щоб цього не сталося, мужні працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе», - йдеться в заяві компанії.

Регулятор зазначає, що персонал ризикує власним життям і здоров'ям, забезпечуючи безпечну експлуатацію енергоблоків станції.

Читайте також: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-komandyry-roshvardiya-zaes/31869790.html «Загарбники атома». «Схеми» ідентифікували командирів Росгвардії, які захопили Запорізьку АЕС

«Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти. Звертаємось до всіх експертів та ЗМІ із закликом припинити спекуляції та різні гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС», - підсумували в «Енергоатомі».
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09.08.2022 19:41 Відповісти
ой ***, насмешили энергоатом.. ро***ть все можливе і неможливе
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09.08.2022 21:30 Відповісти
Ждем від Енергоатому офіційного спростування ...
Хоча там да сих пір маьуть сидять ставленики деркача, продовжують його діло
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10.08.2022 07:58 Відповісти
Как вообще станция оказалась захваченной?
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09.08.2022 19:41 Відповісти
З приводу всього, що відбувалося з 24.02.22. та відбувається зараз, "нарід України" отримав коротке, але абсолютно вичерпне пояснення із "самого верху". "ПРА&БАЛІ".
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09.08.2022 19:53 Відповісти
ПРЕДАЛИ
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09.08.2022 21:33 Відповісти
нас просто грабят внаглую
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09.08.2022 19:41 Відповісти
А что бобры не могут вышки из крыма завалить? Или пока неначасi, а потом будет затылки чесать и искать компромисы?
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09.08.2022 19:41 Відповісти
Сразу видно что Зе знал что будет война ещё в марту 21 года и активно к ней готовился. Подготовился конечно офигенно
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09.08.2022 19:42 Відповісти
А чого ? Все йде Оманським планом ! Все Лівобережжя! Зеля не знав що Одесса, Миколаів, та Херсон на правому березі, але те дрібниці.
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09.08.2022 21:26 Відповісти
Де були ЗСУ коли захоплювали найбільшу станцію Європи?? Аа, дупи зелених зрадників в Києві захищали! Маладєц Залужний! Щоб ваше київське майно впало в ціні до нуля!
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09.08.2022 19:46 Відповісти
нормальный такой наезд на Залужного. Зелупе ничего не хочешь сказать?
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09.08.2022 21:36 Відповісти
Что, опять про*бали? Так же как и крымский канал который по словам наших *экспердов* Рашке не удастся запустить но сейчас наша вода идет окупантам в крым. Зато постоянно пафосно рассказывали как Украина продает электроенергию в Европу. Теперь придется самим еще в Европе покупать, хотя кто нам продаст там им самим не хватает. Мы постоянно смеемся с рашистов но они с самого начала все запланировали и теперь будут делать так чтобы мы шли к ним на поклон
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09.08.2022 19:48 Відповісти
панове без паніки. це погано для економіки
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09.08.2022 19:50 Відповісти
Посекайте, зараз" ночная бубочка" раскажет, кто-же виноват...
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09.08.2022 19:54 Відповісти
А это всё ещё вяжется с их желанием взорвать станцию или наступает прозрение ?!
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09.08.2022 19:57 Відповісти
нит. теперь понятно всем, что когда кацапы будут валить оттуда, они её с собой увезут
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09.08.2022 21:34 Відповісти
З технічної точки зору все це не є проблемою. Можна підключити, а можна і переподключити.
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09.08.2022 19:57 Відповісти
Це що таке, туди можна, а назад ні, ще декілька днів назад Котін запевняв, що це неможливо, скільки ще брехні буде для народу.
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09.08.2022 19:57 Відповісти
а еще, Зеленский хотел Харьков сдать в оккупацию, но, терроборона города была против этого, и "что то пошло не так"... сколько же еще вреда Украине принесет этот ржачный презедент...
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09.08.2022 19:59 Відповісти
Ему не долго осталось. До холодов.
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09.08.2022 20:02 Відповісти
Факти є ?
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09.08.2022 20:07 Відповісти
нет дыма без огня... заявление Зеленского звучит как призыв к действию для оккупанта: https://nv.ua/kharkiv/zelenskiy-zayavil-chto-harkov-mozhet-okkupirovat-rossiya-harkovchane-otvetili-reakciya-socsetey-50210437.html "Россия может оккупировать Харьков"
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09.08.2022 20:21 Відповісти
Це не факти зради ("сдача Харькове"), а практичні припущення, виходячи з того, що орків фізично у 4 рази більше, зброї-в декілька десятків разів більше, Харків знаходиться настільки близько до кацапської території, що навіть усілякі гради та смерчі прилітають, не кажучи про іскандери та калібри. Орки хоч і тупі, але такі очевидні речі знали і без Зеленського. Тож вважати його заяви призивами-не варто.
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09.08.2022 20:54 Відповісти
ага, конечно... именно поэтому и убрали ВСУ с наиболее вероятного наступления орков, что бы первые несколько недель терроборона Харькова могла поупражняться в уничтожении оккупантов. терробороновцы рассказывали, что первые конвои с орками вообще на расслабухе заходили в город, как будто кто то все порешал, а им лишь предстоит воспользоваться этим договорняком. не оманский ли это договорнячок? вопрос остается открытым...
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09.08.2022 21:40 Відповісти
Невже кацапи мають надію, що електроопори до Криму будуть спокійно стояти? Треба бути дебілом, щоб на це надіятися. Мати ракети, які надали США та партизан, кацапам залишиться кожен час міняти електроопори. В придачу кацапам Україна має поставити ультиматум та взяти Ростовську АЕС на приціл. Якщо щось не так, зрівняти її з землею.
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09.08.2022 20:01 Відповісти
ЧОМУ вже дві атомні ЕС захопили москалі??? Третя то походу у Вараші???
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09.08.2022 20:03 Відповісти
Раньше он же говорил что это невозможно

Или "нужны годы" для этого
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09.08.2022 20:04 Відповісти
Это ВИНА ВСЕЙ ЗЕЛЕНОЙ МРАЗИ, включая правительство Украины, не только президента !Станцию нужно было остановить перед тем, как был риск захвата.
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09.08.2022 20:08 Відповісти
завгосп і абхазька макака вже собі по яхті вибрали за воду і атомну станцію...
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09.08.2022 20:13 Відповісти
Будь яка електростанція має тримати частоту, а тримати вона може лише за рахунок навантаження, інакше будуть стрибки і збої в роботі з наслідками поломок, зробивши навантаження буде все працювати на будь яку систему... Там все просто, кочегарити блоки в холосту дуже нерозумно, ну і ще є проблеми з охолодженням реакторів, що і без війни можуть привести до неконтрольованої температури і наслідок вибухом.
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09.08.2022 20:15 Відповісти
Слід цю ордовщину переключити на посилене харучвання у мужньо захоплених населенних пунктах України - це саме їхнє меню.
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09.08.2022 20:16 Відповісти
Геруса з катлетою та рахамією відправити на ЗАЕС, вони знають, як на електриці забашляти у московитів, «ловкіє парні»🤑🫡😜….
А може, за це їм ще і героїв дадуть, ПОСМЕРТНО…
З цього питання, безумна очолить нову ТСК ВРУ ….
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09.08.2022 20:20 Відповісти
А кто будет ликвидировать последствия аварии на АЭС? Щас же не совок, дураков нету, что бы здоровье свое там оставить. Я не верю что будет вот так (кто волк и кто заяц, думаю, понятно):
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09.08.2022 20:40 Відповісти
вот так и будет деоккупирован юг,сами ********
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09.08.2022 21:46 Відповісти
Да запарили уже, так все говорят как будто это дома холодильник с одной розетки переключить на другую...то заминировали, то переключить хотят, хватит нам тут впаривать фонарь!
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09.08.2022 21:10 Відповісти
Чернобыль тоже захватывали уже. И что? Думаю ничего не будет страшного, сглотнут и свалят ******* кацапы
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09.08.2022 21:15 Відповісти
разницы не видишь?стоящая атомная с выгруженным топливом и крупнейшая в Европе работающая с 4 энергоблоками?
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09.08.2022 21:48 Відповісти
МАГАТЕ пакує чемодани
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09.08.2022 21:21 Відповісти
Значит надо ****** под подстанции в Джанкое - и некуда будет переключать
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09.08.2022 21:40 Відповісти
Значна частина населених пунктів на окупованих територіях отримує енергію з цієї станції. Тому під гаслом " там же наші люди" ніхто нікуди стріляти не буде.
До речі. Хто-небудь знає, що із елстанцією Щастя, про яку так багато раніше писали? Мабуть, працює на ворога. Після оприлюднення списку кабміну дозволених робіт на окупантів і ця станція буде працювати на ворога, але за списком кабміну для забезпечення потреб населення.
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09.08.2022 22:55 Відповісти
Я вже писав, що працівників росатому, також потрібно вбивати, бо це все бойові одиниці і окупанти. Нежаліти дронів і техніки, тому що це спеціалісти, а їх багато нема.
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09.08.2022 23:44 Відповісти
ЧАЕС також з бульбандії заживлювали і чим закінчилось? Точнісінько теж саме буде тут!!!
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10.08.2022 00:00 Відповісти
русское жулье ... подонки, нужно подумать как с ними поступить, мир АУ куда ты смотришь? 21 век а раша демонстрирует свою клептократическую отсталость, за это и поплатится ...
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10.08.2022 01:16 Відповісти
Єнергоатом має усі технічні можливости віддалено о становити станцію але не робить цього мабуть зелені отримали гроші в омані і за ц
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10.08.2022 06:23 Відповісти
 
 