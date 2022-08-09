РФ розпочала процес перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми, – Енергоатом
Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.
Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті. Це їхній план, і вони почали його реалізувати", – зазначив він.
За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.
Нагадаємо, 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.
За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
V. Z. 1.02.2021.
Эл энергия не по воздуху передается.....
А то вилазить якесь лупооке - це фейк, маніпуляція, все заживлене на ЄС.
Брешуть і брешуть мудрому наріду.
Пане Головнокомандуючий??
Вас запитують
Запитайте в своїх дружбанів бИканова та єрмака
Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе - про це https://www.facebook.com/energoatom.ua/posts/423428243122295 заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.
Таким чином у компанії прокоментували повідомлення про ймовірні сценарії відключення Запорізької АЕС.
«На сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору. Щоб цього не сталося, мужні працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе», - йдеться в заяві компанії.
Регулятор зазначає, що персонал ризикує власним життям і здоров'ям, забезпечуючи безпечну експлуатацію енергоблоків станції.
Читайте також: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-komandyry-roshvardiya-zaes/31869790.html «Загарбники атома». «Схеми» ідентифікували командирів Росгвардії, які захопили Запорізьку АЕС
«Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти. Звертаємось до всіх експертів та ЗМІ із закликом припинити спекуляції та різні гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС», - підсумували в «Енергоатомі».
Хоча там да сих пір маьуть сидять ставленики деркача, продовжують його діло
Или "нужны годы" для этого
А може, за це їм ще і героїв дадуть, ПОСМЕРТНО…
З цього питання, безумна очолить нову ТСК ВРУ ….
До речі. Хто-небудь знає, що із елстанцією Щастя, про яку так багато раніше писали? Мабуть, працює на ворога. Після оприлюднення списку кабміну дозволених робіт на окупантів і ця станція буде працювати на ворога, але за списком кабміну для забезпечення потреб населення.