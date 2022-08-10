Россияне пытаются возобновить атаки в районе Донецка, - Генштаб
Российские оккупанты безуспешно наступали в направлении Соледара, а также пытаются возобновить атаки в районе Донецка.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. До 11 августа планируется проведение первого этапа совместного оперативно-тактического обучения с боевой стрельбой вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь.
Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.
На Северском направлении враг произвел из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области.
На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское, Шевелевка.
С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия по направлению Байрак – Гусаровка.
На Славянском направлении противник обстрелял районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.
На Краматорском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорового и Райгородка.
На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиационные удары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершин.
Враг предпринял попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар. Удачи не было, отошел.
На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.
Противник пытается возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Удачи не имел, понес потери и отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Большая Новоселка, Бурлацкое, Времовка, Железнодорожное, Степное, Полтавка, Новоселка, Гуляйполе и Малые Щербаки. Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.
На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационные удары вблизи Новогригорьевки, Андреевки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.
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