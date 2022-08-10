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Новости Война
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64-я бригада армии РФ, которая совершала зверства в Буче, уничтожена почти полностью, - Радио Свобода

рф,армія,ліквідація

От 64-й бригады армии РФ, которой Владимир Путин даровал звание "гвардейской", почти ничего не осталось, но расформировать ее было бы косвенным признанием ответственности России за военные преступления в Украине.

Об этом идет речь в материале Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Изданию удалось подтвердить факт смерти большинства из 44 солдат и офицеров 64-й отдельной мотострелковой бригады с Хабаровского края, фото которых появились в сети 7 августа.

В материале говорится, что в состав бригады для отправки в Украину входили 1500 военных – офицерский состав, контрактники, также подписавшие контракт перед выездом. Пока из личного состава в живых не осталось почти никого. Однако бригаду не расформируют, поскольку это могло быть признанием ответственности России за военные преступления в Украине.

Эту информацию журналистам сообщил военный медик из Хабаровска Алексей Асташов. Именно он в своем блоге в соцсети опубликовал фото стенда с траурными фотографиями 44 солдат и офицеров этой бригады. В подписи он указал, что на фото - кавалеры ордена мужества (посмертно), погибшие в Украине.

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По словам медика, бригаде не предоставляли ротации, из-за чего по меньшей мере сотня бойцов отказались воевать.

Также аналитики по просьбе журналистов подсчитали, что от бригады, которой Путин присвоил звание "гвардейская", почти ничего не осталось - с учетом погибших, раненых и отказавшихся дальше воевать, бригада могла потерять тысячу человек. Ее остатки могут сейчас быть разбросаны по другим подразделениям.

Напомним, Стратком ВСУ сообщил 7 августа, что в Украине ликвидировали оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады, которые истязали гражданских в Буче.

Автор: 

армия РФ (19613) ликвидация (3674) СМИ (3840) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+22
об очередной ФСЬ-ной zе-гниде:

https://www.youtube.com/watch?v=Rp_okyTFMyU&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A1.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE Літала в Москву! Верещук попала: подружаню викрили.
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10.08.2022 21:13
+20
майже не дорівнює нулю...ще трошки
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10.08.2022 21:06
+19
Смерть кацапським **********!!!
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10.08.2022 21:09
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Правила форума Совет форумчан
майже не дорівнює нулю...ще трошки
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10.08.2022 21:06 Ответить
Довийобувались.
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10.08.2022 21:51 Ответить
Нехай путін частіше нагороджує))
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10.08.2022 21:08 Ответить
Бажано "посмертно".
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10.08.2022 21:09 Ответить
Не путін а *****... Називай вєщі своїми іменами...
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10.08.2022 21:16 Ответить
путин и ***** - слова синонимы , мы говорим путин подразумеваем ***** , мы говорим ***** подразумеваем путин
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10.08.2022 21:19 Ответить
***** це лише ***** і ніяк інакше!
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10.08.2022 21:29 Ответить
Смерть кацапським **********!!!
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10.08.2022 21:09 Ответить
Тобто переважна більшість залишилась живими?

Непорядок!
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10.08.2022 21:10 Ответить
Ні. Усі переважно здохли,а 44 з кацапів здохли "мужньо".Хз що це в них означає.Може перед смертю не встигли "путін-)(уйло" крикнути.
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10.08.2022 21:16 Ответить
"...з урахуванням, загиблих, поранених і тих, хто відмовився далі воювати, бригада могла втратити тисячу осіб..."

Це з 1500!

З урахування того, що зазвичай кількість поранених втричі більше ніж загиблих, і додайте сюди тих, хто відмовився, то мертвих, виходить, дай Бог аби 300 вийшло!

Всі інші живі.

Але Ви продовжуйте...
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10.08.2022 21:41 Ответить
об очередной ФСЬ-ной zе-гниде:

https://www.youtube.com/watch?v=Rp_okyTFMyU&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A1.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE Літала в Москву! Верещук попала: подружаню викрили.
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10.08.2022 21:13 Ответить
Залиште трошки для трибуналу, або ще краще віддайте родичам загиблих
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10.08.2022 21:16 Ответить
свідків для трибуналу дуже треба!!!
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10.08.2022 21:17 Ответить
Росія - ціла Росія, а не тільки горстка путіністів - не може витримати існування України, яка такою себе означує. Росія, яка знищила сотні цікавих самовартісних народів, яка зневажає усі інші народи, які вона наразі не знищила (німців, поляків, американців у тому числі), яка найжорстокіше ставиться до власного населення, яка з найбільшою радістю убиває саму себе (чому найкращим підтвердженням є уся велика російська література), має одну найголовнішу слабість. Вона так любить Україну, що ненавидить українство понад усе. Заперечення українськості - це базова суть Росії.
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10.08.2022 21:25 Ответить
Между прочим, новгородский язык отличался от русского даже больше, чем Украинский; его иногда выделяют в отдельную ветвь славянских языков - севернославянскую. Это уж не говоря о фундаметальном отличии культуры Новгорода от москвы. Что сделали московиты с Новгородом - знают все.
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10.08.2022 21:31 Ответить
Переглядав новини на опозиційному до луки мудіщева сайті Хартія 97. Попав в очі заголовок:"Конєц бригади із Бучі".Як сказав би відомий харківський персонаж :"Тєкст по дебільному напісан".А загалом стаття значно більша ніж на Цензорі.
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10.08.2022 21:25 Ответить
таку інфу потрібно ретельно перевіряти. Вони можуть маскуватись таким чином, змінюючи імена.
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10.08.2022 21:27 Ответить
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10.08.2022 21:28 Ответить
шо оно о себе возомнило??? херзнает!
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10.08.2022 21:39 Ответить
Це залежить від ролі, яку воно грає, на даний момент.
Чи фельдмаршал, чи експерД, чи консультант, чи псиХолог, чи патріот, чи пох.їст, чи челАвекмІра, чи люська і т.д.
Самозакохане лайно з манією величі, без честі, совісті та Батьківщини, з роздвоєнням множинністю особистостей та бездонною жадібністю, як і вся пліснява.
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10.08.2022 21:51 Ответить
Знахідка для психіатрів.
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11.08.2022 02:32 Ответить
Вася! Він правий! Його "ліквідують" в першу чергу! "Он слишком много знал!" Наприклад - скільки йому платять з "кухні Пригожина"А так ще й "мучеником" зроблять - як Бузину!
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11.08.2022 08:27 Ответить

Айдер Муждабаєв:
«Україна - країна можливостей!»…
Для кожного пройдисвіта.
Побачив у друга в стрічці, посміхнувся й подумав, що людина, схожа на ту, що зліва, в яких-небудь відсталих Сполучених Штатах ось лише зараз вийшла б із в'язниці після відповідного терміну за шахрайство й почала б якось потрохи адаптуватися до життя на волі.
А в нас вона схожа на найавторитетнішого телевізійного журналіста, медіамагната, лідера суспільних думок і просто щасливого й задоволеного життям мультимільйонера.
Зліва - агент Смішка, справа - Єрмака…
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10.08.2022 21:43 Ответить
Спить по чужих під'їздах?
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10.08.2022 21:45 Ответить
По чужим ліжкам з чужими жінками. Втыкач-перебежчик
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10.08.2022 21:59 Ответить
Бомжує, сарако. А ми тут іржемо з них басовито, немов сліники.
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11.08.2022 02:31 Ответить
Посиденьки двох Мюнхгаузенів.
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11.08.2022 02:30 Ответить
44 рила це точно не бригада, далеко не батальйон, і навіть не рота.
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10.08.2022 21:36 Ответить
Це тому що стаття на Цензорі не повна, на стенді тільки ті яких нагородили посмертно (приблизно десята частина від ліквідованих + поранені + відказники)
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10.08.2022 22:07 Ответить
***** утилізує хеРоєв. Боїться цунамі злочинності в мордорі.
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10.08.2022 21:37 Ответить
я це казав ще в 2014 році... рашка утилізує все лайно, як людське так і технічне
(нажаль Україна губить найкращих і безвинних)
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10.08.2022 21:41 Ответить
Правда...але плюс, що там всі лайно...
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10.08.2022 21:49 Ответить
Каратели получили Бумеранг...а еще будет Кара Божья...она взяток не берет и не дайот...💀👀...
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10.08.2022 21:41 Ответить
44 это которые сдохли героически, остальных походу не смогли собрать даже в пакетики.
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10.08.2022 21:41 Ответить
Ну й що? Решта повинні бути жорстко покарані!
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10.08.2022 21:48 Ответить
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10.08.2022 21:48 Ответить
Конец ****** в Украине.
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10.08.2022 22:23 Ответить
... ванька - встанька що таке, приготуй собі пакет...
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11.08.2022 08:57 Ответить
 
 