64-я бригада армии РФ, которая совершала зверства в Буче, уничтожена почти полностью, - Радио Свобода
От 64-й бригады армии РФ, которой Владимир Путин даровал звание "гвардейской", почти ничего не осталось, но расформировать ее было бы косвенным признанием ответственности России за военные преступления в Украине.
Об этом идет речь в материале Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Изданию удалось подтвердить факт смерти большинства из 44 солдат и офицеров 64-й отдельной мотострелковой бригады с Хабаровского края, фото которых появились в сети 7 августа.
В материале говорится, что в состав бригады для отправки в Украину входили 1500 военных – офицерский состав, контрактники, также подписавшие контракт перед выездом. Пока из личного состава в живых не осталось почти никого. Однако бригаду не расформируют, поскольку это могло быть признанием ответственности России за военные преступления в Украине.
Эту информацию журналистам сообщил военный медик из Хабаровска Алексей Асташов. Именно он в своем блоге в соцсети опубликовал фото стенда с траурными фотографиями 44 солдат и офицеров этой бригады. В подписи он указал, что на фото - кавалеры ордена мужества (посмертно), погибшие в Украине.
По словам медика, бригаде не предоставляли ротации, из-за чего по меньшей мере сотня бойцов отказались воевать.
Также аналитики по просьбе журналистов подсчитали, что от бригады, которой Путин присвоил звание "гвардейская", почти ничего не осталось - с учетом погибших, раненых и отказавшихся дальше воевать, бригада могла потерять тысячу человек. Ее остатки могут сейчас быть разбросаны по другим подразделениям.
Напомним, Стратком ВСУ сообщил 7 августа, что в Украине ликвидировали оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады, которые истязали гражданских в Буче.
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Непорядок!
Це з 1500!
З урахування того, що зазвичай кількість поранених втричі більше ніж загиблих, і додайте сюди тих, хто відмовився, то мертвих, виходить, дай Бог аби 300 вийшло!
Всі інші живі.
Але Ви продовжуйте...
https://www.youtube.com/watch?v=Rp_okyTFMyU&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A1.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE Літала в Москву! Верещук попала: подружаню викрили.
Чи фельдмаршал, чи експерД, чи консультант, чи псиХолог, чи патріот, чи пох.їст, чи челАвекмІра, чи люська і т.д.
Самозакохане лайно з манією величі, без честі, совісті та Батьківщини, з
роздвоєнняммножинністю особистостей та бездонною жадібністю, як і вся пліснява.
Айдер Муждабаєв:
«Україна - країна можливостей!»…
Для кожного пройдисвіта.
Побачив у друга в стрічці, посміхнувся й подумав, що людина, схожа на ту, що зліва, в яких-небудь відсталих Сполучених Штатах ось лише зараз вийшла б із в'язниці після відповідного терміну за шахрайство й почала б якось потрохи адаптуватися до життя на волі.
А в нас вона схожа на найавторитетнішого телевізійного журналіста, медіамагната, лідера суспільних думок і просто щасливого й задоволеного життям мультимільйонера.
Зліва - агент Смішка, справа - Єрмака…
(нажаль Україна губить найкращих і безвинних)