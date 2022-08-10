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64-та бригада армії РФ, яка вчиняла звірства в Бучі, знищена майже повністю, - Радио Свобода

рф,армія,ліквідація

Від 64-ї бригади армії РФ, якій Володимир Путін дарував звання "гвардійської", майже нічого не залишилося, але розформувати її було б непрямим визнанням відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні.

Про це йдеться у матеріалі Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Виданню вдалося підтвердити факт смерті більшості з 44 солдатів та офіцерів з 64-ї окремої мотострілецької бригади з Хабаровського краю, фото яких з’явилися в мережі 7 серпня.

У матеріалі мовиться, що до складу бригади для відправки в Україну входили 1500 військових - офіцерський склад, контрактники, також ті, хто підписали контракт перед виїздом. Наразі з особового складу в живих не залишилося майже нікого. Однак бригаду не розформовують, оскільки це могло б бути визнанням відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 800 осіб, 232 літаки, 193 гелікоптери, 1 832 танки та 4 086 броньованих машин.. ІНФОГРАФІКА

Цю інформацію журналістам повідомив військовий медик із Хабаровська Олексій Асташов. Саме він у своєму блозі в соцмережі опублікував фото стенда з траурними фотографіями 44 солдатів та офіцерів цієї бригади. У підписі він вказав, що на фото - кавалери ордена мужності (посмертно), які загинули в Україні.

За словами медика, бригаді не надавали ротацій, через що щонайменше сотня бійців відмовилися воювати.

Також аналітики на прохання журналістів підрахували, що від бригади, якій Путін надав звання "гвардійська", майже нічого не залишилося - з урахуванням, загиблих, поранених і тих, хто відмовився далі воювати, бригада могла втратити тисячу осіб. Її залишки можуть зараз бути розкидані по інших підрозділах.

Нагадаємо, Стратком ЗСУ повідомив 7 серпня, що в Україні ліквідували окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади, які катували цивільних у Бучі.

Також дивіться: На Харківщині бійці 93-ї ОМБр поцілили в групу окупантів на двох бронемашинах. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17764) ліквідація (4057) ЗМІ (1364) знищення (7496)


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Топ коментарі
+22
об очередной ФСЬ-ной zе-гниде:

https://www.youtube.com/watch?v=Rp_okyTFMyU&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A1.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE Літала в Москву! Верещук попала: подружаню викрили.
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10.08.2022 21:13
+20
майже не дорівнює нулю...ще трошки
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10.08.2022 21:06
+19
Смерть кацапським **********!!!
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10.08.2022 21:09
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майже не дорівнює нулю...ще трошки
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10.08.2022 21:06 Відповісти
Довийобувались.
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10.08.2022 21:51 Відповісти
Нехай путін частіше нагороджує))
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10.08.2022 21:08 Відповісти
Бажано "посмертно".
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10.08.2022 21:09 Відповісти
Не путін а *****... Називай вєщі своїми іменами...
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10.08.2022 21:16 Відповісти
путин и ***** - слова синонимы , мы говорим путин подразумеваем ***** , мы говорим ***** подразумеваем путин
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10.08.2022 21:19 Відповісти
***** це лише ***** і ніяк інакше!
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10.08.2022 21:29 Відповісти
Смерть кацапським **********!!!
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10.08.2022 21:09 Відповісти
Тобто переважна більшість залишилась живими?

Непорядок!
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10.08.2022 21:10 Відповісти
Ні. Усі переважно здохли,а 44 з кацапів здохли "мужньо".Хз що це в них означає.Може перед смертю не встигли "путін-)(уйло" крикнути.
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10.08.2022 21:16 Відповісти
"...з урахуванням, загиблих, поранених і тих, хто відмовився далі воювати, бригада могла втратити тисячу осіб..."

Це з 1500!

З урахування того, що зазвичай кількість поранених втричі більше ніж загиблих, і додайте сюди тих, хто відмовився, то мертвих, виходить, дай Бог аби 300 вийшло!

Всі інші живі.

Але Ви продовжуйте...
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10.08.2022 21:41 Відповісти
об очередной ФСЬ-ной zе-гниде:

https://www.youtube.com/watch?v=Rp_okyTFMyU&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A1.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE Літала в Москву! Верещук попала: подружаню викрили.
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10.08.2022 21:13 Відповісти
Залиште трошки для трибуналу, або ще краще віддайте родичам загиблих
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10.08.2022 21:16 Відповісти
свідків для трибуналу дуже треба!!!
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10.08.2022 21:17 Відповісти
Росія - ціла Росія, а не тільки горстка путіністів - не може витримати існування України, яка такою себе означує. Росія, яка знищила сотні цікавих самовартісних народів, яка зневажає усі інші народи, які вона наразі не знищила (німців, поляків, американців у тому числі), яка найжорстокіше ставиться до власного населення, яка з найбільшою радістю убиває саму себе (чому найкращим підтвердженням є уся велика російська література), має одну найголовнішу слабість. Вона так любить Україну, що ненавидить українство понад усе. Заперечення українськості - це базова суть Росії.
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10.08.2022 21:25 Відповісти
Между прочим, новгородский язык отличался от русского даже больше, чем Украинский; его иногда выделяют в отдельную ветвь славянских языков - севернославянскую. Это уж не говоря о фундаметальном отличии культуры Новгорода от москвы. Что сделали московиты с Новгородом - знают все.
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10.08.2022 21:31 Відповісти
Переглядав новини на опозиційному до луки мудіщева сайті Хартія 97. Попав в очі заголовок:"Конєц бригади із Бучі".Як сказав би відомий харківський персонаж :"Тєкст по дебільному напісан".А загалом стаття значно більша ніж на Цензорі.
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10.08.2022 21:25 Відповісти
таку інфу потрібно ретельно перевіряти. Вони можуть маскуватись таким чином, змінюючи імена.
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10.08.2022 21:27 Відповісти
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10.08.2022 21:28 Відповісти
шо оно о себе возомнило??? херзнает!
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10.08.2022 21:39 Відповісти
Це залежить від ролі, яку воно грає, на даний момент.
Чи фельдмаршал, чи експерД, чи консультант, чи псиХолог, чи патріот, чи пох.їст, чи челАвекмІра, чи люська і т.д.
Самозакохане лайно з манією величі, без честі, совісті та Батьківщини, з роздвоєнням множинністю особистостей та бездонною жадібністю, як і вся пліснява.
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10.08.2022 21:51 Відповісти
Знахідка для психіатрів.
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11.08.2022 02:32 Відповісти
Вася! Він правий! Його "ліквідують" в першу чергу! "Он слишком много знал!" Наприклад - скільки йому платять з "кухні Пригожина"А так ще й "мучеником" зроблять - як Бузину!
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11.08.2022 08:27 Відповісти

Айдер Муждабаєв:
«Україна - країна можливостей!»…
Для кожного пройдисвіта.
Побачив у друга в стрічці, посміхнувся й подумав, що людина, схожа на ту, що зліва, в яких-небудь відсталих Сполучених Штатах ось лише зараз вийшла б із в'язниці після відповідного терміну за шахрайство й почала б якось потрохи адаптуватися до життя на волі.
А в нас вона схожа на найавторитетнішого телевізійного журналіста, медіамагната, лідера суспільних думок і просто щасливого й задоволеного життям мультимільйонера.
Зліва - агент Смішка, справа - Єрмака…
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10.08.2022 21:43 Відповісти
Спить по чужих під'їздах?
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10.08.2022 21:45 Відповісти
По чужим ліжкам з чужими жінками. Втыкач-перебежчик
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10.08.2022 21:59 Відповісти
Бомжує, сарако. А ми тут іржемо з них басовито, немов сліники.
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11.08.2022 02:31 Відповісти
Посиденьки двох Мюнхгаузенів.
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11.08.2022 02:30 Відповісти
44 рила це точно не бригада, далеко не батальйон, і навіть не рота.
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10.08.2022 21:36 Відповісти
Це тому що стаття на Цензорі не повна, на стенді тільки ті яких нагородили посмертно (приблизно десята частина від ліквідованих + поранені + відказники)
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10.08.2022 22:07 Відповісти
***** утилізує хеРоєв. Боїться цунамі злочинності в мордорі.
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10.08.2022 21:37 Відповісти
я це казав ще в 2014 році... рашка утилізує все лайно, як людське так і технічне
(нажаль Україна губить найкращих і безвинних)
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10.08.2022 21:41 Відповісти
Правда...але плюс, що там всі лайно...
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10.08.2022 21:49 Відповісти
Каратели получили Бумеранг...а еще будет Кара Божья...она взяток не берет и не дайот...💀👀...
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10.08.2022 21:41 Відповісти
44 это которые сдохли героически, остальных походу не смогли собрать даже в пакетики.
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10.08.2022 21:41 Відповісти
Ну й що? Решта повинні бути жорстко покарані!
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10.08.2022 21:48 Відповісти
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10.08.2022 21:48 Відповісти
Конец ****** в Украине.
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10.08.2022 22:23 Відповісти
... ванька - встанька що таке, приготуй собі пакет...
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11.08.2022 08:57 Відповісти
 
 