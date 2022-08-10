64-та бригада армії РФ, яка вчиняла звірства в Бучі, знищена майже повністю, - Радио Свобода

Від 64-ї бригади армії РФ, якій Володимир Путін дарував звання "гвардійської", майже нічого не залишилося, але розформувати її було б непрямим визнанням відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні.

Про це йдеться у матеріалі Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Виданню вдалося підтвердити факт смерті більшості з 44 солдатів та офіцерів з 64-ї окремої мотострілецької бригади з Хабаровського краю, фото яких з’явилися в мережі 7 серпня.

У матеріалі мовиться, що до складу бригади для відправки в Україну входили 1500 військових - офіцерський склад, контрактники, також ті, хто підписали контракт перед виїздом. Наразі з особового складу в живих не залишилося майже нікого. Однак бригаду не розформовують, оскільки це могло б бути визнанням відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні.

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Цю інформацію журналістам повідомив військовий медик із Хабаровська Олексій Асташов. Саме він у своєму блозі в соцмережі опублікував фото стенда з траурними фотографіями 44 солдатів та офіцерів цієї бригади. У підписі він вказав, що на фото - кавалери ордена мужності (посмертно), які загинули в Україні.

За словами медика, бригаді не надавали ротацій, через що щонайменше сотня бійців відмовилися воювати.

Також аналітики на прохання журналістів підрахували, що від бригади, якій Путін надав звання "гвардійська", майже нічого не залишилося - з урахуванням, загиблих, поранених і тих, хто відмовився далі воювати, бригада могла втратити тисячу осіб. Її залишки можуть зараз бути розкидані по інших підрозділах.

Нагадаємо, Стратком ЗСУ повідомив 7 серпня, що в Україні ліквідували окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади, які катували цивільних у Бучі.

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