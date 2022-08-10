64-та бригада армії РФ, яка вчиняла звірства в Бучі, знищена майже повністю, - Радио Свобода
Від 64-ї бригади армії РФ, якій Володимир Путін дарував звання "гвардійської", майже нічого не залишилося, але розформувати її було б непрямим визнанням відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні.
Про це йдеться у матеріалі Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Виданню вдалося підтвердити факт смерті більшості з 44 солдатів та офіцерів з 64-ї окремої мотострілецької бригади з Хабаровського краю, фото яких з’явилися в мережі 7 серпня.
У матеріалі мовиться, що до складу бригади для відправки в Україну входили 1500 військових - офіцерський склад, контрактники, також ті, хто підписали контракт перед виїздом. Наразі з особового складу в живих не залишилося майже нікого. Однак бригаду не розформовують, оскільки це могло б бути визнанням відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні.
Цю інформацію журналістам повідомив військовий медик із Хабаровська Олексій Асташов. Саме він у своєму блозі в соцмережі опублікував фото стенда з траурними фотографіями 44 солдатів та офіцерів цієї бригади. У підписі він вказав, що на фото - кавалери ордена мужності (посмертно), які загинули в Україні.
За словами медика, бригаді не надавали ротацій, через що щонайменше сотня бійців відмовилися воювати.
Також аналітики на прохання журналістів підрахували, що від бригади, якій Путін надав звання "гвардійська", майже нічого не залишилося - з урахуванням, загиблих, поранених і тих, хто відмовився далі воювати, бригада могла втратити тисячу осіб. Її залишки можуть зараз бути розкидані по інших підрозділах.
Нагадаємо, Стратком ЗСУ повідомив 7 серпня, що в Україні ліквідували окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади, які катували цивільних у Бучі.
Будь ласка, зачекайте...
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Непорядок!
Це з 1500!
З урахування того, що зазвичай кількість поранених втричі більше ніж загиблих, і додайте сюди тих, хто відмовився, то мертвих, виходить, дай Бог аби 300 вийшло!
Всі інші живі.
Але Ви продовжуйте...
https://www.youtube.com/watch?v=Rp_okyTFMyU&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A1.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE Літала в Москву! Верещук попала: подружаню викрили.
Чи фельдмаршал, чи експерД, чи консультант, чи псиХолог, чи патріот, чи пох.їст, чи челАвекмІра, чи люська і т.д.
Самозакохане лайно з манією величі, без честі, совісті та Батьківщини, з
роздвоєнняммножинністю особистостей та бездонною жадібністю, як і вся пліснява.
Айдер Муждабаєв:
«Україна - країна можливостей!»…
Для кожного пройдисвіта.
Побачив у друга в стрічці, посміхнувся й подумав, що людина, схожа на ту, що зліва, в яких-небудь відсталих Сполучених Штатах ось лише зараз вийшла б із в'язниці після відповідного терміну за шахрайство й почала б якось потрохи адаптуватися до життя на волі.
А в нас вона схожа на найавторитетнішого телевізійного журналіста, медіамагната, лідера суспільних думок і просто щасливого й задоволеного життям мультимільйонера.
Зліва - агент Смішка, справа - Єрмака…
(нажаль Україна губить найкращих і безвинних)