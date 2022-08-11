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Упали электроопоры, ведущие с Херсонской области в Крым, - Хлань. ФОТО

В Херсонской области упали электроопоры, ведущие от Каховки до Чаплинки, в сторону Крыма.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты заявили, что подсоединят Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме. А сегодня упали опоры, ведущие от Каховки к Чаплинке (в сторону Крыма)", - написал он в фейсбуке.

Хлань добавил, что оккупанты могут объяснять падение электроопор разными причинами. "Но они упали потому, что нам так нужно", – утверждает он.

Ранее МАГАТЭ сообщила о восстановлении Украиной резервного электроснабжения Запорожской атомной электростанции.

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Упали электроопоры, ведущие с Херсонской области в Крым, - Хлань 01
Упали электроопоры, ведущие с Херсонской области в Крым, - Хлань 02

Автор: 

Крым (26421) электроэнергия (772) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4876)


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Топ комментарии
+81
ну якась непруха у тих москалів, хоч бери та вішайся.
чуєте, москалі, беріть та вішайтесь)
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11.08.2022 14:10 Ответить
+78
Они устали и прилегли
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11.08.2022 14:09 Ответить
+58
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11.08.2022 14:44 Ответить
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Они устали и прилегли
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11.08.2022 14:09 Ответить
Отрицательное падение? Или не?
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11.08.2022 14:12 Ответить
Нє, атріцательноє возвєдєніє.
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11.08.2022 14:15 Ответить
Атріцательнає «Вознєсєніє»
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11.08.2022 14:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KL3ckmryw8w
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11.08.2022 14:22 Ответить
Отрицательное стояние?
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11.08.2022 15:02 Ответить
З мови зняли .
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11.08.2022 20:02 Ответить
теж курять папіроси? 😂
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11.08.2022 14:13 Ответить
отрицательное возвышение с минусом у землю бывает магнитное поле оно такое меняется все время...
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11.08.2022 14:21 Ответить
ну якась непруха у тих москалів, хоч бери та вішайся.
чуєте, москалі, беріть та вішайтесь)
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11.08.2022 14:10 Ответить
Апори упалі. Ніпалучицца 🤣🤣
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11.08.2022 14:19 Ответить
Так опори ж упали, на чому вішатись?! Нехай застреляться. Топитися у Каховському вдсх. недоцільно з огляду на екологію.
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11.08.2022 14:23 Ответить
От кляті москалі, навіть повіситись нормально не можуть
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11.08.2022 14:27 Ответить
та може вони на палю сісти хочуть
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11.08.2022 14:53 Ответить
Вони лише смоктати пісю своєму воШьдю прутіну можуть, це їхній сенс життя
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11.08.2022 15:38 Ответить
втомилися
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11.08.2022 14:10 Ответить
Вітер.
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11.08.2022 14:11 Ответить
та його команда
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11.08.2022 14:11 Ответить
Від спеки впали, після отримання сонячного удару.
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11.08.2022 14:11 Ответить
Что ты будешь делать. Ну не везет окупантам на нашей земле
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11.08.2022 14:12 Ответить
То Крим без електрики залишився?
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11.08.2022 14:12 Ответить
Ні в них своєї вистачає

а із Запорізької АЕС буде нікуди дівати.
так що із її приєднанням до Криму, то понти.
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11.08.2022 14:24 Ответить
Понты,это анонсированное гундосым контрнаступление. Тут за пэрэмогу выдают падение опор,которые восстановят,а вот когда отобьют АЭС большой вопрос.
Сдать юг оказалось легче чем отбивать его обратно.
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12.08.2022 08:43 Ответить
Совпадєніє?
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11.08.2022 14:12 Ответить
Не думау! 🤔
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11.08.2022 14:17 Ответить
Смерч!
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11.08.2022 14:12 Ответить
Ураган, Град, Хімера...

....партізанен
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11.08.2022 14:25 Ответить
опоры это хорошо , но есть еще подстанции , понимаю так что крым на зиму останется без света .
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11.08.2022 14:13 Ответить
Подстанция в Джанкое. Будем надеяться, персонал там тоже курящий
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11.08.2022 14:54 Ответить
Как до этого по твоему они переживали зимы? А вот зелёные ****** могли бы уже сейчас задуматься о том чем будут перекрывать захваченные мощности АЭС
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12.08.2022 08:46 Ответить
То окупанты специально так сделали чтобы мы их на этих опорах не повесили. Осталось еще с крымским каналом разобраться. Говорят что бочка ядохимикатов может из Херсона доплыть до крыма за сутки
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11.08.2022 14:14 Ответить
канал режется морским каналом судоходным 2 км шириной и глубиной 200 метров между Крымом и Херсонской областью..... а воду питьевую технология позволяет прокласть по дну морского канала из Черного моря в Азовское море.... а потом поднимать воду наверх в верхние наземные каналы по территории Крыма.. можно даже строя такой канал морской одномоментно строить тунели для поездов и автомобилей суть-- что тунели забащать легко и поставить блокаду даже военную и все.... 2 км вон смотрите как рашисты веселятся в Херсоне хер а не город без мостов то...а Днепр там всего 1200 метров ширина будет... а 2000 метров еще + 800 выйдет да течение и морская водичка..
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11.08.2022 14:27 Ответить
Ну, 200 м глибини це навряд. Метрів 30-40, щоб проходили корабли до наших азовських портів. Давно треба було вирити канал по перешийку. Тільки там для скорочення він має пройти десь по Армянську. Але кримчаки не жадібні, поділяться.
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11.08.2022 14:58 Ответить
Конечно доплывает,против течения и останется только шлюзы ГЭС пройти и все
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12.08.2022 08:49 Ответить
Даже не представляю, ну как тут курением в неположеных местах обьяснить.
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11.08.2022 14:15 Ответить
можна ураганом або землетрусом - продам кацам ще пару ідейок
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11.08.2022 14:18 Ответить
Может бобры?
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11.08.2022 14:20 Ответить
Нє, бобри добри, тут хрущі.
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11.08.2022 14:22 Ответить
В травні можливо й зашло про хрущив, а сьогодні серпень...тут щось інше...Скоріш таки бобри)
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11.08.2022 18:33 Ответить
Кроти-мутанти.
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11.08.2022 20:03 Ответить
https://youtu.be/JBF9TD_r10c?fbclid=IwAR3iexI3Wrw090GgGUcknFa_BoVf7p1DGn7tmVOgD8mrERs1N4huJLmMNdk https://youtu.be/JBF9TD_r10c





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11.08.2022 22:31 Ответить
Ой яка сумна новина! Аж хочеться танцювати...
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11.08.2022 14:16 Ответить
Якісь опори не опорні! 🤔
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11.08.2022 14:18 Ответить
Нацбатальйоны на бендеромобилях везде.))
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11.08.2022 14:19 Ответить
Ці опори допустили головотяпство
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11.08.2022 14:21 Ответить
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11.08.2022 14:44 Ответить
Хто не скаче, той москаль!
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11.08.2022 19:19 Ответить
Класика .
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11.08.2022 19:58 Ответить
Ну єто просто русофобніе опори якісь..
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11.08.2022 14:21 Ответить
Що поробиш… то Патріарх на*бнеться, то апори прилягуть… я
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11.08.2022 14:22 Ответить
Что оні не делают, не ідут дела...(с)
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11.08.2022 14:22 Ответить
мацкальська повітряна оборона
не змогла опори захистити від
західного вітру з дощем
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11.08.2022 14:24 Ответить
трагическая случайность...
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11.08.2022 14:26 Ответить
Я писав що їх потрібно розхерячити.
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11.08.2022 14:27 Ответить
Точно, бобер, курва, бобер во всем виноват🤔 Хотя и не всякий бобер сможет перегрызть железнодорожную рельсу, но тут всего лишь какая-то хилая электроопоришко, да она нашим бандеробобрам на один зуб
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11.08.2022 14:28 Ответить
буває. олєдєнєніє )
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11.08.2022 14:33 Ответить
"..вполне научное явление - с рогами..."(с)
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11.08.2022 14:38 Ответить
Курити не треба під опорами ЛЕП.
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11.08.2022 14:39 Ответить
акт доброї волі
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11.08.2022 14:41 Ответить
Вони оголосили лежачий страйк!
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11.08.2022 14:54 Ответить
Опоры пригнулись, что бы HIMARS'ам было удобней лететь на Крым.
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11.08.2022 14:54 Ответить
Це карма.
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11.08.2022 14:57 Ответить
Подсказка для бобров, которые поработали с опорами ЛЭП: если повалить анкерные опоры, то эффект будет значительно краше.
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11.08.2022 15:00 Ответить
Нам їх ще відновлювати колись. І так вистачить.
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11.08.2022 16:01 Ответить
Українські опори відмовляються працювати під окупантами.Акт непокори.
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11.08.2022 15:04 Ответить
реклама: Crimea is Ukraine!
https://twitter.com/i/status/1557687773359968256
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11.08.2022 15:06 Ответить
єлєктрика вона така непередбачувана
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11.08.2022 15:07 Ответить
Втома металу фізичне явище
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11.08.2022 15:14 Ответить
Це саме те шо я і казав - неможливо під'єднати ЗАЄС до Криму доки він в окупації і йде війна, опори так і будуть розбігатися хто куди
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11.08.2022 15:42 Ответить
Розбiгатись хто куди....
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11.08.2022 20:17 Ответить
Хто не скаче, той москаль!
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11.08.2022 16:30 Ответить
Як вітром здуло!
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11.08.2022 16:50 Ответить
они устали
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11.08.2022 16:51 Ответить
Вывсеврете:и хлопки в Крыму и Беларуси и опоры упали и гауляйтеры российские в Украине дохнут как мухи-все это чистая случайность и совпадение.
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11.08.2022 16:53 Ответить
То все електрики....Українськи....
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11.08.2022 16:57 Ответить
"Ветер с моря дул,нагонял беду."
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11.08.2022 16:57 Ответить
Бачите, навіть опори не хочуть працювати з москалями...
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11.08.2022 17:12 Ответить
Они просто не хотят, ворованную электроэнергию, передавать крымчанам, ну разве вам это не понятно, совесть им это не позволяет!
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11.08.2022 17:25 Ответить
Возможно это сами орки сделали, в крыму элетричества и так хватает, а вот после "диверсии" отключат в ответку нас, или вообще заглушат изза "обстрелов" ( что то же самое )
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11.08.2022 18:00 Ответить
Так треба, кацапи, так треба... А ще треба, щоб кримський канал пересох.
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11.08.2022 18:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZyL0umN1IZ0 КРЫМ и HIRMAS | Перспективные объекты для атаки
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11.08.2022 18:32 Ответить
від вітру
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11.08.2022 18:45 Ответить
Никуя себе ветер перемен за-вдул.
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11.08.2022 18:59 Ответить
Оркам пора бенять табак.Видать курили тот же,что и в Саках...
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11.08.2022 19:51 Ответить
Гадаєте, буде краще, коли поміняють? Не згідний з Вами категорично. Поясню, чому. Мало того, що новий тютюн не гарантує від нових шмакі-бумів, то ще поцієнти будуть люто кашляти.
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11.08.2022 20:07 Ответить
Генералы Залужный и Марченко кажуть...а ми ще нічого й не починали...💙💪💛
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11.08.2022 19:53 Ответить
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11.08.2022 19:57 Ответить
халепа *****... тьфу бавовна мля......
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11.08.2022 20:04 Ответить
Сємєнчєнка не дарма випустили. Зпочатку опори, а згодом кацапи виявлять, що в них вже віджали і перепродали ЗАЕС.
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11.08.2022 21:35 Ответить
Пусть спасибо скажут что под Москвой у них опоры не падают! А могли бы! И желающие помочь этим опорам упасть найдутся! Пошли вон с нашей земли и компенсируйте нам все что натворили , хотя компенсировать людские жизни нельзя , и тогда ,может быть на России меньше падать и гореть будет , а иначе - сплошные падения , отрицательные всплытия и курение в неположенных местах!
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12.08.2022 00:56 Ответить
Табак в Саках просто супер! Приєдналися до Новофедорівки)
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12.08.2022 04:35 Ответить
Пора переходить с сигарет на сигары
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12.08.2022 07:42 Ответить
не упали,а приняли провоположное положение,не хотят поставлять выродкам ***** липестричество
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12.08.2022 09:26 Ответить
oj, jaka szkoda!. Na Krymie nie obejrzą orędzia Putina, bo nie będzie prądu. Wszędzie gdzie ruscy się pojawia , to wszystko się psuje. Chwała Ukrainie!
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12.08.2022 10:53 Ответить
 
 