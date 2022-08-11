Упали электроопоры, ведущие с Херсонской области в Крым, - Хлань. ФОТО
В Херсонской области упали электроопоры, ведущие от Каховки до Чаплинки, в сторону Крыма.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера оккупанты заявили, что подсоединят Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме. А сегодня упали опоры, ведущие от Каховки к Чаплинке (в сторону Крыма)", - написал он в фейсбуке.
Хлань добавил, что оккупанты могут объяснять падение электроопор разными причинами. "Но они упали потому, что нам так нужно", – утверждает он.
Ранее МАГАТЭ сообщила о восстановлении Украиной резервного электроснабжения Запорожской атомной электростанции.
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чуєте, москалі, беріть та вішайтесь)
а із Запорізької АЕС буде нікуди дівати.
так що із її приєднанням до Криму, то понти.
Сдать юг оказалось легче чем отбивать его обратно.
....партізанен
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10 Хвилин Тому! Потужні Удари по Москві! Знищено В/Ч 52116 РФ! Перемога в Росії!Отож кидають окурки де нетреба,а потім горять!
не змогла опори захистити від
західного вітру з дощем
https://twitter.com/i/status/1557687773359968256