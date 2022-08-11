Упали электроопоры, ведущие с Херсонской области в Крым, - Хлань. ФОТО

В Херсонской области упали электроопоры, ведущие от Каховки до Чаплинки, в сторону Крыма.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты заявили, что подсоединят Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме. А сегодня упали опоры, ведущие от Каховки к Чаплинке (в сторону Крыма)", - написал он в фейсбуке.

Хлань добавил, что оккупанты могут объяснять падение электроопор разными причинами. "Но они упали потому, что нам так нужно", – утверждает он.

Ранее МАГАТЭ сообщила о восстановлении Украиной резервного электроснабжения Запорожской атомной электростанции.

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