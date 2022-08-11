Впали електроопори, які ведуть з Херсонщини до Криму, - Хлань. ФОТО
На Херсонщині впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, у бік Криму.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора окупанти заявили, що під’єднають Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми. А сьогодні впали опори, які ведуть від Каховки до Чаплинки (в бік Криму)", - написав він у фейсбуці.
Хлань додав, що окупанти можуть пояснювати падіння електроопор різними причинами. "Але вони впали тому, що нам так треба", - твердить він.
Раніше МАГАТЕ повідомила про відновлення Україною резервного електропостачання Запорізької атомної електростанції.
Топ коментарі
+81 Panda Freeav
показати весь коментар11.08.2022 14:10 Відповісти Посилання
+78 Vadim Zertin
показати весь коментар11.08.2022 14:09 Відповісти Посилання
+58 Олександр Дніпро
показати весь коментар11.08.2022 14:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чуєте, москалі, беріть та вішайтесь)
а із Запорізької АЕС буде нікуди дівати.
так що із її приєднанням до Криму, то понти.
Сдать юг оказалось легче чем отбивать его обратно.
....партізанен
YOUTUBE.COM
10 Хвилин Тому! Потужні Удари по Москві! Знищено В/Ч 52116 РФ! Перемога в Росії!Отож кидають окурки де нетреба,а потім горять!
не змогла опори захистити від
західного вітру з дощем
https://twitter.com/i/status/1557687773359968256