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Впали електроопори, які ведуть з Херсонщини до Криму, - Хлань. ФОТО

На Херсонщині впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, у бік Криму.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора окупанти заявили, що під’єднають Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми. А сьогодні впали опори, які ведуть від Каховки до Чаплинки (в бік Криму)", - написав він у фейсбуці.

Хлань додав, що окупанти можуть пояснювати падіння електроопор різними причинами. "Але вони впали тому, що нам так треба", - твердить він.

Також читайте: Російські загарбники розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури Херсонщини, - Хлань

Раніше МАГАТЕ повідомила про відновлення Україною резервного електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Впали електроопори, які ведуть з Херсонщини до Криму, - Хлань 01
Впали електроопори, які ведуть з Херсонщини до Криму, - Хлань 02

Автор: 

Крим (14185) Електрика (2042) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5866)


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Топ коментарі
+81
ну якась непруха у тих москалів, хоч бери та вішайся.
чуєте, москалі, беріть та вішайтесь)
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11.08.2022 14:10 Відповісти
+78
Они устали и прилегли
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11.08.2022 14:09 Відповісти
+58
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11.08.2022 14:44 Відповісти
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Они устали и прилегли
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11.08.2022 14:09 Відповісти
Отрицательное падение? Или не?
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11.08.2022 14:12 Відповісти
Нє, атріцательноє возвєдєніє.
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11.08.2022 14:15 Відповісти
Атріцательнає «Вознєсєніє»
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11.08.2022 14:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KL3ckmryw8w
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11.08.2022 14:22 Відповісти
Отрицательное стояние?
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11.08.2022 15:02 Відповісти
З мови зняли .
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11.08.2022 20:02 Відповісти
теж курять папіроси? 😂
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11.08.2022 14:13 Відповісти
отрицательное возвышение с минусом у землю бывает магнитное поле оно такое меняется все время...
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11.08.2022 14:21 Відповісти
ну якась непруха у тих москалів, хоч бери та вішайся.
чуєте, москалі, беріть та вішайтесь)
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11.08.2022 14:10 Відповісти
Апори упалі. Ніпалучицца 🤣🤣
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11.08.2022 14:19 Відповісти
Так опори ж упали, на чому вішатись?! Нехай застреляться. Топитися у Каховському вдсх. недоцільно з огляду на екологію.
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11.08.2022 14:23 Відповісти
От кляті москалі, навіть повіситись нормально не можуть
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11.08.2022 14:27 Відповісти
та може вони на палю сісти хочуть
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11.08.2022 14:53 Відповісти
Вони лише смоктати пісю своєму воШьдю прутіну можуть, це їхній сенс життя
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11.08.2022 15:38 Відповісти
втомилися
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11.08.2022 14:10 Відповісти
Вітер.
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11.08.2022 14:11 Відповісти
та його команда
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11.08.2022 14:11 Відповісти
Від спеки впали, після отримання сонячного удару.
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11.08.2022 14:11 Відповісти
Что ты будешь делать. Ну не везет окупантам на нашей земле
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11.08.2022 14:12 Відповісти
То Крим без електрики залишився?
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11.08.2022 14:12 Відповісти
Ні в них своєї вистачає

а із Запорізької АЕС буде нікуди дівати.
так що із її приєднанням до Криму, то понти.
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11.08.2022 14:24 Відповісти
Понты,это анонсированное гундосым контрнаступление. Тут за пэрэмогу выдают падение опор,которые восстановят,а вот когда отобьют АЭС большой вопрос.
Сдать юг оказалось легче чем отбивать его обратно.
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12.08.2022 08:43 Відповісти
Совпадєніє?
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11.08.2022 14:12 Відповісти
Не думау! 🤔
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11.08.2022 14:17 Відповісти
Смерч!
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11.08.2022 14:12 Відповісти
Ураган, Град, Хімера...

....партізанен
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11.08.2022 14:25 Відповісти
опоры это хорошо , но есть еще подстанции , понимаю так что крым на зиму останется без света .
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11.08.2022 14:13 Відповісти
Подстанция в Джанкое. Будем надеяться, персонал там тоже курящий
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11.08.2022 14:54 Відповісти
Как до этого по твоему они переживали зимы? А вот зелёные ****** могли бы уже сейчас задуматься о том чем будут перекрывать захваченные мощности АЭС
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12.08.2022 08:46 Відповісти
То окупанты специально так сделали чтобы мы их на этих опорах не повесили. Осталось еще с крымским каналом разобраться. Говорят что бочка ядохимикатов может из Херсона доплыть до крыма за сутки
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11.08.2022 14:14 Відповісти
канал режется морским каналом судоходным 2 км шириной и глубиной 200 метров между Крымом и Херсонской областью..... а воду питьевую технология позволяет прокласть по дну морского канала из Черного моря в Азовское море.... а потом поднимать воду наверх в верхние наземные каналы по территории Крыма.. можно даже строя такой канал морской одномоментно строить тунели для поездов и автомобилей суть-- что тунели забащать легко и поставить блокаду даже военную и все.... 2 км вон смотрите как рашисты веселятся в Херсоне хер а не город без мостов то...а Днепр там всего 1200 метров ширина будет... а 2000 метров еще + 800 выйдет да течение и морская водичка..
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11.08.2022 14:27 Відповісти
Ну, 200 м глибини це навряд. Метрів 30-40, щоб проходили корабли до наших азовських портів. Давно треба було вирити канал по перешийку. Тільки там для скорочення він має пройти десь по Армянську. Але кримчаки не жадібні, поділяться.
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11.08.2022 14:58 Відповісти
Конечно доплывает,против течения и останется только шлюзы ГЭС пройти и все
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12.08.2022 08:49 Відповісти
Даже не представляю, ну как тут курением в неположеных местах обьяснить.
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11.08.2022 14:15 Відповісти
можна ураганом або землетрусом - продам кацам ще пару ідейок
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11.08.2022 14:18 Відповісти
Может бобры?
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11.08.2022 14:20 Відповісти
Нє, бобри добри, тут хрущі.
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11.08.2022 14:22 Відповісти
В травні можливо й зашло про хрущив, а сьогодні серпень...тут щось інше...Скоріш таки бобри)
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11.08.2022 18:33 Відповісти
Кроти-мутанти.
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11.08.2022 20:03 Відповісти
https://youtu.be/JBF9TD_r10c?fbclid=IwAR3iexI3Wrw090GgGUcknFa_BoVf7p1DGn7tmVOgD8mrERs1N4huJLmMNdk https://youtu.be/JBF9TD_r10c





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11.08.2022 22:31 Відповісти
Ой яка сумна новина! Аж хочеться танцювати...
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11.08.2022 14:16 Відповісти
Якісь опори не опорні! 🤔
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11.08.2022 14:18 Відповісти
Нацбатальйоны на бендеромобилях везде.))
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11.08.2022 14:19 Відповісти
Ці опори допустили головотяпство
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11.08.2022 14:21 Відповісти
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11.08.2022 14:44 Відповісти
Хто не скаче, той москаль!
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11.08.2022 19:19 Відповісти
Класика .
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11.08.2022 19:58 Відповісти
Ну єто просто русофобніе опори якісь..
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11.08.2022 14:21 Відповісти
Що поробиш… то Патріарх на*бнеться, то апори прилягуть… я
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11.08.2022 14:22 Відповісти
Что оні не делают, не ідут дела...(с)
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11.08.2022 14:22 Відповісти
мацкальська повітряна оборона
не змогла опори захистити від
західного вітру з дощем
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11.08.2022 14:24 Відповісти
трагическая случайность...
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11.08.2022 14:26 Відповісти
Я писав що їх потрібно розхерячити.
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11.08.2022 14:27 Відповісти
Точно, бобер, курва, бобер во всем виноват🤔 Хотя и не всякий бобер сможет перегрызть железнодорожную рельсу, но тут всего лишь какая-то хилая электроопоришко, да она нашим бандеробобрам на один зуб
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11.08.2022 14:28 Відповісти
буває. олєдєнєніє )
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11.08.2022 14:33 Відповісти
"..вполне научное явление - с рогами..."(с)
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11.08.2022 14:38 Відповісти
Курити не треба під опорами ЛЕП.
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11.08.2022 14:39 Відповісти
акт доброї волі
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11.08.2022 14:41 Відповісти
Вони оголосили лежачий страйк!
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11.08.2022 14:54 Відповісти
Опоры пригнулись, что бы HIMARS'ам было удобней лететь на Крым.
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11.08.2022 14:54 Відповісти
Це карма.
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11.08.2022 14:57 Відповісти
Подсказка для бобров, которые поработали с опорами ЛЭП: если повалить анкерные опоры, то эффект будет значительно краше.
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11.08.2022 15:00 Відповісти
Нам їх ще відновлювати колись. І так вистачить.
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11.08.2022 16:01 Відповісти
Українські опори відмовляються працювати під окупантами.Акт непокори.
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11.08.2022 15:04 Відповісти
реклама: Crimea is Ukraine!
https://twitter.com/i/status/1557687773359968256
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11.08.2022 15:06 Відповісти
єлєктрика вона така непередбачувана
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11.08.2022 15:07 Відповісти
Втома металу фізичне явище
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11.08.2022 15:14 Відповісти
Це саме те шо я і казав - неможливо під'єднати ЗАЄС до Криму доки він в окупації і йде війна, опори так і будуть розбігатися хто куди
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11.08.2022 15:42 Відповісти
Розбiгатись хто куди....
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11.08.2022 20:17 Відповісти
Хто не скаче, той москаль!
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11.08.2022 16:30 Відповісти
Як вітром здуло!
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11.08.2022 16:50 Відповісти
они устали
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11.08.2022 16:51 Відповісти
Вывсеврете:и хлопки в Крыму и Беларуси и опоры упали и гауляйтеры российские в Украине дохнут как мухи-все это чистая случайность и совпадение.
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11.08.2022 16:53 Відповісти
То все електрики....Українськи....
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11.08.2022 16:57 Відповісти
"Ветер с моря дул,нагонял беду."
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11.08.2022 16:57 Відповісти
Бачите, навіть опори не хочуть працювати з москалями...
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11.08.2022 17:12 Відповісти
Они просто не хотят, ворованную электроэнергию, передавать крымчанам, ну разве вам это не понятно, совесть им это не позволяет!
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11.08.2022 17:25 Відповісти
Возможно это сами орки сделали, в крыму элетричества и так хватает, а вот после "диверсии" отключат в ответку нас, или вообще заглушат изза "обстрелов" ( что то же самое )
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11.08.2022 18:00 Відповісти
Так треба, кацапи, так треба... А ще треба, щоб кримський канал пересох.
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11.08.2022 18:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZyL0umN1IZ0 КРЫМ и HIRMAS | Перспективные объекты для атаки
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11.08.2022 18:32 Відповісти
від вітру
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11.08.2022 18:45 Відповісти
Никуя себе ветер перемен за-вдул.
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11.08.2022 18:59 Відповісти
Оркам пора бенять табак.Видать курили тот же,что и в Саках...
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11.08.2022 19:51 Відповісти
Гадаєте, буде краще, коли поміняють? Не згідний з Вами категорично. Поясню, чому. Мало того, що новий тютюн не гарантує від нових шмакі-бумів, то ще поцієнти будуть люто кашляти.
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11.08.2022 20:07 Відповісти
Генералы Залужный и Марченко кажуть...а ми ще нічого й не починали...💙💪💛
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11.08.2022 19:53 Відповісти
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11.08.2022 19:57 Відповісти
халепа *****... тьфу бавовна мля......
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11.08.2022 20:04 Відповісти
Сємєнчєнка не дарма випустили. Зпочатку опори, а згодом кацапи виявлять, що в них вже віджали і перепродали ЗАЕС.
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11.08.2022 21:35 Відповісти
Пусть спасибо скажут что под Москвой у них опоры не падают! А могли бы! И желающие помочь этим опорам упасть найдутся! Пошли вон с нашей земли и компенсируйте нам все что натворили , хотя компенсировать людские жизни нельзя , и тогда ,может быть на России меньше падать и гореть будет , а иначе - сплошные падения , отрицательные всплытия и курение в неположенных местах!
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12.08.2022 00:56 Відповісти
Табак в Саках просто супер! Приєдналися до Новофедорівки)
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12.08.2022 04:35 Відповісти
Пора переходить с сигарет на сигары
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12.08.2022 07:42 Відповісти
не упали,а приняли провоположное положение,не хотят поставлять выродкам ***** липестричество
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12.08.2022 09:26 Відповісти
oj, jaka szkoda!. Na Krymie nie obejrzą orędzia Putina, bo nie będzie prądu. Wszędzie gdzie ruscy się pojawia , to wszystko się psuje. Chwała Ukrainie!
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12.08.2022 10:53 Відповісти
 
 