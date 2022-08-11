Впали електроопори, які ведуть з Херсонщини до Криму, - Хлань. ФОТО

На Херсонщині впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, у бік Криму.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора окупанти заявили, що під’єднають Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми. А сьогодні впали опори, які ведуть від Каховки до Чаплинки (в бік Криму)", - написав він у фейсбуці.

Хлань додав, що окупанти можуть пояснювати падіння електроопор різними причинами. "Але вони впали тому, що нам так треба", - твердить він.

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Раніше МАГАТЕ повідомила про відновлення Україною резервного електропостачання Запорізької атомної електростанції.



