Электроопоры ЛЭП в Херсонской области спилили и взорвали, - Ислямов
Три высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП), поставляющие электроэнергию из материковой части Украины в аннексированный Россией Крым, обесточены в результате повреждения их электросопротивлений - они взорваны и спилены.
Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом Укринформа сообщил во вторник крымскотатарский активист Ленур Ислямов, передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонщине в настоящее время повреждены три электроопоры трех линий электропередач, идущих из материковой Украины в Крым. Это линии "Мелитополь-Джанкой", "Каховка-Островская" и "Каховка-Джанкой". Две опоры на двух ЛЭП были взорваны, а одна - спилена. Теперь все три ЛЭП обесточены", - рассказал Ислямов.
По его информации, одна из поврежденных опор упала.
Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал о падении электросопротивлений, ведущих от Каховки в Чаплинку.
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Невже таке може бути?!
так держать
Слава Україні!!!
Так, вони заявляють, що навпаки саме кримська підстанція "Титан" поставляла електроенергію в південні райони Херсонщини.
Ніякої свіжішої зрадоньки не нарили, окрім передвиборчого лайнеца?
Упустила в річку м'ячик!
Годі, Танечко, не плач,
Не потоне в річці м'яч!