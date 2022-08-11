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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Электроопоры ЛЭП в Херсонской области спилили и взорвали, - Ислямов

опора,леп,електроопора

Три высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП), поставляющие электроэнергию из материковой части Украины в аннексированный Россией Крым, обесточены в результате повреждения их электросопротивлений - они взорваны и спилены.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом Укринформа сообщил во вторник крымскотатарский активист Ленур Ислямов, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине в настоящее время повреждены три электроопоры трех линий электропередач, идущих из материковой Украины в Крым. Это линии "Мелитополь-Джанкой", "Каховка-Островская" и "Каховка-Джанкой". Две опоры на двух ЛЭП были взорваны, а одна - спилена. Теперь все три ЛЭП обесточены", - рассказал Ислямов.

По его информации, одна из поврежденных опор упала.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал о падении электросопротивлений, ведущих от Каховки в Чаплинку.

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Крым (26421) Ислямов Ленур (102) электроэнергия (772) Херсонская область (4876)


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Топ комментарии
+38
Електроопоры сделали жест доброй воли
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11.08.2022 15:05 Ответить
+30
Чи правильно я зрозумів, що до Криму весь цей час постачалась електрика?! І що вони тільки зараз знеструмлені?!
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11.08.2022 15:31 Ответить
+26
А что орки думали бесплатно получать электроэнергию? Рашисты ничего не должны получать от Украины тем более бесплатно.
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11.08.2022 15:08 Ответить
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Електроопоры сделали жест доброй воли
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11.08.2022 15:05 Ответить
Чи правильно я зрозумів, що до Криму весь цей час постачалась електрика?! І що вони тільки зараз знеструмлені?!
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11.08.2022 15:31 Ответить
Тобто, цю електрику весь цей час використовували для підготовки та ведення війни і вбивств українців?
Невже таке може бути?!
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11.08.2022 15:42 Ответить
Нет. Не поставляли, сейчас рф готовиться пепеключить ЗАЭС на снабжение.
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11.08.2022 16:26 Ответить
А как поставляли? По крымскому мосту? А до моста они сидели без электроэнергии?
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11.08.2022 16:42 Ответить
Тебе сколько лет? Если вчера вылупился-открой хотя бы этот же ресурс за 14-й год и почитай как пуцькин завозил турбины и ПЭС, что бы снабжать оккупированую территорию. Даже дизель-генераторы кораблей ЧФ подключали к снабжению крыма.
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11.08.2022 18:04 Ответить
Просто опорапад.
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11.08.2022 15:37 Ответить
аккумуляторная Makita DGA 504 - это вещь!
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11.08.2022 15:05 Ответить
бензоріз теж нічо так)))
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11.08.2022 15:07 Ответить
"Знавець", засунь язик у сраку!
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11.08.2022 16:44 Ответить
а шо, сидишь без света? Начинай собирать чумайдан, пока мост стоит.
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11.08.2022 19:46 Ответить
а усі думали - вітер...
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11.08.2022 15:06 Ответить
Майор Вітер...
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11.08.2022 15:08 Ответить
я ставив на обмерзання льодом під час грози )
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11.08.2022 15:09 Ответить
по погоде - перегрелся-перекалился металл.. на херсонской жаре ))))
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11.08.2022 15:17 Ответить
и тут ледяной дождь! понятно, метал перезакалился, потрескался и пошло дєло по трещинах )
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11.08.2022 15:21 Ответить
Отрицательный подъём электроопор 🤓🤓🤓
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11.08.2022 15:21 Ответить
Усталость металу
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11.08.2022 15:08 Ответить
А что орки думали бесплатно получать электроэнергию? Рашисты ничего не должны получать от Украины тем более бесплатно.
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11.08.2022 15:08 Ответить
Разве что ********! Много бесплатных ********!
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11.08.2022 15:15 Ответить
ай яй яй! и кто же это сделал?
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11.08.2022 15:09 Ответить
бойові цигани...
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11.08.2022 15:09 Ответить
браво херсонським партизанам
так держать
Слава Україні!!!
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11.08.2022 15:14 Ответить
Героям слава, бережи їх Господь
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11.08.2022 15:55 Ответить
Achtung! Partisanen!
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11.08.2022 15:15 Ответить
Сдать на металл нах...
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11.08.2022 15:15 Ответить
дерьмак з зе расстроятся....вдруг их заставят бабки вернуть
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11.08.2022 15:23 Ответить
Три линии электропередач идущие из Украины в крым на девятом году войны? Прямо стисняюсь спросить, все эти годы они поставляли туда эл. энергию???
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11.08.2022 15:24 Ответить
а у тебя провода в квартире поставляют электричество если тумблер выключен ?
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11.08.2022 15:30 Ответить
Три високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП), що постачають електроенергію з материкової частини України до анексованого Росією Криму, наразі знеструмлені в результаті пошкодження їхніх електроопор Джерело:
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11.08.2022 15:45 Ответить
Ты дебил или бот? После захвата Новой Каховки в Крым и вода идет. Или каналы надо было закопать?
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11.08.2022 17:18 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько.
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11.08.2022 17:38 Ответить
Разъясняю тебе на пальцах, умник. После отрезания Крыма от электроснабжения никто не спиливал линии ЛЭП. Просто обрезали и все. Так же как и не закапывали каналы после отрезания воды. После захвата нашей территории, параша восстановила линию и дала ток в Крым. Так же как и воду. Что тебе не понятно, гений? Тут тебе и бузина и дядько.
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11.08.2022 22:08 Ответить
Статью читать не пробовал?
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12.08.2022 03:17 Ответить
То другое, то потужный рехворматор на фирташевские заводы и не только гнал электричество 4 года, а с 2019 то да то зеленые барыги, где-то посередине искали мир в глазах путлера
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11.08.2022 15:30 Ответить
У "Херсонобленерго" заявили, що ніколи не постачали електроенергію ні в АР Крим, ні на розташований там завод "Кримський Титан", що належить олігарху Дмитру Фірташу, https://ksoe.com.ua/company/news/v-pomoschj-andersenu-ili-komu-je-togda-veritj/ повідомляють у прес-службі компанії.

Так, вони заявляють, що навпаки саме кримська підстанція "Титан" поставляла електроенергію в південні райони Херсонщини.

Ніякої свіжішої зрадоньки не нарили, окрім передвиборчого лайнеца?
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11.08.2022 16:01 Ответить
на КрымТитан фирташа точно....
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11.08.2022 15:33 Ответить
а вот тЮлька - бахиня
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11.08.2022 15:53 Ответить
Вона не "бахіня". а от ти точно сракоголовий юлєфоб.
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11.08.2022 16:07 Ответить
Беги за газ продавай Украину безголовій
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12.08.2022 12:00 Ответить
Вот на кой хер нам нужна такая подлючая,никчемная власть,если важные проблемы в государстве решает народ,ВСУ,партизаны? После войны придется землю нашу очищать от этих прожорливых насекомых!
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11.08.2022 16:08 Ответить
Боюсь, что это надо делать прямо во время войны. Потом может поздно.
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11.08.2022 17:19 Ответить
Наша Таня Москаленко гірко плаче
Упустила в річку м'ячик!
Годі, Танечко, не плач,
Не потоне в річці м'яч!
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11.08.2022 17:27 Ответить
тепер новий генпрокурор порушить кримінальне провадження?
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11.08.2022 17:26 Ответить
Вишки то куйня, ее подымут за ннеделю...Трансформатори надо е*ашить...
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11.08.2022 18:49 Ответить
 
 