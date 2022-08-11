Електроопори ЛЕП на Херсонщині спиляли та підірвали, - Іслямов
Три високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП), що постачають електроенергію з материкової частини України до анексованого Росією Криму, наразі знеструмлені в результаті пошкодження їхніх електроопор - вони підірвані і спиляні.
Про це у телефонній розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив у вівторок кримськотатарський активіст Ленур Іслямов, передає Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині на даний час пошкоджено три електроопори трьох ліній електропередач, що йдуть з материкової України в Крим. Це лінії "Мелітополь-Джанкой", "Каховка-Островська" та "Каховка-Джанкой". Дві опори на двох ЛЕП були підірвані, а одна - спиляна. Тепер усі три ЛЕП знеструмлені", - розповів Іслямов.
За його інформацією, одна з пошкоджених опор упала.
Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів про падіння електроопор, що ведуть від Каховки до Чаплинки.
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Невже таке може бути?!
так держать
Слава Україні!!!
Так, вони заявляють, що навпаки саме кримська підстанція "Титан" поставляла електроенергію в південні райони Херсонщини.
Ніякої свіжішої зрадоньки не нарили, окрім передвиборчого лайнеца?
Упустила в річку м'ячик!
Годі, Танечко, не плач,
Не потоне в річці м'яч!