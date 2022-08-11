Електроопори ЛЕП на Херсонщині спиляли та підірвали, - Іслямов

Три високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП), що постачають електроенергію з материкової частини України до анексованого Росією Криму, наразі знеструмлені в результаті пошкодження їхніх електроопор - вони підірвані і спиляні.

Про це у телефонній розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив у вівторок кримськотатарський активіст Ленур Іслямов, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині на даний час пошкоджено три електроопори трьох ліній електропередач, що йдуть з материкової України в Крим. Це лінії "Мелітополь-Джанкой", "Каховка-Островська" та "Каховка-Джанкой". Дві опори на двох ЛЕП були підірвані, а одна - спиляна. Тепер усі три ЛЕП знеструмлені", - розповів Іслямов.

За його інформацією, одна з пошкоджених опор упала.

Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів про падіння електроопор, що ведуть від Каховки до Чаплинки.

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