Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС, зафиксировано 10 "прилетов", - мэр Орлов. ВИДЕО
Россияне в очередной раз обстреляли территорию атомной станции.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
В сети опубликована видеозапись пожара вблизи АЭС.
"Эпицентр пожара находится в 3 километрах от АЭС", - пишет автор публикации.
По его словам, 11 августа 2022 года, россияне в очередной раз обстреляли крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.
"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены", - подчеркнул Орлов.
Он сообщил, что ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, фейковая и манипулятивная.
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Все это происходит от бессилия русни и попытка давления на запад через атомный шантаж, дабы лоббировать продолжение переговоров и принятие их на не выгодных для нас условиях. https://t.me/box_of_pandora/21004 https://t.me/box_of_pandora/21004
Хотя, НАТО бы этих тварей размотал бы еще на подходе, вот так.
вот.
так.
ну че они терроризируют то? могли бы Ермака попросисть сдать, ой, кто там командующий, у которого тупо орки вообще захватили эту вещь? роб..ять кумира бл., просто не... налюблю "кумиров"
тому й нагадує час від часу
а що Ви від дебілів очікуваєте?? Вони вважають, що якщо радіацію не видно - то вона безпечна...
мавпа у порівнянні з ними - Енштейн..