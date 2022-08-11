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Новости Война
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Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС, зафиксировано 10 "прилетов", - мэр Орлов. ВИДЕО

заес

Россияне в очередной раз обстреляли территорию атомной станции.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

В сети опубликована видеозапись пожара вблизи АЭС.

"Эпицентр пожара находится в 3 километрах от АЭС", - пишет автор публикации.

По его словам, 11 августа 2022 года, россияне в очередной раз обстреляли крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.

Читайте: Генсек ООН Гутерриш обнародовал заявление по ЗАЭС: Нужна срочная договоренность по демилитаризации

"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены", - подчеркнул Орлов.

Он сообщил, что ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, фейковая и манипулятивная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае повреждения единственной уцелевшей энерголинии ЗАЭС перейдет в режим блэкаута. Это очень опасно, - глава "Энергоатома" Котин

Запорожская область (3191) Энергодар (157) Запорожская АЭС (718)


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Топ комментарии
+21
Вибачте за кацапськю але злість бере. Конченные оон, сракате, красный крест, всё международные институты. Мир на пороге ядерного холокоста который пытается устроить ***** и его орки.твари вы суетитесь из-за зерна, из-за украинских военных которые ставят вооружения около гражданских объектов. Суки, почему весь мир не требует от ***** демилитаризации ЗАЕС и создания там буферной зоны??
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11.08.2022 16:32 Ответить
+18
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11.08.2022 16:25 Ответить
+16
Якщо ЗАЕС "обстрілює Україна", то Рашка повинна першою вимагати введення миротворців ООН на територію ЗАЕС.

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11.08.2022 16:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Данные действия направлены на дискредитацию нашей стороны и попытки создать иллюзию обстрела.

Все это происходит от бессилия русни и попытка давления на запад через атомный шантаж, дабы лоббировать продолжение переговоров и принятие их на не выгодных для нас условиях. https://t.me/box_of_pandora/21004 https://t.me/box_of_pandora/21004

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11.08.2022 16:22 Ответить
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11.08.2022 16:25 Ответить
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11.08.2022 16:34 Ответить
А мы все думали что не нападут ибо станции...
Хотя, НАТО бы этих тварей размотал бы еще на подходе, вот так.
вот.
так.
ну че они терроризируют то? могли бы Ермака попросисть сдать, ой, кто там командующий, у которого тупо орки вообще захватили эту вещь? роб..ять кумира бл., просто не... налюблю "кумиров"
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11.08.2022 16:25 Ответить
Бред
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11.08.2022 22:12 Ответить
персоналу станции огромное спасибо... мужественные и профессиональные люди...
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11.08.2022 16:27 Ответить
Вибачте за кацапськю але злість бере. Конченные оон, сракате, красный крест, всё международные институты. Мир на пороге ядерного холокоста который пытается устроить ***** и его орки.твари вы суетитесь из-за зерна, из-за украинских военных которые ставят вооружения около гражданских объектов. Суки, почему весь мир не требует от ***** демилитаризации ЗАЕС и создания там буферной зоны??
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11.08.2022 16:32 Ответить
Единственный плюс в том, что это реально от безсилия рашистов радикально изменить ход боевых действий... Вот только могут доиграться до ядерной катастрофы...
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11.08.2022 16:38 Ответить
дибилы невменяемые
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11.08.2022 16:44 Ответить
Ідіоти...
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11.08.2022 16:45 Ответить
Можливо, наступною мішенню для таємничої зброї України має стати трансформаторна станція російської атомної електростанції. Нехай вони розуміють можливі наслідки.
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11.08.2022 16:48 Ответить
Якщо ЗАЕС "обстрілює Україна", то Рашка повинна першою вимагати введення миротворців ООН на територію ЗАЕС.

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11.08.2022 16:54 Ответить
паРашка буде вимагати введення "миротворців" "ООН" з числа кетайців, кімчлєнИна, і іншого непотрібну планети. Гадаєте буде по іншому?
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11.08.2022 18:12 Ответить
Ці дебіли відпочили на ЗАЕС, а тепер вирішили "погратись" у ядерну війну, а світ німий і глухий, чи не розуміє, що це шість чорнобилів.
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11.08.2022 17:19 Ответить
Я так розумію до нас найближчою є курська АЕС, створять аварію на заес, потрібно лупанути по курській АЕС....гулять так гулять. Пережили чернобиль, переживемо і ці дві. А зараз вітер з півдня, то краще курську прям зараз лупанути, щоб на мацкву впало !
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11.08.2022 17:21 Ответить
ото таке дурне..і на нас впаде теж
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11.08.2022 20:19 Ответить
Интересно, если эти пидVapaZZы все таки еьнут хоть один энергоблок, на болотах взлетит какая-то каZZапсинская АЭС?
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11.08.2022 18:08 Ответить
нет , разве что сами взорвут
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11.08.2022 18:10 Ответить
***** думає що світ не знає що воно *****
тому й нагадує час від часу
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11.08.2022 20:31 Ответить
Все *******,а Никополь сегодня ********* на ухнарь.а в ответ тишина...
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11.08.2022 22:14 Ответить
Не можу зрозуміти,поясніть! Тобто вони зайняли ЗАЕС і її обстрілюють? Вони по собі стріляють,чи як то зрозуміти?
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12.08.2022 07:11 Ответить
Дуже гарне питання...
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12.08.2022 07:16 Ответить
саме так - самі себе

а що Ви від дебілів очікуваєте?? Вони вважають, що якщо радіацію не видно - то вона безпечна...

мавпа у порівнянні з ними - Енштейн..
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12.08.2022 11:03 Ответить
 
 