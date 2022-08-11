Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС, зафиксировано 10 "прилетов", - мэр Орлов. ВИДЕО

Россияне в очередной раз обстреляли территорию атомной станции.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

В сети опубликована видеозапись пожара вблизи АЭС.

"Эпицентр пожара находится в 3 километрах от АЭС", - пишет автор публикации.

По его словам, 11 августа 2022 года, россияне в очередной раз обстреляли крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.

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"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены", - подчеркнул Орлов.

Он сообщил, что ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, фейковая и манипулятивная.

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