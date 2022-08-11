Окупанти знову обстріляли ЗАЕС, зафіксовано 10 "прильотів". ВIДЕО

Росіяни вчергове обстріляли територію атомної станції.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

В мережі опублікований відеозапис пожежі поблизу АЕС.

"Епіцентр пожежі знаходиться на відстані 3 кілометри від АЕС", - пише автор публікації.

За його словами, 11 серпня 2022 року, росіяни вкотре обстріляли найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.

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"Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", - наголосив Орлов.

Він повідомив, що ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною.

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