Окупанти знову обстріляли ЗАЕС, зафіксовано 10 "прильотів". ВIДЕО
Росіяни вчергове обстріляли територію атомної станції.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
В мережі опублікований відеозапис пожежі поблизу АЕС.
"Епіцентр пожежі знаходиться на відстані 3 кілометри від АЕС", - пише автор публікації.
За його словами, 11 серпня 2022 року, росіяни вкотре обстріляли найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.
"Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", - наголосив Орлов.
Він повідомив, що ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною.
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Все это происходит от бессилия русни и попытка давления на запад через атомный шантаж, дабы лоббировать продолжение переговоров и принятие их на не выгодных для нас условиях. https://t.me/box_of_pandora/21004 https://t.me/box_of_pandora/21004
Хотя, НАТО бы этих тварей размотал бы еще на подходе, вот так.
вот.
так.
ну че они терроризируют то? могли бы Ермака попросисть сдать, ой, кто там командующий, у которого тупо орки вообще захватили эту вещь? роб..ять кумира бл., просто не... налюблю "кумиров"
тому й нагадує час від часу
а що Ви від дебілів очікуваєте?? Вони вважають, що якщо радіацію не видно - то вона безпечна...
мавпа у порівнянні з ними - Енштейн..