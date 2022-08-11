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Новини Війна
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Окупанти знову обстріляли ЗАЕС, зафіксовано 10 "прильотів". ВIДЕО

Росіяни вчергове обстріляли територію атомної станції.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

В мережі опублікований відеозапис пожежі поблизу АЕС.

"Епіцентр пожежі знаходиться на відстані 3 кілометри від АЕС", - пише автор публікації.

За його словами, 11 серпня 2022 року, росіяни вкотре обстріляли найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.

Читайте також: Виведення окупантів із ЗАЕС - єдине питання, яке має розглянути Радбез ООН, - експерт

"Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", - наголосив Орлов.

Він повідомив, що ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною.

Також читайте: РФ розпочала процес перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми, – Енергоатом

Запорізька область (3721) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+21
Вибачте за кацапськю але злість бере. Конченные оон, сракате, красный крест, всё международные институты. Мир на пороге ядерного холокоста который пытается устроить ***** и его орки.твари вы суетитесь из-за зерна, из-за украинских военных которые ставят вооружения около гражданских объектов. Суки, почему весь мир не требует от ***** демилитаризации ЗАЕС и создания там буферной зоны??
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11.08.2022 16:32 Відповісти
+18
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11.08.2022 16:25 Відповісти
+16
Якщо ЗАЕС "обстрілює Україна", то Рашка повинна першою вимагати введення миротворців ООН на територію ЗАЕС.

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11.08.2022 16:54 Відповісти
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Данные действия направлены на дискредитацию нашей стороны и попытки создать иллюзию обстрела.

Все это происходит от бессилия русни и попытка давления на запад через атомный шантаж, дабы лоббировать продолжение переговоров и принятие их на не выгодных для нас условиях. https://t.me/box_of_pandora/21004 https://t.me/box_of_pandora/21004

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11.08.2022 16:22 Відповісти
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11.08.2022 16:25 Відповісти
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11.08.2022 16:34 Відповісти
А мы все думали что не нападут ибо станции...
Хотя, НАТО бы этих тварей размотал бы еще на подходе, вот так.
вот.
так.
ну че они терроризируют то? могли бы Ермака попросисть сдать, ой, кто там командующий, у которого тупо орки вообще захватили эту вещь? роб..ять кумира бл., просто не... налюблю "кумиров"
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11.08.2022 16:25 Відповісти
Бред
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11.08.2022 22:12 Відповісти
персоналу станции огромное спасибо... мужественные и профессиональные люди...
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11.08.2022 16:27 Відповісти
Вибачте за кацапськю але злість бере. Конченные оон, сракате, красный крест, всё международные институты. Мир на пороге ядерного холокоста который пытается устроить ***** и его орки.твари вы суетитесь из-за зерна, из-за украинских военных которые ставят вооружения около гражданских объектов. Суки, почему весь мир не требует от ***** демилитаризации ЗАЕС и создания там буферной зоны??
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11.08.2022 16:32 Відповісти
Единственный плюс в том, что это реально от безсилия рашистов радикально изменить ход боевых действий... Вот только могут доиграться до ядерной катастрофы...
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11.08.2022 16:38 Відповісти
дибилы невменяемые
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11.08.2022 16:44 Відповісти
Ідіоти...
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11.08.2022 16:45 Відповісти
Можливо, наступною мішенню для таємничої зброї України має стати трансформаторна станція російської атомної електростанції. Нехай вони розуміють можливі наслідки.
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11.08.2022 16:48 Відповісти
Якщо ЗАЕС "обстрілює Україна", то Рашка повинна першою вимагати введення миротворців ООН на територію ЗАЕС.

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11.08.2022 16:54 Відповісти
паРашка буде вимагати введення "миротворців" "ООН" з числа кетайців, кімчлєнИна, і іншого непотрібну планети. Гадаєте буде по іншому?
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11.08.2022 18:12 Відповісти
Ці дебіли відпочили на ЗАЕС, а тепер вирішили "погратись" у ядерну війну, а світ німий і глухий, чи не розуміє, що це шість чорнобилів.
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11.08.2022 17:19 Відповісти
Я так розумію до нас найближчою є курська АЕС, створять аварію на заес, потрібно лупанути по курській АЕС....гулять так гулять. Пережили чернобиль, переживемо і ці дві. А зараз вітер з півдня, то краще курську прям зараз лупанути, щоб на мацкву впало !
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11.08.2022 17:21 Відповісти
ото таке дурне..і на нас впаде теж
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11.08.2022 20:19 Відповісти
Интересно, если эти пидVapaZZы все таки еьнут хоть один энергоблок, на болотах взлетит какая-то каZZапсинская АЭС?
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11.08.2022 18:08 Відповісти
нет , разве что сами взорвут
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11.08.2022 18:10 Відповісти
***** думає що світ не знає що воно *****
тому й нагадує час від часу
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11.08.2022 20:31 Відповісти
Все *******,а Никополь сегодня ********* на ухнарь.а в ответ тишина...
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11.08.2022 22:14 Відповісти
Не можу зрозуміти,поясніть! Тобто вони зайняли ЗАЕС і її обстрілюють? Вони по собі стріляють,чи як то зрозуміти?
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12.08.2022 07:11 Відповісти
Дуже гарне питання...
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12.08.2022 07:16 Відповісти
саме так - самі себе

а що Ви від дебілів очікуваєте?? Вони вважають, що якщо радіацію не видно - то вона безпечна...

мавпа у порівнянні з ними - Енштейн..
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12.08.2022 11:03 Відповісти
 
 