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Новости Война
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Морские пехотинцы уничтожили вражескую БМД и ликвидировали 8 оккупантов

вмс

Подразделения ВМС нанесли потери оккупантам на Херсонском и Донецком направлениях.

Об этом сообщили на странице Командования морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.

11 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

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Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 1 БМД и 8 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины уничтожают новейшие российские бомбардировщики, так что врагу приходится привлекать старые модели из запасов.

армия РФ (19650) ВМС (1480) уничтожение (7229) потери (4428)


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Шо и тре було доказати -- нехер шастать
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12.08.2022 12:06 Ответить
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12.08.2022 12:10 Ответить
Немає слів, самі кацапські вирази.
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12.08.2022 13:49 Ответить
так їм і треба
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12.08.2022 12:12 Ответить
 
 