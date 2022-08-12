Морские пехотинцы уничтожили вражескую БМД и ликвидировали 8 оккупантов
Подразделения ВМС нанесли потери оккупантам на Херсонском и Донецком направлениях.
Об этом сообщили на странице Командования морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.
11 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.
Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 1 БМД и 8 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются.
Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины уничтожают новейшие российские бомбардировщики, так что врагу приходится привлекать старые модели из запасов.
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