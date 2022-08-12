Морские пехотинцы уничтожили вражескую БМД и ликвидировали 8 оккупантов

Подразделения ВМС нанесли потери оккупантам на Херсонском и Донецком направлениях.

Об этом сообщили на странице Командования морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.

11 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Читайте: После скандального отчета о ВСУ сотрудничать с финским филиалом правозащитной организации Amnesty International отказались 400 доноров

Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 1 БМД и 8 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины уничтожают новейшие российские бомбардировщики, так что врагу приходится привлекать старые модели из запасов.