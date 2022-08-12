Морські піхотинці знищили ворожу БМД та ліквідували 8 окупантів
Підрозділи ВМС завдали втрат окупантам на Херсонському та Донецькому напрямках.
Про це повідомили на сторінці Командування морської піхоти, передає Цензор.НЕТ.
11 серпня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.
Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 1 БМД та 8 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Раніше повідомлялося, що Повітряні сили України нищать новітні російські бомбардувальники, тож ворогу доводиться залучати старі моделі із запасів.
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Валентин Коваль
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