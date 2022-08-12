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Новини Війна
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Морські піхотинці знищили ворожу БМД та ліквідували 8 окупантів

вмс

Підрозділи ВМС завдали втрат окупантам на Херсонському та Донецькому напрямках.

Про це повідомили на сторінці Командування морської піхоти, передає Цензор.НЕТ.

11 серпня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

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Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 1 БМД та 8 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили України нищать новітні російські бомбардувальники, тож ворогу доводиться залучати старі моделі із запасів.

армія рф (17801) ВМС (1397) знищення (7542) втрати (4443)


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Шо и тре було доказати -- нехер шастать
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12.08.2022 12:06 Відповісти
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12.08.2022 12:10 Відповісти
Немає слів, самі кацапські вирази.
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12.08.2022 13:49 Відповісти
так їм і треба
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12.08.2022 12:12 Відповісти
 
 