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Новости Война
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В Украине ежедневно погибают или получают ранения 500 российских военных, - NYT

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Потери российских войск в Украине составляют 500 россиян в день, поэтому наступление России замедлилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Издание, ссылаясь на комментарии чиновников администрации президента США Джо Байдена и военных экспертов, отмечает, что из-за потрясающе высокого уровня российских потерь в Украине Россия не сможет захватить весь восточный регион Украины в текущем году.

Темпы наступления россиян на Востоке еще больше замедлились по прибытии американских реактивных систем залпового огня, которые позволили украинским войскам отразить некоторые территории и усложнили доступ российских солдат в другие районы.

Читайте: Морские пехотинцы уничтожили вражескую БМД и ликвидировали 8 оккупантов

"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Они добились определенных успехов на Востоке, хотя и не очень больших за последние пару недель, но это обошлось российским военным очень дорого из-за того, насколько хорошо действовали украинские военные и какую помощь они получили", - подчеркнул в комментарии Колин Кал, заместитель министра обороны по вопросам политики.

Два американских чиновника выразили мнение, что такая оценка потерь России включает около 20 тысяч погибших, из них 5 тысяч человек, вероятно, являются наемниками ЧВК "Вангера". Оценки озвученных потерь России основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и сообщениях СМИ на местах.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,2 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 849 танков и 4 108 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19650) уничтожение (7229) потери (4428)


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Топ комментарии
+12
Весь світовий шлак суне на засрашку на заробітки.
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12.08.2022 13:20 Ответить
+8
Що ніс учора Стівен Сігал у студії Соловьйова про азовців та Оленівку, про котрих він тіпа зніає фільм - це важко навіть переказати, це тупіше ********** й Симонян !!!
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12.08.2022 13:18 Ответить
+6
М'ясо. Тупе, ї@ануте м'ясо.
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12.08.2022 13:18 Ответить
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Патєрь нєт. 😆
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12.08.2022 13:17 Ответить

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12.08.2022 14:05 Ответить
Що ніс учора Стівен Сігал у студії Соловьйова про азовців та Оленівку, про котрих він тіпа зніає фільм - це важко навіть переказати, це тупіше ********** й Симонян !!!
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12.08.2022 13:18 Ответить
Весь світовий шлак суне на засрашку на заробітки.
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12.08.2022 13:20 Ответить
А ще, це тупе створіння систематично лупцювало свою жінку...Коротше кажучи-сциклива мурлина!
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12.08.2022 15:04 Ответить
М'ясо. Тупе, ї@ануте м'ясо.
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12.08.2022 13:18 Ответить
Что то мне кажется, что намного больше, и вот почему. Возьмём пандемию ковида. Ежедневно озвучивались цифры смертей. И при этом я лично не знал ни одного умершего. Более того, в моем окружении (пусть это будет 100 человек) никто даже не болел. Думаю, что так у большинства. Теперь о войне. Достаточно прошерстить соцсети. Кругом соболезнования, лады калины и проливание слез по брату, сыну, другу и т.д. Вот чисто статистически или с ковидом врали или реально рэфия намного больше народу теряет. Потому что слишком большой круг тех, у кого кто то отбыл к кабзону
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12.08.2022 13:21 Ответить
Маловато...
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12.08.2022 13:21 Ответить
С 22 июня по 1 октября 1941 года в плен сдались 4 миллиона красных армейцев..типа дедываевалов...
В "котле" под Минском 356 тысяч...в котле под Киевом 650 000...в других котлах по 100 000 тысч...остальные разбежались по лесам болотам хуторам...
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12.08.2022 13:23 Ответить
походу безвідмовні за гроші, як АК, кацапські самки разом з представиками народів Кавказу давно вже працюють над питанням демографії по-узьки, допоки їх кацапи-дебіли гинуть сотнями за унітази
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12.08.2022 13:35 Ответить
ещё нарожаем.
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12.08.2022 13:37 Ответить
1000 убитых высокопоставленных русских офицеров по состоянию на 12 августа

ОSINT-исследователи провели мониторинг русской «спецоперации по «демилитаризации» высокопоставленных лиц российской армии, ссылаясь на минимальные подтвержденные потери российских офицеров в Украине из открытых списков имен и званий.

По их сообщениям, на 12 августа число отправившихся на «концерт к Кобзону» составило ровно 1000 человек. Из них 2 генерал-лейтенанта и 8 генерал-майора армии РФ.

Остальные - ниже по званию, но не менее болезненные потери, так как воспитать толковых полковников, капитанов и т.д. - нужен не один год.
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12.08.2022 13:41 Ответить
норм, бо щось забагато наших коментаторів підхопили і почали розносити ******** гіркіна з його 1 до 10 на користь орків через перевагу в артилерії
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12.08.2022 13:42 Ответить
Від оцього"або" вся ця цифра набуває абстрактності. Це можна розуміти 1 вбитий і 499 пальця поранили. Те саме стосуєься даних Генерального штабу. На початку війни я точно пам`ятаю, що біля цирфри була присписка "вбито і поранено". Зараз вже її немає. Але всі кажуть вже точно про вбитих виходячи із першої цифри втрат.
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12.08.2022 14:05 Ответить
На самом деле бавовна бахнула в Крыму славно...аж на трёх направлениях одновременно...авиаполк рабZeи подох смертью не храбрых крыс путлера.. но патерь нет...привычная фраза Козлашенкова...
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12.08.2022 14:39 Ответить
Дохлый совок победил Гитлера...немцев сдохло 7 мильонов..советских 60...
Но это раБеда...
Подсчет банально прост..
На 22 июня 1941г. В СССР проживало 170млн...в 1948 году 110...
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12.08.2022 14:44 Ответить
 
 