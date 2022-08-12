В Украине ежедневно погибают или получают ранения 500 российских военных, - NYT
Потери российских войск в Украине составляют 500 россиян в день, поэтому наступление России замедлилось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Издание, ссылаясь на комментарии чиновников администрации президента США Джо Байдена и военных экспертов, отмечает, что из-за потрясающе высокого уровня российских потерь в Украине Россия не сможет захватить весь восточный регион Украины в текущем году.
Темпы наступления россиян на Востоке еще больше замедлились по прибытии американских реактивных систем залпового огня, которые позволили украинским войскам отразить некоторые территории и усложнили доступ российских солдат в другие районы.
"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Они добились определенных успехов на Востоке, хотя и не очень больших за последние пару недель, но это обошлось российским военным очень дорого из-за того, насколько хорошо действовали украинские военные и какую помощь они получили", - подчеркнул в комментарии Колин Кал, заместитель министра обороны по вопросам политики.
Два американских чиновника выразили мнение, что такая оценка потерь России включает около 20 тысяч погибших, из них 5 тысяч человек, вероятно, являются наемниками ЧВК "Вангера". Оценки озвученных потерь России основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и сообщениях СМИ на местах.
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