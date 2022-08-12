Черногория высылает российского дипломата из страны, - МИД Черногории

Черногорское правительство решило выслать российского дипломата, ему дали время, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Черногории, передает Цензор.НЕТ.

Объявлено персоной нон грата одного дипломата посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, из-за деятельности, противоречащей статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для выезда с территории Черногории, была вручена 12 августа послу Российской Федерации Владиславу Масленникову.

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Ранее сообщалось, что правительство Черногории начало замораживать активы граждан Российской Федерации. Это связано с санкциями Европейского Союза, введенными против РФ из-за войны в Украине.