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Новости Российская агрессия
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Черногория высылает российского дипломата из страны, - МИД Черногории

чорногорія

Черногорское правительство решило выслать российского дипломата, ему дали время, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Черногории, передает Цензор.НЕТ.

Объявлено персоной нон грата одного дипломата посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, из-за деятельности, противоречащей статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для выезда с территории Черногории, была вручена 12 августа послу Российской Федерации Владиславу Масленникову.

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Ранее сообщалось, что правительство Черногории начало замораживать активы граждан Российской Федерации. Это связано с санкциями Европейского Союза, введенными против РФ из-за войны в Украине.

МИД (6996) посольство РФ (452) россия (96157) Черногория (199) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+11
Добра новина!
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12.08.2022 17:07 Ответить
+6
Чорногорці-повикидайте всіх кацапських дипломатів бо кожен з них шпигун...
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12.08.2022 17:09 Ответить
+4
тільки одного?!!!
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12.08.2022 17:08 Ответить
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Добра новина!
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12.08.2022 17:07 Ответить
тільки одного?!!!
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12.08.2022 17:08 Ответить
Чорногорці-повикидайте всіх кацапських дипломатів бо кожен з них шпигун...
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12.08.2022 17:09 Ответить
Росіянське посольство = філія ФСБ
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12.08.2022 17:15 Ответить
Навчиться нарешті правильно перекладати: не "дали час", а "дали годину".
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12.08.2022 17:29 Ответить
може тут малось на увазі дали час (дали время) а не одну лиш годину (ну йому ж треба ще розетки викрутити))))
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12.08.2022 17:37 Ответить
так йому й треба
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12.08.2022 17:51 Ответить
ему вручили ноты, а слова он и так знает - путин = ***** !
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12.08.2022 18:11 Ответить
Спрацювала "Служба захисту людей від диких тварин"...
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12.08.2022 18:19 Ответить
така має бути розмова з свинособаками. памардасам і дамой
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12.08.2022 20:17 Ответить
 
 