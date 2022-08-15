Членами Высшего совета правосудия избраны Маселко и Мороза
Парламент избрал двух членов Высшего совета правосудия.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Так, Роман Маселко на рейтинговом голосовании набрал 203 голоса, а Николай Мороз набрал 291 голос.
"На финанльном голосовании (сразу за двух кандидатов) ЗА -258 депутатов.
По фракциям:
СН - 181;
ЄС- 21;
Батьківщина - 14;
Платформа за життя та мир - 18;
За майбутнє - 2;
Голос - 9;
Довіра - 0;
Відновлення України - 1;
Внефракционные – 12, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее музыкант Положинский призвал ВР назначить адвоката Маселко членом Высшего совета правосудия. Поддержать кандидатуру также призвал украинский режиссер Олег Сенцов.
Топ комментарии
+39 Олексій Симчук
показать весь комментарий15.08.2022 14:34 Ответить Ссылка
+31 Олексій Симчук
показать весь комментарий15.08.2022 14:33 Ответить Ссылка
+20 Харьков Сумской
показать весь комментарий15.08.2022 14:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Внимательно наблюдаем, кто возглавит Китай после Си.
вы немножко в экономику умеете?
доцент, кандидат юридичних наук, НЮУ ім. Ярослава Мудрого (кафедра цивільного права)
Питання щодо походження коштів на задеклароване майно Сумніви в політичній нейтральності
1. За даними https://public.nazk.gov.ua/documents/3bfb6749-b461-4b33-9703-432b543ea62a декларації у 2011 році кандидат придбав квартиру у м. Харків площею 54,4 кв. м вартістю 350 000 грн (майже 44 000 доларів за https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/2011-10-27/ тодішнім курсом ). Через рік, у 2012, кандидат придбав нове авто MERCEDES-BENZ ML 250 CDI вартістю 512 569 грн (понад 64 000 доларів за https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/2012-11-01/ тодішнім курсом ). Отже, впродовж одного року кандидат здійснив видатків на майже 110 тисяч доларів.
Разом з тим, сукупний дохід за 2005-2012 роки склав лише 236 000 грн, або ж приблизно 30 тисяч доларів за https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/2012-12-31/ тодішнім курсом . У період між 2007 та 2011 роками у кандидата є лише п'ять місяців страхового стажу. У цей час на утриманні кандидата перебували двоє неповнолітніх дітей. Таким чином, походження коштів для купівлі квартири і автомобіля потребує пояснень.
2. Згідно з https://drive.google.com/file/d/1Y8YtjSg2mQ1HCJN_eO5iYNE5bMsnN_WK/view?usp=sharing даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на матір кандидата зареєстрована половина квартири у новобудові у м. Харків. https://drive.google.com/file/d/1n9J4RxxqOMQOmJla7uj57YCwMHPmuNj7/view?usp=sharing Власником іншої квартири у цьому є будинку є батько кандидата. У автобіографії кандидат вказав, що його батько є пенсіонером, а його матір працює лікарем терапевтом в м. Мала Виска на Кіровоградщині. Походження коштів на придбання квартир потребує пояснень. Зважаючи на те, що батьки кандидата проживають у м. Мала Виска Кіровоградського району, можна припустити, що квартири купувались за кошти кандидата та були оформлені на його батьків.
3. У автобіографії кандидат вказав, що з 2004 по 2007 роки працював виконавчим директором ТОВ "Норма-Харків". У цей час співзасновниками фірми були Зіновій Снєжко та Олександр Спектор. Останнього медіа підозрюють у рейдерстві. Відомо про щонайменше два https://crime.fakty.ua/14666-predsedatelya-pravleniya-oao-dneprodzerzhinskij-rechnoj-port-aleksandra-spektora-zakazal-byvshij-specnazovec-biznes-interesy-kotorogo-peresekalis-s-interesami-postradavshego замахи на нього, а місцеві ЗМІ звинувачували його фірму "Норма" (мережа аптек) у торгівлі https://gorod.dp.ua/news/15564 наркотиками . Імовірно, що "Норма-Харків", через засновників була афілійованою з дніпродзержинською "Нормою", якою досі володіють Спектор-Снєжко.
4. Кандидат https://posipaky.info/minion/292190 був помічником народного депутата https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/photos/a.1617708965171990/1892428014366749/?type=3 Косінова Станіслава Анатолійовича (2002-2006). У цей же час він очолював благодійний фонд "Харківські правові ініціативи", який згодом змінив назву на БФ "Фонд Станіслава Косінова". Сам Косінов у 2020 році був обраний до Харківської облради від "БЛОКУ КЕРНЕСА - УСПІШНИЙ ХАРКІВ!".
В очередной раз видно, что моносброда уже нет---больше 180 голосов они давно уже не дают
И самое интересное---бене и зеко нормальные люди в ВРП не нужны : замайбах-2голоса, недовира 0 !!!!
Тупые буратины...