Членами Высшего совета правосудия избраны Маселко и Мороза

Парламент избрал двух членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, Роман Маселко на рейтинговом голосовании набрал 203 голоса, а Николай Мороз набрал 291 голос.

"На финанльном голосовании (сразу за двух кандидатов) ЗА -258 депутатов.

По фракциям:

СН - 181;

ЄС- 21;

Батьківщина - 14;

Платформа за життя та мир - 18;

За майбутнє - 2;

Голос - 9;

Довіра - 0;

Відновлення України - 1;

Внефракционные – 12, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее музыкант Положинский призвал ВР назначить адвоката Маселко членом Высшего совета правосудия. Поддержать кандидатуру также призвал украинский режиссер Олег Сенцов.

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