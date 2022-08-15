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Членами Высшего совета правосудия избраны Маселко и Мороза

маселко

Парламент избрал двух членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, Роман Маселко на рейтинговом голосовании набрал 203 голоса, а Николай Мороз набрал 291 голос.

"На финанльном голосовании (сразу за двух кандидатов) ЗА -258 депутатов.

По фракциям:

СН - 181;
ЄС- 21;
Батьківщина - 14;
Платформа за життя та мир - 18;
За майбутнє - 2;
Голос - 9;
Довіра - 0;
Відновлення України - 1;
Внефракционные – 12, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее музыкант Положинский призвал ВР назначить адвоката Маселко членом Высшего совета правосудия. Поддержать кандидатуру также призвал украинский режиссер Олег Сенцов.

Также читайте: В случае аварии на ЗАЭС пострадает не только Украина, но и вся Европа и Азия, - заявление ВР

ВР (29286) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+39
Щодо Маселка, то це добра новина. Сподіваюсь.
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15.08.2022 14:34 Ответить
+31
Поміняє. Чи тобі "какая разніца"?
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15.08.2022 14:33 Ответить
+20
Гарна новина.
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15.08.2022 14:35 Ответить
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Так бьются, вроде это что то поменяет в правосудии Украины?
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15.08.2022 14:30 Ответить
Поміняє. Чи тобі "какая разніца"?
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15.08.2022 14:33 Ответить
Йому пох, він москаль...
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15.08.2022 23:40 Ответить
Без коренных изменений в нашем недоделанном "правосудии" нам больше денег не дадут. Спонсоры уже немного устали от наших многолетних обещалок и схематоза, а сейчас ещё и списывания всего подряд на войну. Поэтому новых, более-менее достойных людей всё-таки придётся заводить, хотя тормозить их деятельность будут системно и со знанием дела
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15.08.2022 14:36 Ответить
Саме таке як маємо "недоделанное правосудие" створила українська законодавча і виконавча влада за активної участі наших " мудрих" виборців. І саме таке правосуддя усі влади використовували у своїх інтересах, а коли треба було відвернути увагу від провладних провалів згадували про недосконалість і заангажованість цієї системи.
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15.08.2022 20:54 Ответить
Открою вам важную тайну. Только больше никому, рот на замок. ОДИН В ПОЛЕ ВОИН! Но русне этого не понять, поскольку они - примитивная цивилизация-муравейник. Историю творят только личности. "Муравейники" способны на цивилизационный прорыв лишь в одном случае: если их муравейник возглавляет личность. Но это ненадолго. После личности муравейник всегда возглавляет посредственность, которая уничтожает цивилизационные плоды/прорывы деятельности личности.

Внимательно наблюдаем, кто возглавит Китай после Си.
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15.08.2022 14:45 Ответить
..и какой "цивилизационный прорыв" по вашему устроил Си?

вы немножко в экономику умеете?
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15.08.2022 17:33 Ответить
після розорення мурашник перебирається на нове місце. Так і бабуїнські племена віками шастають по Європі і ніяк не можуть пристосуватись
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15.08.2022 18:00 Ответить
Вольдемар Вольдемарович, це прозорий натяк на владімір владімирича і його роль, як особистості в "проривах" про которий він марить на всіляких СанктПетербуржських та Валдайських форумах?!
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15.08.2022 18:51 Ответить
Змінять - тут без варіантів. Хто буде тормозити - значить не безпричинно , а з метою руйнування державності
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15.08.2022 18:21 Ответить
Щодо Маселка, то це добра новина. Сподіваюсь.
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15.08.2022 14:34 Ответить
Гарна новина.
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15.08.2022 14:35 Ответить
А хто такий Микол Мороз ?
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15.08.2022 14:35 Ответить
Микола Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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15.08.2022 15:54 Ответить
Хто такий Микол Мороз? дермако-татаровський, чи все ж таки хоча би не їхній смерд?
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15.08.2022 14:36 Ответить
Во во вот и вся реформа чей "смерд" будет. Так и останется на "смердах" все правосудие.
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16.08.2022 07:52 Ответить
а что это за Платформа за життя та мир?
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15.08.2022 14:44 Ответить
"...14 квітня фракція ОПЗЖ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ призупинила діяльність, нардепи не планували оскаржувати це рішення, і заявили, що працюватимуть як позафракційніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%95-7 [7] . Натомість 21 квітня більшість колишніх нардепів фракції створили у ВРУ депутатську групу «Платформа за життя та мир» під керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Бойка .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F#cite_note-8 [8..."
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15.08.2022 15:23 Ответить
Перефарбовані в черговий раз регіонали, любітєлі ВіктарФьодорича.
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15.08.2022 16:21 Ответить
Якщо до цих пір не зломили (сподіваюсь), то вже не вийде; певно, людина принципова.
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15.08.2022 15:06 Ответить
В добрый час пан Маселко! Вам будет очень трудно,но очистить гадюшник .необходимо.
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15.08.2022 14:56 Ответить
Мороз Микола Володимирович

доцент, кандидат юридичних наук, НЮУ ім. Ярослава Мудрого (кафедра цивільного права)

Питання щодо походження коштів на задеклароване майно Сумніви в політичній нейтральності
1. За даними https://public.nazk.gov.ua/documents/3bfb6749-b461-4b33-9703-432b543ea62a декларації у 2011 році кандидат придбав квартиру у м. Харків площею 54,4 кв. м вартістю 350 000 грн (майже 44 000 доларів за https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/2011-10-27/ тодішнім курсом ). Через рік, у 2012, кандидат придбав нове авто MERCEDES-BENZ ML 250 CDI вартістю 512 569 грн (понад 64 000 доларів за https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/2012-11-01/ тодішнім курсом ). Отже, впродовж одного року кандидат здійснив видатків на майже 110 тисяч доларів.

Разом з тим, сукупний дохід за 2005-2012 роки склав лише 236 000 грн, або ж приблизно 30 тисяч доларів за https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/2012-12-31/ тодішнім курсом . У період між 2007 та 2011 роками у кандидата є лише п'ять місяців страхового стажу. У цей час на утриманні кандидата перебували двоє неповнолітніх дітей. Таким чином, походження коштів для купівлі квартири і автомобіля потребує пояснень.

2. Згідно з https://drive.google.com/file/d/1Y8YtjSg2mQ1HCJN_eO5iYNE5bMsnN_WK/view?usp=sharing даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на матір кандидата зареєстрована половина квартири у новобудові у м. Харків. https://drive.google.com/file/d/1n9J4RxxqOMQOmJla7uj57YCwMHPmuNj7/view?usp=sharing Власником іншої квартири у цьому є будинку є батько кандидата. У автобіографії кандидат вказав, що його батько є пенсіонером, а його матір працює лікарем терапевтом в м. Мала Виска на Кіровоградщині. Походження коштів на придбання квартир потребує пояснень. Зважаючи на те, що батьки кандидата проживають у м. Мала Виска Кіровоградського району, можна припустити, що квартири купувались за кошти кандидата та були оформлені на його батьків.

3. У автобіографії кандидат вказав, що з 2004 по 2007 роки працював виконавчим директором ТОВ "Норма-Харків". У цей час співзасновниками фірми були Зіновій Снєжко та Олександр Спектор. Останнього медіа підозрюють у рейдерстві. Відомо про щонайменше два https://crime.fakty.ua/14666-predsedatelya-pravleniya-oao-dneprodzerzhinskij-rechnoj-port-aleksandra-spektora-zakazal-byvshij-specnazovec-biznes-interesy-kotorogo-peresekalis-s-interesami-postradavshego замахи на нього, а місцеві ЗМІ звинувачували його фірму "Норма" (мережа аптек) у торгівлі https://gorod.dp.ua/news/15564 наркотиками . Імовірно, що "Норма-Харків", через засновників була афілійованою з дніпродзержинською "Нормою", якою досі володіють Спектор-Снєжко.

4. Кандидат https://posipaky.info/minion/292190 був помічником народного депутата https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/photos/a.1617708965171990/1892428014366749/?type=3 Косінова Станіслава Анатолійовича (2002-2006). У цей же час він очолював благодійний фонд "Харківські правові ініціативи", який згодом змінив назву на БФ "Фонд Станіслава Косінова". Сам Косінов у 2020 році був обраний до Харківської облради від "БЛОКУ КЕРНЕСА - УСПІШНИЙ ХАРКІВ!".
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15.08.2022 15:08 Ответить
А що то знов за якась " платхформа"? Таки правда - воно не тоне.

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15.08.2022 15:12 Ответить
довіра.за майбутнє-відходи жопаблока,насмішка над вимученим народом.На сьогодні,приємна новина Маселко і то99%.
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15.08.2022 15:58 Ответить
"Платформа за життя та мир"??? Заборонили ОПЗЖ кажете? Ну-ну...
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15.08.2022 16:24 Ответить
Микола Мороз такий же злодій як і більшісь в ВР. Тому він набра 291 голос в порівнянні з Романом маселко якмй набрав 203 голоса.
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15.08.2022 16:37 Ответить
Як говорить єврейська мудрість, - Якщо свіжий огірок покласти в бочку з кислими огірками,то він швидко зкисне -
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15.08.2022 18:58 Ответить
Как показательно голосовали)))
В очередной раз видно, что моносброда уже нет---больше 180 голосов они давно уже не дают
И самое интересное---бене и зеко нормальные люди в ВРП не нужны : замайбах-2голоса, недовира 0 !!!!
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15.08.2022 19:14 Ответить
ЕДИНСТВЕННАЯ фракция, которая в ПОЛНОМ составе проголосовала "за"--ЕС!. Но барыга все равно Порошенко!
Тупые буратины...
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15.08.2022 19:33 Ответить
скоро все увидим
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15.08.2022 22:50 Ответить
 
 