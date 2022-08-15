Членами Вищої ради правосуддя обрано Маселка та Мороза
Парламент обрав двох членів Вищої ради правосуддя.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Роман Маселко на рейтинговому голосуванні набрав 203 голоси, а Микола Мороз набрав 291 голос.
"На фінанльному голосуванні (одразу за двох кандидатів) ЗА -258 депутатів.
По фракціям:
СН - 181;
ЄС- 21;
Батьківщина - 14;
Платформа за життя та мир - 18;
За майбутнє - 2;
Голос - 9;
Довіра - 0;
Відновлення України - 1;
Позафракційні - 12, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше музикант Положинський закликав ВР призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя. Підтримати кандидатуру також закликав український режисер Олег Сенцов.
Топ коментарі
+39 Олексій Симчук
показати весь коментар15.08.2022 14:34 Відповісти Посилання
+31 Олексій Симчук
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+20 Харьков Сумской
показати весь коментар15.08.2022 14:35 Відповісти Посилання
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Внимательно наблюдаем, кто возглавит Китай после Си.
вы немножко в экономику умеете?
доцент, кандидат юридичних наук, НЮУ ім. Ярослава Мудрого (кафедра цивільного права)
Питання щодо походження коштів на задеклароване майно Сумніви в політичній нейтральності
1. За даними https://public.nazk.gov.ua/documents/3bfb6749-b461-4b33-9703-432b543ea62a декларації у 2011 році кандидат придбав квартиру у м. Харків площею 54,4 кв. м вартістю 350 000 грн (майже 44 000 доларів за https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/2011-10-27/ тодішнім курсом ). Через рік, у 2012, кандидат придбав нове авто MERCEDES-BENZ ML 250 CDI вартістю 512 569 грн (понад 64 000 доларів за https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/2012-11-01/ тодішнім курсом ). Отже, впродовж одного року кандидат здійснив видатків на майже 110 тисяч доларів.
Разом з тим, сукупний дохід за 2005-2012 роки склав лише 236 000 грн, або ж приблизно 30 тисяч доларів за https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/2012-12-31/ тодішнім курсом . У період між 2007 та 2011 роками у кандидата є лише п'ять місяців страхового стажу. У цей час на утриманні кандидата перебували двоє неповнолітніх дітей. Таким чином, походження коштів для купівлі квартири і автомобіля потребує пояснень.
2. Згідно з https://drive.google.com/file/d/1Y8YtjSg2mQ1HCJN_eO5iYNE5bMsnN_WK/view?usp=sharing даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на матір кандидата зареєстрована половина квартири у новобудові у м. Харків. https://drive.google.com/file/d/1n9J4RxxqOMQOmJla7uj57YCwMHPmuNj7/view?usp=sharing Власником іншої квартири у цьому є будинку є батько кандидата. У автобіографії кандидат вказав, що його батько є пенсіонером, а його матір працює лікарем терапевтом в м. Мала Виска на Кіровоградщині. Походження коштів на придбання квартир потребує пояснень. Зважаючи на те, що батьки кандидата проживають у м. Мала Виска Кіровоградського району, можна припустити, що квартири купувались за кошти кандидата та були оформлені на його батьків.
3. У автобіографії кандидат вказав, що з 2004 по 2007 роки працював виконавчим директором ТОВ "Норма-Харків". У цей час співзасновниками фірми були Зіновій Снєжко та Олександр Спектор. Останнього медіа підозрюють у рейдерстві. Відомо про щонайменше два https://crime.fakty.ua/14666-predsedatelya-pravleniya-oao-dneprodzerzhinskij-rechnoj-port-aleksandra-spektora-zakazal-byvshij-specnazovec-biznes-interesy-kotorogo-peresekalis-s-interesami-postradavshego замахи на нього, а місцеві ЗМІ звинувачували його фірму "Норма" (мережа аптек) у торгівлі https://gorod.dp.ua/news/15564 наркотиками . Імовірно, що "Норма-Харків", через засновників була афілійованою з дніпродзержинською "Нормою", якою досі володіють Спектор-Снєжко.
4. Кандидат https://posipaky.info/minion/292190 був помічником народного депутата https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/photos/a.1617708965171990/1892428014366749/?type=3 Косінова Станіслава Анатолійовича (2002-2006). У цей же час він очолював благодійний фонд "Харківські правові ініціативи", який згодом змінив назву на БФ "Фонд Станіслава Косінова". Сам Косінов у 2020 році був обраний до Харківської облради від "БЛОКУ КЕРНЕСА - УСПІШНИЙ ХАРКІВ!".
В очередной раз видно, что моносброда уже нет---больше 180 голосов они давно уже не дают
И самое интересное---бене и зеко нормальные люди в ВРП не нужны : замайбах-2голоса, недовира 0 !!!!
Тупые буратины...