Членами Вищої ради правосуддя обрано Маселка та Мороза

Парламент обрав двох членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Роман Маселко на рейтинговому голосуванні набрав 203 голоси, а Микола Мороз набрав 291 голос.

"На фінанльному голосуванні (одразу за двох кандидатів) ЗА -258 депутатів.



По фракціям:



СН - 181;

ЄС- 21;

Батьківщина - 14;

Платформа за життя та мир - 18;

За майбутнє - 2;

Голос - 9;

Довіра - 0;

Відновлення України - 1;

Позафракційні - 12, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше музикант Положинський закликав ВР призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя. Підтримати кандидатуру також закликав український режисер Олег Сенцов.

Читайте: Якщо "Слуги народу" хочуть реальної реформи судової системи - слід почати з призначення Маселка членом ВРП, - Бутусов