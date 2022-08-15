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Новини
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Членами Вищої ради правосуддя обрано Маселка та Мороза

маселко

Парламент обрав двох членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Роман Маселко на рейтинговому голосуванні набрав 203 голоси, а Микола Мороз набрав 291 голос.

"На фінанльному голосуванні (одразу за двох кандидатів) ЗА -258 депутатів.

По фракціям:

СН - 181;
ЄС- 21;
Батьківщина - 14;
Платформа за життя та мир - 18;
За майбутнє - 2;
Голос - 9;
Довіра - 0;
Відновлення України - 1;
Позафракційні - 12, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше музикант Положинський закликав ВР призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя. Підтримати кандидатуру також закликав український режисер Олег Сенцов.

Читайте: Якщо "Слуги народу" хочуть реальної реформи судової системи - слід почати з призначення Маселка членом ВРП, - Бутусов

Автор: 

ВР (15047) Вища рада правосуддя (583) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+39
Щодо Маселка, то це добра новина. Сподіваюсь.
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15.08.2022 14:34 Відповісти
+31
Поміняє. Чи тобі "какая разніца"?
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15.08.2022 14:33 Відповісти
+20
Гарна новина.
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15.08.2022 14:35 Відповісти
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Так бьются, вроде это что то поменяет в правосудии Украины?
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15.08.2022 14:30 Відповісти
Поміняє. Чи тобі "какая разніца"?
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15.08.2022 14:33 Відповісти
Йому пох, він москаль...
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15.08.2022 23:40 Відповісти
Без коренных изменений в нашем недоделанном "правосудии" нам больше денег не дадут. Спонсоры уже немного устали от наших многолетних обещалок и схематоза, а сейчас ещё и списывания всего подряд на войну. Поэтому новых, более-менее достойных людей всё-таки придётся заводить, хотя тормозить их деятельность будут системно и со знанием дела
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15.08.2022 14:36 Відповісти
Саме таке як маємо "недоделанное правосудие" створила українська законодавча і виконавча влада за активної участі наших " мудрих" виборців. І саме таке правосуддя усі влади використовували у своїх інтересах, а коли треба було відвернути увагу від провладних провалів згадували про недосконалість і заангажованість цієї системи.
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15.08.2022 20:54 Відповісти
Открою вам важную тайну. Только больше никому, рот на замок. ОДИН В ПОЛЕ ВОИН! Но русне этого не понять, поскольку они - примитивная цивилизация-муравейник. Историю творят только личности. "Муравейники" способны на цивилизационный прорыв лишь в одном случае: если их муравейник возглавляет личность. Но это ненадолго. После личности муравейник всегда возглавляет посредственность, которая уничтожает цивилизационные плоды/прорывы деятельности личности.

Внимательно наблюдаем, кто возглавит Китай после Си.
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15.08.2022 14:45 Відповісти
..и какой "цивилизационный прорыв" по вашему устроил Си?

вы немножко в экономику умеете?
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15.08.2022 17:33 Відповісти
після розорення мурашник перебирається на нове місце. Так і бабуїнські племена віками шастають по Європі і ніяк не можуть пристосуватись
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15.08.2022 18:00 Відповісти
Вольдемар Вольдемарович, це прозорий натяк на владімір владімирича і його роль, як особистості в "проривах" про которий він марить на всіляких СанктПетербуржських та Валдайських форумах?!
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15.08.2022 18:51 Відповісти
Змінять - тут без варіантів. Хто буде тормозити - значить не безпричинно , а з метою руйнування державності
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15.08.2022 18:21 Відповісти
Щодо Маселка, то це добра новина. Сподіваюсь.
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15.08.2022 14:34 Відповісти
Гарна новина.
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15.08.2022 14:35 Відповісти
А хто такий Микол Мороз ?
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15.08.2022 14:35 Відповісти
Микола Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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15.08.2022 15:54 Відповісти
Хто такий Микол Мороз? дермако-татаровський, чи все ж таки хоча би не їхній смерд?
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15.08.2022 14:36 Відповісти
Во во вот и вся реформа чей "смерд" будет. Так и останется на "смердах" все правосудие.
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16.08.2022 07:52 Відповісти
а что это за Платформа за життя та мир?
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15.08.2022 14:44 Відповісти
"...14 квітня фракція ОПЗЖ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ призупинила діяльність, нардепи не планували оскаржувати це рішення, і заявили, що працюватимуть як позафракційніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%95-7 [7] . Натомість 21 квітня більшість колишніх нардепів фракції створили у ВРУ депутатську групу «Платформа за життя та мир» під керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Бойка .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F#cite_note-8 [8..."
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15.08.2022 15:23 Відповісти
Перефарбовані в черговий раз регіонали, любітєлі ВіктарФьодорича.
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15.08.2022 16:21 Відповісти
Якщо до цих пір не зломили (сподіваюсь), то вже не вийде; певно, людина принципова.
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15.08.2022 15:06 Відповісти
В добрый час пан Маселко! Вам будет очень трудно,но очистить гадюшник .необходимо.
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15.08.2022 14:56 Відповісти
Мороз Микола Володимирович

доцент, кандидат юридичних наук, НЮУ ім. Ярослава Мудрого (кафедра цивільного права)

Питання щодо походження коштів на задеклароване майно Сумніви в політичній нейтральності
1. За даними https://public.nazk.gov.ua/documents/3bfb6749-b461-4b33-9703-432b543ea62a декларації у 2011 році кандидат придбав квартиру у м. Харків площею 54,4 кв. м вартістю 350 000 грн (майже 44 000 доларів за https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/2011-10-27/ тодішнім курсом ). Через рік, у 2012, кандидат придбав нове авто MERCEDES-BENZ ML 250 CDI вартістю 512 569 грн (понад 64 000 доларів за https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/2012-11-01/ тодішнім курсом ). Отже, впродовж одного року кандидат здійснив видатків на майже 110 тисяч доларів.

Разом з тим, сукупний дохід за 2005-2012 роки склав лише 236 000 грн, або ж приблизно 30 тисяч доларів за https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/2012-12-31/ тодішнім курсом . У період між 2007 та 2011 роками у кандидата є лише п'ять місяців страхового стажу. У цей час на утриманні кандидата перебували двоє неповнолітніх дітей. Таким чином, походження коштів для купівлі квартири і автомобіля потребує пояснень.

2. Згідно з https://drive.google.com/file/d/1Y8YtjSg2mQ1HCJN_eO5iYNE5bMsnN_WK/view?usp=sharing даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на матір кандидата зареєстрована половина квартири у новобудові у м. Харків. https://drive.google.com/file/d/1n9J4RxxqOMQOmJla7uj57YCwMHPmuNj7/view?usp=sharing Власником іншої квартири у цьому є будинку є батько кандидата. У автобіографії кандидат вказав, що його батько є пенсіонером, а його матір працює лікарем терапевтом в м. Мала Виска на Кіровоградщині. Походження коштів на придбання квартир потребує пояснень. Зважаючи на те, що батьки кандидата проживають у м. Мала Виска Кіровоградського району, можна припустити, що квартири купувались за кошти кандидата та були оформлені на його батьків.

3. У автобіографії кандидат вказав, що з 2004 по 2007 роки працював виконавчим директором ТОВ "Норма-Харків". У цей час співзасновниками фірми були Зіновій Снєжко та Олександр Спектор. Останнього медіа підозрюють у рейдерстві. Відомо про щонайменше два https://crime.fakty.ua/14666-predsedatelya-pravleniya-oao-dneprodzerzhinskij-rechnoj-port-aleksandra-spektora-zakazal-byvshij-specnazovec-biznes-interesy-kotorogo-peresekalis-s-interesami-postradavshego замахи на нього, а місцеві ЗМІ звинувачували його фірму "Норма" (мережа аптек) у торгівлі https://gorod.dp.ua/news/15564 наркотиками . Імовірно, що "Норма-Харків", через засновників була афілійованою з дніпродзержинською "Нормою", якою досі володіють Спектор-Снєжко.

4. Кандидат https://posipaky.info/minion/292190 був помічником народного депутата https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/photos/a.1617708965171990/1892428014366749/?type=3 Косінова Станіслава Анатолійовича (2002-2006). У цей же час він очолював благодійний фонд "Харківські правові ініціативи", який згодом змінив назву на БФ "Фонд Станіслава Косінова". Сам Косінов у 2020 році був обраний до Харківської облради від "БЛОКУ КЕРНЕСА - УСПІШНИЙ ХАРКІВ!".
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15.08.2022 15:08 Відповісти
А що то знов за якась " платхформа"? Таки правда - воно не тоне.

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15.08.2022 15:12 Відповісти
довіра.за майбутнє-відходи жопаблока,насмішка над вимученим народом.На сьогодні,приємна новина Маселко і то99%.
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15.08.2022 15:58 Відповісти
"Платформа за життя та мир"??? Заборонили ОПЗЖ кажете? Ну-ну...
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15.08.2022 16:24 Відповісти
Микола Мороз такий же злодій як і більшісь в ВР. Тому він набра 291 голос в порівнянні з Романом маселко якмй набрав 203 голоса.
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15.08.2022 16:37 Відповісти
Як говорить єврейська мудрість, - Якщо свіжий огірок покласти в бочку з кислими огірками,то він швидко зкисне -
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15.08.2022 18:58 Відповісти
Как показательно голосовали)))
В очередной раз видно, что моносброда уже нет---больше 180 голосов они давно уже не дают
И самое интересное---бене и зеко нормальные люди в ВРП не нужны : замайбах-2голоса, недовира 0 !!!!
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15.08.2022 19:14 Відповісти
ЕДИНСТВЕННАЯ фракция, которая в ПОЛНОМ составе проголосовала "за"--ЕС!. Но барыга все равно Порошенко!
Тупые буратины...
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15.08.2022 19:33 Відповісти
скоро все увидим
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15.08.2022 22:50 Відповісти
 
 