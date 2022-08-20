Войска РФ продолжают наступательные действия на Донецком направлении и сосредотачивают основные усилия на Бахмутском, - сводка Генштаба

На Запорожском направлении войска РФ пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 20.08.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут сто семьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск Вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации на границе нашего государства не обнаружены.

Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Российские оккупанты обстреливали из минометов подразделения наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

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На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Совершил обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасовка, Большие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги.

Враг нанес авиационные удары возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку недалеко от Русских Тишков и Золочева.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Долгенькое. Нанес авиаудар возле Залимана.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка-Новодмитровка, Сулиговка-Новодмитровка, Бражковка-Вернополье и Долгенькое-Курулька. Как результат, наши воины нанесли противнику потери и отбросили его обратно.

На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.

На Краматорском направлении совершал обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звановки и Райгородка. Нанес авиационный удар недалеко от Ивано-Дарьевки.

Захватчики пытались вести наступление на направлениях Спорное-Ивано-Дарьевка и Николаевка-Выемка, безуспешно.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.

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Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, Гладосово – Кодема, успеха не имели, получили жесткий отпор.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Нанес авиационные удари вблизи Водяного и Марьинки.

Вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Зализнычного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

Совершал обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Ведет наступательные действия в направлении Васильки – Благодатное.

Корабельная группировка противника в готовности к применению держит два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сводке.