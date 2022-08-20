Войска РФ продолжают наступательные действия на Донецком направлении и сосредотачивают основные усилия на Бахмутском, - сводка Генштаба
На Запорожском направлении войска РФ пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 20.08.2022, передает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине! Идут сто семьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск Вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации на границе нашего государства не обнаружены.
Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.
На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.
Российские оккупанты обстреливали из минометов подразделения наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Совершил обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасовка, Большие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги.
Враг нанес авиационные удары возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку недалеко от Русских Тишков и Золочева.
На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Долгенькое. Нанес авиаудар возле Залимана.
Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка-Новодмитровка, Сулиговка-Новодмитровка, Бражковка-Вернополье и Долгенькое-Курулька. Как результат, наши воины нанесли противнику потери и отбросили его обратно.
На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.
На Краматорском направлении совершал обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звановки и Райгородка. Нанес авиационный удар недалеко от Ивано-Дарьевки.
Захватчики пытались вести наступление на направлениях Спорное-Ивано-Дарьевка и Николаевка-Выемка, безуспешно.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.
Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, Гладосово – Кодема, успеха не имели, получили жесткий отпор.
На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Нанес авиационные удари вблизи Водяного и Марьинки.
Вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.
На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел.
На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Зализнычного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.
На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.
Совершал обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Ведет наступательные действия в направлении Васильки – Благодатное.
Корабельная группировка противника в готовности к применению держит два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сводке.
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гатять і гатять
боже, бережи наших захисників, а цих тарганів членистоногих покарай, щоб вони уже всі передохли
просте питання: "жорстка відсіч" - це що таке? воно чимось відрізняється від просто "відсічі"? буває ще "м'яка відсіч"??
20 серпня, 12:50
Читати всім новий блог Тома Купера!!! Там:
- про дипломатичний момент, https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/putin-hotiv-zahopiti-bilshu-chastinu-ukrajini-ta-vbiti-zelenskogo-ostanni-novini-50263568.html оскільки свого роду «топ-новиною» останніх днів була велика стаття у «Вашингтон пост», яка звинувачує Зеленського в тому , що він відмовлявся сприйняти загрозу російського вторгнення досить серйозно і, таким чином, провалив підготовку України до цієї війни;
- про злочини касапів з вбивством «більше 300 українських бойовиків»; що в ********* словнику з'явилися такі терміни, як «воєнізовані українські діти» та «українські екстремістські пенсіонери»;
-про стан справ на фронті, зокрема, на напрямказ Харківсько-Ізюмському, в Донецькі області, в Запорізькій області, Херсонській області.
Том Купер робить висновки стану фронту, для прикладу: "росіяни заявляли про взяття Зайцева вже 4−5 разів, але насправді захист однієї тільки Вершини залишається для них серйозною проблемою. Іншими словами: перспективи швидкого наступу росіян на Бахмут і далі зараз дуже мізерні"
Вів безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка - Майорськ, Спартак - Опитне, Донецьк - Піски, Старомихайлівка - Первомайське"
что то не сходится. новомихайловка намного в стороне от первомайского, и между нею и первомайским еще невельское. если они наступали на первомайское, значит невельское уже захвачено? и если наступление уже идет на первомайское, то получается пески уже захвачены? в таком случае какое безуспешное наступление рашисты могли вести из донецка на пески?
https://www.youtube.com/watch?v=JmUpm2Ly8xY БІЙ ЗА ПІСКИ Хто контролює село під Донецьком?| "Невигадані історії" від Ольги Калиновської на 5-му
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