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Новости Война
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Войска РФ продолжают наступательные действия на Донецком направлении и сосредотачивают основные усилия на Бахмутском, - сводка Генштаба

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На Запорожском направлении войска РФ пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 20.08.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут сто семьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск Вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации на границе нашего государства не обнаружены.

Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Российские оккупанты обстреливали из минометов подразделения наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

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На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Совершил обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасовка, Большие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги.

Враг нанес авиационные удары возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку недалеко от Русских Тишков и Золочева.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Долгенькое. Нанес авиаудар возле Залимана.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка-Новодмитровка, Сулиговка-Новодмитровка, Бражковка-Вернополье и Долгенькое-Курулька. Как результат, наши воины нанесли противнику потери и отбросили его обратно.

На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.

На Краматорском направлении совершал обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звановки и Райгородка. Нанес авиационный удар недалеко от Ивано-Дарьевки.

Захватчики пытались вести наступление на направлениях Спорное-Ивано-Дарьевка и Николаевка-Выемка, безуспешно.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.

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Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, Гладосово – Кодема, успеха не имели, получили жесткий отпор.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Нанес авиационные удари вблизи Водяного и Марьинки.

Вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Зализнычного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

Совершал обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Ведет наступательные действия в направлении Васильки – Благодатное.

Корабельная группировка противника в готовности к применению держит два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сводке.

Автор: 

Генштаб ВС (6567)


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Топ комментарии
+7
лізуть, лізуть і лізуть
гатять і гатять
боже, бережи наших захисників, а цих тарганів членистоногих покарай, щоб вони уже всі передохли
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20.08.2022 19:03 Ответить
+5
і що? сьогодні (чи те було вчора?) обійшлося без часткових успіхів?

просте питання: "жорстка відсіч" - це що таке? воно чимось відрізняється від просто "відсічі"? буває ще "м'яка відсіч"??
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20.08.2022 19:06 Ответить
+4
Надо еще пару беспилотников в Крым запустить. Мы беспилотник запустили, они село захватили. Норм.
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20.08.2022 19:16 Ответить
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лізуть, лізуть і лізуть
гатять і гатять
боже, бережи наших захисників, а цих тарганів членистоногих покарай, щоб вони уже всі передохли
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20.08.2022 19:03 Ответить
і що? сьогодні (чи те було вчора?) обійшлося без часткових успіхів?

просте питання: "жорстка відсіч" - це що таке? воно чимось відрізняється від просто "відсічі"? буває ще "м'яка відсіч"??
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20.08.2022 19:06 Ответить
Скорее всего успех был даже не частичный раз вели наступление от Бражковки .Всего с неделю назад генштаб хвалился что отбил этот и ещё несколько нп на том направлении такие как Довгеньке и та же Сулиговка а,вчера писал в сводках ,что противник ведёт наступление от Сулиговки на Дибровное сегодня ,что уже от Бражковки на Вернополье .И действительно если посмотреть на карту боевых действий то те же Сулиговка и Довгенькое снова в зоне контроля оккупантов .Бражковка пока нет но если генштаб пишет ,что противник уже оттуда ведёт наступление значит она им уже занята ,а на картах ещё не успели позначить.Генштаб в своих сводках не любит писать о потере какого либо нп и узнать это можно постфактум из какого либо стороннего источника
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20.08.2022 19:37 Ответить
а давай ссылку где Генштаб хвалился бражковкой, сулиговкой и довгеньким?
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20.08.2022 20:20 Ответить
Примерно неделю может чуть больше назад здесь же на цензоре была статья о том ,что наши войска пошли в контрнаступление на изюмском направлении и отбили эти населённые пункты после того как противник снял оттуда часть войск и перекинул под Херсон.И карта Deep State донедавна показывала ,что Довгеньке ,Сулиговка ,Бражковка и ещё некоторые нп снова под контролем украинских войск. Всё изменилось буквально 3 дня назад ,а вчера и Сулиговка оказалась в зоне оккупации .Можешь карту посмотреть :Бражковка пока ещё там обозначена как нп под контролем Украины но раз противник оттуда ведёт наступление значит завтра всё изменится
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20.08.2022 20:31 Ответить
Сулигівка вже місяців три як окупована, і ніде особисто я не зустрічав інфу про те, що наші відбили Довгеньке і Бражківку, хоча не пропустив ні одного зведення.
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20.08.2022 20:46 Ответить
До речі, вже два дні, як кокошников не повідомляє про "асвабаждєніє" нових населених пунктів.
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20.08.2022 20:48 Ответить
Це кацапський бот.
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20.08.2022 23:01 Ответить
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20.08.2022 19:12 Ответить
Надо еще пару беспилотников в Крым запустить. Мы беспилотник запустили, они село захватили. Норм.
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20.08.2022 19:16 Ответить
Это уже оказывается деза была вкинута во все сми о нашем контрнаступлении на юге ,чтобы противник прослушивая их запаниковал и стал перекидывать туда войска .По крайней мере жданов так говорит у себя на ютуб канале ,что теперь войска противника там отрезаны от снабжения и в ловушке
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20.08.2022 19:42 Ответить
https://nv.ua/ukr/opinion/viyskoviy-ekspert-tom-kuper-pro-naygaryachishi-tochki-na-fronti-analiz-boyovih-diy-novini-ukrajini-50264411.html Том Купер, австрійський військовий аналітик: Що відбувається у найгарячіших точках на російсько-українському фронті?
20 серпня, 12:50
Читати всім новий блог Тома Купера!!! Там:
- про дипломатичний момент, https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/putin-hotiv-zahopiti-bilshu-chastinu-ukrajini-ta-vbiti-zelenskogo-ostanni-novini-50263568.html оскільки свого роду «топ-новиною» останніх днів була велика стаття у «Вашингтон пост», яка звинувачує Зеленського в тому , що він відмовлявся сприйняти загрозу російського вторгнення досить серйозно і, таким чином, провалив підготовку України до цієї війни;
- про злочини касапів з вбивством «більше 300 українських бойовиків»; що в ********* словнику з'явилися такі терміни, як «воєнізовані українські діти» та «українські екстремістські пенсіонери»;
-про стан справ на фронті, зокрема, на напрямказ Харківсько-Ізюмському, в Донецькі області, в Запорізькій області, Херсонській області.
Том Купер робить висновки стану фронту, для прикладу: "росіяни заявляли про взяття Зайцева вже 4−5 разів, але насправді захист однієї тільки Вершини залишається для них серйозною проблемою. Іншими словами: перспективи швидкого наступу росіян на Бахмут і далі зараз дуже мізерні"
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20.08.2022 19:50 Ответить
Они специально нагнетали ,чтобы рашисты в Херсон нагнали еще больше вооруженных до зубов убийц⁉️Нет уже никакой надежды достали брехуны подоляк ,аферистович и все "эксперты "
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20.08.2022 19:58 Ответить
"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій"."На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку." Як пов"язуються ці два речення? Чи може зведення Генштабу дописує аристович?
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20.08.2022 21:10 Ответить
"На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського. Завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар'їнки.

Вів безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка - Майорськ, Спартак - Опитне, Донецьк - Піски, Старомихайлівка - Первомайське"

что то не сходится. новомихайловка намного в стороне от первомайского, и между нею и первомайским еще невельское. если они наступали на первомайское, значит невельское уже захвачено? и если наступление уже идет на первомайское, то получается пески уже захвачены? в таком случае какое безуспешное наступление рашисты могли вести из донецка на пески?
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20.08.2022 21:28 Ответить
ищи предателей в шайке зэ
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20.08.2022 21:31 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.08.2022 21:53 Ответить
Дивитись всім:

https://www.youtube.com/watch?v=JmUpm2Ly8xY БІЙ ЗА ПІСКИ Хто контролює село під Донецьком?| "Невигадані історії" від Ольги Калиновської на 5-му
Початок о 19:00
Анснс, уривками - в кожному поточному випуску новин на 5-му.
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21.08.2022 14:34 Ответить
 
 