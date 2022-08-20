Российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн, - Сенкевич

Российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"По состоянию на сегодняшний день, российские оккупанты нанесли разрушение Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта", - написал Сенкевич.

Он отметил, что всего зафиксировано около 1500 обращений от жителей города по поводу повреждений жилых домов.

"Сегодня работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить людям жилье и подготовить его к зиме", – написал он.

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Сенкевич также сообщил, что в результате обстрела города в ночь с пятницы на субботу никто не пострадал, однако около 3:00 повреждения получили шесть жилых домов, в которых выбито более 60 окон.

"По данным военной администрации, российские террористы нанесли удар по городу ракетами типа С-300", – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что около 3:00 в Николаеве слышны мощные взрывы.

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