РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5600 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 286 9

Российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн, - Сенкевич

миколаїв

Российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"По состоянию на сегодняшний день, российские оккупанты нанесли разрушение Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта", - написал Сенкевич.

Он отметил, что всего зафиксировано около 1500 обращений от жителей города по поводу повреждений жилых домов.

"Сегодня работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить людям жилье и подготовить его к зиме", – написал он.

Читайте также: Ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Под обстрелами и населенные пункты области, - ОВА

Сенкевич также сообщил, что в результате обстрела города в ночь с пятницы на субботу никто не пострадал, однако около 3:00 повреждения получили шесть жилых домов, в которых выбито более 60 окон.

"По данным военной администрации, российские террористы нанесли удар по городу ракетами типа С-300", – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что около 3:00 в Николаеве слышны мощные взрывы.

Читайте также: В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

Автор: 

Николаев (2162) Сенкевич Александр (188) разрушение (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путiнськi загарбникi ще гiрше, нiж гiтлерiвськi в 1941-1943.
показать весь комментарий
20.08.2022 20:23 Ответить
злочини проти людства не порівнюються..це трагедії
показать весь комментарий
20.08.2022 20:30 Ответить
та їх ЗЄльоні пособники, які здали Чонгар та Перекоп !
показать весь комментарий
20.08.2022 20:34 Ответить
только зеркальные ответы угомонят фантазии кацапских фельдмаршалов..
показать весь комментарий
20.08.2022 20:24 Ответить
Слов'янськ -- Бахмут -- Покровськ кацапи візьмуть -- Зеля, ***** в дупу не глядучи залізе!
Щось змінюйте найшвидше на Банковій -- "бо лихо вам буде"!
Наступ продовжується -- як би там не було...
показать весь комментарий
20.08.2022 20:26 Ответить
Надоел,пшло вон
показать весь комментарий
20.08.2022 20:40 Ответить
сосали цифру з члена чи з дупи?мождиво кацапських... при тотальних бомбардуваннях і руйнуваннях ущерб 813 : 40,3 = 20 лімонів баксів, для такого міста це легка підйо.... бка, ціна 3-4 танків(не американських) можна "посміхатись"... Хата одного Вадатурського уже половина, а може й цілий танк... Хто цифри рахує, близорукий чи взагалі сліпа ***... дь?
показать весь комментарий
20.08.2022 20:52 Ответить
Зечмоні це допустили- за їх рахунок буде відновлення.
показать весь комментарий
20.08.2022 23:37 Ответить
 
 