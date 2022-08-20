УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 286 9

Російські окупанти завдали руйнувань Миколаєву більш ніж на 813 млн грн, - Сєнкевич

миколаїв

Російські окупанти завдали руйнувань Миколаєву більш ніж на 813 млн грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Станом на сьогодні, російські окупанти завдали руйнування Миколаєву більш ніж на 813 млн грн. Загалом близько 250 пошкоджених комунальних об'єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту", - написав Сєнкевич.

Він зазначив, що загалом зафіксовано близько 1500 звернень від мешканців міста щодо пошкоджень житлових будинків.

"Сьогодні працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити людям житло та підготувати його до зими", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Під обстрілами і населені пункти області, - ОВА

Сєнкевич також повідомив, що в результаті обстрілу міста в ніч із п'ятниці на суботу ніхто не постраждав, проте близько 03:00 пошкодження отримали шість житлових будинків, в яких вибито понад 60 вікон.

"За даними військової адміністрації, російські терористи завдали удару по місту ракетами типу С-300", - зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що близько 3-ї ночі в Миколаєві чути потужні вибухи.

Також читайте: У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, - Сєнкевич

Автор: 

Миколаїв (1819) Сєнкевич Олександр (229) руйнування (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путiнськi загарбникi ще гiрше, нiж гiтлерiвськi в 1941-1943.
показати весь коментар
20.08.2022 20:23 Відповісти
злочини проти людства не порівнюються..це трагедії
показати весь коментар
20.08.2022 20:30 Відповісти
та їх ЗЄльоні пособники, які здали Чонгар та Перекоп !
показати весь коментар
20.08.2022 20:34 Відповісти
только зеркальные ответы угомонят фантазии кацапских фельдмаршалов..
показати весь коментар
20.08.2022 20:24 Відповісти
Слов'янськ -- Бахмут -- Покровськ кацапи візьмуть -- Зеля, ***** в дупу не глядучи залізе!
Щось змінюйте найшвидше на Банковій -- "бо лихо вам буде"!
Наступ продовжується -- як би там не було...
показати весь коментар
20.08.2022 20:26 Відповісти
Надоел,пшло вон
показати весь коментар
20.08.2022 20:40 Відповісти
сосали цифру з члена чи з дупи?мождиво кацапських... при тотальних бомбардуваннях і руйнуваннях ущерб 813 : 40,3 = 20 лімонів баксів, для такого міста це легка підйо.... бка, ціна 3-4 танків(не американських) можна "посміхатись"... Хата одного Вадатурського уже половина, а може й цілий танк... Хто цифри рахує, близорукий чи взагалі сліпа ***... дь?
показати весь коментар
20.08.2022 20:52 Відповісти
Зечмоні це допустили- за їх рахунок буде відновлення.
показати весь коментар
20.08.2022 23:37 Відповісти
 
 