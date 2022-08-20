Петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану подписало уже более 16 тысяч граждан

Президента просят пересмотреть и отменить указ о прекращении гражданства Украины Геннадия Корбана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

12 августа на сайте президента была зарегистрирована петиция "О пересмотре ошибочного решения и отмены Указа президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича" №22/158884-эп. В настоящее время петицию уже подписали более 16,1 тыс. человек. Осталось еще 84 дня для подписания.

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Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение гражданства Украины Геннадия Корбана "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный".

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В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.