Петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану подписало уже более 16 тысяч граждан
Президента просят пересмотреть и отменить указ о прекращении гражданства Украины Геннадия Корбана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.
12 августа на сайте президента была зарегистрирована петиция "О пересмотре ошибочного решения и отмены Указа президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича" №22/158884-эп. В настоящее время петицию уже подписали более 16,1 тыс. человек. Осталось еще 84 дня для подписания.
Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение гражданства Украины Геннадия Корбана "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный".
В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
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Так що я теж за Корбана.
Так що - думай що верзеш! Може ти за Путіна???
а також екстрадиція до США
3. Перебування іноземного громадянина Бені не означає автоматичної екстрадиції по запиту США, бо Україна має право не видавати їм, якщо наші відповідні органи побачать якісь політичні мотиви чи ще щось таке.
Висновок: Беня крутиться-вертиться і схоже все в нього ОК. , в Зелі теж до речі. Якщо між ними "пробіжить чорна кішка", то ми побачимо інформаційну атаку на Зелю і мегатони компромату. Беня надто розважлива скотина, щоб не мати запасного плану і гарантій недоторканості.
А починалось з того, що Люська і Данілов вихваляли рашистську орду за розум і професійність, УПячка закликали "не демонізувати" рашистів і зняли Денисову, а тепер "ху*як по піаніно", всі українці -панікери і сикуни.
Гарно суки зелені заливали до виборів, але нарешті прорвало наших обраних малоросів сказати щиро, що вони думають насправді про своїх виборців.
Яка різниця "лешили" чи "приостановили", "рейдер" чи не "рейдер"...
Відкриваємо Конституцію і Закон про громадянство і читаємо, якщо в двох словах -
громадянина України за правом народжнення не можна позбавити громадянства чи призупинити громадянство без його особистого бажання/згоди, навіть, якщо він засуджений до довічного.
Саме звичайне пряме порушення Конституції, на всяк - я зовсім не прихильник Корбана.
Нарушать Закон ради политической целесообразности в Украине придумали до него. А он лишь идёт по протоптанной дорожке.
Оказывается в эту игру можно играть вдвоем.
Попаду туда хоть одна ракета...пол Украины оказались бы в полном дерьме...
Продолжайте хрюкать дальше...болваны...73%...
Хуже не будет...но Корбан вам уже ничего не должен....
Це юридичне порушення Закону, чи дивляться на Заслуги кожного?