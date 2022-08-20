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Петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану подписало уже более 16 тысяч граждан

корбан

Президента просят пересмотреть и отменить указ о прекращении гражданства Украины Геннадия Корбана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

12 августа на сайте президента была зарегистрирована петиция "О пересмотре ошибочного решения и отмены Указа президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича" №22/158884-эп. В настоящее время петицию уже подписали более 16,1 тыс. человек. Осталось еще 84 дня для подписания.

Читайте также: На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства

Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение гражданства Украины Геннадия Корбана "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный".

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В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

Автор: 

гражданство (1318) Корбан Геннадий (549) петиция (357)


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Топ комментарии
+15
Всі забули що клоун впертий віслюк і робить все навпаки.
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20.08.2022 22:38 Ответить
+15
Я хочу запитати у всіх нелюбителів корбана. чуваки і чувіхи, каломойше позбавили громадянства, нагадайте: чому його досі не депортували? Шо знову не на часі критикувати владу?!!
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20.08.2022 22:50 Ответить
+13
Наш президент, яку б хірню не скоїв, все одно не визнає помилки, а тим більше не скасує підписані документи. Він відкрито заявив на весь світ, що болт положив на підготовку до війни і ОПшні покидьки враз "розкидали на вентилятор" міф про українців-боягузів. Рашка певне просто в істериці від радості, коли почула таку "дотепну" характеристику цілого народу від офіційних осіб держави.
А починалось з того, що Люська і Данілов вихваляли рашистську орду за розум і професійність, УПячка закликали "не демонізувати" рашистів і зняли Денисову, а тепер "ху*як по піаніно", всі українці -панікери і сикуни.
Гарно суки зелені заливали до виборів, але нарешті прорвало наших обраних малоросів сказати щиро, що вони думають насправді про своїх виборців.
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20.08.2022 22:58 Ответить
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20.08.2022 22:37 Ответить
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20.08.2022 22:54 Ответить
Всі забули що клоун впертий віслюк і робить все навпаки.
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20.08.2022 22:38 Ответить
Не дай Бог...
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20.08.2022 22:38 Ответить
Мудрий наріТ не може без пана.
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20.08.2022 22:42 Ответить
*******.. уже этот Далас Корбан!!! Как до кормушки хочется!!!!
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20.08.2022 22:42 Ответить
А кому не хочеться? Але він очільник штабу опору Дніпра, а про бабу Беню я шось не чув такого!
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20.08.2022 22:49 Ответить
У 2014-му Юеня був губернатором Дніпропетровської області, і втримав свій регіон.
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20.08.2022 22:57 Ответить
А я таке чув, що робив те саме КОРБАН, а "Беня" був тільки ширмою і "решал" свої бізнес-інтереси, де що віджати чи вкрасти. Звісно, Корбан теж не "фея", але от така вже наша Україна!
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20.08.2022 23:06 Ответить
Мені про це волонтери розказували. Говорили що з Корбаном дуже легко було працювати. Все вловлював з півслова , вислуховував .ніколи не хамив і надзвичайно швидко вирішував питання.
Так що я теж за Корбана.
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21.08.2022 10:55 Ответить
Це хто тобі таку ***** сказав? Кацапи атакували Днєпр шо він його "втримав"? як і Корбан зараз
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20.08.2022 23:42 Ответить
Ага. Один.
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21.08.2022 02:19 Ответить
Какой он очильнык??? Чево он очильнюе?? Уже почти как мес. его не пускают и что то тероборона без него спокойно справляется!!! А про Корбана один ****** и слышно - он хороший, он белый и пушисты, пустите домой, дальше денюжку будем *******!!!
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20.08.2022 23:24 Ответить
Корбан, хоч як би тобі хотілось щоб це було не так , є одним із лідерів Дніпра . Він не являється ні олігархом ні чиновником . Величайший хоче підкорити Дніпро тому і зробив це. Помістив Корбана між двох коломойського і рабіновича а тролі підказують що вони всі одинакові. Зараз петиція за Корбана ( справжня яку подав Магера , тому що ще влада штук п'ять фуфлижних висунула щоб запутати людей) набрала більше 16000 підписів. Цікаво якщо б за когось наприклад за Иванченко збирали скільки б він набрав
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21.08.2022 11:07 Ответить
нажаль цензор дуже неуважно вичитує повідомлення перед публікацією. корбан не є очільником оборони Дніпра. він - голова штабу ради при міськраді. якось так. звичайно ж на громадських засадах. не військово зобовязаний, чомусь виїзджає за кордон коли хоче, не має ніякого війського звання - чистий тобі боневтік намбе ту. це я взнав буквально хвилину перечитуючи матеріали. чому цього не роблять редактори цензору - питання в пустоту.
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21.08.2022 05:35 Ответить
І це вже не перший раз. ЦН то пазивав його очільником ткроборони Дпімропетровської області, то очільником тароборони Дніпра. Після моїх зауважень щодо цієї неправдивої інформації ЦН змінював назву і текст своїх новин. Скидається на те, що ЦН викладає все, що йому підсовують щодо Корбана.
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21.08.2022 07:25 Ответить
Я хочу запитати у всіх нелюбителів корбана. чуваки і чувіхи, каломойше позбавили громадянства, нагадайте: чому його досі не депортували? Шо знову не на часі критикувати владу?!!
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20.08.2022 22:50 Ответить
Якщо віддати "бабу Беню" до кривавих лап правосуддя піндосів, то фракція "За Майбах" не буде підтримувати "моно-меншість" в Раді!

Так що - думай що верзеш! Може ти за Путіна???
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20.08.2022 22:57 Ответить
...бо у всіх інших країнах на нього карні справи і моментальний арешт!

а також екстрадиція до США
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20.08.2022 23:43 Ответить
1. Не факт, що Беню позбавили громадянства, бо не має офіційних підтверджень, а сам він мовчить. 2. Навіть позбавлення українського громадянства дозволяє йому витягнути кіпрський паспорт і отримати вид на проживання, в іншому випадку має бути депортація за незаконне перебування на території України, а значить перебуває без порушень.
3. Перебування іноземного громадянина Бені не означає автоматичної екстрадиції по запиту США, бо Україна має право не видавати їм, якщо наші відповідні органи побачать якісь політичні мотиви чи ще щось таке.
Висновок: Беня крутиться-вертиться і схоже все в нього ОК. , в Зелі теж до речі. Якщо між ними "пробіжить чорна кішка", то ми побачимо інформаційну атаку на Зелю і мегатони компромату. Беня надто розважлива скотина, щоб не мати запасного плану і гарантій недоторканості.
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21.08.2022 12:32 Ответить
Наш президент, яку б хірню не скоїв, все одно не визнає помилки, а тим більше не скасує підписані документи. Він відкрито заявив на весь світ, що болт положив на підготовку до війни і ОПшні покидьки враз "розкидали на вентилятор" міф про українців-боягузів. Рашка певне просто в істериці від радості, коли почула таку "дотепну" характеристику цілого народу від офіційних осіб держави.
А починалось з того, що Люська і Данілов вихваляли рашистську орду за розум і професійність, УПячка закликали "не демонізувати" рашистів і зняли Денисову, а тепер "ху*як по піаніно", всі українці -панікери і сикуни.
Гарно суки зелені заливали до виборів, але нарешті прорвало наших обраних малоросів сказати щиро, що вони думають насправді про своїх виборців.
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20.08.2022 22:58 Ответить
Зе не любит признавать свои ошибки и не терпит критики. Ответ будет типичный - все по закону и Конституции...
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20.08.2022 22:58 Ответить
Даже бюджетников напрягли. Мерзко всё это.
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20.08.2022 23:00 Ответить
Ті хто в коментарях протиставляє Зеленського й Корбана зовсім не вміють думати.
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20.08.2022 23:03 Ответить
Ти про національність? Даремно! Корбан - дійсно єврей, а Зе - ні те, ні се
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20.08.2022 23:09 Ответить
В сім'ї не без виродка, вродився такий мішіґене, але мама Ріма своє дитятко все одно любить)
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20.08.2022 23:22 Ответить
от ти тільки шо обидив моїх земляків, далеких ( а може й не дуже) родичів Зеленського. Хоча вони живуть тихо, як і більшість українців.
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21.08.2022 05:39 Ответить
І суцільна тиша щодо коломойського, якого ж наче теж позбавили, й тепер навіть видати Штатам можна. Але тиша, де він, що він
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20.08.2022 23:07 Ответить
А може і не було його тому таємному указі? А?
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20.08.2022 23:22 Ответить
Так гражданства вроде не лешили а приостановили.
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20.08.2022 23:17 Ответить
Кто наезжал на местных активистов , кто известен как самый отмороженый рейдер?
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20.08.2022 23:39 Ответить



Яка різниця "лешили" чи "приостановили", "рейдер" чи не "рейдер"...
Відкриваємо Конституцію і Закон про громадянство і читаємо, якщо в двох словах -
громадянина України за правом народжнення не можна позбавити громадянства чи призупинити громадянство без його особистого бажання/згоди, навіть, якщо він засуджений до довічного.

Саме звичайне пряме порушення Конституції, на всяк - я зовсім не прихильник Корбана.
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20.08.2022 23:52 Ответить
Андрію Магера - респект за петицію. щоб громадянське суспільство не " проковтнуло " такий ганебний інцидент щодо порушення прав людини в "демократичній " Україні.
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21.08.2022 01:49 Ответить
свабоду алкапоне!!!
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21.08.2022 02:44 Ответить
К Зеленскому, конечно симпатий нет никаких, но

Нарушать Закон ради политической целесообразности в Украине придумали до него. А он лишь идёт по протоптанной дорожке.
Оказывается в эту игру можно играть вдвоем.
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21.08.2022 03:41 Ответить
Якщо він всіх попередників вважав лайном, але робить те саме, що й вони, значить він теж лайно, тільки до виборів завернули для сприйняття в яскраву обгортку.
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21.08.2022 12:36 Ответить
как говаривал мой покойный товарищ - более изощренного в рэкетирстве и рейдерстве чем корбан он не видел... корбан - это лишь очень маленькая вершина айсберга... придет время и в Украине примут закон процентного соотношения народов в управлении страной... не будет такого, что 0.2% занимают 65% руководящих должностей в государстве...
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21.08.2022 06:11 Ответить
Корбан не Кучмист и не ЗеКодломойский...спас Днепровщину и Украину от ракетного удара путлерской банды по складам с Гептилом...перевезя их в надёжное место...
Попаду туда хоть одна ракета...пол Украины оказались бы в полном дерьме...
Продолжайте хрюкать дальше...болваны...73%...
Хуже не будет...но Корбан вам уже ничего не должен....
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21.08.2022 06:57 Ответить
У нього залишилось ще 2 паспорта. ТО Хай Їде до себе до дому та й працює як усі репатріанці.
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21.08.2022 07:25 Ответить
Голова штабу оборони Дніпра. Хто за петицію - викладіть, будь ласка, документ щодо створення штабу і його склад. Про його функції. Як він фінансується. Я такої інформаіії не знайшов.
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21.08.2022 07:31 Ответить
ЗеДермак круче Корбана и главный смотрящий... зуб даю...и он вам тоже ничего не должен....🤣😁
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21.08.2022 07:34 Ответить
Американцы подсчитали всю помощь Украине с начала войны...Это же бешенное бабло...кто его скомуниздил? Шмыгаль...Кучма или Игорь Валерьевич?
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21.08.2022 07:37 Ответить
Корбан на початку масштабної агресії заспокоював містян, що не бійтесь, орки населення не чіпають, великі міста вони обходять, ******** тільки військову інфраструктуру. Таке враження, що до чогось готувався
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21.08.2022 07:41 Ответить
Магера юри. Він посилається, що "Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов'язання щодо уникнення випадків безгромадянства". А що, хіба Корбан залишився без громадянства? Так напишіть тоді, що Корбан не має іншого громадянства, ні ізраїльського, ні англійського, ні будь якого іншого. Чи має?
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21.08.2022 07:48 Ответить
Таке враження, що Корбан при Філатові, це як Єрмак при Зеленському. Не має повноважень, але всім рулить.
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21.08.2022 07:49 Ответить
Корбан - беззаперечний професіонал. В його активі - розрулювання найбільших рейдерськмх захоплень і переділу власності в Україні. Таких людей не можна видворяти з України, бо скоро Перемога і велике відбудівництво
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21.08.2022 07:54 Ответить
В акті президента більше десятка осіб. Чому тільки щодо Корбана цей акт є помилковим? Хто відповість?
Це юридичне порушення Закону, чи дивляться на Заслуги кожного?
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21.08.2022 07:58 Ответить
я не симпатик корбана, но в этой истории самое паршивое, что нет прозрачности.
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21.08.2022 08:58 Ответить
 
 