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Новости Война
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На юге ВСУ отразили вражеский штурм, - ОК "Південь"

зсу

На юге Вооруженные силы Украины отразили вражеский штурм в районе населенного пункта Потемкино.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ из передает Укринформ.

"Враг силами мотострелкового взвода, при поддержке двух БМП-2, проводил штурмовые действия в направлении Потемкиного. Удачи не имел, с потерями отошел", - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что в направлении Благодатного сражения продолжаются.

Враг проводит воздушную разведку, но наши зенитно-ракетные подразделения наготове. В районе Высокополья беспилотный шпион "Орлан-10" уничтожен.

Читайте: За прошедшие сутки оккупанты обстреляли восемь регионов Украины, - сводка ОВА

Также враг продолжает обстрелы тыловых районов и населённых пунктов.

По Никопольскому району Днепропетровской области били тяжелой ствольной артиллерией. В результате попаданий на одном из предприятий произошел пожар, уничтожено оборудование.

В городе изувечены школа, остановка транспорта, один жилой дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В течение ночи нанесены два ракетных удара.

Так, по Николаеву враг ударил из зенитно-ракетных систем С-300 по нескольким районам города, поражены объекты промышленной и военной инфраструктуры. Без человеческих потерь.

По Одесщине был нанесен ракетный удар ночью. Из акватории Черного моря враг выпустил пять ракет "Калибр". Две из них сбиты над морем силами противовоздушной обороны, напомнили в оперативном командовании.

Три ракеты попали в одно из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище и открытые поверхности без дальнейшего горения. Пострадавших нет.

В Черном море вражеская корабельная группировка на боевом дежурстве увеличена до двух крупных десантных кораблей и пяти ракетоносителей с общим количеством более 30 ракет типа "Калибр".

Также читайте: Россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей Херсонщины, не ставших на учет в оккупационной налоговой службе, - ССО

Кроме того, в ОК "Південь" отчитались о контролируемом подрыве силами обороны морской мины, которую принесло к побережью Одесщины после шторма.

Николаевская область (2152) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+10
Андрей🇺🇦
@Andrej06450588
*⚡️Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*

https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224
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21.08.2022 16:39 Ответить
+9
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21.08.2022 16:31 Ответить
+7
Слава ЗСУ !!
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21.08.2022 16:26 Ответить
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Слава ЗСУ !!
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21.08.2022 16:26 Ответить
Частковий успіх біля Благодатного це не відбили
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21.08.2022 16:27 Ответить
Орки вже в Благодатному(
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21.08.2022 16:41 Ответить
Чиста-пречиста, чому Вам ця новина сподобалась?
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21.08.2022 17:48 Ответить
Интересно о чьем контрнаступлении вещал Зе?
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21.08.2022 20:01 Ответить
Взвод ..30 рил і дві "фанери". Чи й не штурм.
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21.08.2022 16:29 Ответить
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21.08.2022 16:31 Ответить
Орки вже й там штурмують?!!!...
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21.08.2022 16:32 Ответить
А що ви хотіли? Нажаль вся війна наразі зводится до відбиття атак кацапів.
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21.08.2022 16:34 Ответить
Хотів звільнення хоча б Херсона!!
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21.08.2022 16:35 Ответить
Це неможливо. Командири підрозділів боятся відвати наказ на наступ, бо втрати великі будуть.
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21.08.2022 16:38 Ответить
Кожен день великі втрати по всій Україні від обстрілів, людські й матеріальні. Орки обстрілюють міста, роздають свої паспорти, в школах ординські програми, а ми підраховуємо збиті Орлани.
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21.08.2022 16:47 Ответить
Не забувайте ще про: викрадають, катують, вбивають, ґвалтують…
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21.08.2022 18:19 Ответить
Новини про розбомблені будинки, знищений танк і БТР чи склад, збитий Орлан не вражають, вже звик
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21.08.2022 16:43 Ответить
Треба спочатку повністю перекрити постачання важкого озброєння в цьому регіоні, що й робиться зараз. Бо якщо Херсон зараз наповниться ЗСУ, то орки почнуть перетворювати його на Маріуполь, тотально руйнувати. А Херсон, нагадаю, в 1.5 рази меньший за Марік
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21.08.2022 17:59 Ответить
Вони не чули про наказ Зєлі про звільнення Півдня ?
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21.08.2022 16:38 Ответить
Андрей🇺🇦
@Andrej06450588
*⚡️Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*

https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224
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21.08.2022 16:39 Ответить
Ого це як у фільмі про чужих були схожі штуки, вони лізуть, а їх косять)
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21.08.2022 16:49 Ответить
Ось і виходить на одного хитромудрого українця десь тисяча тупорилих кацапорків. Але ж навіть одного українця жаль на цю мерзоту.
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21.08.2022 17:45 Ответить
поцьомкіне там де виступ..на Херсонщині
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21.08.2022 16:40 Ответить
https://deepstatemap.live/#11.5/47.4576/33.6063 показує яке звільнення
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21.08.2022 16:42 Ответить
Я щось не зрозумів, орки вже назад відвойовують звільнені території Миколаївської області від Інгульця до Благодатного? https://deepstatemap.live/#11/46.9374/32.7454
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21.08.2022 16:52 Ответить
Саме так
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21.08.2022 17:00 Ответить
Залужний голова генштабу а не Зеленський
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21.08.2022 17:08 Ответить
Так а де орки сили беруть, техніку і т. ін.? Мости ж розбили. Чи телепортуються? Виходить що зараз ППО там немає, а завтра вже буде і звільняти буде вже важче.
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21.08.2022 17:10 Ответить
Може потрібен максимальний розголос в ЗМІ і підняти питання чи то зрада з ОП чи зі сторони військового керівництва? До останнього буду вірити що ЗСУ виправлять ситуцію.
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21.08.2022 17:44 Ответить
це після того як зелена наволочь оголосила свої бажання зняти Залужного ви так наполеглево доносите цев масы?
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21.08.2022 17:56 Ответить
Ок 'південь' це ганьбище!
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21.08.2022 17:00 Ответить
Ганьбище, це коли ви, казламорді кацапи, від одного тільки слова "хаймерс"собі в штани серете та спите з відкритими очима, зрозумів, довбойоб ???
Коли Хаймерс блисне, кацап у штани дрисне !!!
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21.08.2022 18:37 Ответить
 
 