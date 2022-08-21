На юге ВСУ отразили вражеский штурм, - ОК "Південь"

На юге Вооруженные силы Украины отразили вражеский штурм в районе населенного пункта Потемкино.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ из передает Укринформ.

"Враг силами мотострелкового взвода, при поддержке двух БМП-2, проводил штурмовые действия в направлении Потемкиного. Удачи не имел, с потерями отошел", - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что в направлении Благодатного сражения продолжаются.

Враг проводит воздушную разведку, но наши зенитно-ракетные подразделения наготове. В районе Высокополья беспилотный шпион "Орлан-10" уничтожен.

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Также враг продолжает обстрелы тыловых районов и населённых пунктов.

По Никопольскому району Днепропетровской области били тяжелой ствольной артиллерией. В результате попаданий на одном из предприятий произошел пожар, уничтожено оборудование.

В городе изувечены школа, остановка транспорта, один жилой дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

В течение ночи нанесены два ракетных удара.

Так, по Николаеву враг ударил из зенитно-ракетных систем С-300 по нескольким районам города, поражены объекты промышленной и военной инфраструктуры. Без человеческих потерь.

По Одесщине был нанесен ракетный удар ночью. Из акватории Черного моря враг выпустил пять ракет "Калибр". Две из них сбиты над морем силами противовоздушной обороны, напомнили в оперативном командовании.

Три ракеты попали в одно из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище и открытые поверхности без дальнейшего горения. Пострадавших нет.

В Черном море вражеская корабельная группировка на боевом дежурстве увеличена до двух крупных десантных кораблей и пяти ракетоносителей с общим количеством более 30 ракет типа "Калибр".

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Кроме того, в ОК "Південь" отчитались о контролируемом подрыве силами обороны морской мины, которую принесло к побережью Одесщины после шторма.