На півдні ЗСУ відбили ворожий штурм, - ОК "Південь"

На півдні Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з передає Укрінформ.

"Ворог силами мотострілецького взводу, за підтримки двох БМП-2, проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіного. Успіху не мав, з втратами відійшов", - йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначають, що в напрямку Благодатного бої тривають.

Ворог проводить повітряну розвідку, але наші зенітно-ракетні підрозділи напоготові. У районі Високопілля безпілотного шпигуна "Орлан-10" знищено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили стелу "Україна єдина" і встановили бюст Леніну в Горностаївці

Також ворог продовжує обстріли тилових районів і населених пунктів.

По Нікопольському району Дніпропетровської області били важкою ствольною артилерією. Внаслідок влучань на одному з підприємств сталася пожежа, знищено обладнання.

У місті понівечено школу, зупинку транспорту, один житловий будинок зруйнувано, зо два десятки - пошкоджено. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач.

Протягом ночі завдано двох ракетних ударів.

Так, по Миколаєву ворог ударив із зенітно-ракетних систем С-300 по кількох районах міста, вражено об’єкти промислової та військової інфраструктури. Без людських втрат.

По Одещині було завдано ракетного удару вночі. З акваторії Чорного моря ворог випустив п'ять ракет "Калібр". Дві з них збито над морем силами протиповітряної оборони, нагадали в оперативному командуванні.

Три ракети поцілили в одне з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище та на відкриті поверхні без подальшого горіння. Постраждалих немає.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання на бойовому чергуванні збільшено до двох великих десантних кораблів та п'яти ракетоносіїв із загальною кількістю понад 30 ракет типу "Калібр".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині українські воїни збили три ворожі безпілотники, - Повітряне командування "Південь"

Крім того, в ОК "Південь" прозвітували про контрольований підрив силами оборони морської міни, яку принесло до узбережжя Одещини після шторму.