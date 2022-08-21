На півдні ЗСУ відбили ворожий штурм, - ОК "Південь"
На півдні Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з передає Укрінформ.
"Ворог силами мотострілецького взводу, за підтримки двох БМП-2, проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіного. Успіху не мав, з втратами відійшов", - йдеться у повідомленні.
У командуванні зазначають, що в напрямку Благодатного бої тривають.
Ворог проводить повітряну розвідку, але наші зенітно-ракетні підрозділи напоготові. У районі Високопілля безпілотного шпигуна "Орлан-10" знищено.
Також ворог продовжує обстріли тилових районів і населених пунктів.
По Нікопольському району Дніпропетровської області били важкою ствольною артилерією. Внаслідок влучань на одному з підприємств сталася пожежа, знищено обладнання.
У місті понівечено школу, зупинку транспорту, один житловий будинок зруйнувано, зо два десятки - пошкоджено. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач.
Протягом ночі завдано двох ракетних ударів.
Так, по Миколаєву ворог ударив із зенітно-ракетних систем С-300 по кількох районах міста, вражено об’єкти промислової та військової інфраструктури. Без людських втрат.
По Одещині було завдано ракетного удару вночі. З акваторії Чорного моря ворог випустив п'ять ракет "Калібр". Дві з них збито над морем силами протиповітряної оборони, нагадали в оперативному командуванні.
Три ракети поцілили в одне з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище та на відкриті поверхні без подальшого горіння. Постраждалих немає.
У Чорному морі вороже корабельне угруповання на бойовому чергуванні збільшено до двох великих десантних кораблів та п'яти ракетоносіїв із загальною кількістю понад 30 ракет типу "Калібр".
Крім того, в ОК "Південь" прозвітували про контрольований підрив силами оборони морської міни, яку принесло до узбережжя Одещини після шторму.
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@Andrej06450588
*⚡️Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*
https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224
Коли Хаймерс блисне, кацап у штани дрисне !!!