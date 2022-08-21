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Новини Війна
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На півдні ЗСУ відбили ворожий штурм, - ОК "Південь"

зсу

На півдні Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з передає Укрінформ.

"Ворог силами мотострілецького взводу, за підтримки двох БМП-2, проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіного. Успіху не мав, з втратами відійшов", - йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначають, що в напрямку Благодатного бої тривають.

Ворог проводить повітряну розвідку, але наші зенітно-ракетні підрозділи напоготові. У районі Високопілля безпілотного шпигуна "Орлан-10" знищено.

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Також ворог продовжує обстріли тилових районів і населених пунктів.

По Нікопольському району Дніпропетровської області били важкою ствольною артилерією. Внаслідок влучань на одному з підприємств сталася пожежа, знищено обладнання.

У місті понівечено школу, зупинку транспорту, один житловий будинок зруйнувано, зо два десятки - пошкоджено. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач.

Протягом ночі завдано двох ракетних ударів.

Так, по Миколаєву ворог ударив із зенітно-ракетних систем С-300 по кількох районах міста, вражено об’єкти промислової та військової інфраструктури. Без людських втрат.

По Одещині було завдано ракетного удару вночі. З акваторії Чорного моря ворог випустив п'ять ракет "Калібр". Дві з них збито над морем силами протиповітряної оборони, нагадали в оперативному командуванні.

Три ракети поцілили в одне з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище та на відкриті поверхні без подальшого горіння. Постраждалих немає.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання на бойовому чергуванні збільшено до двох великих десантних кораблів та п'яти ракетоносіїв із загальною кількістю понад 30 ракет типу "Калібр".

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Крім того, в ОК "Південь" прозвітували про контрольований підрив силами оборони морської міни, яку принесло до узбережжя Одещини після шторму.

Автор: 

Миколаївська область (2304) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+10
Андрей🇺🇦
@Andrej06450588
*⚡️Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*

https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224
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21.08.2022 16:39 Відповісти
+9
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21.08.2022 16:31 Відповісти
+7
Слава ЗСУ !!
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21.08.2022 16:26 Відповісти
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Слава ЗСУ !!
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21.08.2022 16:26 Відповісти
Частковий успіх біля Благодатного це не відбили
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21.08.2022 16:27 Відповісти
Орки вже в Благодатному(
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21.08.2022 16:41 Відповісти
Чиста-пречиста, чому Вам ця новина сподобалась?
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21.08.2022 17:48 Відповісти
Интересно о чьем контрнаступлении вещал Зе?
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21.08.2022 20:01 Відповісти
Взвод ..30 рил і дві "фанери". Чи й не штурм.
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21.08.2022 16:29 Відповісти
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21.08.2022 16:31 Відповісти
Орки вже й там штурмують?!!!...
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21.08.2022 16:32 Відповісти
А що ви хотіли? Нажаль вся війна наразі зводится до відбиття атак кацапів.
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21.08.2022 16:34 Відповісти
Хотів звільнення хоча б Херсона!!
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21.08.2022 16:35 Відповісти
Це неможливо. Командири підрозділів боятся відвати наказ на наступ, бо втрати великі будуть.
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21.08.2022 16:38 Відповісти
Кожен день великі втрати по всій Україні від обстрілів, людські й матеріальні. Орки обстрілюють міста, роздають свої паспорти, в школах ординські програми, а ми підраховуємо збиті Орлани.
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21.08.2022 16:47 Відповісти
Не забувайте ще про: викрадають, катують, вбивають, ґвалтують…
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21.08.2022 18:19 Відповісти
Новини про розбомблені будинки, знищений танк і БТР чи склад, збитий Орлан не вражають, вже звик
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21.08.2022 16:43 Відповісти
Треба спочатку повністю перекрити постачання важкого озброєння в цьому регіоні, що й робиться зараз. Бо якщо Херсон зараз наповниться ЗСУ, то орки почнуть перетворювати його на Маріуполь, тотально руйнувати. А Херсон, нагадаю, в 1.5 рази меньший за Марік
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21.08.2022 17:59 Відповісти
Вони не чули про наказ Зєлі про звільнення Півдня ?
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21.08.2022 16:38 Відповісти
Андрей🇺🇦
@Andrej06450588
*⚡️Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*

https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224
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21.08.2022 16:39 Відповісти
Ого це як у фільмі про чужих були схожі штуки, вони лізуть, а їх косять)
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21.08.2022 16:49 Відповісти
Ось і виходить на одного хитромудрого українця десь тисяча тупорилих кацапорків. Але ж навіть одного українця жаль на цю мерзоту.
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21.08.2022 17:45 Відповісти
поцьомкіне там де виступ..на Херсонщині
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21.08.2022 16:40 Відповісти
https://deepstatemap.live/#11.5/47.4576/33.6063 показує яке звільнення
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21.08.2022 16:42 Відповісти
Я щось не зрозумів, орки вже назад відвойовують звільнені території Миколаївської області від Інгульця до Благодатного? https://deepstatemap.live/#11/46.9374/32.7454
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21.08.2022 16:52 Відповісти
Саме так
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21.08.2022 17:00 Відповісти
Залужний голова генштабу а не Зеленський
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21.08.2022 17:08 Відповісти
Так а де орки сили беруть, техніку і т. ін.? Мости ж розбили. Чи телепортуються? Виходить що зараз ППО там немає, а завтра вже буде і звільняти буде вже важче.
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21.08.2022 17:10 Відповісти
Може потрібен максимальний розголос в ЗМІ і підняти питання чи то зрада з ОП чи зі сторони військового керівництва? До останнього буду вірити що ЗСУ виправлять ситуцію.
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21.08.2022 17:44 Відповісти
це після того як зелена наволочь оголосила свої бажання зняти Залужного ви так наполеглево доносите цев масы?
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21.08.2022 17:56 Відповісти
Ок 'південь' це ганьбище!
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21.08.2022 17:00 Відповісти
Ганьбище, це коли ви, казламорді кацапи, від одного тільки слова "хаймерс"собі в штани серете та спите з відкритими очима, зрозумів, довбойоб ???
Коли Хаймерс блисне, кацап у штани дрисне !!!
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21.08.2022 18:37 Відповісти
 
 