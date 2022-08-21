За прошедшие сутки оккупанты обстреляли восемь регионов Украины, - сводка ОВА

Российские войска за прошедшие сутки, 20 августа, вели массированные обстрелы восьми регионов Украины, в Херсонской области захватчики продолжают похищать людей.

Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины на 8:00 воскресенья, 21 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Одесской области сегодня ночью враг нанес ракетный удар. Из акватории Черного моря россияне выпустили пять ракет типа "Калибр", две из них сбили над морем силы противовоздушной обороны. Три ракеты попали в одно из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище и открытые поверхности без дальнейшего горения. Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В Черниговской области войска РФ дважды обстреляли за минувшие сутки Новгород-Северский район, в часности один обстрел произошел ночью, предварительно из минометов. Жертв и разрушений нет.

В Днепропетровской области враг снова обстрелял Никопольский и Криворожский районы. В Никополе один дом разрушен, 19 повреждены. Также повреждены школа и линия электропередач. Без электричества остались более 3 тысяч человек. В Марганце повреждена линия электропередач, без электричества 2200 абонентов. В Мировской громаде разрушены 5 домов. В Криворожском районе враг обстрелял Апостоловскую и Зеленодольскую громады. Жертв и разрушений нет.

В Харьковской области агрессоры ночью обстреляли Харьковский район. Есть попадания по открытой территории, территории одного из университетов (разрушена пристройка хозяйственного здания), частному сектору. Пострадали два человека.

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В Луганской области за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении отразили 13 атак россиян. Возле шести населённых пунктов враг применял авиацию. Семь раз ночью ствольная и реактивная вражеская артиллерия пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов. Дважды по населённым пунктам захватчики били ракетами, еще дважды на штурм шли танки. Враг атаковал с разных сторон, кое-где – дважды в день, но везде вынужден был отступить. Еще на двух участках бои продолжаются. Продолжается насильственная мобилизация населения недавно захваченных территорий.

В Донецкой области за сутки четыре человека погибли, двое были ранены. Утром россияне совершили массированный артобстрел старой и центральной частей Авдеевки. Ночью враг вел обстрелы Отрадовки, Бахмутки, Жованки, Майорска, Кодемы, Песков-2. За сутки из артиллерии и РСЗО были обстреляны Авдеевка, Георгиевка, Карловка, Новопокровское, Парасковеевка. Поврежден Авдеевский коксохимический завод, четыре жилых дома, линии электропередач. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Сегодня ночью подвергся обстрелу Николаев. По предварительной информации, враг нанес удары ракетами типа С-300. Известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были на окраинах города. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушении уточняется.

Также ночью россияне обстреляли село Широкое, попадания были преимущественно по огородам. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Из-за вчерашнего удара ракетой по пятиэтажному жилому дому в Вознесенске ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. В больницах находятся трое взрослых и двое детей. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.

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В Херсонской области раздавались громкие взрывы, фиксировались запуски ракет и артобстрелы. Жители Генического и Бериславского районов сообщали о пролетах российских истребителей со стороны временно оккупированного Крыма. Продолжают поступать сообщения о похищении людей. Почти неделю в Херсонской области работают телефоны горячей линии Херсонской областной военной администрации.