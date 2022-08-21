Минулої доби окупанти обстріляли вісім регіонів України, - зведення ОВА

Російські війська упродовж минулої доби, 20 серпня, вели масовані обстріли восьми регіонів України, у Херсонській області загарбники продовжують викрадати людей.

Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 неділі, 21 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Одеській області сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару. З акваторії Чорного моря росіяни випустили 5 ракет типу "Калібр", дві з них збили над морем сили протиповітряної оборони. Три ракети поцілили в одне із сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання у зерносховище та відкриті поверхні, без подальшого горіння. Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

У Чернігівській області війська РФ двічі обстріляли за минулу добу Новгород-Сіверський район, з них один обстріл стався вночі, попередньо, із мінометів. Жертв і руйнувань немає.

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Нікопольський і Криворізький райони. У Нікополі один будинок зруйнований, 19 пошкоджені. Також пошкоджені школа і лінія електропередач. Без світла залишилися понад 3 тисячі людей. У Марганці пошкоджена лінія електропередач, без електрики 2 тисячі 200 абонентів. У Мирівській громаді зруйновані 5 будинків. У Криворізькому районі ворог обстріляв Апостолівську і Зеленодольську громади. Жертв і руйнувань немає.

У Харківській області агресори вночі обстріляли Харківський район. Є влучання по відкритій території, території одного з університетів (зруйнована прибудова господарської будівлі), приватному сектору. Постраждали двоє людей.

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У Луганській області за минулу добу Збройні сили України на Бахмутському напрямку відбили 13 атак росіян. Біля шести населених пунктів ворог застосовував авіацію. Сім разів упродовж ночі ствольна та реактивна ворожа артилерія намагалася витіснити українських військових із захисних редутів. Двічі по населених пунктах загарбники били ракетами, ще двічі на штурм йшли танки. Ворог атакував із різних боків, подекуди - двічі на день, але скрізь вимушений був відступити. Ще на двох ділянках бої тривають. Триває насильницька мобілізація населення нещодавно захоплених територій.

У Донецькій області за добу чотири людини загинули, двоє були поранені. Зранку росіяни здійснили масований артобстріл старої і центральної частин Авдіївки. Вночі ворог вів обстріли Отрадівки, Бахмутки, Жованки, Майорська, Кодеми, Пісків-2. За добу з артилерії та РСЗВ були обстріляні Авдіївка, Георгіївка, Карлівка, Новопокровське, Парасковіївка. Пошкоджено Авдіївський коксохімічний завод, чотири житлові будинки, лінії електропередач. Область залишається без газу і частково без води та електрики. Евакуація населення триває.

Сьогодні вночі зазнав обстрілу Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав ударів ракетами типу С-300. Відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були на околицях міста. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Також вночі росіяни обстріляли село Широке, влучання були переважно по городах. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Через учорашній удар ракетою по п’ятиповерховому житловому будинку у Вознесенську поранення дістали 14 людей, серед яких троє дітей. У лікарнях перебувають троє дорослих і двоє дітей. Також пошкоджено близько п'яти одноповерхових будинків.

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У Херсонській області лунали гучні вибухи, фіксувалися запуски ракет та артобстріли. Жителі Генічеського і Бериславського районів повідомляли про прольоти російських винищувачів з боку тимчасово окупованого Криму. Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. Майже тиждень на Херсонщині працюють телефони гарячої лінії Херсонської обласної військової адміністрації.