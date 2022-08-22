Ветеранская политика должна стать приоритетом государственной политики, - Зеленский

Украине необходима продуманная система поддержки ветеранов при переходе от военной жизни к гражданской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Ветеранская политика должна стать приоритетом государственной политики", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, "все ее детали должны определяться вместе с ветеранской общественностью".

"Чтобы не чиновники решали, а ветераны", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил необходимость "продуманной системы поддержки ветеранов при переходе от военной жизни к гражданской".

"Если ветерану необходима поддержка в образовании, трудоустройстве, он должен получить поддержку", - сказал президент, добавив, что "для работодателя должно быть честью" трудоустройство ветеранов.

Читайте: Украина предупредила мировых лидеров о планах РФ на текущую неделю, - Зеленский

"Все элементы ветеранской политики требуют законодательной основы, согласованной работы органов госвласти и местного самоуправления", – отметил он.

По словам президента, он подписал закон, помогающий переходу от военной карьеры к гражданской жизни.

"Многие годы тысячи семей ветеранов находятся в жилых очередях. Неприемлемо, чтобы человек не имел своего дома... В рамках нашего плана должно быть предусмотрено все для обеспечения жильем наших ветеранов", - сказал Зеленский.

В числе ключевых задач он также назвал реабилитацию.

"Большинство ветеранов - это люди трудоспособного возраста. Это люди, являющиеся основой нашей обороны, могут стать основой нашего восстановления", - заявил глава государства.

Также читайте: Если в Мариуполе состоится судилище над нашими воинами, то больше никакого разговора с Россией не будет, - Зеленский. ВИДЕО