Ветеранская политика должна стать приоритетом государственной политики, - Зеленский
Украине необходима продуманная система поддержки ветеранов при переходе от военной жизни к гражданской.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Ветеранская политика должна стать приоритетом государственной политики", - сказал Зеленский.
В то же время, по его словам, "все ее детали должны определяться вместе с ветеранской общественностью".
"Чтобы не чиновники решали, а ветераны", – подчеркнул он.
Зеленский также отметил необходимость "продуманной системы поддержки ветеранов при переходе от военной жизни к гражданской".
"Если ветерану необходима поддержка в образовании, трудоустройстве, он должен получить поддержку", - сказал президент, добавив, что "для работодателя должно быть честью" трудоустройство ветеранов.
"Все элементы ветеранской политики требуют законодательной основы, согласованной работы органов госвласти и местного самоуправления", – отметил он.
По словам президента, он подписал закон, помогающий переходу от военной карьеры к гражданской жизни.
"Многие годы тысячи семей ветеранов находятся в жилых очередях. Неприемлемо, чтобы человек не имел своего дома... В рамках нашего плана должно быть предусмотрено все для обеспечения жильем наших ветеранов", - сказал Зеленский.
В числе ключевых задач он также назвал реабилитацию.
"Большинство ветеранов - это люди трудоспособного возраста. Это люди, являющиеся основой нашей обороны, могут стать основой нашего восстановления", - заявил глава государства.
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