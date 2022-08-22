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Новости Война
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Ветеранская политика должна стать приоритетом государственной политики, - Зеленский

ветерани

Украине необходима продуманная система поддержки ветеранов при переходе от военной жизни к гражданской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Ветеранская политика должна стать приоритетом государственной политики", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, "все ее детали должны определяться вместе с ветеранской общественностью".

"Чтобы не чиновники решали, а ветераны", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил необходимость "продуманной системы поддержки ветеранов при переходе от военной жизни к гражданской".

"Если ветерану необходима поддержка в образовании, трудоустройстве, он должен получить поддержку", - сказал президент, добавив, что "для работодателя должно быть честью" трудоустройство ветеранов.

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"Все элементы ветеранской политики требуют законодательной основы, согласованной работы органов госвласти и местного самоуправления", – отметил он.

По словам президента, он подписал закон, помогающий переходу от военной карьеры к гражданской жизни.

"Многие годы тысячи семей ветеранов находятся в жилых очередях. Неприемлемо, чтобы человек не имел своего дома... В рамках нашего плана должно быть предусмотрено все для обеспечения жильем наших ветеранов", - сказал Зеленский.

В числе ключевых задач он также назвал реабилитацию.

"Большинство ветеранов - это люди трудоспособного возраста. Это люди, являющиеся основой нашей обороны, могут стать основой нашего восстановления", - заявил глава государства.

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ветераны (1120) Зеленский Владимир (21064)


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Топ комментарии
+25
****** ******......




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22.08.2022 14:03 Ответить
+20
Ще трохи і Ze видавить з себе лозунг «Армія, Мова, Віра»…
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22.08.2022 14:00 Ответить
+20
да ти шо ???!!!
Вова зажди любив та поважав ветеранів
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22.08.2022 14:00 Ответить
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Ще трохи і Ze видавить з себе лозунг «Армія, Мова, Віра»…
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22.08.2022 14:00 Ответить
так і скаже:
"Армія, Мова, Віра", а

"товаріщ Петя - державний зрадник"
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22.08.2022 14:02 Ответить
тільки от мало лозунг видавити з себе, треба ще й тому лозунгу відповідати і діяти згідно того лозунгу. Інакше це слова які не значать нічого, крім можливості для ботоферми хоч за щось зачепитися.
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22.08.2022 14:16 Ответить
+100500
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22.08.2022 14:22 Ответить
последнее лишнее в светской стране. Армія, Мова,Наука - повинно бути.
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22.08.2022 14:25 Ответить
Краще б видавив з себе малороса з тим гаслом "какая разніца"...
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22.08.2022 16:25 Ответить
😁😂
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22.08.2022 17:39 Ответить
да ти шо ???!!!
Вова зажди любив та поважав ветеранів
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22.08.2022 14:00 Ответить
Та ти шо, якій ти патріот став...
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22.08.2022 14:03 Ответить
****** ******......




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22.08.2022 14:03 Ответить
мдє..українська на матюки не дуже багата..лярви зелені..немає слів
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22.08.2022 14:08 Ответить
Не дуже багата? лярви, шльохи, повії, підорви, курви, ************, і це теж ще не все знаю.
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22.08.2022 14:19 Ответить
половина польські..
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22.08.2022 14:40 Ответить
Але то не матюки.
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22.08.2022 15:01 Ответить
Піар понад усьо. За чужий рахунок.
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22.08.2022 14:08 Ответить
Це сімейство вдавиться за копійку.
2019 рік. Швидкі допомоги від ахметова.

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22.08.2022 14:09 Ответить
Ага, еще были маски от Эпицентра.
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22.08.2022 14:28 Ответить
03.06.2019
КАНАЛ "ПРЯМИЙ" КУПИВ ОБІЦЯНУ ЗЕЛЕНСЬКИМ КВАРТИРУ ДЛЯ СІМ'Ї ЗАГИБЛОГО ШАХТАРЯ НА ЛЬВІВЩИНІ



Пропозицій щодо спільної купівлі від президента, який на камери пообіцяв оплатити 50% вартості житла, не надходило
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22.08.2022 14:57 Ответить
Тільки що перед цим подивилася відео, як у нас в Чернігові видають гумдопомогу від США з наліпками начебто від військової адміністрації. Не встигла виматюкатись, аж тут ... Нікогда такого не било, и вот апять...

https://youtu.be/q_N3b7m-9yU
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22.08.2022 14:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q_N3b7m-9yU https://www.youtube.com/watch?v=q_N3b7m-9yU
Чернігівщину можуть залишити без гуманітарної допомоги через піар ОВА
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22.08.2022 14:42 Ответить
Могла б ,**** зеленоморда, від себе хоч банку скумбрії положити. І фотографію з розчепіренними ногами.
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22.08.2022 15:01 Ответить
мист-то почта, которая с Канады перевозит посылки(херовенкая кстати, и прославилась контрабандой через свой таможенный терминал вр Львове). Ну а Елена наверное проплатила первозку посылок. Об этом все получатели должны узнать из наклейки, которая тоже денег стоит)))
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22.08.2022 15:22 Ответить
перед виборами почне роздавати квартири
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22.08.2022 14:05 Ответить
...в Маріуполі...
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22.08.2022 14:08 Ответить
Для ветеранів. Щоб незручні запитання неставили!
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22.08.2022 14:34 Ответить
"має бути", "має стати", "має отримати"... Чому не "буде, стане, отримає"?!
І що ти, тріпло, для цього зробиш?
Дасиш Шмигалю доручення?...
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22.08.2022 14:10 Ответить
Головне в правлінні плісняви, починаючи з виборів, це обіСцянки, які ніхто і не збирався виконувати.
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22.08.2022 14:43 Ответить
А что будем делать с "ветеранами" Монакского батальона? Мы так и не услышали чёткой и принципиальной реакции Прэжыдэнта, Премьер-Министра, Главы ВРУ на этот феномен
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22.08.2022 14:10 Ответить
А шо дАрогі вже не треба будувати?
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22.08.2022 14:10 Ответить
мабудь ще не всі розбомбили та підірвали
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22.08.2022 14:16 Ответить
Загравання з ветеранами не допоможе, осел-бідоносець і його шобло відповість і за покинутого воїна Журавля, і за Азовців і за вагнерівців та багато іншого.
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22.08.2022 14:11 Ответить
А де ветерани яких ти здав у полон? Вже і забув про зайвих свідків свого найвеличнішого гівнокомандування.
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22.08.2022 14:13 Ответить
це у минулому...не цікаво для нього..потрібне щось недорого, швидко й гучно
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22.08.2022 14:18 Ответить
ох складно бреше
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22.08.2022 14:18 Ответить
Безугла вже отримала пару хат? Вона ж льотчик-в танку горіла.
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22.08.2022 14:19 Ответить
Хм...Я думав вона на підводному човні служила.Не дарма вона на краба схожа.Мімікрує,мля.
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22.08.2022 15:05 Ответить
У Зели на языке все "в приоритете державной политики", большой опыт работы языком с времен 95 квартала.
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22.08.2022 14:19 Ответить
ага, а раніше любив все під свій особистий контроль брати.
долю Журавля, наприклад, узяв.
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22.08.2022 16:30 Ответить
У меня у одно такое желание при виде зе,********* так,чтоб и тапки с него слетели?
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22.08.2022 14:21 Ответить
Ніт. Не в одного.
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22.08.2022 15:02 Ответить
як завжди, "слова одні, приховують слова інші".
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22.08.2022 14:21 Ответить
Знову бреше, клован! Його Мінсоц і Мінвет - вороги ветеранів! Узяти хоча б неодноразові відмови у видачі інвалідам війни посвідчень, а значить і в користуванні пільгами. Ця практика почалася з жовтня 2019 р.
Так що віри йому і його команді нема жодної!
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22.08.2022 14:22 Ответить
дешеві піар-хабарі від елітних жлобів Українцям не потрібні..
Найвеличнівшиве, сидіти "за шашлики та за "історію вигадану від початку до кінця(дермак)"" однаково доведеться
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22.08.2022 14:30 Ответить
Сказав чувак, який ветеранів АТО боявся, як вогню.
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22.08.2022 14:33 Ответить
ой..минулий час про нього - до бога б..
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22.08.2022 14:44 Ответить
Дуже гірко і гидко від того що ми ховаємо рідних і знайомих а вони граються в політику не розуміють слова відповідальність Україна переможе і може люди чомусь навчаться і наступного разу добре подумають подивляться прочитають А як ні то будемо на граблях танцювати
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22.08.2022 14:35 Ответить
Ваши слова выгровировать в граните.
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22.08.2022 15:32 Ответить
"Сказав пан-кожух дам... "!
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22.08.2022 14:36 Ответить
зелений піdор, ти думаєш, що після твого асфальту залишиться шось на ветеранів?
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22.08.2022 14:41 Ответить
Дуже гарне популістське гасло від Президента щодо ветеранів. Але дивує інше, слово ветеран настало настільки поширеним і вживаним, що ніхто з владних мужів не задумався про значення слова ветеран і в яких випадках його треба вживати. Ветеран - від лат. (лат. veteranus - від «vetus» - старий) - професійний вояк, який відслужив визначений термін в армії. Є військові, є учасники війни, учасники бойових дій, а є ветерани. А це різні речі, треба це розуміти. Не кожен солдат чи офіцер є ветераном, не кожен учасник боїв є ветераном. Просто наші чиновники, різні радники, блогери так звикли плести язиками, що не усвідомлюють, що вони плетуть. На жаль, багато цих відмінностей не розуміють навіть з урядовців і депутатів, а ці моменти - це різних правовий статус. А те, що в державі давно наплювали на ветеранів ( з 2011 року), коли пообрізали пенсійні виплати, з 2015 року -відколи ввели Яценюків Закон "Про запобігання фінансовій катастрофі", від 2021 року коли під Верховною Радою ветеранам "дякували" за службу сльозогінним газом та обдурили дешевою постановою КМ. Як ветерани з 2019 років ходять по колу пенсійний фонд- суд-ПФУ і цинічно не виконуються рішення судів, як на 7-10 років розтерміновують заборгованість пенсії і надалі не виплачують, бо у бюджеті на це "бракує коштів". А Президент обіцяє, обіцяє та обіцяє. Може хтось із молодих (чомусь ветеранів), а не вояк, і доживе до тих годин... Ветеран ОВС, вислуга 30 років 1 міс.14 днів, полковник у відставці.
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22.08.2022 14:42 Ответить
"Є військові, є учасники війни, учасники бойових дій, а є ветерани. А це різні речі, треба це розуміти. Не кожен солдат чи офіцер є ветераном, не кожен учасник боїв є ветераном. Просто наші чиновники, різні радники, блогери так звикли плести язиками, що не усвідомлюють, що вони плетуть. На жаль, багато цих відмінностей не розуміють навіть з урядовців і депутатів, а ці моменти - це різних правовий статус"

не неси бред, полковник. каждый участник боевых действий - это ветеран. есть такой закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", который определяет, что "До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни".
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22.08.2022 15:47 Ответить
Нісенітницю несуть некомпетентні люди . В парламентському голосуванні можуть прийняти будь-яку дурню, назвати її Законом України, особливо коли ініціаторами законопроектів є куховари, котлети, фотографи, медики, які займаються питаннями національної безпеки і законопроектами про спецслужби. Я для таких як ви спеціально навів і розтлумачив значення слова ветеран і його переклад українською. Те, що держава віднесла молодих вояк (солдатів і офіцерів) до ветеранів - це дурість. Те що на таких поширюється соціальних захист і гарантії - це чудово. Ну який воїн у 20 років -ветеран. Це абсурд від безграмотності. У військових і спецслужбах ветеран - це людина з вислугою понад 25 років. Не 24 роки і 11 місяців і 29 днів і 23 год., а 25 і більше. Вояки на фронті - це ті ж військові, НГУ, представники спецслужб, вони колись стануть ветеранами. Поширення статусу ветеранів на військових на фронті, надання статусу УБД військовим - це різні речі. Ніколи не переч, друже, ветерану-полковнику, коли не маєш тями. Слава Україні.
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22.08.2022 22:00 Ответить
Куда он повернулся передом? СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.08.2022 14:48 Ответить
Тобі це ще з 2019 року говорили.
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22.08.2022 15:03 Ответить
А я думаю чого це армію позбавили можливості отримувати ще зарплатню з "рідної" роботи, а це - підтримка виявляється....
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22.08.2022 15:08 Ответить
то что лишили, на данный момент правильно. если раньше государство компенсировало работодателю эту зарплату из бюджета, то последние несколько лет эту выплату переложили уже на самого работодателя. на месте предпринимателя, ты б хотел платить зарплату человеку, который у тебя фактически не работает? а если таких будет несколько? это просто убийство бизнеса.
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22.08.2022 15:42 Ответить
ага. языком трепать - не мешки ворочать. я уже каждый день вижу отношение к ветеранам. как футболят жен и матерей пропавших безвести, с получением зарплаты за их пропавших мужей/сыновей. как футболят семьи погибших с получением льгот и выплат за погибших военных. как футболят с получением статуса участника боевых действий (типичная фраза: по документам вас там небыло). не будь я адвокатом, специализирующимся по военным делам, может я б тебе, вова, и поверил. но фактически, пошел бы ты вслед за русским кораблем
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22.08.2022 15:39 Ответить
А скільки умовних зеленських чи безуглих причислять себе до ветеранів?
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22.08.2022 17:12 Ответить
 
 