Ветеранська політика має стати пріоритетом державної політики, - Зеленський

Україні необхідна продумана системиа підтримки ветеранів при переході від військового життя до цивільного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ветеранська політика має стати пріоритетом державної політики", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, "всі її деталі мають визначатися разом із ветеранською спільнотою".

"Щоб не чиновники вирішували, а ветерани", - наголосив він.

Зеленський також наголосив на необхідності "продуманої системи підтримки ветеранів при переході від військового життя до цивільного".

"Якщо ветерану необхідна підтримка в освіті, працевлаштуванні, він має отримати підтримку", - сказав президент, додавши, що "для роботодавця має бути честю" працевлаштування ветеранів.

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"Всі елементи ветеранської політики вимагають законодавчої основи, узгодженої роботи органів держвлади та місцевого самоврядування", - зазначив він.

За словами президента, він підписав закон, який допомагає переходу від військової кар'єри до громадянського життя.

"Багато років тисячі сімей ветеранів перебувають у житлових чергах. Неприйнятно, щоб людина не мала свого будинку... У рамках нашого плану має бути передбачено все для забезпечення житлом наших ветеранів", - сказав Зеленський.

Серед ключових завдань він також назвав реабілітацію.

"Більшість ветеранів – це люди працездатного віку. Це люди, які є основою нашої оборони, можуть стати основою нашого відновлення", - заявив глава держави.

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