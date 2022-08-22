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Новини Війна
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Ветеранська політика має стати пріоритетом державної політики, - Зеленський

ветерани

Україні необхідна продумана системиа підтримки ветеранів при переході від військового життя до цивільного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ветеранська політика має стати пріоритетом державної політики", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, "всі її деталі мають визначатися разом із ветеранською спільнотою".

"Щоб не чиновники вирішували, а ветерани", - наголосив він.

Зеленський також наголосив на необхідності "продуманої системи підтримки ветеранів при переході від військового життя до цивільного".

"Якщо ветерану необхідна підтримка в освіті, працевлаштуванні, він має отримати підтримку", - сказав президент, додавши, що "для роботодавця має бути честю" працевлаштування ветеранів.

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"Всі елементи ветеранської політики вимагають законодавчої основи, узгодженої роботи органів держвлади та місцевого самоврядування", - зазначив він.

За словами президента, він підписав закон, який допомагає переходу від військової кар'єри до громадянського життя.

"Багато років тисячі сімей ветеранів перебувають у житлових чергах. Неприйнятно, щоб людина не мала свого будинку... У рамках нашого плану має бути передбачено все для забезпечення житлом наших ветеранів", - сказав Зеленський.

Серед ключових завдань він також назвав реабілітацію.

"Більшість ветеранів – це люди працездатного віку. Це люди, які є основою нашої оборони, можуть стати основою нашого відновлення", - заявив глава держави.

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Автор: 

ветерани (1093) Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+25
****** ******......




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22.08.2022 14:03 Відповісти
+20
Ще трохи і Ze видавить з себе лозунг «Армія, Мова, Віра»…
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22.08.2022 14:00 Відповісти
+20
да ти шо ???!!!
Вова зажди любив та поважав ветеранів
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22.08.2022 14:00 Відповісти
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Ще трохи і Ze видавить з себе лозунг «Армія, Мова, Віра»…
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22.08.2022 14:00 Відповісти
так і скаже:
"Армія, Мова, Віра", а

"товаріщ Петя - державний зрадник"
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22.08.2022 14:02 Відповісти
тільки от мало лозунг видавити з себе, треба ще й тому лозунгу відповідати і діяти згідно того лозунгу. Інакше це слова які не значать нічого, крім можливості для ботоферми хоч за щось зачепитися.
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22.08.2022 14:16 Відповісти
+100500
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22.08.2022 14:22 Відповісти
последнее лишнее в светской стране. Армія, Мова,Наука - повинно бути.
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22.08.2022 14:25 Відповісти
Краще б видавив з себе малороса з тим гаслом "какая разніца"...
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22.08.2022 16:25 Відповісти
😁😂
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22.08.2022 17:39 Відповісти
да ти шо ???!!!
Вова зажди любив та поважав ветеранів
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22.08.2022 14:00 Відповісти
Та ти шо, якій ти патріот став...
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22.08.2022 14:03 Відповісти
****** ******......




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22.08.2022 14:03 Відповісти
мдє..українська на матюки не дуже багата..лярви зелені..немає слів
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22.08.2022 14:08 Відповісти
Не дуже багата? лярви, шльохи, повії, підорви, курви, ************, і це теж ще не все знаю.
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22.08.2022 14:19 Відповісти
половина польські..
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22.08.2022 14:40 Відповісти
Але то не матюки.
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22.08.2022 15:01 Відповісти
Піар понад усьо. За чужий рахунок.
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22.08.2022 14:08 Відповісти
Це сімейство вдавиться за копійку.
2019 рік. Швидкі допомоги від ахметова.

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22.08.2022 14:09 Відповісти
Ага, еще были маски от Эпицентра.
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22.08.2022 14:28 Відповісти
03.06.2019
КАНАЛ "ПРЯМИЙ" КУПИВ ОБІЦЯНУ ЗЕЛЕНСЬКИМ КВАРТИРУ ДЛЯ СІМ'Ї ЗАГИБЛОГО ШАХТАРЯ НА ЛЬВІВЩИНІ



Пропозицій щодо спільної купівлі від президента, який на камери пообіцяв оплатити 50% вартості житла, не надходило
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22.08.2022 14:57 Відповісти
Тільки що перед цим подивилася відео, як у нас в Чернігові видають гумдопомогу від США з наліпками начебто від військової адміністрації. Не встигла виматюкатись, аж тут ... Нікогда такого не било, и вот апять...

https://youtu.be/q_N3b7m-9yU
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22.08.2022 14:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q_N3b7m-9yU https://www.youtube.com/watch?v=q_N3b7m-9yU
Чернігівщину можуть залишити без гуманітарної допомоги через піар ОВА
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22.08.2022 14:42 Відповісти
Могла б ,**** зеленоморда, від себе хоч банку скумбрії положити. І фотографію з розчепіренними ногами.
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22.08.2022 15:01 Відповісти
мист-то почта, которая с Канады перевозит посылки(херовенкая кстати, и прославилась контрабандой через свой таможенный терминал вр Львове). Ну а Елена наверное проплатила первозку посылок. Об этом все получатели должны узнать из наклейки, которая тоже денег стоит)))
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22.08.2022 15:22 Відповісти
перед виборами почне роздавати квартири
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22.08.2022 14:05 Відповісти
...в Маріуполі...
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22.08.2022 14:08 Відповісти
Для ветеранів. Щоб незручні запитання неставили!
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22.08.2022 14:34 Відповісти
"має бути", "має стати", "має отримати"... Чому не "буде, стане, отримає"?!
І що ти, тріпло, для цього зробиш?
Дасиш Шмигалю доручення?...
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22.08.2022 14:10 Відповісти
Головне в правлінні плісняви, починаючи з виборів, це обіСцянки, які ніхто і не збирався виконувати.
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22.08.2022 14:43 Відповісти
А что будем делать с "ветеранами" Монакского батальона? Мы так и не услышали чёткой и принципиальной реакции Прэжыдэнта, Премьер-Министра, Главы ВРУ на этот феномен
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22.08.2022 14:10 Відповісти
А шо дАрогі вже не треба будувати?
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22.08.2022 14:10 Відповісти
мабудь ще не всі розбомбили та підірвали
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22.08.2022 14:16 Відповісти
Загравання з ветеранами не допоможе, осел-бідоносець і його шобло відповість і за покинутого воїна Журавля, і за Азовців і за вагнерівців та багато іншого.
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22.08.2022 14:11 Відповісти
А де ветерани яких ти здав у полон? Вже і забув про зайвих свідків свого найвеличнішого гівнокомандування.
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22.08.2022 14:13 Відповісти
це у минулому...не цікаво для нього..потрібне щось недорого, швидко й гучно
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22.08.2022 14:18 Відповісти
ох складно бреше
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22.08.2022 14:18 Відповісти
Безугла вже отримала пару хат? Вона ж льотчик-в танку горіла.
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22.08.2022 14:19 Відповісти
Хм...Я думав вона на підводному човні служила.Не дарма вона на краба схожа.Мімікрує,мля.
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22.08.2022 15:05 Відповісти
У Зели на языке все "в приоритете державной политики", большой опыт работы языком с времен 95 квартала.
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22.08.2022 14:19 Відповісти
ага, а раніше любив все під свій особистий контроль брати.
долю Журавля, наприклад, узяв.
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22.08.2022 16:30 Відповісти
У меня у одно такое желание при виде зе,********* так,чтоб и тапки с него слетели?
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22.08.2022 14:21 Відповісти
Ніт. Не в одного.
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22.08.2022 15:02 Відповісти
як завжди, "слова одні, приховують слова інші".
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22.08.2022 14:21 Відповісти
Знову бреше, клован! Його Мінсоц і Мінвет - вороги ветеранів! Узяти хоча б неодноразові відмови у видачі інвалідам війни посвідчень, а значить і в користуванні пільгами. Ця практика почалася з жовтня 2019 р.
Так що віри йому і його команді нема жодної!
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22.08.2022 14:22 Відповісти
дешеві піар-хабарі від елітних жлобів Українцям не потрібні..
Найвеличнівшиве, сидіти "за шашлики та за "історію вигадану від початку до кінця(дермак)"" однаково доведеться
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22.08.2022 14:30 Відповісти
Сказав чувак, який ветеранів АТО боявся, як вогню.
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22.08.2022 14:33 Відповісти
ой..минулий час про нього - до бога б..
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22.08.2022 14:44 Відповісти
Дуже гірко і гидко від того що ми ховаємо рідних і знайомих а вони граються в політику не розуміють слова відповідальність Україна переможе і може люди чомусь навчаться і наступного разу добре подумають подивляться прочитають А як ні то будемо на граблях танцювати
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22.08.2022 14:35 Відповісти
Ваши слова выгровировать в граните.
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22.08.2022 15:32 Відповісти
"Сказав пан-кожух дам... "!
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22.08.2022 14:36 Відповісти
зелений піdор, ти думаєш, що після твого асфальту залишиться шось на ветеранів?
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22.08.2022 14:41 Відповісти
Дуже гарне популістське гасло від Президента щодо ветеранів. Але дивує інше, слово ветеран настало настільки поширеним і вживаним, що ніхто з владних мужів не задумався про значення слова ветеран і в яких випадках його треба вживати. Ветеран - від лат. (лат. veteranus - від «vetus» - старий) - професійний вояк, який відслужив визначений термін в армії. Є військові, є учасники війни, учасники бойових дій, а є ветерани. А це різні речі, треба це розуміти. Не кожен солдат чи офіцер є ветераном, не кожен учасник боїв є ветераном. Просто наші чиновники, різні радники, блогери так звикли плести язиками, що не усвідомлюють, що вони плетуть. На жаль, багато цих відмінностей не розуміють навіть з урядовців і депутатів, а ці моменти - це різних правовий статус. А те, що в державі давно наплювали на ветеранів ( з 2011 року), коли пообрізали пенсійні виплати, з 2015 року -відколи ввели Яценюків Закон "Про запобігання фінансовій катастрофі", від 2021 року коли під Верховною Радою ветеранам "дякували" за службу сльозогінним газом та обдурили дешевою постановою КМ. Як ветерани з 2019 років ходять по колу пенсійний фонд- суд-ПФУ і цинічно не виконуються рішення судів, як на 7-10 років розтерміновують заборгованість пенсії і надалі не виплачують, бо у бюджеті на це "бракує коштів". А Президент обіцяє, обіцяє та обіцяє. Може хтось із молодих (чомусь ветеранів), а не вояк, і доживе до тих годин... Ветеран ОВС, вислуга 30 років 1 міс.14 днів, полковник у відставці.
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22.08.2022 14:42 Відповісти
"Є військові, є учасники війни, учасники бойових дій, а є ветерани. А це різні речі, треба це розуміти. Не кожен солдат чи офіцер є ветераном, не кожен учасник боїв є ветераном. Просто наші чиновники, різні радники, блогери так звикли плести язиками, що не усвідомлюють, що вони плетуть. На жаль, багато цих відмінностей не розуміють навіть з урядовців і депутатів, а ці моменти - це різних правовий статус"

не неси бред, полковник. каждый участник боевых действий - это ветеран. есть такой закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", который определяет, что "До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни".
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22.08.2022 15:47 Відповісти
Нісенітницю несуть некомпетентні люди . В парламентському голосуванні можуть прийняти будь-яку дурню, назвати її Законом України, особливо коли ініціаторами законопроектів є куховари, котлети, фотографи, медики, які займаються питаннями національної безпеки і законопроектами про спецслужби. Я для таких як ви спеціально навів і розтлумачив значення слова ветеран і його переклад українською. Те, що держава віднесла молодих вояк (солдатів і офіцерів) до ветеранів - це дурість. Те що на таких поширюється соціальних захист і гарантії - це чудово. Ну який воїн у 20 років -ветеран. Це абсурд від безграмотності. У військових і спецслужбах ветеран - це людина з вислугою понад 25 років. Не 24 роки і 11 місяців і 29 днів і 23 год., а 25 і більше. Вояки на фронті - це ті ж військові, НГУ, представники спецслужб, вони колись стануть ветеранами. Поширення статусу ветеранів на військових на фронті, надання статусу УБД військовим - це різні речі. Ніколи не переч, друже, ветерану-полковнику, коли не маєш тями. Слава Україні.
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22.08.2022 22:00 Відповісти
Куда он повернулся передом? СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.08.2022 14:48 Відповісти
Тобі це ще з 2019 року говорили.
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22.08.2022 15:03 Відповісти
А я думаю чого це армію позбавили можливості отримувати ще зарплатню з "рідної" роботи, а це - підтримка виявляється....
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22.08.2022 15:08 Відповісти
то что лишили, на данный момент правильно. если раньше государство компенсировало работодателю эту зарплату из бюджета, то последние несколько лет эту выплату переложили уже на самого работодателя. на месте предпринимателя, ты б хотел платить зарплату человеку, который у тебя фактически не работает? а если таких будет несколько? это просто убийство бизнеса.
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22.08.2022 15:42 Відповісти
ага. языком трепать - не мешки ворочать. я уже каждый день вижу отношение к ветеранам. как футболят жен и матерей пропавших безвести, с получением зарплаты за их пропавших мужей/сыновей. как футболят семьи погибших с получением льгот и выплат за погибших военных. как футболят с получением статуса участника боевых действий (типичная фраза: по документам вас там небыло). не будь я адвокатом, специализирующимся по военным делам, может я б тебе, вова, и поверил. но фактически, пошел бы ты вслед за русским кораблем
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22.08.2022 15:39 Відповісти
А скільки умовних зеленських чи безуглих причислять себе до ветеранів?
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22.08.2022 17:12 Відповісти
 
 