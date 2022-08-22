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Новости Война
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Оккупанты обстреляли крупнейшую ТЭС Украины: сообщают о жертвах

тес,запорізька

Российская армия 22 августа обстреляла Запорожскую ТЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Энергодара, где и расположена Запорожская ТЭС, Дмитрий Орлов.

По его словам, традиционно в циничном обстреле оккупанты обвинили ВСУ. Но он заметил, что обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы.

"Из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС... Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", – рассказал он.

Он уточнил, что ТЭС была обстреляна из миномета. В результате атаки россиян поврежден центральный тепловой пункт в городе.

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"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", - сообщил городской голова.

Напомним, россияне совершили провокацию на берегу Никопольского водохранилища. Власти срочно обратились к людям.

обстрел (28218) провокация (1464) ТЭС (280) Энергодар (159) Запорожская АЭС (727)


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Топ комментарии
+28
Пора ******* по Симферополю, но лучше по Севастополю, идеально, конечно по Белгороду, а Донецк с Луганском на закуску, в последних двух тамненашилюди 🤔🧐😁
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22.08.2022 17:18 Ответить
+28
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22.08.2022 17:31 Ответить
+25
Кремлівський вилупок озвірів , воно тварюка не може заспокоїтися
від безсилля і від того , що його фашистські плани , по окупаціі нашої
краіни нездійсненні 😠
Воно злобне і смердюче , як скунс 😡
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22.08.2022 17:28 Ответить
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Орки кончені
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22.08.2022 17:16 Ответить
так в Енергодарі ще і найбільша Тес....
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22.08.2022 17:17 Ответить
виходить що так....

і яка **** зняла війська з Перекопу (ширина 7 км) та Чонгару (всього лише міст !!) ????

ось через це й маємо:

1. окупацію всієї Таврії (від Миколаєва до Маріка і до майже Запоріжжя)
2. Маріупільську трагедію
3. втрату самої плодючої землі Херсонщини
4. втрату найпотужнішої АЕС в Європі і найпотужнішоїь ТЕС в Україні...

хтось косить на т.зв. пройоб, а
я вважаю все вищеозначене ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ !!!!!!!
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22.08.2022 19:34 Ответить
Пора ******* по Симферополю, но лучше по Севастополю, идеально, конечно по Белгороду, а Донецк с Луганском на закуску, в последних двух тамненашилюди 🤔🧐😁
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22.08.2022 17:18 Ответить
Брянську,Курську,Ростову пора ******* ТРИ МіСяЦі назад!!!
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22.08.2022 21:54 Ответить
треба десь на московії зробити їм аналогічно,
хай москалі трохи померзнуть
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22.08.2022 17:21 Ответить
заводь асвальтоукладчики...
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22.08.2022 19:35 Ответить
За все московитам "віддячиться"
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22.08.2022 17:22 Ответить
"Маріуполь... це місто як кімната жаху... скрізь понівечені люди і діти після контузії, скло скрізь, дроти на дорозі... всі, хто зник безвісти в Маріуполі, напевно мертві..." https://www.youtube.com/watch?v=xoR4bQnQ0Z4&ab_channel=AZOVmedia https://www.youtube.com/watch?v=xoR4bQnQ0Z4&ab_channel=AZOVmedia

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22.08.2022 17:23 Ответить
1. хто винен ?
2. кого вішати ?
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22.08.2022 19:36 Ответить
Може Порошенко?
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22.08.2022 21:55 Ответить
точно! больше некому
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23.08.2022 15:43 Ответить
Щоб виграти війну потрібно розвалити чи захопити ворожу столицю, інакше це просто методична різанина, у них все ціле, заводи працюють цілодобово й ********** з технікою не закінчаться.
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22.08.2022 17:26 Ответить
а чья армия захватила москву при развале ссср?
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22.08.2022 17:38 Ответить
Тоді при розвалі совка республіки в основному відпускали без крові, сьогоднішня мокшандія скоріше виріже все населення але територію не віддасть, зараз вони це новий фашизм який щоб перемогти потрібно втручання сша й нато, потрібно бомбардувати кацапські міста, от тоді можлива їх капітуляція, без втручання шансів я не бачу.
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22.08.2022 17:43 Ответить
так ми кажемо не за сьогодняшню мокшандiю, а за постсанкційну, коли робити кров у неї так само не буде спроможності.
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23.08.2022 13:35 Ответить
Кремлівський вилупок озвірів , воно тварюка не може заспокоїтися
від безсилля і від того , що його фашистські плани , по окупаціі нашої
краіни нездійсненні 😠
Воно злобне і смердюче , як скунс 😡
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22.08.2022 17:28 Ответить
Не ображайте скунса порівнюванням з андрофагами. Скунс на те не заслуговує.
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22.08.2022 19:36 Ответить
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22.08.2022 17:31 Ответить
Подлее кацапа нету в мире существа
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22.08.2022 17:31 Ответить
Це -- аксіома.
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22.08.2022 19:38 Ответить
Кацапська мерзота,немає слів..
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22.08.2022 17:36 Ответить
зима будет очень тяжелая с этими дегенератами лупите по ихним тец нечего жалеть это орки без всяких чуств и мыслей отребье мира
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22.08.2022 17:37 Ответить
Результат отвода войск с Юга Украины по приказу Зеленского. Вода и электроенергия в Крым - часть сделки с Патрушевым. Энергодар ни армия, ни ТРО не защищали совсем.
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22.08.2022 17:44 Ответить
ТРО було, але воно було відразу відрізане й без ніяких засобів, там в перші дні полягло дуже багато героїв з одними гвинтівками й коктейлями молотова.
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22.08.2022 18:16 Ответить
Ну, утомился ****** ждать! Познакомьте его с Mr. Himars'ом!
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22.08.2022 17:49 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.08.2022 18:12 Ответить
вдесятеро, будь ласка
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22.08.2022 18:44 Ответить
 
 