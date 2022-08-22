Оккупанты обстреляли крупнейшую ТЭС Украины: сообщают о жертвах
Российская армия 22 августа обстреляла Запорожскую ТЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Энергодара, где и расположена Запорожская ТЭС, Дмитрий Орлов.
По его словам, традиционно в циничном обстреле оккупанты обвинили ВСУ. Но он заметил, что обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы.
"Из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС... Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", – рассказал он.
Он уточнил, что ТЭС была обстреляна из миномета. В результате атаки россиян поврежден центральный тепловой пункт в городе.
"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", - сообщил городской голова.
Напомним, россияне совершили провокацию на берегу Никопольского водохранилища. Власти срочно обратились к людям.
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і яка **** зняла війська з Перекопу (ширина 7 км) та Чонгару (всього лише міст !!) ????
ось через це й маємо:
1. окупацію всієї Таврії (від Миколаєва до Маріка і до майже Запоріжжя)
2. Маріупільську трагедію
3. втрату самої плодючої землі Херсонщини
4. втрату найпотужнішої АЕС в Європі і найпотужнішоїь ТЕС в Україні...
хтось косить на т.зв. пройоб, а
я вважаю все вищеозначене ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ !!!!!!!
хай москалі трохи померзнуть
2. кого вішати ?
від безсилля і від того , що його фашистські плани , по окупаціі нашої
краіни нездійсненні 😠
Воно злобне і смердюче , як скунс 😡