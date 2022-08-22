Оккупанты обстреляли крупнейшую ТЭС Украины: сообщают о жертвах

Российская армия 22 августа обстреляла Запорожскую ТЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Энергодара, где и расположена Запорожская ТЭС, Дмитрий Орлов.

По его словам, традиционно в циничном обстреле оккупанты обвинили ВСУ. Но он заметил, что обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы.

"Из Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС... Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", – рассказал он.

Он уточнил, что ТЭС была обстреляна из миномета. В результате атаки россиян поврежден центральный тепловой пункт в городе.

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"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", - сообщил городской голова.

Напомним, россияне совершили провокацию на берегу Никопольского водохранилища. Власти срочно обратились к людям.